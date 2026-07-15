AIメモリ需要急増でスマホ市場が過去13年で最低水準に、低価格帯は壊滅的打撃

AIデータセンター向けのメモリ需要急増に伴う供給不足により、2026年第2四半期の世界スマートフォン出荷台数は過去13年で最低水準に落ち込んだと調査会社が報告している。特に低価格帯デバイスのビジネスモデルが構造的な打撃を受けており、この価格高騰は供給不足が解消された後も元に戻らない可能性が指摘されている。消費者やメーカーは、恒久的なコスト上昇を前提とした対応を迫られている。

■AIデータセンターとスマホのメモリ争奪戦

Counterpoint Research（カウンターポイント・リサーチ）とIDCが7月13日および14日にそれぞれ発表した最新データによると、AI主導のメモリ不足が低価格デバイスの経済性を根本から破壊していることが確認された。Counterpointの暫定レポート「Market Monitor」では、2026年第2四半期の出荷台数が前年同期比11%減となり、第2四半期としては過去13年で最大の落ち込みとなった。一方、IDCの「Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker」では、出荷台数を2億7750万台（IDCの手法で前年同期比6.7%減）と算出している。両社は、200ドル（約3万2000円、1ドル=162円換算、以下同）未満の価格帯が壊滅的なシェア喪失に見舞われている点で一致している。

この不足は、NVIDIAのAIアクセラレータに搭載されるHBM（広帯域メモリ）と、スマートフォンに搭載される低消費電力DRAM（LPDDR5X）が、同じ3社によって、同じ製造ラインで、限られたシリコンウェハーを奪い合っているという技術的現実に起因する。Samsung、SK Hynix、Micronの3社は世界のDRAM生産の95%以上を握っており、2024年初頭から計画的に製造能力をHBMへと転換し始めた。HBMは標準的なモバイル用DRAMの3〜5倍の収益を生み出すためだ。Micronは、HBM1ウェハー分を製造するには従来のDDR5ウェハー3枚分の製造能力が必要になるという「3対1」の変換比率を公表している。

CCS Insightのアナリストの推定によれば、2026年半ばまでにAIデータセンターは世界で生産される全メモリチップの約70%を消費するようになった（2022年時点では20〜30%）。この結果、IDCのアナリストが指摘するように、NVIDIAのGPU向けHBMに割り当てられたウェハーは、そのままミッドレンジスマホのLPDDR5Xモジュールから奪われたウェハーを意味するゼロサムゲームとなっている。

■低価格スマホを直撃する三重苦

すべてのスマートフォンが等しく打撃を受けているわけではない。Omdiaのレポートによれば、iPhoneやGalaxyのフラッグシップ機ではメモリとストレージが部品コスト全体に占める割合は約10〜15%だが、400ドル（約6万5000円）未満のAndroid端末では2026年第1四半期までにその割合が60%近くに達している。99ドル（約1万6000円）未満の超低価格帯では64%を超えており、コスト削減の余地は残されていない。

さらに、低価格Android端末の多くで採用されているメモリ規格「LPDDR4X」は、単に優先順位が下げられているだけでなく、製造自体が終了しつつある。TrendForceは2026年6月のレポートで、この段階的廃止を「深刻な供給途絶を告げる不可逆的なトレンド」と表現した。

低価格スマホメーカーは、簡単にLPDDR5Xへアップグレードすることもできない。新規格は異なるチップセット設計を必要とし、ギガバイトあたりのコストも大幅に高いからだ。Nothingの共同創業者であるCarl Pei氏は6月に「CMF Phone 3 Pro」の開発中止を説明した際、「ブランドは現在、価格を30%以上引き上げるか、スペックを下げるかという単純な選択を迫られている。多くのバリューブランドが基盤としてきた『低価格で高スペック』というモデルは、2026年においてはもはや持続可能ではない」と述べている。

■調査会社3社が示す大幅な市場縮小

2026年第2四半期のデータには重要なニュアンスが含まれている。Counterpointは前年同期比11%減、IDCは同6.7%減、Omdiaは同4%減と、主要調査会社3社で異なる減少幅が示された。これらは「出荷」の定義など手法の違いを反映したものであり、矛盾するものではない。

3社が一致しているのは、市場が明確に縮小傾向にあること、上位5社のうち出荷台数を伸ばしたのはAppleとSamsungのみであること、そして新興国の価格敏感な消費者が最も急激な価格上昇を強いられ、市場の底辺に痛みが集中していることだ。

IDCのワールドワイドコンシューマーデバイス担当シニアリサーチディレクターであるNabila Popal氏は、「第2四半期は我々の予測を正確に裏付けた。これは一律の低迷ではなく、メモリ危機がプレミアム企業に有利に働き、ローエンドに依存するベンダーを罰している」と述べている。

■Appleの戦略的勝利とSamsungの優位性

Appleは第2四半期として過去最高となる世界市場シェア20%を記録し、iPhoneの出荷台数を前年同期比3%増加させるという驚くべき結果を出した。Appleは主要メーカーの中で唯一、この四半期にスマートフォンの価格を引き上げなかった。Xiaomi、OPPO、vivoが利益率を維持するために値上げを行う中、Appleは「iPhone 17」シリーズの価格を据え置いた。

Appleがコストを吸収できたのは、危機がピークに達する前にメモリパートナーと長期供給契約を結んでいたこと（報道によれば12〜24ヶ月前にDRAM契約を確定させていたとされる）、部品コストに占めるメモリの割合が小さいプレミアム価格体系、そしてハードウェア専業の競合他社にはないサービス事業の収益という要因が組み合わさったためだ。ただし、Tim Cook CEOがWall Street Journalに語ったところによれば、社内的にメモリコストは持続不可能なレベルになっており、価格据え置きは戦術的なものに過ぎず、「iPhone 18」まで続く保証はないと示唆している。

一方、Samsungは市場シェア24%で世界トップの座を奪還し、上位5社の中で最も高い前年同期比成長率を記録した。「Galaxy S26」シリーズ、特に「S26 Ultra」が需要を牽引した。Samsungはメモリ製造メーカーでもあるため、半導体部門が供給不足から直接利益を得るという構造的なヘッジ機能を持っており、他社には真似できないサプライチェーンの可視性と割り当ての制御力を備えている。

■新興国市場と100ドル未満スマホの崩壊

メモリ危機の人的コストは、市場の底辺で最も深刻に表れている。CCS Insightのデータによると、数億人にとって100ドル（約1万6000円）未満のデバイスが主要なインターネット接続手段となっているインドでは、2026年第1四半期に同価格帯の市場が前年同期比で59%崩壊した。IDCによれば、東南アジア、アフリカ、中南米全体で40〜50%の小売価格上昇がすでに確認されている。

CounterpointのShilpi Jain氏は、「部品の問題として始まったものが、今や本格的な需要の問題となっている。世界的なメモリ危機は現在、スマートフォン業界における最大の足かせとして他のあらゆる要因を上回っている」と指摘している。

メーカー側は、利益率の低いモデルの完全な削減、チップコストを30%節約するための旧世代プロセッサへの回帰、ユニットあたり3〜5ドル（約490〜810円）を節約するためのLTPOからLTPS OLEDディスプレイへの変更などを行っている。TrendForceが2026年初頭に警告したスペックの「シュリンクフレーション（実質値上げ）」は現在顕著になっており、2024年なら8GBのRAMと256GBのストレージを搭載していたはずの価格帯のスマートフォンが、現在では4GBのRAMと128GBのストレージで登場するようになっている。

■供給不足の長期化と価格高止まりの可能性

CounterpointとIDCはともに、2026年通年の世界スマートフォン出荷台数が前年比で約14%減少すると予測しており、メモリ不足は少なくとも2027年まで続くと見込んでいる。

Micron、SK Hynix、Samsungによる新たな半導体工場の建設が進んでいるが、商業的な生産開始までには着工から3〜5年かかるため、早くとも2027年後半から2028年初頭までは供給の緩和は期待できない。

さらに重要なのは、2028年に生産能力が拡大した後も、消費者向けDRAMの価格が2025年の水準には戻らないと複数のアナリストが予測している点だ。IDCは現在の割り当て変更を「恒久的になる可能性のある構造的リセット」と呼んでいる。SKグループのChey Tae-won会長は2026年3月、世界的なウェハー不足は2030年まで続く可能性が高いと述べている。

AIデータセンターへの投資が続く限り、チップメーカーは消費者向けDRAMに戻るよりも、ウェハーあたりの収益が3〜5倍高いHBMの生産を維持する強力なインセンティブを持ち続ける。IDCは、2025年に1億7000万台以上を出荷した100ドル未満のセグメントについて、「2028年にメモリ不足が安定した後でも、メモリとNANDのコストが恒久的に高い水準に落ち着くため、経済的に成り立たなくなる」と明言している。

■消費者が今取るべき行動

構造的な供給不足により、購入のタイミングに関する従来の常識は覆されている。

400ドル未満のセグメントでは、待つよりも今すぐ購入する方が財務的に優れた戦略となる。現在販売されているデバイスは、価格が高騰する前のメモリ契約に基づいて製造されているからだ。現在299ドル（約4万8000円）のスマートフォンは、後継モデルでは375〜400ドル（約6万1000〜6万5000円）になるか、同じ価格でメモリのスペックがダウングレードされる可能性がある。また、2024年から2025年初頭にかけての認定整備済製品は、不足前のコスト構造で作られているため、例外的に高い価値を提供している。

プレミアムデバイスの購入者にとっても状況は切迫している。TechInsightsの推定によれば、「iPhone 17 Pro」用の12GBのDRAMは昨年Appleにとって39ドル（約6300円）のコストだったが、「iPhone 18 Pro」用の同等のパッケージは145ドル（約2万3000円）に達すると予測されている。「iPhone 18」の発売前に現在の価格で「iPhone 17」を購入することは、理にかなった防衛策と言える。

■注目ポイントQ&A

●新しい工場が稼働する2027年や2028年には、スマートフォンの価格は下がりますか？

完全に下がることはなく、最も影響を受けている価格帯では全く下がらない可能性があります。IDCは現在の変化を一時的なボトルネックではなく、シリコンウェハーの生産能力における「恒久的になる可能性のある戦略的な再割り当て」と説明しています。2027年後半や2028年に新たなメモリ生産能力が稼働しても、チップメーカーは消費者向けDRAMよりも収益性の高いHBMを製造する経済的インセンティブを持ち続けます。IDCは、2028年に供給不足が安定した後でも、メモリコストは2025年よりも恒久的に高い水準にとどまると予測しています。

●低価格のAndroidスマートフォンは今買うべきですか、それとも待つべきですか？

400ドル（約6万5000円）未満のデバイスが必要な場合は、早めに購入することをお勧めします。現在販売されているデバイスは、価格高騰が本格化する前に調達された部品で作られています。2026年末までに発売されるデバイスはメモリコストの上昇が反映され、価格が上がるか、同じ価格でRAMやストレージの容量が減らされる可能性が高いです。特に2024年から2025年にかけての認定整備済製品は、不足前の部品コストで作られており、現在の市場では魅力的な選択肢となっています。

●低価格スマホメーカーは、価格を抑えるためにメモリ搭載量を減らすことはできないのですか？

減らすことは可能であり、実際に多くのメーカーがそうしていますが、コスト削減効果は限定的であり、消費者にはスペックの低下として映ります。RAMを8GBから4GBに減らしても、2025年初頭から250%以上上昇しているLPDDR4メモリの価格高騰を完全に相殺することはできません。さらに深刻な問題は、低価格Android端末で主流の「LPDDR4X」規格が、主要DRAMメーカーによって製造終了になりつつあることです。代替となるLPDDR5Xはコストが高く、チップセットの再設計も必要になるため、短期的には技術的な逃げ道がない状態です。

●100ドル未満のスマートフォンにインターネット接続を依存している新興国の人々はどうなりますか？

これは今回の供給不足において最も重大でありながら、あまり報じられていない側面です。IDCは、100ドル（約1万6000円）未満の価格帯は経済的に成り立たなくなりつつあると予測しています。予算が限られている購入者にとっての現実的な選択肢は、値下げされた旧世代のデバイス、整備済製品、またはスペックがダウングレードされたデバイスに限られます。長期的には、手頃な価格のモバイルデバイスを通じてインターネットへのアクセスを拡大してきた過去10年間のトレンドが逆行するリスクがあります。

元記事: Smartphone Market Hits 13-Year Q2 Low as AI Memory War Erases Affordable Tier