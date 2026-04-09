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相場展望4月9日号 米国株: 米国・イランの一時停戦は「もろい休戦」で、市場は好感し過ぎ 日本株: 日経平均大幅高も、インフレ・経済後退で、株高継続は不透明
■I．米国株式市場
●1．NYダウの推移
1）4/6、NYダウ＋165ドル高、46,669ドル
2）4/7、NYダウ▲85ドル安、46,584ドル
3）4/8、NYダウ＋1,325ドル高、47,909ドル
【前回は】相場展望4月6日号 米国株: 「出口を用意しない」でイラン攻撃、トランプ手法は「脅し」のみ 日本株: オイルショックに巻き込まれた日本経済
●2．米国株：米国・イランの一時停戦は「もろい休戦」で、市場は好感し過ぎ
1）NYダウは4/8、米国・イランの一時停戦を受け、＋1,325ドルの大幅上昇
・イラン一時提案による株式相場の熱狂には「根拠がない」。
2）米国・イランの2週間攻撃停止は恒久的なものになるか？注視
・イラン戦闘は長く続き、早期収束はしない。
・早期収束しても、イランと湾岸諸国の設備の復旧は数年はかかる。
・ホルムズ海峡の事実上の封鎖は続き、原油高値は続く。
3）米国・イランの一時停戦の問題点
・一時停戦の期間は2週間と短い。
・イスラエルはレバノンでの戦闘を止めていない。
これは、米国・イランの一時停戦合意の違反である。
・イランは、イスラエルの対応に不満、ホルムズ海峡封鎖を継続している。
・ホルムズ海峡開放されても、2週間では各国はタンカーの派遣ができない。
つまり、各国の原油調達の苦境から脱することはできず、原油高は続く。
・結論：一時停戦は「終結につながらない」
・イランの宗教体制派にとって、米国との戦闘は体制継続の助けとなる。
・イスラエルは、領土拡張主義であり、戦闘停止を望まない。
・米国にとって、このままでは莫大な戦費の回収ができない。
●3．トランプ氏、ホルムズ海峡でイランと「共同事業」提案、巨額通航料の徴収検討（FNN）
1）通航料の徴収には「航行の自由を妨げる」などとして日本を含む各国が反対の意思をしめしていることから、現実に向けて理解が得られるかが大きな課題となる。
●4．トランプ氏「ホルムズ海峡の通航料で復興開始できる」とSNS投稿（ABEMA TIMES）
●5．米国とイラン、2週間の即時停戦に合意、レバノン含む「あらゆる場所」で（AFP）
1）イランのアラグチ外相、イランに対する攻撃停止なら、ホルムズ海峡「2週間は安全な通行可能」。
●6．イラン攻撃2週間停止で、NY原油は91ドル台と▲20％近く下落、日経平均2,800円超高（朝日新聞）
●7．米国のインフレ、原油高を背景に長期化の可能性＝JPモルガン・チェースCEO（共同通信）
●8．米国3月非製造業指数54.0、市場予想54.9・前月比▲2.1低下（ブルームバーグ）
1）仕入れ価格指数は＋7.7と急上昇し、約14年ぶりの大幅な上げ。
2）イラン戦争に伴い、エネルギーや他の投入コストが急激に上昇している。
■II．中国株式市場
●1．上海総合指数の推移
1）4/6、上海総合 祝日・清明節のため休場
2）4/7、上海総合＋10高、3,890
3）4/8、上海総合＋104高、3,995
■III．日本株式市場
●1．日経平均の推移
1）4/6、日経平均＋290円高、53,413円
2）4/7、日経平均＋15円高、53,429円
3）4/8、日経平均＋2,878円高、56,308円
●2．日本株：日経平均は4/8に大幅高したが、インフレ・経済後退で、株高継続は不透明
1）海外短期筋の先物買いで朝高⇒その後、上げ幅を縮小という相場が続く
・4/6～8の状況
高値 終値 ：コメント
4/6 +915円高 +290円高 ：終値は上げ幅の31.69％に縮小。
4/7 ＋502円高 +15円高 ：上げ幅の2.98％と、上げをほぼ帳消し。
4/8 +2,995円高+2 ,879円高 ：上げ幅の96.12％と上げ幅をほぼ維持。
・海外短期筋は、先物買いで朝高⇒株価上昇後に現物株売り、という行動。
・そのような状況から、不透明感から上値の重い展開が続いていた。
・ただ、4/8は米国・イランの一時停戦の報を受け、先物主導で買い上がりが続いた。ただ、日経平均は前日比＋5％を超えると、高値警戒から買いの勢いは止まった。米国株の反応待ちの姿勢が強まったようす。
2）日本経済は、原油高と連動して（1）インフレ上昇（2）企業業績の不安が高まり、不安定は続く。
・企業は需要減とコスト高に悩まされる。
・企業倒産も多くなる。
・国民の家計は、物価高でエンゲル係数がさらに上昇し、切り詰めた生活をさらに余儀なくされる。
・エンゲル係数の推移
2005年 22
2025年 28.6 この20年で最悪
2026年はイラン戦闘による原油高の影響で物価高となり、エンゲル係数はさらに悪化すると予想される。
3）株式市場の地合いは売られやすい
・個別銘柄の株価をみると、年初来で＋5割程度上昇している銘柄が多数あり、利益確定売りされやすい状況下にある。
・2027年度決算の利益目標を下方修正、成長鈍化を懸念して目標値設定する企業が現れる。
・ただ、インフレに対して価格転嫁力のある銘柄は買われる。
・全般に株式相場の基調は売り優勢の展開が予想される。
4）イランとの一時停戦を好感して株価上昇したが、日経平均の上昇率が高すぎる
・日経平均・NYダウの4/8、上昇比較
日経平均 NYダウ
4/7 53,429円 46,584ドル
4/8 56,308 47,909
上げ幅 ＋2,878 ＋1,325
上昇率 ＋5.38％高 ＋2.84％高
・日経平均は4/8、NYダウよりも+2.54％も高い上昇となった。つまり、日経平均はNYダウよりも＋89.4％も高く、イラン一時停止に好反応したということになる。
5）日経平均は今後、4/8の大幅上昇を消しに行く可能性が高いと推測
●3．ミニストップ、今年2月通期業績で最終損益▲56億円赤字、消費期限偽装の影響（TBS）
■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）
・6758 ソニー 業績堅調
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