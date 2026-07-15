エリクソン、5G契約数30億突破も「AIによるチップ不足」が基地局コストを圧迫と警告

エリクソンは2026年第2四半期決算において、世界の5G契約数が初めて30億件を突破したと発表した。一方で、AIデータセンター向けのメモリ需要急増により基地局用チップの供給が逼迫し、部品コストが上昇していると警告している。AIと5Gのインフラ構築が同じ半導体リソースを奪い合う構造的な課題が浮き彫りになっており、通信業界全体への影響が懸念される。

■30億契約突破が示す構造的な転換点

エリクソンが2026年6月に発表した「モビリティ・レポート」によると、2026年第1四半期における世界のモバイルデータトラフィックは前年同期比で22%増加し、現在では全トラフィックの約半分が5Gインフラ上で処理されている。同四半期だけで1億6200万の新規契約が追加され、累計契約数は31億件に達した。これは、5Gが先進国の大部分において単なるアップグレードの選択肢から、モバイル通信の基本標準へと移行したことを示している。

このマイルストーンは、多くの通信事業者が初期のインフラ投資を決定した際の予測よりも早く達成された。エリクソン自身の2019年時点の予測では、2025年までに26億件とされていたが、業界はこの数字を大きく上回った。現在、世界で390以上のサービスプロバイダーが商用5Gサービスを開始しており、そのうち90以上が5Gスタンドアローン（SA）を展開している。SAは、ネットワークスライシングや超低遅延など、通信事業者がプレミアム料金を正当化するために必要な高度な機能を提供するアーキテクチャである。エリクソンは、契約数が2031年末までにさらに倍増し、64億件に達すると予測している。

■AIハイパースケーラーが基地局用チップを消費

今回の決算報告で最も注目すべき開示は、数字ではなくサプライチェーンに関する警告である。CEOのボルジェ・エクホルム氏は、世界的なAIデータセンターの建設ラッシュが、エリクソンが通信機器の製造に依存しているメモリや特殊チップの供給を消費していると指摘した。

エクホルム氏は報告書の中で、「第2四半期には部品コストのインフレを緩和するための措置を講じた」と述べ、「今後数四半期にわたって影響が拡大するため、その影響を相殺するための内部対策と価格設定の調整を継続する」としている。

このメカニズムは明確である。SKハイニックス、サムスン、マイクロンという3つのメーカーが、世界のDRAM生産の95%以上を支配している。IDCの半導体予測によると、これらのメーカーは2025年から、AIアクセラレータに不可欠な高価で高密度な高帯域幅メモリ（HBM）へと生産能力を計画的に振り向け始めた。HBMの需要は2025年に前年比130%増加し、2026年にはさらに70%増加すると予測されている。2026年中頃までに、HBMはDRAMウェハー総生産量の約25%を消費するとみられており、これは以前であれば通信業界などに従来のDRAMとして供給されていたはずの生産能力である。

エリクソンの基地局は、ベースバンド処理にDRAMを、信号管理にカスタムASIC（特定用途向け集積回路）を必要とする。数カ月で代替部品に合わせて製品を再設計できる家電メーカーとは異なり、通信機器ベンダーは12〜24カ月に及ぶ品質評価サイクルに加え、通信事業者が課す厳格な相互運用性認証要件に直面している。ある部品サプライヤーで認証を通過した基地局は、機器スタック全体を再テストすることなく別の部品に置き換えることはできない。ネットワークの信頼性に不可欠なこの硬直性により、エリクソンは供給制約に迅速に対処することが困難になっている。

その結果、エリクソンは当面は吸収できるものの、今後数四半期にわたって蓄積していくと予想されるコストインフレのリスクを抱えることになった。この業績未達を受け、火曜日の市場前取引で同社の株価は約8%下落した。

■第2四半期業績：利益率は維持、売上高は減少

エリクソンの主要な財務数値は、プレッシャーの下での規律ある事業運営を示している。第2四半期の報告売上高は527億スウェーデンクローナ（SEK）となり、前年同期の561億SEKから減少した。同社はこの減少について、主に知的財産権（IPR）ライセンス収入の低下によるものだと説明している。前年同期は、比較基準を押し上げた非経常的な一部和解の恩恵を受けていた。この影響を除外すると、同社の4つの市場エリアのうち3つでオーガニック売上高は成長している。

調整後粗利益率は48.4%となり、ネットワーク部門とクラウドソフトウェア部門の両方で改善が見られ、前年同期の48.0%からわずかに上昇した。純利益は41億SEK（希薄化後1株当たり1.22 SEK）であった。M&A前のフリーキャッシュフローは、運転資本のタイミングなどが影響し、前年同期の26億SEKから4億SEKへと大幅に減少した。

四半期末時点の純現金残高は598億SEKで、前年同期比66%増となった。同四半期中、エリクソンは配当を通じて82億SEK、自社株買いを通じて32億SEKを株主に還元した。

■既存の基地局が新たな収益源に：5Gによるドローン検知

サプライチェーンの圧力と契約者数の伸びの成熟を背景に、エリクソンはAIが5Gインフラの構築を制約するだけでなく、最終的にはその経済的価値を拡大すると見込んでいる。この見通しを示す最も具体的な実証実験が7月10日に行われた。AT&Tとエリクソンは、テキサス州アーリントンのAT&Tスタジアム周辺に設置された既存の商用5G基地局（開催中のFIFAワールドカップ向けに展開されたもの）を使用し、専用のセンサーハードウェアなしで複数のドローンをリアルタイムで検知・追跡することに成功した。

このデモンストレーションは、エリクソンのAI-RAN戦略の背後にあるアーキテクチャの論理を明らかにした。同社は既存の鉄塔にMassive MIMO無線機を配置し、エンジニアが「マルチスタティック・センシング構成」と呼ぶ形で構成した。これは、複数のアンテナアレイを連携させて異なる角度から物体を三角測量し、全体として分散型パッシブレーダーネットワークとして機能させるものである。通常は加入者データをスマートフォンに送信するのと同じOFDM波形が、近くの物体からの反射波として同時に処理され、AIを活用したセンシングアルゴリズムがその反射を正確なドローンの位置と軌道として解析した。

「統合センシング・通信（ISAC）」として正式に知られるこのアプローチは、アンテナインフラというサンクコスト（埋没費用）を、新たな収益機会へと転換させる点で重要である。通信のためにすでに存在する鉄塔は、ソフトウェアと信号処理機能さえ利用可能になれば、センシングノードとして機能させるための追加コストがほとんどかからない。ISACは正式には2030年頃の6G展開に向けて計画されているが、AT&Tスタジアムでの実証実験は、5GのMassive MIMOハードウェアとソフトウェアアップデートの組み合わせにより、意味のあるISAC機能を今すぐ提供できることを示した。

ホワイトハウスのFIFAワールドカップ・タスクフォースは、米国全土で開催された同大会中に1,500件近くのドローン検知と700件以上の対処措置を記録したと報告しており、これまで実験室レベルだった機能に、実践的で運用に関連する文脈を提供した。AT&Tとエリクソンは、この実証実験を2028年のロサンゼルス・オリンピックに向けた第一歩と位置づけており、より大規模な会場環境への技術導入を計画している。

この機能が商業的に成熟すれば、通信業界が長年求めてきた「単なるデータ容量以外のサービスに対して事業者が料金を請求するための技術的根拠」となる。AIセンシングは、既存のすべての基地局を、会場運営者、物流企業、空域管理者との潜在的な契約へと変え、加入者数とは無関係の収益源を生み出す可能性がある。

■チップ不足をどう乗り切るか

エクホルム氏は、部品コストのインフレに対するエリクソンの対応として、内部の効率化措置と価格設定の調整を組み合わせることを明言した。これは、契約交渉を通じてコスト上昇分の一部を顧客に転嫁する意向であることを意味する。同社はまた、第3四半期にはネットワーク部門の粗利益率にさらなる圧力がかかると予想していることも明らかにした。これは、規模の経済が働き始める前の初期段階では利益率が低くなる傾向があるネットワーク展開プロジェクトの増加が要因である。

エリクソンは2026年6月、ハードウェアの交換サイクルを必要とせず、事業者が既存のエリクソン製ハードウェア上で有効化できるソフトウェア専用のサブスクリプションとして「AI in RAN」ソフトウェアプラットフォームの提供を開始した。このプラットフォームは、AIモデルをベースバンドと無線機に直接組み込み、マイクロ秒単位の無線タイムスケールで動作して、変調、コーディング、ビーム方向、リソーススケジューリングをほぼリアルタイムで最適化する。同社は、最大20%のスループット向上、10%の周波数利用効率の改善、14%のエネルギー節約が可能だと主張している。ソフトウェアのみの展開であるため、新しい基地局を構築する場合のようにDRAMを大量に消費するカスタムシリコンを必要とせず、追加の部品調達リスクなしに事業者価値を創出するためのツールの1つとなっている。

■CEO交代：新CEOが引き継ぐ機会とプレッシャー

火曜日の決算報告は、エクホルム氏がCEOとして行う最後の報告の1つとなった。同氏は10月1日付でペール・ナルヴィンゲル氏に役職を引き継ぐ。エクホルム氏の任期は、エリクソンのポートフォリオの劇的な再構築、贈賄容疑に関連する米国司法省との和解の解決、そしてソフトウェア、AI、エンタープライズ接続への戦略的転換によって特徴づけられた。

1997年にエリクソンに入社し、2025年3月からネットワーク事業を率いてきたナルヴィンゲル氏は、改善された利益率、強固なバランスシート、そして明確な技術的テーマを持つ企業を引き継ぐことになる。同時に、緩和の時期が見えない未解決の半導体供給不足、アナリストが先進国市場では構造的に横ばいだと指摘するRAN（無線アクセスネットワーク）市場、そしてAIセンシング、ネットワークAPI、プライベート5Gなどの新たな収益源が、中核となるモバイルインフラの成長鈍化を補えることを証明するという課題も引き継ぐ。

AvidThinkのロイ・チュア氏は今回の人事について、「継続性は再発明ではない」と指摘し、「エリクソンはAI時代における自社の役割を定義し、RAN市場が横ばいにとどまる場合、どこから持続的な成長がもたらされるのかを市場に示す必要がある」と述べている。

エクホルム氏の別れのメッセージは前向きなトーンであり、エリクソンが「強固な立場から次のフェーズ」に入りつつあると表現し、単なるデータ配信ではなく、AI主導の接続性を今後の同社の中心的な価値提案として位置づけた。ナルヴィンゲル氏もこの枠組みに同調しており、フィナンシャル・タイムズに対し、人々がAIアシスタントに依存するようになるにつれて「接続性の価値をより高く評価するようになることを期待している」と語っている。

■注目ポイントQ&A

●5Gは専用ハードウェアなしでどのようにドローンを検知するのですか？

AT&Tスタジアムでの実証実験では、エリクソンは商用5G基地局の既存のMassive MIMO無線機をマルチスタティック・センシング構成で展開しました。これは、異なる場所にある複数のアンテナアレイが連携し、分散型パッシブレーダーネットワークのように同じ空域を異なる角度から観測することを意味します。無線機は通常のOFDMデータ信号を送信し、システムは同時に近くのドローンに反射したその信号の微弱なエコーを処理しました。そして、AIを活用したアルゴリズムがそれらの反射をリアルタイムのドローンの位置と追跡データに変換しました。追加のアンテナや個別のレーダー送信機、専用のセンシング用周波数帯は必要ありませんでした。センシングと通信の機能が同じハードウェア、周波数帯、信号パイプラインを共有しているため、このアプローチは統合センシング・通信（ISAC）と呼ばれています。

●AIデータセンターがエリクソンの5G機器製造を困難にしているのはなぜですか？

SKハイニックス、サムスン、マイクロンの3社が世界のDRAMの95%以上を生産しています。2025年から、これらの企業はAIアクセラレータで使用されるプレミアムDRAMのバリエーションである高帯域幅メモリ（HBM）に生産能力を大きく振り向けました。HBMの需要は2025年に前年比で130%増加しました。この再配分により、通信基地局などの用途で使用される従来のDRAMの供給が逼迫しました。数カ月で代替部品に合わせて製品を再設計できる家電メーカーとは異なり、エリクソンは部品の変更に12〜24カ月の品質評価サイクルを要するため、不足を回避するための迅速な代替対応ができません。その結果、エリクソンは2026年後半にかけて部品コストの上昇圧力が強まると予想しています。

●ボルジェ・エクホルム氏の後任のCEOは誰で、いつ就任しますか？

ペール・ナルヴィンゲル氏が2026年10月1日付でエリクソンの社長兼CEOに就任します。同氏は1997年からエリクソンに勤務しており、直近では2025年3月からエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ネットワーク事業部門トップを務めています。エクホルム氏は9月30日に退任し、2027年6月15日までナルヴィンゲル氏のエグゼクティブ・アドバイザーを務めます。この移行は、エリクソン取締役会による計画的な後継者育成プロセスの一環として、2026年6月16日に発表されました。

●5G契約数が30億件を突破したというマイルストーンは、実際には何を意味するのですか？

5Gがアップグレードの段階から構造的なベースラインへと移行したことを意味します。世界人口の約40%にあたる30億以上のデバイスが5Gで接続されるようになると、通信事業者やデバイスメーカーはもはや4Gを主要な設計目標として扱うことはできません。ネットワーク投資、デバイスのチップセット、アプリケーションのアーキテクチャは、ますます5Gの利用可能性を前提とするようになっています。エリクソンや競合の機器ベンダーにとって、これは先進国市場における5G契約者数の最も急速な成長期が過ぎ去った可能性が高いことも意味します。今後の成長は、新興市場でのカバレッジ拡大、容量の高密度化、そしてAIセンシングや企業向けプライベート5Gネットワークなどの新たな収益源から生み出される必要があります。

元記事: AI Chip Crunch Squeezes Ericsson as 5G Crosses Three Billion Subscribers