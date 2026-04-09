■I．米国株式市場

●1．NYダウの推移

1）4/6、NYダウ＋165ドル高、46,669ドル

2）4/7、NYダウ▲85ドル安、46,584ドル

3）4/8、NYダウ＋1,325ドル高、47,909ドル

【前回は】相場展望4月6日号 米国株: 「出口を用意しない」でイラン攻撃、トランプ手法は「脅し」のみ 日本株: オイルショックに巻き込まれた日本経済

●2．米国株：米国・イランの一時停戦は「もろい休戦」で、市場は好感し過ぎ

1）NYダウは4/8、米国・イランの一時停戦を受け、＋1,325ドルの大幅上昇

・イラン一時提案による株式相場の熱狂には「根拠がない」。

2）米国・イランの2週間攻撃停止は恒久的なものになるか？注視

・イラン戦闘は長く続き、早期収束はしない。

・早期収束しても、イランと湾岸諸国の設備の復旧は数年はかかる。

・ホルムズ海峡の事実上の封鎖は続き、原油高値は続く。

3）米国・イランの一時停戦の問題点

・一時停戦の期間は2週間と短い。

・イスラエルはレバノンでの戦闘を止めていない。

これは、米国・イランの一時停戦合意の違反である。

・イランは、イスラエルの対応に不満、ホルムズ海峡封鎖を継続している。

・ホルムズ海峡開放されても、2週間では各国はタンカーの派遣ができない。

つまり、各国の原油調達の苦境から脱することはできず、原油高は続く。

・結論：一時停戦は「終結につながらない」

・イランの宗教体制派にとって、米国との戦闘は体制継続の助けとなる。

・イスラエルは、領土拡張主義であり、戦闘停止を望まない。

・米国にとって、このままでは莫大な戦費の回収ができない。

●3．トランプ氏、ホルムズ海峡でイランと「共同事業」提案、巨額通航料の徴収検討（FNN）

1）通航料の徴収には「航行の自由を妨げる」などとして日本を含む各国が反対の意思をしめしていることから、現実に向けて理解が得られるかが大きな課題となる。

●4．トランプ氏「ホルムズ海峡の通航料で復興開始できる」とSNS投稿（ABEMA TIMES）

●5．米国とイラン、2週間の即時停戦に合意、レバノン含む「あらゆる場所」で（AFP）

1）イランのアラグチ外相、イランに対する攻撃停止なら、ホルムズ海峡「2週間は安全な通行可能」。

●6．イラン攻撃2週間停止で、NY原油は91ドル台と▲20％近く下落、日経平均2,800円超高（朝日新聞）

●7．米国のインフレ、原油高を背景に長期化の可能性＝JPモルガン・チェースCEO（共同通信）

●8．米国3月非製造業指数54.0、市場予想54.9・前月比▲2.1低下（ブルームバーグ）

1）仕入れ価格指数は＋7.7と急上昇し、約14年ぶりの大幅な上げ。

2）イラン戦争に伴い、エネルギーや他の投入コストが急激に上昇している。

■II．中国株式市場

●1．上海総合指数の推移

1）4/6、上海総合 祝日・清明節のため休場

2）4/7、上海総合＋10高、3,890

3）4/8、上海総合＋104高、3,995

■III．日本株式市場

●1．日経平均の推移

1）4/6、日経平均＋290円高、53,413円

2）4/7、日経平均＋15円高、53,429円

3）4/8、日経平均＋2,878円高、56,308円

●2．日本株：日経平均は4/8に大幅高したが、インフレ・経済後退で、株高継続は不透明

1）海外短期筋の先物買いで朝高⇒その後、上げ幅を縮小という相場が続く

・4/6～8の状況

高値 終値 ：コメント

4/6 +915円高 +290円高 ：終値は上げ幅の31.69％に縮小。

4/7 ＋502円高 +15円高 ：上げ幅の2.98％と、上げをほぼ帳消し。

4/8 +2,995円高+2 ,879円高 ：上げ幅の96.12％と上げ幅をほぼ維持。

・海外短期筋は、先物買いで朝高⇒株価上昇後に現物株売り、という行動。

・そのような状況から、不透明感から上値の重い展開が続いていた。

・ただ、4/8は米国・イランの一時停戦の報を受け、先物主導で買い上がりが続いた。ただ、日経平均は前日比＋5％を超えると、高値警戒から買いの勢いは止まった。米国株の反応待ちの姿勢が強まったようす。

2）日本経済は、原油高と連動して（1）インフレ上昇（2）企業業績の不安が高まり、不安定は続く。

・企業は需要減とコスト高に悩まされる。

・企業倒産も多くなる。

・国民の家計は、物価高でエンゲル係数がさらに上昇し、切り詰めた生活をさらに余儀なくされる。

・エンゲル係数の推移

2005年 22

2025年 28.6 この20年で最悪

2026年はイラン戦闘による原油高の影響で物価高となり、エンゲル係数はさらに悪化すると予想される。

3）株式市場の地合いは売られやすい

・個別銘柄の株価をみると、年初来で＋5割程度上昇している銘柄が多数あり、利益確定売りされやすい状況下にある。

・2027年度決算の利益目標を下方修正、成長鈍化を懸念して目標値設定する企業が現れる。

・ただ、インフレに対して価格転嫁力のある銘柄は買われる。

・全般に株式相場の基調は売り優勢の展開が予想される。

4）イランとの一時停戦を好感して株価上昇したが、日経平均の上昇率が高すぎる

・日経平均・NYダウの4/8、上昇比較

日経平均 NYダウ

4/7 53,429円 46,584ドル

4/8 56,308 47,909

上げ幅 ＋2,878 ＋1,325

上昇率 ＋5.38％高 ＋2.84％高

・日経平均は4/8、NYダウよりも+2.54％も高い上昇となった。つまり、日経平均はNYダウよりも＋89.4％も高く、イラン一時停止に好反応したということになる。

5）日経平均は今後、4/8の大幅上昇を消しに行く可能性が高いと推測

●3．ミニストップ、今年2月通期業績で最終損益▲56億円赤字、消費期限偽装の影響（TBS）

■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・6758 ソニー 業績堅調