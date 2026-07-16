韓国・現代自動車、米ボストン・ダイナミクスを完全子会社化――新型電動「Atlas」の工場実戦配備へ

現代自動車グループ（Hyundai Motor Group）は2026年6月下旬、ソフトバンクが保有していたボストン・ダイナミクス（Boston Dynamics）の残りの株式9.65％を3億2500万ドル（約526億5000万円）で取得し、完全子会社化を完了した。この買収により、ボストン・ダイナミクスは現代自動車の完全な傘下となり、人型ロボット「Atlas」はデモンストレーションの段階から工場への実戦配備へと移行する。技術的な進化を遂げた新型電動Atlasは、FIFAワールドカップでのお披露目を経て、米国ジョージア州の自動車組立ラインへの導入を控えている。

■契約に基づく完全子会社化の経緯

ボストン・ダイナミクスの所有権は、これまで複雑な変遷をたどってきた。2013年にAlphabetが買収し、2017年にソフトバンクへ売却。その後、2021年6月に現代自動車グループが約8億8000万ドルで80％の株式を取得し、当時の企業価値を11億ドルと評価して支配権を握った。残りの20％はソフトバンクが保有し、約4年以内に米国でのIPO（新規公開株）が実現しなかった場合、現代自動車に株式を買い取らせることができるプットオプション契約が結ばれていた。

ボストン・ダイナミクスは株式公開に至らず、IPOの期限が切れたため、ソフトバンクはプットオプションを行使した。資本毀損を防ぐための現代自動車による約3兆2800億韓国ウォンの増資を経て、ソフトバンクの保有比率は約9.65％に希薄化していた。今回の3億2500万ドル（約526億5000万円、1ドル＝162円換算）での買い取りにより、同社の評価額は約34億ドル（約5508億円）となり、2021年時点の3倍以上に達している。韓国の証券会社の一部には、同社の潜在的価値を30兆ウォン（約192億ドル）以上と見積もる speculative（投機的）な予測もあるが、本格的な商業収益を上げるまでは未知数である。

この取引の完了には、ボストン・ダイナミクスの株式を保有する現代自動車、起亜（Kia）、現代モービス（Hyundai Mobis）、現代グロービス（Hyundai Glovis）の4社それぞれの取締役会による承認が必要であった。起亜は6月下旬に取締役会を開いて買収を承認し、契約上の最終期限である7月20日を前に、実質的なガバナンスの移行は完了している。

■新型電動「Atlas」の実力と強み

今回の取引の中心にあるのは、かつて動画でバク転を披露して話題を呼んだ油圧式の旧型Atlasではない。そのプラットフォームは2024年4月に引退している。現代自動車が完全に所有することになったのは、2026年1月5日にラスベガスのCES 2026で公開され、マサチューセッツ州ウォルサムの本社で商業生産が開始された第5世代の「完全電動式Atlas」である。

技術的な違いは外見だけにとどまらない。従来の油圧システムは複雑な配管や摩擦特性を持ち、シミュレーションでの正確なモデル化が困難であったため、訓練時と実世界での挙動に大きな乖離（ギャップ）が生じていた。新型の電動Atlasは、遊星ローラーネジと高密度ネオジウム磁石を用いたカスタム回転アクチュエータを採用している。ボストン・ダイナミクスのロボット挙動担当ディレクターであるアルベルト・ロドリゲス氏がForbesのインタビューで語ったところによると、この再設計により「複雑さがほぼ1桁削減」され、シミュレーションモデルと物理的なハードウェアが極めて正確に一致するようになったという。

この一致により、Atlasは明示的なプログラミングではなく「強化学習」を用いた訓練が可能になった。訓練は3つの段階で進められる。まず、モーションキャプチャースーツを着た人間のパフォーマーが目標の動きを行い、そのデータを物理ベースのシミュレーション環境に入力する。次に、人間の動きをAtlasの関節構成や身体幾何学、物理的制約（56自由度、リーチ2.3メートル）に適合させるリターゲティング処理を行う。最後に、クラウドGPU上の何百万もの並列シミュレーション実行を通じて、動作が安定するまで強化学習を繰り返す。人間が約1年かけて習得する動作を、Atlasはわずか約24時間で学習できるという。

この結果、Atlasはあらかじめ決められたスクリプトに従うだけでなく、状況に応じた汎用的な動作が可能になった。内部テストでは、50ポンド（約22.7キログラム）のミニ冷蔵庫で訓練された制御ポリシーが、追加の訓練なしで100ポンド（約45.4キログラム）以上の荷重を持ち上げることに適応した。ロボット工学研究で「ゼロショット・シム・ツー・リアル（zero-shot sim-to-real）転移」と呼ばれるこの特性こそが、既存の自動車組立ラインにある固定機能のロボットアームとAtlasを分かつ決定的な違いである。固定アームは特定の作業において高速かつ安価だが、Atlasは作業内容が変動し、物理的な要求が高く、固定アームを設置できないスペースにおいて競争力を発揮する。

商業版のスペックは、56自由度、リーチ2.3メートル、最大可搬重量50キログラム（110ポンド）で、股関節、腰、首が360度回転する。また、産業用のシフト勤務に対応するため、約3分で自律交換可能なデュアルバッテリーパックを搭載している。動作環境温度はマイナス20度から40度（華氏マイナス4度から104度）で、屋外での作業も可能である。

■ワールドカップでの実地テストと課題

現代自動車の取締役会が買収を承認した9日後の2026年7月5日、Atlasは世界的な舞台に登場した。ニュージャージー州イーストラザフォードで開催されたFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦（ブラジル対ノルウェー戦）において、Atlasはサッカーにインスパイアされたゴールパフォーマンスを披露し、主審に試合球を手渡した。人型ロボットがワールドカップの生中継の現場に登場したのはこれが初めてである。27年間にわたりFIFAのスポンサーを務め、大会の公式ロボティクスパートナーでもある現代自動車のグローバルチーフマーケティングオフィサー、ソンウォン・ジー氏は、この配備を「社内研究から一般公開への転換点」と位置づけている。

このワールドカップでの配備は、いくつかの工学的な課題も浮き彫りにした。天然芝は滑りやすいため、歩行制御ポリシーにおいて明示的な考慮が必要となる。コンクリートの工場床でバランスを維持する技術が、一歩ごとに足元の接地状況が変わる芝生の上にそのまま適用できるわけではない。さらに、8万人の観客のスマートフォンから発せられる電波で飽和したスタジアムの無線環境に対応するため、エンジニアはロボット専用の通信チャネルを設計する必要があった。これらの課題は、管理された実験室の環境では発生しないものである。

ロドリゲス氏は、ワールドカップでのパフォーマンスと、現在開発中の産業用タスクの訓練方法は同一であると説明している。報酬関数（ボールを蹴るか、部品を配置するか）は異なるものの、基礎となるアーキテクチャは同じである。つまり、ワールドカップは単なるマーケティング活動ではなく、将来ジョージア州の工場で稼働するのと同じ訓練パイプラインを用いた、制御されていない環境でのストレステストであった。

■完全子会社化がもたらすメリットと未解決の課題

現代自動車グループのAtlas配備計画は具体的である。2026年生産分のAtlasはすべて配備先が決まっており、ジョージア州にある現代自動車のロボティクス・メタプラント・アプリケーションセンターと、Atlasの汎用タスク拡張に向けた基盤AIモデルを開発するGoogle DeepMindに送られる。2028年には、電気自動車（EV）を生産するメタプラントで部品のシーケンス作業を開始し、2030年までにコンポーネントの組み立てやより複雑な作業へと拡大する予定である。現代自動車は自社製造施設全体に2万5000台以上のAtlasを配備する計画で、2028年までにジョージア州サバンナ近郊の専用工場から年間3万台のロボットを生産する体制を目指している。

この計画を支える垂直統合は極めて強固である。グループの自動車部品関連会社である現代モービスがAtlasの関節を駆動するアクチュエータを製造しており、現代自動車の車両部品を製造するサプライチェーンがそのままロボットのハードウェアを生産している。システム統合、ソフトウェア、訓練はボストン・ダイナミクスが担当し、現代自動車の自社工場が最初の顧客となる。完全子会社化により、共同投資家であったソフトバンクとの調整に伴うガバナンスの摩擦がなくなり、現代自動車は自社の製造ビジョンに合わせてボストン・ダイナミクスの製品ロードマップを完全にコントロールできるようになった。

しかし、この統合構造だけでは、外部市場における評価を証明することはできない。自社工場内だけで稼働し、社内で補助された導入コストで運用されている限り、Atlasが商業的に成功したとは言えない。同社はAtlasの価格を1台あたり約32万ドル（約5184万円）に設定しており、これは米国の製造業労働者2人の2年分の人件費を下回る水準と位置づけている。しかし、この価格設定が外部の産業顧客に受け入れられるかどうかの最初の試練は、商業販売を他社へ拡大する予定の2027年になる。それまでは、Atlasの商業的価値は現代自動車自身の操業データのみに依存することになる。

ボストン・ダイナミクスのCEOであるロバート・プレイター氏は、Atlasが永続的に生産ラインに導入されるためには、1〜2日以内に新しい工場タスクを学習し、99.9％の信頼性を達成する必要があるという高い基準を掲げている。この基準は、まだ実際の複数シフトにわたる産業環境では実証されていない。

さらに、労働組合との問題も解決していない。全国金属労働組合の現代自動車支部は2026年1月に声明を発表し、正式な労使合意なしにAtlasを工場内に導入することは認めない方針を示している。組合側は2026年夏の労働契約交渉を対立の焦点とみている。現代自動車の張在勲（ジェフン・チャン）副会長は、人間の労働者はロボットシステムの訓練、監視、保守といったより付加価値の高い役割に移行すると主張しているが、現場での労使の主張がどのように調停されるかは不透明である。

■ソフトバンクの撤退と次なる巨額投資

ソフトバンクにとって、ボストン・ダイナミクス売却による3億2500万ドルは、孫正義氏が他で進めている巨大な資本キャンペーンに比べれば少額である。ソフトバンクはOpenAIに約41億ドルのポジションを保有していると報じられているほか、2026年4月にはAIとロボティクスを活用してデータセンターなどの物理インフラを構築する新会社「Roze AI」を設立したと報じられた。Financial Timesの報道によると、孫氏はRoze AIの評価額として1000億ドルを目指しており、早ければ2026年内にも上場させる可能性があるという。Roze AIは、ソフトバンクが2025年に買収合意したABBロボティクスや、既存のインフラ資産を統合する可能性がある。

かつてのパートナーである両社の戦略的分岐は明確である。現代自動車はジョージア州でEVを組み立てるロボットを求めており、孫正義氏はAIを動かす建物を組み立てるロボットを求めている。どちらも工場における人型ロボットの活用に賭けているが、対象となる工場、顧客、そしてタイムフレームが異なる。ソフトバンクにとって今回の売却は、単一の顧客に依存するロボット会社のマイノリティ出資を、より広範なAIインフラキャンペーンのための資金へと転換することを意味している。

■研究開発拠点の拡大と今後の競争環境

現代自動車による買収承認の3日後、ボストン・ダイナミクスはマサチューセッツ州ウォルサムの本社近くに、32万3000平方フィートの新しいロボティクス・AIセンターを建設するため、1億ドルを投資すると発表した。この施設は近隣の3つの拠点を統合し、高度製造技術、AI開発、人材育成、研究開発の機能を拡張する。2033年までに1250人の新規雇用を創出する計画であり、これは同社のグローバル従業員数をほぼ倍増させる規模である。マサチューセッツ州政府からも2500万ドルの経済開発インセンティブ助成金が交付され、2027年中旬から段階的に入居が始まる予定である。

暫定CEOのアマンダ・マクマスター氏は、この投資により「今年代で3つ目となるロボットプラットフォーム」の開発が可能になると述べており、倉庫向けの「Stretch」、人型の「Atlas」に続く、新たな未公開プラットフォームの開発を示唆している。

人型ロボットを取り巻く競争環境は、数年前の予測を超えるスピードで加速している。Figure AIの工場では2026年中旬に「Figure 03」が1時間に1台のペースで生産されるようになり、Agility RoboticsはAmazonやNVIDIAの支援を受けて25億ドルのSPAC（特別買収目的会社）合併による上場を合意した。Teslaも自社内で「Optimus」の開発を急いでおり、Unitreeなどの中国メーカーも低価格な代替機を引っ提げて市場参入を狙っている。

これに対するボストン・ダイナミクスの最大の武器は、垂直統合の深さである。自社グループという確実な初期顧客、アクチュエータを製造する現代モービスというサプライチェーンパートナー、そして基盤AIを共同開発するGoogle DeepMindという強力な布陣を揃えている。しかし、外部顧客による実証がまだなされていないこと、そして10万ドル以下を目指す競合他社に対して約32万ドルという価格設定が市場で通用するかどうかは、今後の大きな挑戦となる。

■注目ポイントQ&A

●なぜソフトバンクはボストン・ダイナミクスの株式を現代自動車に売却したのですか？

2021年の株式売却時に結ばれたプットオプション契約に基づいています。4年以内に米国でのIPOが実現しなかった場合、ソフトバンクは現代自動車に残りの株式を買い取らせる権利を有しており、今回その権利が行使されました。ソフトバンクは回収した資金を、OpenAIや新会社「Roze AI」といった、より規模の大きいAI・インフラ分野への投資に充てる方針です。

●新型の電動Atlasは、従来の産業用ロボットと何が違うのですか？

従来のロボットはエンジニアが動作を1つずつプログラミングしていましたが、新型Atlasは「強化学習」を用いて自律的に動作を学習します。人間の動きをシミュレーション環境で再現し、クラウドGPU上で何百万回も反復訓練を行うことで、実世界でも柔軟に対応できるようになります。また、油圧式から電動式に変更されたことで、シミュレーションと実機の挙動のズレが極めて小さくなり、訓練した動作をそのまま実機で再現できる「ゼロショット・シム・ツー・リアル転移」が可能になりました。

●Atlasの導入によって、工場の従業員は解雇されてしまうのでしょうか？

現代自動車の経営陣は、人間の労働者はロボットの監視やメンテナンスといった、より付加価値の高い役割にシフトすると説明しています。一方で、韓国の労働組合は「正式な労使合意なしにAtlasを工場に導入することは認めない」と強く反発しており、2026年夏の労働契約交渉でこの問題が議論される見通しです。

●Atlasはすでに商業的に成功していると言えますか？

現時点ではまだ商業的に実証されたとは言えません。現在計画されている配備先は、現代自動車の自社工場や共同研究パートナーであるGoogle DeepMindに限られており、市場価格で製品を購入した外部の一般顧客による実績はありません。他社への商業販売が開始される2027年以降に、約32万ドルという価格設定が市場で受け入れられるかどうかが真の試練となります。

元記事: Boston Dynamics Now Fully Hyundai’s as Atlas Exits World Cup, Eyes Factory Floor