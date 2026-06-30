メモリ価格は2025年水準に戻らない見通し―LenovoがISC 2026で「サバイバルガイド」を提示

AI向け高帯域幅メモリ（HBM）の需要急増に伴い、一般的なDRAMやNANDフラッシュの価格が高騰している。Lenovoの幹部はISC 2026にて、メモリ価格が2025年の水準に戻ることは少なくとも今後5年間はないとの見通しを示した。この構造的な価格高騰は、サーバーを調達する企業から一般のコンシューマー製品にまで広く影響を及ぼすとみられており、企業は調達計画の抜本的な見直しを迫られている。

■メモリ価格は2025年の水準に戻らない見通し

2025年のメモリ価格を前提にハードウェア予算を組んだ組織は、すでに現実と乖離した計画を運用していることになる。Lenovoのエグゼクティブディレクターであるマーティン・ヒーグル（Martin Hiegl）氏は、ドイツ・ハンブルクで開催されたスーパーコンピューティングカンファレンス「ISC 2026」の講演で、これらの価格が元に戻ることはないと明言した。同氏は、DRAMおよびNANDフラッシュの価格が現在の急騰前の水準に「決して」戻ることはないと述べ、その表現の絶対性を認めつつも、少なくとも今後5年間（2030年以降まで）は構造的な高価格帯が維持される見通しであることを明確にした。

この警告の背景には、MicronのCEOであるサンジェイ・メロトラ（Sanjay Mehrotra）氏が、同社の2026年度第3四半期決算説明会で明らかにした事実がある。同氏によると、Micronは主要顧客（その大半はハイパースケーラー）と、2030年までメモリ価格を過去最高水準で固定する、キャンセル不可能な「戦略的顧客契約」を16件締結したという。これらの契約は、最低でも約1000億ドル（約16兆2000億円、1ドル=162円換算）のコミットメント収入をもたらし、すでに220億ドル（約3兆5640億円、1ドル=162円換算）が前払い金としてキャッシュで預け入れられている。メロトラ氏はこの契約による最低価格について、「過去のサイクルにおける当社の四半期粗利益率のピークを大きく上回る」粗利益率をもたらすと説明している。Lenovoの警告は単なる予測ではなく、すでに締結された契約に基づく現実の描写なのだ。

■価格が300%以上高騰した背景

直接的な原因は単純である。世界のDRAM生産の約95%を支配するSamsung、SK Hynix、Micronの3社が、製造能力を標準的なコンシューマー向けおよびエンタープライズ向けのDDR5から、NvidiaのAIアクセラレータやAIデータセンターの構築を支える高帯域幅メモリ（HBM）へと組織的にシフトさせているためだ。

TrendForceのデータ（Counterpoint Researchも確認済み）によると、2026年第1四半期のDRAM契約価格は、2025年第4四半期と比較してわずか1四半期で90%急騰した。2025年中頃には80〜120ドル（約1万2960〜1万9440円、1ドル=162円換算）だった32GBのDDR5キットは、現在では入手可能な場合、300〜500ドル（約4万8600〜8万1000円、1ドル=162円換算）で小売されている。Jefferies Equity Researchは今週、価格が2026年第3四半期に前四半期比でさらに40%〜50%上昇し、第4四半期にはさらに30%〜40%上昇するとの予測を発表した。また、2027年には前年比40%〜45%の年間上昇が予測されており、早くとも2028年までは実質的な緩和は期待できないと警告している。

■新工場が稼働しても一般向けDRAMが増えない理由

新たな製造能力によってこの問題が簡単に解決しない理由を理解するには、HBMとは何か、およびなぜその製造が標準的なDDR5の製造と構造的に両立しないのかを理解する必要がある。

従来のDDR5モジュールは、プリント基板上にDRAMダイを平面的に配置する成熟した高歩留まりのプロセスで製造される。一方、HBMモジュールは構造が異なる。8〜12層のDRAMダイを垂直に積層し、各層を「シリコン貫通電極（TSV）」と呼ばれる数千の微細な銅チャネルで接続する。この約750マイクロメートルの高さのシリコンの塔は、「CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）」と呼ばれる先端パッケージング技術を用いて、AIアクセラレータの横にあるシリコンインターポーザ上に直接接合される。これにより、従来のDDR5の32ビットまたは64ビットに対し、1,024ビット幅のメモリバスが実現し、テラバイト毎秒単位の帯域幅が提供される。

問題の源は、このアーキテクチャの製造コストにある。積層による歩留まりの低下（いずれかの層に欠陥があればスタック全体が廃棄される）や、TSV形成およびウェハ薄化に必要な追加工程のため、HBMの1ギガバイトあたりには、標準的なDDR5チップの約3倍のシリコンウェハ容量が必要となる。この比率はMicronも公に認めている。市場において、HBMモジュールは60〜100ドル（約9720〜1万6200円、1ドル=162円換算）で販売されているのに対し、同等の容量の従来型DDR5は5〜10ドル（約810〜1620円、1ドル=162円換算）であり、10〜20倍の価格差がある。メーカーが限られたウェハ容量をどこに割り当てるかを選択する際、経済的な合理性は常に利益率の高い製品に傾く。

Samsung、SK Hynix、Micronは、単に余剰分をHBMに回しているわけではない。TrendForceによると、HBMは現在、世界全体のDRAMウェハ出力の23%を消費しており（2025年の19%から上昇）、2026年だけでHBM需要は前年比70%成長すると予測されている。HBMに必要な先端パッケージングライン（ツール、マスク、CoWoS装置など）では、DDR5を同時に製造することはできない。Samsungが2026年初頭にHBM4の量産を加速させた際、汎用DDR5ラインのウェハ投入を転換したため、HBM4の生産によってAIメモリが追加された量よりも、供給プールから失われたコンシューマー向けDRAMの容量の方が多くなった。

新たな製造施設も稼働しつつある。約2028年に初期出荷が予定されているMicronの96億ドル（約1兆5552億円、1ドル=162円換算）規模の広島工場をはじめ、Samsungの平沢（ピョンテク）工場の拡張、次世代メモリ専用となるSK Hynixの清州（チョンジュ）M15Xメガファブなどが挙げられる。しかし、LenovoがISC 2026で主張し、IDCやJefferiesも同調している中心的な議論は、ハイパースケーラーがすでにそれらの製造能力の優先割り当てを確保しているという点だ。Microsoft、Google、Amazon、Metaはメモリメーカーと複数年の供給契約を締結しており、AIデータセンターの拡張が新規出力の大部分を吸収するとみられている。SK Hynixが発表した2034年までにメモリ総生産量を3倍にする計画自体も、構造的な賭けの証拠であるとヒーグル氏は指摘する。2025年初頭までDRAM市場を特徴づけていた極めて薄い利益率と過剰供給のサイクルに戻ることを想定していれば、メーカーがこれほどの規模で投資することはないからだ。

■Lenovoが提案する「RAMageddonサバイバルガイド」

ヒーグル氏は、ISC 2026の参加者に暗い見通しを示すだけでなく、構造的なメモリコストの高騰下でシステムを調達しなければならない組織に向け、Lenovoが「RAMageddon（ラム・アゲドン）サバイバルガイド」と呼ぶ5つの具体的な推奨事項を提示した。

最も重要な推奨事項は、DDR5の消費を抑えるための「GPUへのオフロード」である。企業インフラにおいてAI推論ワークロードが普及する中、これらのタスクはホストシステムのDDR5を使用するのではなく、独自の専用メモリプール（通常はGDDR6またはHBM）を持つGPUアクセラレータに処理を任せることができる。メモリ消費の激しいAI推論を中央のプロセッサから切り離すことで、サーバーやワークステーションに必要なDDR5の設置面積を削減し、調達予算を価格急騰から部分的に保護することが可能となる。Lenovoは、これまで純粋にパフォーマンスの観点から語られていたこの計算が、DDR5価格の劇的な高騰により、GPU搭載メモリに対する相対的なコスト面で直接的な財務的メリットを持つようになったと主張している。

GPUオフロードを補完するものとして、同ガイドでは、メモリ要件の厳格な監査、アプリケーションのメモリ占有領域の最適化、DDR5の需要を最小限に抑えるプロセッサ構成の選択、およびワークロードが許す限りメモリを大量に消費する構成の導入を延期することを推奨している。全体的なメッセージは、DRAMを希少なプレミアムリソースとして扱い、それに応じて調達の意思決定を設計することである。

■AIのメモリ消費コストを負担するのは誰か

ISC 2026での警告の影響は、ハンブルクに集まったスーパーコンピューティングクラスターの関係者だけに留まらない。DDR5やLPDDR5Xは、コンシューマー向けのノートPC、デスクトップPC、ワークステーション、ゲーム機、スマートフォンにおける標準的なメモリインターフェースである。シリコンメモリを搭載するあらゆる製品カテゴリーが、すでにこのコストを吸収し始めている。

Microsoftは今週、メモリ価格が2026年初頭から2.5倍以上に上昇したことを確認し、2027年末までにさらに倍増するとの予測を警告した。これは、Xbox Series Xの価格が800ドル（約12万9600円、1ドル=162円換算）に引き上げられた直接的な理由であり、2025年5月以来3回目の本体価格改定となる。SonyもPlayStation 5の価格をラインナップ全体で複数回引き上げており、任天堂は9月1日に「Switch 2」の価格を499.99ドル（約8万1000円、1ドル=162円換算）に設定して発売する予定だ。ノートPCの部品構成表（BOM）において、メモリとストレージが占める割合は、2025年の15%〜18%から、現在は約35%にまで上昇している。

Gartnerは、DRAMとSSDを合わせた価格が2026年末までに130%急騰し、PCの平均価格が17%上昇、世界のPC出荷台数は10.4%減少すると予測している。これは過去10年間で最も急激な縮小となる見通しだ。IDCのシニアリサーチディレクターであるナビラ・ポパル（Nabila Popal）氏は、この変化を「市場全体の構造的なリセットであり、長期的な市場規模（TAM）、ベンダーの勢力図、製品構成を根本的に再構築するものだ」と特徴づけている。IntelのCEOであるリップブ・タン（Lip-Bu Tan）氏は、今年初めに大手メモリプロデューサー2社との対話を経て業界カンファレンスで登壇した際、「2028年まで緩和はない」と端的に総括した。

ソリッドステートストレージの基盤技術であるNANDフラッシュも、同様の逼迫に直面している。Kingston Technologyの報告によると、NANDウェハ価格は2025年初頭から246%上昇しており、これは同社の29年の歴史の中で最も急激な上昇だという。

ISC 2026に集まったHPC（ハイパフォーマンスコンピューティング）コミュニティにとって、短期的な計算は深刻である。スーパーコンピューティングのワークロードは、現存する中で最もメモリ帯域幅を消費するもののひとつであり、DRAM価格の高止まりが続けば、2024年や2025年初頭の価格前提に基づいて複数年の予算サイクルを組んでいた研究機関、国立研究所、大学の計算センターの調達計画は困難を極める。ヒーグル氏がハンブルクで説明した構造的な要因は、回避するための警告ではなく、すでにサプライチェーンに契約上組み込まれている現実なのだ。

■価格下落への道筋はあるのか

アナリストの合意は一様ではない。TechInsightsのアナリストであるダン・ハッチソン（Dan Hutcheson）氏は、現在の状況は過去に新たな製造能力の稼働によって1〜2年以内に解決してきた典型的な供給不足に類似していると主張し、2027年までに周期的な下落局面が訪れる可能性を予測している。Aletheia Capitalの予測はJefferiesよりも大幅に緩やかであり、第3四半期は約30%増、第4四半期は10%〜15%増に留まるとみている。

ハイパースケーラーの支出削減や、メモリ消費を抑えるAI推論のアーキテクチャシフト、あるいは広範な市場調整といった「AI需要の減少シナリオ」は理論的には可能であり、工場の建設スケジュールよりも早く圧力を緩和する可能性がある。企業バイヤー向けにサプライチェーン情報をまとめているVersaLogicは、AI支出の有意義な引き戻しが発生する確率を約30%と見積もっている。

しかし、Micronの戦略的顧客契約は、こうした楽観論を構造的に打ち消すものだ。顧客が220億ドルのデポジットを前払いし、2030年まで固定価格での一定量の購入を約束している契約構造は、他のシナリオと比較検討されるべき単なる予測ではない。それは拘束力のある「底値」なのだ。DRAM価格を定義してきた30年間の好不況サイクルは、業界がこれまで経験したことのない事態によって遮られたとみられる。それは、支払う意思と、数年先まで供給を確保する資金力を持つハイパースケーラー顧客の存在であり、これにより、かつて過剰供給と価格調整を引き起こしていた「需要の減退」が排除された。2025年のメモリ価格への回帰を想定している組織は、保守的な計画を立てているのではなく、誤った計画を立てているのだ。

■注目ポイントQ&A

●2026年にRAM価格がこれほど高騰しているのはなぜですか？

Samsung、SK Hynix、Micronの3社が、製造能力の大部分をAIアクセラレータ向けの高帯域幅メモリ（HBM）に転換しているためです。HBMの製造には標準的なDDR5の約3倍のシリコンウェハ容量が必要であり、ウェハあたりの収益も10〜20倍に達します。このためメーカーがHBMの生産を優先し、一般的なDDR5の供給が構造的に減少した結果、2025年中頃から価格が300%以上高騰しています。

●RAM価格はいつ下落しますか？

アナリストの予測では、Micron、Samsung、SK Hynixの新工場による量産が期待される2027年後半から2028年が最も早い緩和時期とされています。ただし、Micronがハイパースケーラーと締結した2030年までの長期供給契約により最低価格が保証されているため、新たな製造能力が稼働しても価格が大幅に下落する幅は制限される可能性があります。

●LenovoがISC 2026で提示した「RAMageddonサバイバルガイド」とは何ですか？

メモリコスト高騰下でのシステム調達に向けた5つの推奨事項です。具体的には、実際のメモリ要件の監査、既存利用の最適化、DDR5消費を抑えるプロセッサ構成の選択、アプリケーションのメモリ占有領域の削減、そして最も重要な対策として、AI推論ワークロードを専用メモリ（HBMやGDDR）を持つGPUアクセラレータへオフロードすることを提案しています。

●HBMとDDR5は異なる製品なのに、なぜDDR5の価格に影響するのですか？

両者が同じ工場のシリコンウェハ製造能力を奪い合っているためです。HBMの生産にウェハを割り当てると、その分DDR5の生産量が減少します。さらに、HBMは積層プロセスによる歩留まり低下があるため、1ギガバイトのHBMを製造するだけで、約3ギガバイト分のDDR5製造能力が失われます。AI需要の急増により、DRAMウェハ出力に占めるHBMの割合は2025年の19%から2026年には23%に上昇しており、これがDDR5の供給を直接圧迫しています。

元記事: RAM Prices Will Not Fall to 2025 Levels: Lenovo at ISC 2026 Issues Survival Guide