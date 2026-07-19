米ハズブロと任天堂が提携、2027年の実写映画に合わせ『ゼルダの伝説』6インチフィギュアを発売へ

米玩具大手のハズブロと任天堂が複数年のライセンス提携を結び、『ゼルダの伝説』シリーズ初となるコレクター向けの6インチスケールフィギュアを展開することが明らかになった。2026年7月23日から開催される「サンディエゴ・コミコン（SDCC）」にて最初の3体が世界初公開される予定だ。このフルラインナップは、2027年4月30日に全米公開を控える実写映画版『ゼルダの伝説』の時期に合わせて、2027年に発売されると報じられている。

■実写映画の公開に合わせた大型ライセンス提携

ハズブロ（Hasbro）と任天堂が複数年のライセンス提携を締結し、コレクター向けスケールとしては初となる『ゼルダの伝説』のフィギュアシリーズを玩具店の店頭に展開することが分かった。最初のフィギュア3体は、2026年7月23日から26日まで開催される「サンディエゴ・コミコン（SDCC）」で世界初公開される予定だ。このコラボレーションによるフル製品ラインは2027年に発売される計画で、これは2027年4月30日に劇場公開が予定されている実写映画版『ゼルダの伝説』の公開時期と一致している。

SDCCで公開されるのは6インチ（約15cm）スケールのフィギュア3体だ。現時点ではキャラクター名やデザイン、画像などは一切公開されていない。この沈黙こそが最も重要な意味を持つ可能性がある。もしこれらのフィギュアがゲーム版ではなく実写映画版のデザインに準拠したものであれば、SDCCでの公開は、実写版のリンク、ゼルダ、ガノンドロフの姿が初めて公に披露される場となる。なお、映画の予告編は現時点でまだ公開されていない。

■ゼルダ史上最大のライセンス拡大

40年以上の歴史の中で世界累計1億5000万本以上を売り上げてきた『ゼルダの伝説』シリーズだが、玩具市場においてはこれまで異例なほど慎重にブランドが保護されてきた。ジャックス・パシフィック（Jakks Pacific）が2014年から「World of Nintendo」トイラインを展開しているが、この契約は独占的なものではなく、主に低年齢層向けの小型フィギュアが中心だった。ハズブロが6インチスケールで『ゼルダの伝説』に参入することは、既存の玩具展開を置き換えるものではなく、その上にプレミアムなコレクター向け層を重ねるという、重要な戦略的シフトを意味している。

この6インチというフォーマットは、ハズブロが「マーベル・レジェンド（Marvel Legends）」や「スター・ウォーズ ブラックシリーズ（Star Wars Black Series）」で採用しているものと同じだ。これらは同社の中で最もコレクター志向が高く、大人をターゲットにした製品群であり、通常は1体あたり22ドル〜35ドル（約3,564円〜5,670円、1ドル＝162円換算）の価格帯で販売されている。このフォーマットを『ゼルダの伝説』に採用したことは、ハズブロが主に大人のファン層をターゲットにしていることを示している。彼らは1987年の初代ファミリーコンピュータ（NES）版からシリーズに親しみ、現在はコレクターズ市場で高額な支出を厭わない世代だ。

ハズブロの玩具・ボードゲーム部門プレジデントであるビリー・レイガー氏は、公式プレスリリースの中で次のように述べている。「何十年もの間、『ゼルダの伝説』シリーズは、その深い世界観、忘れられないキャラクター、そして色あせない冒険心によってファンを魅了してきました。任天堂の象徴的なストーリーテリングと、アクションおよびロールプレイにおけるハズブロのリーダーシップを組み合わせることで、ファンが自らプレイし、探索し、独自の壮大な冒険を切り開くことができる玩具をお届けします」

■提携が実現した背景と両社の思惑

この提携のタイミングは偶然ではない。その背景には、単なる映画の公開時期以上の深い文脈が存在する。

『ゼルダの伝説』シリーズは今年2月に40周年を迎えた。これは、宮本茂氏と手塚卓志氏が1986年にファミリーコンピュータ ディスクシステム向けに初代『ゼルダの伝説』を制作して以来、最も重要な節目となる。任天堂はこれまでも、節目の年に主要タイトルのリリースを重ねてきた。30周年には『ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス HD』、35周年には『ゼルダの伝説 スカイウォードソード HD』が発売されている。そして40周年となる今回は、Nintendo Switch 2（仮称）向けに2026年発売予定と報じられている『ゼルダの伝説 時のオカリナ』のリメイク版に加え、今回の玩具提携がその柱となる。

また、ハズブロと任天堂の組織的なつながりは、今回の提携以前から存在していた。2019年から2026年1月の引退まで米国任天堂（Nintendo of America）の社長兼最高執行責任者（COO）を務めたダグ・バウザー氏が、この発表のわずか6ヶ月前となる2026年1月20日にハズブロの取締役に就任している。バウザー氏はNintendo Switch時代の米国事業を率い、Nintendo Switch 2の立ち上げも監督した人物であり、任天堂がIPライセンスや小売パートナーシップをどのように考えているかを直接知る人物がハズブロの取締役に加わったことになる。

ハズブロ自身の財務状況も、この提携を戦略的に急がせる要因となっている。同社は2024年に17%の減収を記録したものの、2025年には通期で14%の増収へと回復した。これは主に「ウィザーズ・オブ・ザ・コースト（Wizards of the Coast）」およびデジタルゲーム部門が45%急増したことによるものだ。一方で、ゼルダの玩具ラインが属することになるコンシューマープロダクツ部門は、2025年第3四半期に7%減少している。映画公開という強力な後押しがある『ゼルダの伝説』のような巨大IPとの提携は、ハズブロがこの減少傾向を覆すためにまさに必要としていたものだ。

任天堂側にとっても、映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023年）や『スーパーマリオ ギャラクシー』映画（2026年）の成功により、自社のゲームIPが映画館の大スクリーンでも大規模な観客を動員できることが実証されている。次は『ゼルダの伝説』の番であり、ハズブロとの提携は、映画の公開初週末を迎える前にマーチャンダイジングのインフラを確実に整えておくための布石となる。

■SDCCでの公開が示唆する映画のビジュアル

7月23日にコミコンで初公開されるフィギュアは、プレスリリースでは直接言及されていない「ハズブロのゼルダラインがゲーム準拠になるのか、それとも映画準拠になるのか」という疑問に対する最初の実質的なテストとなる。

『ゼルダの伝説』は、その歴史の中でさまざまなビジュアルスタイルを採用してきた。『風のタクト』のセル画風デザイン、『トワイライトプリンセス』の写実的なリアリズム、および『ブレス オブ ザ ワイルド』の独特なデザイン言語などがあり、ファンはそれぞれのスタイルに強い愛着を持っている。ウェス・ボール監督（『メイズ・ランナー』3部作、『猿の惑星／キングダム』）がメガホンを取り、リンク役をベンジャミン・エヴァン・エインズワース、ゼルダ役をボー・ブラガソンが演じる実写映画版について、ボール監督は「宮崎駿監督作品にインスパイアされた美学」を目指していると語っている。撮影は2026年4月にニュージーランドで終了しているが、予告編はまだ公開されていない。

もしハズブロのSDCCフィギュアが映画準拠であれば（2027年の発売時期を考慮すると、ゲームメディアの間で広く予想されている可能性だ）、サンディエゴ・コンベンションセンターでのフィギュア公開は、ソニー・ピクチャーズによる公式プロモーションに先駆けて、映画のキャラクターデザインを世界で初めて披露する場となる。米ゲームメディア「Kotaku」は、この不確実性について「フィギュアはベンジャミン・エヴァン・エインズワースとボー・ブラガソンが演じる映画版のリンクとゼルダに似た姿になる可能性もあれば、ゲーム版のキャラクターデザインに基づいている可能性もある」と報じている。もしゲーム準拠であれば、ハズブロが映画の公開期間を超えて、より長期的な製品展開を見据えていることを示唆することになる。

ハズブロは現時点で、どのキャラクターがフィギュア化されるのか、価格帯がどうなるのか、また2027年の製品ロードマップが最初の3体を超えてどのように拡大していくのかについては発表していない。

■玩具売り場に広がるハイラル

任天堂の『ゼルダの伝説』におけるライセンス展開は、これまでマクドナルドのハッピーセットやレゴ（LEGO）、長年にわたるジャックス・パシフィックの展開など、多角的に行われてきた『スーパーマリオ』シリーズに比べると、歴史的に慎重な姿勢が取られてきた。しかし、ハズブロとの提携はこの構図を大きく変えることになる。業界屈指のコレクター向けインフラを持つハズブロをパートナーに迎えることで、任天堂は『ゼルダの伝説』を、『スター・ウォーズ』や『マーベル』が何十年にもわたって維持してきたような、メインストリームのマーチャンダイジング展開へと押し上げる準備が整ったことを示している。

今回の提携は、ゼルダシリーズがかつてないほど文化的な広がりを見せる1年を象徴するものだ。最も評価の高いタイトルのリメイク、初の実写映画化、そして世界最大級の玩具メーカーによるプレミアムなコレクター向けフィギュアの展開。1987年の北米デビュー以来、待ち望んできたコレクターたちにとって、SDCCでの公開は、そのすべてが6インチのプラスチックフィギュアとしてどのように表現されるのかを示す、最初の具体的な答えとなるだろう。

■注目ポイントQ&A

●ハズブロのゼルダフィギュアは、映画版とゲーム版のどちらに基づいていますか？

ハズブロはどのデザインを採用するかを明言していません。しかし、2027年の発売時期が実写映画の公開（2027年4月30日）と一致していることから、多くの専門家やゲームメディアは、少なくとも一部は映画準拠のデザインになると予想しています。ただし、ゲーム版のデザインが並行して展開されるかどうかは未確認です。7月23日（現地時間）から開催されるSDCCでの公開で、その答えが明らかになるとみられます。

●6インチスケールとは何ですか？ コレクターにとってなぜ重要なのですか？

6インチ（約15cm）スケールは、ハズブロが「マーベル・レジェンド」や「スター・ウォーズ ブラックシリーズ」などの大人向け高級コレクターラインで採用している標準的なフォーマットです。このスケールのフィギュアは、子供向けの小型フィギュアに比べて、ディテールが細かく、可動域が広く、価格も高めに設定されています。このサイズを採用したことは、ハズブロと任天堂が、ジャックス・パシフィックの「World of Nintendo」がターゲットとしてきた子供向け玩具売り場ではなく、主に大人のファンやコレクター層をターゲットにしていることを示しています。

●ハズブロの参入により、既存のジャックス・パシフィックの任天堂玩具ラインは終了しますか？

いいえ、終了しません。ジャックス・パシフィックと任天堂の契約は独占的なものではなく、同社は今後も任天堂ブランドの製品を生産し続けます。ハズブロは既存のラインを置き換えるのではなく、ジャックス・パシフィックがカバーしていなかったプレミアムなコレクター向け層をターゲットとして並行して参入します。子供向けはジャックス・パシフィック、大人向けコレクターフィギュアはハズブロというように、両者は補完的な関係になるとみられます。

●もしフィギュアが映画準拠だった場合、実写映画について何が分かりますか？

実写映画版『ゼルダの伝説』の予告編は、2026年7月17日時点で公開されていません。もしハズブロのSDCCフィギュアが映画版のリンク、ゼルダ、ガノンドロフを再現したものであれば、ソニー・ピクチャーズの公式マーケティングに先駆けて、実写映画のキャラクタービジュアルが世界で初めて公開されることになります。ウェス・ボール監督は、宮崎駿監督作品にインスパイアされた美学を目指していると語っていますが、これまでに公開された公式ビジュアルはキャストの写真のみで、本編の映像やデザインは一切明かされていません。

元記事: Hasbro Brings Zelda to Toy Shelves, Three Collector Figures Debut at SDCC This Month