Intel、欧州唯一のEUV工場に50億ユーロを投資へ　AI需要増でアイルランド拠点を拡張

Intelは2026年7月13日、アイルランドのリークスリップ・キャンパスに50億ユーロ（約57億ドル）を投資し、製造能力を拡張すると発表した。同拠点は欧州で唯一、極端紫外線（EUV）リソグラフィを用いた半導体の量産を行っており、AIサーバー向けプロセッサの構造的な供給不足に対応する狙いがある。この投資は欧州のAIインフラにとって極めて重要である一方、同拠点が世界で唯一の「Intel 3」プロセス製造拠点であることから、供給網の単一障害点になるリスクもはらんでいる。

■50億ユーロの投資内容

Intelが2026年初頭に開始したと認めたこの投資は、新しい建物の建設を伴うものではない。その代わり、既存のクリーンルーム・キャンパスの生産能力を拡大するための3つの分野に資金が投じられる。

第一に、リークスリップ拠点の製造施設をアップグレードし、「Xeon 6」プロセッサや次世代Xeonチップ向けの「Intel 3」ウェハーの生産量を拡大するために必要な最先端の製造装置の導入に注力する。

第二に、キャンパス内の独立したモジュールを物理的に接続する自動搬送システムの拡張である。これは複数の建物からなる工場の運用上の要であり、オングストローム単位で要求される汚染管理を破ることなく、工程間や建物間でシリコンを移動させるクリーンルーム環境のウェハー搬送ネットワークである。Intelが「単一の高速生産環境」と表現するように、ばらばらのモジュールを連結させることで、複数の建物の集まりがひとつのまとまった工場となる。

第三に、4,900人を擁する同拠点における研究開発の推進とスタッフのスキルアップである。Intelによると、このプログラムにより数百人の高度なスキルを持つ正規雇用が新たに創出され、建設および装置の設置期間中には約2,000人の専門技術者が従事することになるという。

50億ユーロ（約57億ドル、約9,234億円※1ドル=162円換算）の大半は、Intelの2026年の総設備投資予算170億ドル（約2兆7,540億円）の約30%に相当し、2027年末までの展開を目標としている。

■EUVリソグラフィがもたらす代替不可能性

リークスリップ拠点が重要である理由を理解するには、そこで製造されるチップが古い施設で作られるものと根本的にどう違うのかを理解する必要がある。

極端紫外線（EUV）リソグラフィは、以前は物理的に不可能と考えられていたスケールでトランジスタ回路を焼き付ける技術である。従来の半導体製造装置は、193ナノメートルの光を放つフッ化アルゴン・エキシマレーザーを使用してシリコンウェハーにパターンを露光する。一方、EUVはスズの液滴をレーザーパルスでプラズマ化し、波長が約14分の1となる13.5ナノメートルの光を発生させる。この短い波長により、より微細な回路の形成が可能になり、1平方ミリメートルあたりのトランジスタ数の増加、計算あたりの消費電力の削減、そしてパフォーマンスの向上に直結する。

製造規模でEUV光を生成するために必要なエンジニアリングは並外れたものである。すべての物質がEUV放射を吸収してしまうため、このプロセスではレンズを使用できず、モリブデンとシリコンを40から50層交互に重ねて精密に成形されたミラーを使用し、真空中で動作させなければならない。EUVスキャナーは1台あたり約200トンの重量があり、価格は約1億8,000万ドル（約292億円）、消費電力は従来のリソグラフィ装置の約10倍に達する。この装置を商業的に製造している企業は世界でただ1社、オランダの半導体製造装置大手ASML Holdingのみである。同社のEUV独占により、地球上のすべての最先端半導体工場はオランダを経由するサプライチェーンに依存している。

2023年9月に最初のモジュールを稼働させたIntelのリークスリップ「Fab 34」は、欧州で初めてEUVリソグラフィを量産規模で稼働させた施設である。これに続く欧州の工場は存在しない。2026年7月現在、Fab 34は欧州のどこにおいても量産稼働している唯一のEUV工場である。

■誰も発表しなかった「Xeon 6」の世界的単一供給源

リークスリップで製造される「Intel 3」プロセスノードは、EUVを広範に使用する3ナノメートルクラスのFinFET技術である。これは世界中の他のどのIntel製造拠点でも利用できない。Intelのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高技術・オペレーション責任者であるNaga Chandrasekaran氏は、投資発表時に「アイルランドはIntel 3のセンター・オブ・エクセレンスであり、他のどのIntel製造施設でもIntel 3は稼働していない」と述べたと、Irish Timesが報じている。

この単一の供給源に依存しているプロセッサが、Intelのサーバー向けプロセッサ「Xeon 6（開発コード名：Granite Rapids）」である。具体的には、定価13,955ドル（約226万円）で熱設計電力（TDP）500ワットの128コア・フラッグシップモデル「Xeon 6980P」などが該当する。このチップはチップレット・アーキテクチャを採用しており、Intel 3で構築された最大44コアを含む3つのコンピュート・タイルを、IntelのEMIB（Embedded Multi-die Interconnect Bridge）パッケージングを使用して結合している。これは、完全なシリコン・インターポーザーのコストをかけずに、有機基板内にシリコン・ブリッジを埋め込んで複数のダイを接続する技術である。完成したパッケージは、最大504MBのL3キャッシュ、最大8,800MT/sの12チャネルDDR5およびMRDIMMメモリサポート、そしてAMX-FP16およびAVX-512命令セットによるオンチップAIアクセラレーションを提供する。

これらのプロセッサは、大規模なAIデータセンター展開におけるホストCPUとなる。つまり、オペレーティングシステム、データパイプライン、ネットワーキング、仮想化、およびNvidiaのGPUアクセラレータにデータを供給するストレージを管理する、汎用的なオーケストレーション層である。AIワークロードが実験的な展開から、常時推論を実行する本番環境の「AIファクトリー」へと拡大するにつれ、XeonクラスのCPUに対する需要はGPUの需要と並行して成長してきた。

Intelの2026年第1四半期の業績はこれを直接反映しており、同社のデータセンターおよびAI部門は前年同期比22%増の51億ドル（約8,262億円）の収益を上げた。Nikkei Asiaのサプライチェーンレポートを取り上げたTechTimesの報道によると、Xeon構成のサーバーCPUのリードタイムは2026年5月までに最長6か月に延びていた。Bank of Americaは2026年半ばに、エージェンティックAI（自律型AI）のワークロードが拡大するにつれ、2026年に約270億ドル（約4兆3,740億円）規模のサーバーCPU市場が2030年までに600億ドル（約9兆7,200億円）を超える可能性があると予測した。Oxford Economicsのエコノミストは2026年1月、AI主導の半導体セクター全体における需給の不均衡は数年間続くと予想されると警告していた。

■危機的状況から単一供給源へ：Intelのアイルランド事業の転換

日曜日の発表が持つ戦略的な重みは、Intelがこの拠点を完全に放棄する寸前までいったことと切り離せない。

2024年、IntelはFab 34の株式の49%をApollo Global Managementに112億ドル（約1兆8,144億円）で売却した。この動きは、全世界での20%の人員削減（リークスリップの従業員最大195人に対する強制解雇通知を含む）と、ドイツのマグデブルクに予定されていた新工場の建設中止に続くものだった。ドイツ政府からの100億ユーロの補助金約束があったにもかかわらずドイツでの計画が中止されたことで、Intelの欧州製造戦略の全重量がキルデア州の単一拠点に振り向けられることになった。

方針の転換は段階的に行われた。2025年8月、米国政府がIntelの株式の10%を取得し、米国の半導体政策における同社の重要性を示す戦略的な後ろ盾を提供した。その後、商業的なパートナーシップが続いた。2026年4月、IntelはApolloが保有する49%の株式を142億ドル（約2兆3,004億円）で買い戻し（2年前に同株式を売却した際の金額に27%のプレミアムを上乗せして支払い）、Fab 34の完全な運営権を回復した。

Chandrasekaran氏はこの転換をモメンタム（勢い）という言葉で説明した。「我々はアイルランドにコミットしている。40年にわたって投資を行ってきており、そこから立ち去ることはできない」。しかし、この決定を後押ししたより決定的な指標は、供給に関する声明の中にあった。「サーバーへの需要、AIへの需要が、Intel 3ウェハーの必要性を大幅に押し上げている。それがこの50億ユーロの投資の理由だ」と同氏はIrish Timesに語っている。

■欧州唯一のEUV工場は、欧州唯一の単一障害点でもある

アイルランドの閣僚やEU当局者によるこの投資の地政学的な位置づけは、ある意味では正確である。Fab 34は欧州の半導体主権を物理的に体現したものである。しかし、欧州の半導体主権が1つの拠点に集中した場合にどのような状態になるのかは、明確に述べておく価値がある。

アイルランドのMicheál Martin首相は、この発表を「強靭な半導体サプライチェーンの確保におけるアイルランドの役割を強化する」ものだと表現した。アイルランドのJames Lawless継続・高等教育相は、これが「欧州の技術主権を強化し、欧州の製造業を地政学的リスクから保護する」と述べた。Intelの公式発表によると、アイルランド政府産業開発庁（IDA Ireland）のMichael Lohan CEOは、これを「強靭なグローバル・サプライチェーン」の証拠と呼んだ。

これらの主張は全体としては真実だが、地理的な観点からは脆弱である。2023年9月に発効したEU半導体法（Chips Act）は、2030年までに世界の半導体生産に占める欧州のシェアを約10%から20%に倍増させるため、官民合わせて430億ユーロ以上の投資を約束した。現在、その20%という目標は、単一の国の、単一のキャンパスにある、単一の企業にほぼ完全に依存している。ブリュッセルを拠点とする経済シンクタンクBruegelは2026年5月の分析で、この「自給自足」の枠組みは、欧州がすでに代替不可能な地位を築いている特定のチョークポイント（急所）を守るのではなく、達成不可能な目標に向けて資源を分散させるという、半導体法における中心的な過ちを繰り返すリスクがあると指摘した。

欧州委員会は、別のメカニズムでこの脆弱性に対処しようと動いた。リークスリップの拡張がすでに進行中であった2026年6月、欧州委員会は「半導体法2.0（Chips Act 2.0）」を提案した。これは、供給逼迫時に半導体メーカーの商業契約を覆し、EUの危機対応に不可欠な注文の優先納入を強制する緊急権限をブリュッセルに付与するものである。この提案が存在するのはまさに、1つの工場に依存するシステムでは、次の混乱が起きた際にその生産物を徴用する法的権限が必要になるからである。

Intelもまた、次世代プロセスに関して立ち止まっているわけではない。同社の「18A」ノード（ゲート・オール・アラウンド構造のRibbonFETトランジスタと裏面電力供給を導入し、リークスリップでは製造されない）は、歩留まりのスケジュールについて投資家の懸念に直面しており、商業的に実行可能な歩留まりに達するのは2026年後半または2027年になる可能性があると示唆する報道もある。もし18Aの立ち上げが遅れれば、同社の主要な最先端ノードの製造拠点として、リークスリップのIntel 3生産は戦略的にさらに重要になる。

■雇用、経済、そしてアイルランドが得るもの

この投資におけるアイルランドの経済的利害は大きい。Intelは現在、リークスリップで約4,900人を雇用しており（アイルランドの民間テクノロジー企業としては最大規模）、今回の拡張により数百人の高度なスキルを持つ正規雇用が追加されると見込まれている。同社は1989年の進出以来、アイルランドに300億ユーロ以上を投資しており、アイルランド経済に年間推定37億3,000万ユーロ貢献し、アイルランドのサプライヤーには年間2億8,400万ユーロを支出している。

少数の外資系多国籍企業への依存は、アイルランド経済の構造的な特徴である。アイルランドの財政監視機関や関連分析によると、わずか3社で法人税収の半分近くを占め、外資系企業が国の労働力の約11%を雇用している。Chandrasekaran氏は、この関係を複雑にする可能性のある逆風を認めている。アイルランドにおける電気料金の上昇と建設コストの高騰は、拠点の全体的な経済性に影響を与える現実的な制約である。

Peter Burke企業相は、Intelの発表はより広範な勢いの一部であると指摘した。Qualcomm Technologiesは最近コークに投資を行っており、IDA Irelandは2025年に過去最高の323件の投資を記録している。

■拡張投資が変えられないもの

50億ユーロの投資は、すでに存在する技術のリークスリップでの生産を加速させる。しかし、それが欧州に2つ目のEUV拠点を作るわけでも、欧州の最先端チップ供給を単一の国から多様化させるわけでも、世界唯一のEUVスキャナーベンダーであるASMLへの構造的依存に対処するわけでもない。米国とオランダの輸出規制によりASMLの装置は中国に輸出できないため、この依存自体が地政学的なチョークポイントとなっている。

2025年初頭までに深センで完成したと報じられ、同年12月に公開されたReutersの調査報道で明らかになった中国独自のEUVプロトタイプ機は、早くとも2028年から2030年までは商業的に実行可能なチップを生産できないと予想されている。このタイムラインは、Intelのリークスリップ拠点に欧州の文脈においてEUVの優位性を継続する猶予を与えるが、それは同時に、10年以内には最先端チップ製造をめぐる地政学的な力学が再び変化することを意味している。

当面の間、50億ユーロのコミットメントは、リークスリップ・キャンパス、Intel 3ノード、そしてそこで製造されるXeon 6プロセッサが、欧州のAIデータセンター構築が依存する唯一の物理的インフラであり続けることを意味する。支出はすでに始まっている。機械の設置も進んでいる。欧州におけるAIキャパシティ構築の競争はキルデア州の1つのキャンパスを経由しており、Intelはそれをさらに加速させることを約束したのである。

■注目ポイントQ&A

●EUVリソグラフィとは何ですか？また、なぜそれがIntelのリークスリップ工場を他の半導体工場と異なるものにしているのですか？

極端紫外線（EUV）リソグラフィは、従来の標準よりも波長が約14分の1短い13.5ナノメートルの光を使用し、従来の手法では到達できないスケールでトランジスタ回路を刻み込む半導体プリントプロセスです。EUV光は空気を含むあらゆるものに吸収されるため、このプロセスには真空環境、レンズの代わりとなる反射ミラー、そして1台あたり約200トンの重量がある機械が必要です。このスキャナーを商業的に製造しているのは、オランダのASMLただ1社です。2023年9月に開設されたリークスリップのIntelのFab 34は、欧州でこの技術を量産規模で稼働させている唯一の施設です。2026年7月現在、欧州の他のどの工場も製造規模でEUVを稼働させていません。

●Intel 3はアイルランドでのみ製造されているのですか？

はい。Intelのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼最高技術・オペレーション責任者であるNaga Chandrasekaran氏は2026年7月13日、アイルランドがIntel 3プロセスノードの世界で唯一の生産拠点であることを確認しました。Irish Timesの報道によると、同氏は「他のどのIntel製造施設でもIntel 3は稼働していない」と述べています。これは、世界中のAIデータセンターを支えるサーバー向けプロセッサ「Xeon 6（Granite Rapids）」がリークスリップでのみ製造されていることを意味します。この1つのキャンパスでの供給の混乱は、欧州だけでなく世界中のIntel 3チップの供給に影響を与えます。

●アイルランドの1つの工場を拡張することは、実際にEUの半導体主権を向上させるのでしょうか？

欧州唯一のEUV製造拠点の生産量を拡大することになり、これは供給の強靭性にとって重要です。しかし、この拡張は欧州の単一拠点への構造的依存を減らすどころか、むしろ深めることになります。EU半導体法が掲げる2030年までの生産シェア20%という目標は、Intelがリークスリップへのコミットメントを継続することにほぼ完全に依存しています。欧州委員会もこのリスクを認識しているとみられ、2026年6月に提案された「半導体法2.0」では、供給逼迫時に半導体メーカーの商業契約を覆す緊急権限をブリュッセルに付与しようとしています。1つのキャンパスの上に築かれた欧州の半導体主権は、単一の企業の投資決定に委ねられた主権であり、それは2024年と2025年にIntel自身が撤退寸前までいったことが証明しています。

●リークスリップで製造されるようなXeon CPUは、NvidiaのGPUで稼働するAIデータセンターにどのように組み込まれるのですか？

NvidiaのGPUアクセラレータは、AIモデルのトレーニングと推論における中核的な行列演算を処理します。しかし、すべてのAIサーバーには、オペレーティングシステムを実行し、メモリとストレージを管理し、ネットワークトラフィックを処理し、GPUクラスター間の調整を行い、アクセラレータにデータを供給するデータパイプラインを管理するホストCPUも必要です。IntelのXeon 6プロセッサは、ほとんどのハイパースケールAI展開においてその役割を果たしています。何百ものGPUクラスターを同時に稼働させるAIファクトリーが拡大するにつれ、有能なホストCPUに対する需要も比例して増加しています。Intel自身も、現代のAIデータセンターを「AIファクトリー」と表現しており、その出力はGPUアクセラレーション層とは別に、Xeonが提供する調整（オーケストレーション）層に依存しています。

元記事: AI Demand Drives Intel’s €5 Billion Expansion at Europe’s Sole EUV Chip Fab