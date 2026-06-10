AppleのFoundation Models、AIプロバイダー切り替えをコード変更なしで可能に

WWDC 2026では、Appleの開発者向けAI基盤であるFoundation Modelsと、Siri連携の新しい前提となるApp Intentsが大きな焦点となった。開発者は、iOS 27以降のGeminiベースのSiriにアプリを対応させるには、秋の一般公開に向けてApp Intentsへの移行を急ぐ必要がある。一方で、EUと中国ではSiri AIが提供されないとされ、地域制約や実運用時の信頼性にはなお不確定要素が残る。

■WWDC 2026、開発者向けセッションは実装段階へ

月曜日の基調講演を終え、WWDC 2026に参加するApple開発者は6月9日、ハンズオン（実践的なトレーニングセッション）中心の段階に移った。Apple Parkで開かれたライブQ&Aでは、同社ソフトウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデントのCraig Federighi氏が、開発者や報道関係者からの踏み込んだ技術的質問に答えた。

これは、近年で最もアーキテクチャ上の意味が大きいiOSサイクルについて、Appleがエンジニアリング上の判断を公の場で詳しく説明した初の機会となった。8日の発表で示され、12日（金）まで続くGroup Labsで検証されているのは、Appleプラットフォーム向けにアプリを提供するすべての開発者に実務上の影響を及ぼすフレームワーク設計である。

■Foundation ModelsはAIプロバイダー切り替えをどう可能にするのか

月曜日の開発者向け発表で最も大きかったのは、AppleのFoundation Modelsフレームワークに組み込まれた新しい「LanguageModel」プロトコルだ。これは、サードパーティーのクラウドモデル提供事業者が実装する公開Swiftインターフェースであり、iOS 27、macOS 27（Golden Gate）、iPadOS 27、watchOS 27、visionOS 27向けアプリに共通の推論インターフェースを提供する。

実務上は、開発チームがAppleのオンデバイスモデルでアプリを試作し、複雑な問い合わせはGoogleのGeminiやAnthropicのClaudeに振り分ける、といった構成が可能になる。さらに、Swift Package Managerの依存関係を更新するだけでプロバイダーを切り替えられ、セッションロジックやアプリケーションコードの残りの部分を変更する必要はないという。

Googleは、クラウドホスト型GeminiモデルがFirebase Apple SDKを通じてこのプロトコルに接続できることを確認している。これにより、オンデバイス推論とクラウド推論が共通のAPI面を持つ。Anthropicも、同じプロトコルを実装したSwiftパッケージを公開している。

Foundation ModelsのオンデバイスモデルはAppleのNeural Engine上で動作し、ネットワークリクエストなしにローカルかつプライベートに結果を生成する。問い合わせの複雑さがオンデバイスモデルの得意範囲を超える場合、リクエストはAppleのPrivate Cloud Computeへエスカレーションされる。これはApple Siliconを用いたステートレスなサーバーで、処理後にデータを保持しないとされる。

さらに重い問い合わせ、すなわちSiri向けにカスタムされた1.2兆パラメータ規模のGeminiモデルの表現力を必要とする処理は、Google Cloudに送られる。そこでは、兆パラメータ級の推論向けに構築されたNvidia Blackwell B200 GPUが負荷を処理する。Appleのプライバシーアーキテクチャは各受け渡し段階でプロキシとして機能し、問い合わせはGoogleのインフラに到達する前に匿名化され、Apple IDとの関連付けが取り除かれ、トークン化されるという。独立系セキュリティ研究者は、専用の研究プログラムを通じてAppleのPrivate Cloud Computeシステムを調査できるようになっている。

Federighi氏は、火曜日の基調講演後のメディアセッションでGoogle Cloudへのルーティングについて質問を受け、Appleは「Googleが顧客向けに展開しているモデルはいずれも使っていない」と説明した。また、ユーザーリクエストについては「完全にあなた自身に対してプライベートだ。保存されることはなく、誰かがアクセスできることもない」と述べた。

一方で、Cipheroの最高経営責任者であるNakash氏は異なる見方を示した。同氏は、Private Cloud Computeは「最も弱いリンクと同じ程度にしかプライベートではない」と指摘し、Googleがモデル改善のために利用データへ到達できる経路を何らかの形で保持しているなら、プライバシー保証は「根本的に崩れる」と主張した。

Private Cloud Computeを通じて利用されるサーバーモデルは、32Kのコンテキストウィンドウと設定可能な推論レベルをサポートし、開発者側のアカウント設定、認証、APIキーを必要としない。今回のサイクルでフレームワークに追加された組み込みツールには、AppleのVisionフレームワークを基盤として視覚情報を推論するBarcodeReaderToolとOCRToolが含まれる。また、Spotlightを使った検索ツールにより、完全ローカルな検索拡張生成（RAG）も可能になる。これは従来、開発者が自前でベクトルデータベース基盤を構築・維持する必要があった機能だ。

■秋までにSiri AI対応アプリが必要とするもの

App Intentsを実装していないアプリは、新しいGeminiベースのSiriから見えない。App Intentsは、iOS 16以降で利用できるSwiftフレームワークで、ユーザーがアプリを開かなくてもSiriが直接呼び出せるアクションやコンテンツをアプリ側が宣言する仕組みである。

8日のPlatforms State of the Unionで、AppleはSiriKitの正式な非推奨化を通知し、iOS 27以降のSiri統合面をApp Intentsのみにするとした。

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SiriKit機能が完全に削除されるまでの移行期間は、おおむね2〜3年とされる。古いINExtensionやIntentクラスを使うアプリはiOS 27でもコンパイルでき、非推奨警告が表示される。ただし、再構築されたSiri体験には表示されない。新しいSiriはApp Intentsのみを経由するためだ。

つまり、移行を済ませていない開発者は、今秋にiOS 27が一般公開された際、数十億人のユーザーが受け取るAIアシスタントに応答しないバージョンのアプリを出荷することになる。Appleのワールドワイド開発者リレーション担当バイスプレジデントであるSusan Prescott氏は、Foundation ModelsとXcode 27のエージェント型コーディングの組み合わせについて、開発者が「自分たちが最も得意とすること、すなわち素晴らしいアイデアを形にすることに集中する」ためのツールを提供するものだと述べた。

今週のカンファレンスでは、App Intents移行ラボが特に混雑している。既存のSiriKit連携を抱える開発者が、9月の提出期限を前にリファクタリング作業の規模を見極めるために参加しているためだ。

■Xcode 27、ビルドサイクルにAIエージェントを組み込む

Xcode 27には、2つの相互補完的な実行経路を中心とする拡張されたエージェント型コーディングシステムが搭載される。

1つ目は、開発者のApple Silicon搭載Mac上で動く、Neural Engine向けに調整されたローカルモデルだ。アクティブなSwiftプロジェクトとApple SDKの構造に応じ、リアルタイムのコード提案やドキュメント提案を行う。

2つ目は、より重い分析をサードパーティーモデルにルーティングする経路である。構造的なバグ検出や複数ファイルにまたがるアーキテクチャ推論などは、AnthropicのClaude、GoogleのGemini、OpenAIのコーディングエージェントとの標準統合を通じて処理される。開発者はXcodeのIntelligence設定パネルからオンボーディングを行う。

このエージェントは、アプリ全体のシミュレーション、テストの作成と実行、Playgroundsとのやり取り、ライブプレビューを通じた視覚的変更の検査、新しいDevice Hubを介したiOS Simulatorの操作ができる。マルチターンのやり取り、ストリーミング応答、Markdownをコード変更やプレビューと並べて表示するキャンバスも、最初の開発者向けベータに含まれる。現行リリースでは、Model Context Protocolが20以上のツールをエージェントに接続している。

■EUと中国ではWWDC 2026の開発者向け機能に制約

重要な制約もある。iOS 27では、Siri AIは欧州連合（EU）と中国で提供されない。Appleは欧州ユーザー向けの障壁としてEUのデジタル市場法（Digital Markets Act）を挙げている。Federighi氏はWWDC後のプレスリリースで、EUの規制当局が「他の仮想アシスタントを安全にサポートしながらSiri AIをEUに提供するためのAppleの提案をいずれも受け入れなかった」と述べた。

Foundation Modelsの開発者APIは同じ地域制限の対象ではない。開発者は世界中で同APIを使ってビルドやテストができる。ただし、再構築されたSiri AIアシスタントに依存するエンドユーザー体験には、一般提供時と同じ制限がかかる。

注目すべき点として、EUの開発者は開発中の自社アプリで新しいSiri AI機能をテストすることもできない。この制約は、規制をめぐる対立が欧州のiOS開発チームに与える実務上の影響をさらに大きくしている。中国での除外は別個に適用され、同市場の規制環境を反映したものだ。

■2億5000万ドルの和解と2年の遅れという文脈

8日に発表されたGeminiベースのSiriは、最も直接的な意味では、Appleを相手取った集団訴訟の原告が待っていた製品だといえる。

5月、AppleはiPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、およびすべてのiPhone 16モデルの購入者との間で、2億5000万ドルの和解に達した。対象は2024年6月10日から2025年3月29日までにこれらの機種を購入した人々で、原告側は、AppleがiPhone 16発表時の広告で、当時利用できなかったAI搭載Siri機能を誤って描写したと主張していた。和解の最終的な裁判所承認は6月17日に予定されている。Appleは不正行為を否定し、製品に集中し続けるためにこの件を解決したと述べている。

原告が挙げた機能、すなわち個人コンテキストの認識、画面上の内容理解、アプリ横断の自動化は、3層構成のFoundation Modelsアーキテクチャ上で動く再構築版Siriが、まさに提供するよう設計された機能である。9月以降、数億台のデバイス上でそれが大規模かつ信頼性高く動作するかどうかが、現在テスト可能になった開発者向けベータで問われている。

■WWDCセッション終了までに開発者ができること

Apple Developerアプリとdeveloper.apple.com/wwdc26で無料公開されているWWDC 2026のセッションカタログには、6月12日（金）まで実施される100以上のセッションが含まれる。iOS 27、macOS 27（Golden Gate）、iPadOS 27、watchOS 27、tvOS 27、visionOS 27の開発者向けベータは、Apple Developer Programメンバー向けに提供中だ。

今週、開発者の優先度が特に高いセッションには、LanguageModelプロトコルとサーバーモデルアクセスを扱うFoundation Modelsの詳細解説、Xcode 27のエージェントAPIセッション、App Intents移行のウォークスルーが含まれる。

Appleエンジニアとの少人数セッションであるGroup Labsでは、Apple Intelligence、Foundation Models、App Intentsの各トラックが最も早く埋まっている。ヘルスケア、生産性、クリエイティブ系アプリに携わるエンジニアは、Foundation Modelsラボで特に活発に動いている。同フレームワークが、クラウドリクエストなしに、機密性の高いデータの推論を完全にオンデバイスで扱えるためだ。

WWDC 2026は6月12日（金）まで開催される。Tim Cook氏は月曜日、Appleの最高経営責任者として最後の公の場となるWWDC基調講演で、開発者コミュニティに別れを告げてカンファレンスを開幕した。同氏の後任として、John Ternus氏が9月1日にCEOに就任するとされる。





■注目ポイントQ&A

●Xcode 27では開発者向けに何が新しくなりますか？

Xcode 27には、2系統のエージェント型コーディングシステムが搭載されます。1つはリアルタイムのSwift提案を行うローカルNeural Engineモデル、もう1つはAnthropicのClaude、GoogleのGemini、OpenAIのエージェントを使って重い分析を処理するクラウドルーティング層です。開発者向けベータでは、アプリ全体のシミュレーション、テストの作成と実行、ライブプレビューによる視覚的変更の確認、新しいDevice Hubを通じたiOS Simulator操作が利用できます。

●Foundation ModelsのLanguageModelプロトコルはどのように機能しますか？

AppleのLanguageModelプロトコルは、サードパーティー事業者がクラウドホスト型モデルをAppleのオンデバイスFoundation Modelsと同じAPI面で提供するための公開Swiftインターフェースです。原文では、現時点の実装事業者としてAnthropicとGoogleが挙げられています。開発者は特定プロバイダー向けのSwift Package Manager依存関係を導入し、セッションロジック、ツール呼び出し、コンテキスト管理など、アプリケーションコードの残りの部分を変更せずに利用できます。

●iOS 27でSiri AIはEUと中国でも利用できますか？

iOS 27とiPadOS 27のローンチ時点では、Siri AIは欧州連合（EU）と中国では利用できないとされています。Appleは欧州での除外理由として、EUのデジタル市場法を挙げています。EUの開発者は、開発中の自社アプリで新しいSiri AI機能をテストすることもできないとされています。一方で、Foundation Modelsの開発者API自体には地理的制限はないと説明されています。

●App IntentsとSiriKit移行の期限はいつですか？

AppleはWWDC 2026でSiriKitの正式な非推奨化を通知し、完全削除までに2〜3年程度のサポート期間を示したとされています。これは、おおむねiOS 29サイクル、つまり2028年秋ごろに相当すると原文では説明されています。ただし、SiriKitを使うアプリは、iOS 27が9月に一般公開された時点で新しいGeminiベースのSiri体験には表示されないため、Siri経由での発見性が重要なアプリでは移行が優先事項になります。

元記事: WWDC 2026 Developer Tools: Foundation Models Now Swaps AI Providers Without Code Changes