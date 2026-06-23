OVERTIME、ドラレコ付きポータブルナビ発売　最新地図搭載

ダイアモンドヘッドは、カー用品ブランド「OVERTIME」から、ドライブレコーダー機能を備えたポータブルカーナビゲーション「7インチ ワンセグ付き ドライブレコーダー ナビゲーション」（OT-DN714N）を発売した。

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7インチ液晶ディスプレイを採用したポータブルナビで、車両への後付け設置が可能。最新の2026年度版地図データを採用し、ナビゲーション機能に加え、ワンセグテレビの視聴にも対応している。

近年需要が高まっているドライブレコーダー機能を搭載している点が特徴で、本体背面に備えた100万画素カメラが走行中の映像を記録する。万が一の事故やトラブル発生時の映像記録として活用できるほか、ドライブの記録を残したいユーザーにも適している。

またワンセグチューナーを内蔵しており、車内や屋外でテレビ番組を視聴できるだけでなく、microSDカードへの録画にも対応する。休憩時間や車中泊などのシーンでもエンターテインメント機能を活用できる点が魅力だ。

SDカードに保存した動画や音楽、画像データの再生機能も備え、車載マルチメディア機器としての役割も果たす。

ナビゲーション機能では、2026年度版のOpenStreetMap地図データを採用。推奨ルートや高速優先、最短距離など複数の検索モードに対応するほか、自動・手動のリルート機能も搭載している。

電話番号検索約400万件、住所検索約3,720万件、施設名検索約66万件など豊富な検索データを収録し、目的地までのルート案内をサポートする。

安全運転支援機能も充実。一方通行表示やトンネルアシスト機能、速度制限エリアの警告表示、オービス情報の案内などを搭載し、ドライバーへ走行環境に応じた情報を提供する。

高速道路表示や到着予想時刻表示なども備え、長距離ドライブでの利便性向上を図っている。

ハードウェア面では、解像度800×480ドットの7インチ液晶を採用。内蔵バッテリーにより単体で約1時間の使用が可能で、車載用DCアダプターや吸盤スタンドなども付属する。コンパクトなサイズ設計のため、幅広い車種で利用しやすい仕様となっている。（記事：小泉嘉史・記事一覧を見る）