Google「Pixel Watch 5」登場間近、現行「Pixel Watch 4」を今底値で買うべきか？

Googleの次期スマートウォッチ「Pixel Watch 5」の発表が迫る中、現行モデル「Pixel Watch 4」が海外で過去最安値を記録している。米大手小売Best Buyのオープンボックス（開封済み・極美品）品が大幅に値下がりしており、新モデル発表前の絶好の購入チャンスとなっている。本稿では、現行モデルのスペックや、噂される次期モデルとの違いを比較し、今どちらを選ぶべきかを検証する。

■新モデル発表直前の「底値」チャンス

Pixel Watchの購入を検討しているAndroidユーザーにとって、今が極めて重要なタイミングとなっている。米大手小売のBest Buyにおいて、Pixel Watch 4が過去最安値を更新した。この割引価格で購入できる期間は、Googleが次期モデルを発表した瞬間に終了するとみられる。

セール情報サイトの9to5Toysが7月15日に報じたところによると、Best Buyのオープンボックス（開封済み）コーナーにおいて、Pixel Watch 4（45mm、LTEモデル、Matte Black）の「Excellent（極美品）」コンディションが、送料込み307.99ドル（約4万9,894円、1ドル＝162円換算）で販売されている。これはメーカー希望小売価格（MSRP）の500ドルから192ドル（約3万1,104円）引きであり、同構成の新品の過去最安値よりもさらに92ドル安い。

このタイミングで大幅な値引きが行われている背景には、カレンダー上の明確な理由がある。Googleは、現地時間2026年8月12日にニューヨーク市で「Made by Google 2026」イベントを開催することを正式に発表しており、ここで「Pixel 11」ファミリーとともに「Pixel Watch 5」が登場すると予想されているためだ。

■セールの対象モデルと価格状況

今回注目されているBest Buyの対象商品は、「Google Pixel Watch 4（45mm）LTEモデル（Matte Black / Obsidianアクティブバンド）」の「Excellent」コンディションだ。Best Buyの基準において「Excellent」は使用感が認められない製品を指し、1年間のGeek Squad保証が付属する。なお、他のオープンボックス構成や割引商品も、Best Buyの製品ページ内にある「More Buying Options（他の購入オプション）」から確認できる。

新品を希望するユーザー向けには、Amazonでもセールが実施されている。7月13日時点で、41mmのLTEモデルが通常価格450ドルから100ドル引きの約350ドル（約5万6,700円）で販売されていた。

以下は、7月16日時点における価格の簡易比較表である（1ドル＝162円換算）。

・45mm LTEモデル（Matte Black）：オープンボックス（極美品）／価格：307.99ドル（約4万9,894円）／割引：MSRP 500ドルから192ドル引き

・41mm LTEモデル：新品／価格：約350ドル（約5万6,700円）／割引：MSRP 450ドルから約100ドル引き

■8月12日のイベントが「実質的な期限」となる理由

今回の値引きは、Pixel Watch 4の後継モデルが控えているからに他ならない。Googleの「Made by Google 2026」基調講演は、米国東部時間8月12日（水）午後6時（日本時間8月13日午前7時）から開催される。これは昨年のPixel 10の発表よりも1週間早く、Appleが9月に開催するイベントよりも前にハードウェアを発表するというGoogleの戦略が継続されている形だ。

フランスのメディア「Dealabs」が著名リーカーのbillbil-kun氏の情報として伝え、PC Guideなどが報じたリーク情報によると、Pixel Watch 5は8月13日に予約受付を開始し、8月20日に発売されるという。ただし、これらの日程は未確認であり、Googleはイベント前に価格や発売日の詳細を公表していない。

Googleが公式に認めているのは、イベントが間近に迫っていることと、そこでPixel Watch 5の発表が期待されていることだ。これにより、購入を検討しているユーザーが現在の価格で現行モデルを手に入れられる期間は、在庫が変動する前の約26日間に限られることになる。

■Snapdragon W5 Gen 2の構造とバッテリー駆動時間の実態

Pixel Watch 4におけるバッテリー駆動時間の改善は、主にバッテリー容量の大型化によるものではなく、搭載されているQualcomm製「Snapdragon W5 Gen 2」のアーキテクチャの効率化によるものだ。この違いを理解することは、Watch 4を割引価格で購入する価値があるかを判断する上で重要となる。

W5 Gen 2は4nmプロセスを採用し、4つのArm Cortex-A53コアと、独立したCortex-M55コプロセッサーを搭載している。このコプロセッサーこそが省電力化の鍵だ。睡眠中の心拍数計測、歩数計、転倒検出、音声アシスタントの待機といった常時稼働するセンシングタスクを、メインコアよりも劇的に低い電力で処理する。これにより、メインコアの大部分をスリープ状態に維持できる。

Qualcommによると、W5 Gen 2に搭載された新しいRFフロントエンド（RFFE）は前世代比で約20%小型化されており、BluetoothやLTE通信時の消費電力を削減している。これらのハードウェアの進化に、Wear OS 6から導入されWear OS 7でも継続されているソフトウェアレベルでの10%の効率化が加わった。その結果、GoogleはPixel Watch 3と同じ12.3mmの薄さを維持しながら、より大容量のバッテリーを搭載し、バッテリー駆動時間を25%向上させたとアピールしている。

実機での検証において、45mmモデルは標準的な使用で最大40時間の駆動が可能とされており、複数の独立したレビュアーのテストでもこの数値を上回ることが多かった。8時間の睡眠計測を含む丸1日（40時間）の使用後でもバッテリー残量は約15%維持されており、初期のPixel Watchが同様の使用で約3分の1を消費していたのに比べて大幅に改善している。

■衛星通信機能と最新のWear OS 7

W5 Gen 2には、Skyloのインフラを利用したナローバンド非地上系ネットワーク（NB-NTN）衛星接続機能も組み込まれており、これがWatch 4の「衛星SOS」機能を支えている。携帯電話の電波やWi-Fiが利用できない場所でも、LTEモデルであれば衛星経由で双方向の緊急メッセージ送受信や位置情報の共有が可能だ。緊急通報はGarmin Response Centerを経由してルーティングされる。なお、この機能はLTEモデル限定のハードウェア機能であり、Wi-Fi単体モデルには搭載されていないが、利用にあたってアクティブな携帯電話回線契約は不要である。

また、Pixel Watch 4は2026年6月16日から配信が開始された最新の「Wear OS 7」で動作している。これにより、インタラクティブなウィジェットシステムや、リアルタイムデータを文字盤に表示する「ライブアップデート」機能が追加されたほか、ソフトウェアレベルでさらに10%のバッテリー効率向上が実現している。

■現行モデルが超えられない壁：オンデバイスAI

Pixel Watch 4と、その後継となるであろう次期モデルとの決定的な違いは、マイナーな機能追加ではなく、ハードウェアの構造的な限界にある。

W5 Gen 2のCortex-M55コプロセッサーは常時センシングを効率的に処理するが、専用のニューラルプロセッシングユニット（NPU）を搭載していない。スマートフォンを介さずに、スマートウォッチ単体でGeminiのクエリ処理や回答生成を行う「オンデバイスAI推論」を実行するには、NPUが不可欠となる。現在のPixel Watch 4におけるGemini機能（「Raise to Talk」音声インターフェースなど）は、ペアリングされたスマートフォンのプロセッサーで処理を実行し、その結果をウォッチに転送している。この方式でも機能はするが、スマートフォンと離れた状態ではAI機能が利用できなくなることを意味する。

Qualcommが2026年3月のMobile World Congressで発表した「Snapdragon Wear Elite」は、最大20億パラメータのAIモデルをデバイス上で直接実行できる専用の「Hexagon NPU」を搭載した初のウェアラブル向けチップだ。Pixel Watch 5はこのチップを搭載する最有力候補と目されている。一方で、Googleのロードマップには、新しいコア構成（1×Cortex-A78 + 2×Cortex-A55）を採用した「NPT」（社内ではNewport Beachの略とされる）というコードネームのカスタムTensorウェアラブルチップも存在する。Watch 5がTensor NPTを搭載するのか、Snapdragon Wear Eliteを採用するのか、あるいは全く別の構成になるのかは、8月12日のイベントで明らかになるだろう。

確実なのは、どのようなソフトウェアアップデートを行っても、既存のPixel Watch 4にNPUを追加することはできないという点だ。308ドルでWatch 4を購入するユーザーは、完成された高性能なWear OSデバイスを手に入れることになる。一方で、Watch 5を選ぶユーザーは、スマートフォンに依存せず単体でAI機能を実行できる初のPixel Watchを手に入れることになるかもしれない。

■今買うべきか、それともWatch 5を待つべきか？

どちらを選ぶべきかは、「オンデバイスAI機能の欠如をどう捉えるか」と「予想される値上げを許容できるか」の2点にかかっている。

【308ドルのWatch 4が魅力的に映る場合】

Googleは2028年10月までのソフトウェアアップデートを保証しており、これは現時点から約2年半に相当する。すでにWear OS 7が動作しており、衛星SOS、ユーザーによる交換が可能なバッテリーとディスプレイ、2周波GPS、心電図（ECG）、経皮的酸素飽和度（SpO2）、皮膚温度センサー、そして3,000ニトのActuaディスプレイなど、必要な機能はすべて揃っている。複数の独立したレビュアーが、本作を「現在入手可能なAndroidスマートウォッチで最高、あるいは2番目に優れた選択肢」と評価している。最新機能を追い求めず、現時点で最高のWear OS体験を安価に手に入れたいユーザーにとって、この選択肢は非常に合理的だ。

【オンデバイスAIを重視する場合】

Pixel Watch 5は、スマートフォンを介さずにGeminiインテリジェンスを実行できる初のモデルになる可能性が極めて高い。これが日常使いで重要になるかどうかは、スマートフォンを持たずにウォッチ単体で行動する頻度による。多くのユーザーにとって、Watch 4のスマートフォン経由の処理は違和感なく行われるが、スマートフォンを持たずにランニングや屋外作業を行うユーザーにとっては、その差が顕著に現れるだろう。

【予想される価格設定】

Dealabsのリーク情報によると、Pixel Watch 5は41mmのWi-Fiモデルが399ドル（約6万4,638円）からと予想されており、これはWatch 4の発売時価格より50ドル高い。41mm LTEモデルは499ドル（約8万838円）、45mm Wi-Fiモデルは429ドル（約6万9,498円）、45mm LTEモデルは529ドル（約8万5,698円）になると噂されている。これらの価格は未確定だが、AppleやSamsungなど他のメーカーと同様に、部品コストの上昇が業界全体の値上げを後押ししているとみられる。

【現行のWatch 4をすでに所有している場合】

複数の専門家が、Watch 5で予想される変更点（主に内部チップの刷新）は、Watch 4からの買い替えを正当化するほど劇的なものではないとの見解で一致している。Watch 4にはすでに衛星SOS、修理可能な設計、そして主要なヘルスケアセンサー群が搭載されているためだ。一方で、Pixel Watch 3以前のモデルを所有しているユーザーであれば、Watch 5を待つか、あるいは値下がりしたWatch 4を今購入することで、大きな進化を実感できるだろう。

■Pixel Watch 4の主なスペックと機能

参考までに、308ドルのオープンボックス価格で手に入るPixel Watch 4の主な機能は以下の通りだ。

ディスプレイには、1〜60Hzのアダプティブ（可変）リフレッシュレートに対応した最大3,000ニトのAMOLED Actuaドーム型ディスプレイ（360ピクセル）を採用。位置情報の精度を高める2周波GPS、心房細動を評価する心電図（ECG）、SpO2（血中酸素ウェルネス）モニタリング、皮膚温度センサー、ストレス計測用の皮膚電気活動（EDA）センサー、光学式心拍数モニターを搭載している。また、Googleウォレットによる非接触決済にも対応する。LTEモデルには、Google Fiのデータ通信（月500MB）が2年間無料で付属し、スマートフォンが手元になくてもナビゲーション、音楽ストリーミング、メッセージ送受信が利用できる。

なお、AIを活用したフィットネスや睡眠のパーソナライズ提案を行う「Fitbit Personal Health Coach」機能の利用には、無料枠を超えたFitbit Premiumへの有料登録が必要となる。

米テックメディアのAndroid Centralは、本製品を「現在入手可能なスマートウォッチの中で最高のGemini実装」と評している。また、WareableやAndroid Authorityによる独立テストでも、日常使いにおけるAndroidスマートウォッチ部門のトップに位置づけられている。ただし両メディアともに、ビル群や過酷な自然環境下におけるGPS精度については、Garminの「Epix Pro」のようなアウトドア特化型GPSデバイスと比較すると、稀にズレが生じることがあると指摘している。

■注目ポイントQ&A

●Pixel Watch 4とPixel Watch 5の主な違いは何ですか？

最大の違いは「オンデバイスAI」への対応状況です。Watch 4のSnapdragon W5 Gen 2チップには専用のNPU（画像・AI処理プロセッサー）がないため、Gemini AI機能の処理をスマートフォンに依存します。一方、Watch 5はNPUを搭載した新しいチップ（カスタムTensor「NPT」またはSnapdragon Wear Elite）を採用するとみられ、ウォッチ単体でのAI処理が可能になると予想されています。デザインやヘルスケアセンサー類はほぼ同等とみられますが、Watch 5は各モデルとも約50ドル値上がりする見込みです。

●Pixel Watch 4はスマートフォンなしでも使えますか？

LTEモデルであれば、スマートフォンがなくても単体で通話、テキスト送受信、音楽ストリーミング、ナビゲーションが可能です。また、電波の届かない場所でも衛星SOS機能を利用できます。ただし、オンデバイスAI用のNPUを搭載していないため、Gemini AI機能を利用する際はスマートフォンとBluetoothで接続されている必要があります。Wi-Fiモデルは衛星SOSに非対応で、スマートフォンなしでの機能はさらに制限されます。

●Best Buyの「オープンボックス（開封済み）」製品は購入しても安全ですか？

Best Buyの「Excellent（極美品）」グレードは、返品された製品を検査・クリーニングしたもので、使用感がなく、新品同様の1年間保証（Geek Squad保証）が付属するため比較的安全と言えます。主な違いは、外箱の封が解かれていることや、付属品のパッケージがオリジナルではない可能性がある点のみです。2028年10月までのソフトウェアサポートが保証されている製品を大幅な割引価格で購入できるため、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。

●Pixel Watch 5はいつ発売されますか？

Googleは、米国東部時間2026年8月12日午後6時（日本時間8月13日午前7時）から「Made by Google」イベントを開催することを発表しており、ここでPixel Watch 5が発表される見通しです。リーク情報によると、8月13日に予約受付が開始され、8月20日に発売されると噂されていますが、Googleからの公式な発売日や価格の発表はまだ行われていません。

元記事: Pixel Watch 4 Open-Box Price Drops to Record Low Before Watch 5 Arrives