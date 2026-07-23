米Amazon.comでGalaxy Tab S10+が749ドルに値下げ　サムスン最後の12.4インチAMOLEDタブレット

米Amazon.comにおいて、サムスンの「Galaxy Tab S10+（256GBモデル）」が過去最大級の値引きとなる749ドル（約12万2,000円、1ドル=163円換算）で販売されている。後継となる「Galaxy Tab S11」シリーズでは12.4インチモデルが用意されなかったため、本機はサムスンにとって同サイズ・有機ELディスプレイを搭載した最後のタブレットとなっている。12.4インチのAMOLED画面を求めるユーザーにとって、在庫が無くなる前の重要な選択肢となりそうだ。

■新型折りたたみスマホ発表の裏でタブレットの新モデルはなし

サムスンがロンドンで開催したイベントにおいて、「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Fold 8 Ultra」「Galaxy Z Flip 8」が発表された。一方で、新しいタブレットの発表は行われなかった。

これまでの発表周期に従うと「Galaxy Tab S12」シリーズは2026年後半または2027年初頭に登場する可能性があるものの、Plusサイズのモデルが開発中であるとの公式発表はない。現時点でサムスンの12.4インチDynamic AMOLED 2Xディスプレイを求める場合、選択肢は「Galaxy Tab S10+」のみであり、今回のAmazonのセールは実質的な購入の好機となっている。

■12.4インチ有機ELディスプレイの実力と課題

Galaxy Tab S10+のディスプレイは、解像度2800×1752ピクセル（266 ppi）、1〜120Hzのアダプティブリフレッシュレートに対応した12.4インチ Dynamic AMOLED 2Xパネルを採用している。同価格帯の競合であるAppleの「13インチiPad Air（M4、2026年モデル）」が60Hz固定のIPS LCDパネルを搭載しているのと比較すると、画質面で構造的な違いがある。有機ELは各画素が独立して発光するため、完全な黒を再現でき、コントラスト比は実質的に無限大となる。

一方、注意すべき制限もある。一般的なテストにおいて、Tab S10+のピーク輝度は約650ニトにとどまる。屋内や適度な屋外環境には十分だが、直射日光下で快適に閲覧できるとされる1,000ニトの基準には届かない。また、低輝度時には低周波のPWM調光が使用されているため、画面のフリッカー（チラツキ）による目の疲労を感じやすいユーザーは考慮が必要だ。本体サイズは厚さ約5.6mm、Wi-Fiモデルの重量は571gとなっている。

■MediaTek製SoCの採用とパフォーマンスの評価

パフォーマンス面では、TSMCの4nmプロセスで製造されたMediaTek「Dimensity 9300+」を搭載している。サムスンのフラグシップタブレットにおいてQualcommのSnapdragonではなくMediaTek製チップが採用されたのは本機が初となる。

2024年9月の製品発表時、サムスンはTab S9+との比較でCPUが16%、GPUが27%、NPUが13%向上したと説明していた。なお、テックメディアのSamMobileによる独自分析では、サムスン版のDimensity 9300+はプライムコアが定格の3.4GHzから約3.25GHzにわずかにクロックダウンされていると指摘されている。

また、後継機「Galaxy Tab S11」には3nmプロセスで製造された最新の「Dimensity 9400+」が搭載されている。Tab S10+のチップは最新世代ではないものの、12GBのLPDDR5X RAM、256GBのストレージ（最大1TBのmicroSDXC対応）、および冷却用ベイパーチャンプを搭載しており、749ドル（約12万2,000円、1ドル=163円換算）という価格帯においては依然として高い性能を提供する。

■Galaxy AI機能と端末内処理の範囲

Galaxy Tab S10+は、手書き入力をテキスト化する「ノートアシスト」、音声録音を要約する「文字起こしアシスト」、テキストからスケッチを生成する「スケッチアシスト」などの「Galaxy AI」機能を備えている。これら主要機能はMediaTekのAPU 790により端末上でローカル処理され、インターネット接続を必要としない。

一方、画面上のコンテンツを囲んで検索できる「かこって検索（Circle to Search）」はGoogleが開発した機能であり、処理はGoogleのサーバー上で行われるためインターネット接続が必須となる。

なお、サムスンの利用規約では一部のGalaxy AI機能を「基本機能」と定義しており、将来的に「高度な機能」を有料化する権利を留保している点には注意が必要だ。

■7年間のサポート、IP68防水、付属Sペンによるコストパフォーマンス

本機には明確な強みが3点ある。第1に、サムスンは発売（2024年10月）から7年間のOSおよびセキュリティアップデートをコミットしており、2031年頃までサポートが継続する点だ。

第2に、タブレット本体と付属のSペン双方でIP68等級の防塵防水性能を備えている点である。水深1.5メートルの淡水に30分間耐えることができ、iPadシリーズを含めタブレット市場では貴重な仕様となっている。

第3に、スタイラスペン「S Pen」が標準で同梱されている点だ。競合のApple Pencil Pro（別売129ドル／約2万1,000円）を買い足す必要がある11インチiPad Air（599ドル／約9万7,600円）と比較した場合、実質的なセット価格はほぼ同等となり、有機EL画面や防水性能を備えるTab S10+のコストパフォーマンスが際立つ。

■Galaxy Tab S10+とiPad Airの主な仕様比較

価格面ではTab S10+（256GB）が749ドル（約12万2,000円）に対し、13インチiPad Air（M4、128GB）は799ドル（約13万円）となっている。13インチiPad AirはM4チップによる高い処理性能やiPad向けアプリ生態系で優位に立つ一方、Tab S10+は有機ELディスプレイ、120Hz表示、ストレージ拡張性、防水機能、そしてSペンの同梱で勝っている。

分析メディアのNanoReviewは、カメラ、処理性能、ゲーム、ソフトウェアを優先するならiPad Airが適しているが、ディスプレイとバッテリー駆動時間を重視する場合はGalaxy Tab S10+が優れていると結論付けている。

■バッテリーと同梱品、749ドルでの買い時判定

バッテリー容量は10,090mAhで、45W急速充電に対応し、約1時間で80%まで充電可能である。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3、USB 3.2 Gen 1に対応するが、イヤホンジャックは非搭載だ。また、45W充電器は同梱されておらず、未所有の場合は別途購入（約20〜40ドル追加）が必要となる。

結論として、850ドル以上のTab S10 Ultra（14.6インチ）を買わずにサムスン製の大型有機ELタブレットを入手したい場合、749ドルのTab S10+は非常に強力な選択肢となる。2025年9月にTab S11が登場したことでTab S10+の製造は終了しており、現在流通しているのは新品の在庫分のみだ。12.4インチのサムスン製有機ELタブレットを求めるユーザーにとって、今回の価格改定は在庫が無くなる前の絶好の機会と言える。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Tab S10+は2026年でも購入する価値がありますか？

749ドルという価格であれば、12.4インチの有機ELディスプレイとSペン同梱を求めるユーザーにとって非常に魅力的な選択肢です。最新世代のチップではありませんが、2031年頃まで続く7年間のアップデート保証や優れた耐久性を備えています。絶対的な処理能力や豊富なiPad向けアプリを重視する場合はiPad Airも検討対象となります。

●なぜGalaxy Tab S11には12.4インチのPlusモデルがないのですか？

2025年9月に発売されたGalaxy Tab S11シリーズでは、サムスンは11インチの基本モデルと14.6インチのUltraモデルの2モデル構成に戻しました。12.4インチモデルが廃止された理由は公表されていません。そのため、Galaxy Tab S10+がこの画面サイズにおける事実上最後のモデルとなっています。

●Galaxy Tab S10+とiPad Airのディスプレイ品質の違いは何ですか？

Tab S10+の12.4インチDynamic AMOLED 2X（120Hz）は、iPad AirのIPS液晶（60Hz）と比較して圧倒的なコントラストと滑らかな表示を実現します。ただし、Tab S10+のピーク輝度は約650ニトと控えめで、低輝度時にはPWM調光を使用しているため、画面のチラツキに敏感な方は注意が必要です。

●Galaxy Tab S10+にはSペンを使うために必要なものが全て揃っていますか？

はい、Sペンは本体に同梱されており、追加費用なしですぐに使用できます。充電やペアリングも不要で、IP68の防塵防水に対応しています。手書きのテキスト変換やAIによるスケッチ支援機能なども、箱から出してすぐに利用可能です。

元記事: Galaxy Tab S10+ Sinks to $749 on Amazon: Samsung’s Last 12.4-Inch AMOLED Slate