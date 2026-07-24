Galaxy Z Fold 8の最高1,200ドル下取りは8月7日まで、2つの新モデルの違いと購入タイミングを解説

Samsungは2026年7月22日、折りたたみスマートフォンの2026年モデル「Galaxy Z Fold 8」シリーズの予約受付を開始した。米国では8月7日の発送開始までの期間中は、対象端末の下取りで最大1,200ドル（約19万6,800円、1ドル=164円換算）の割引が適用される。ただし、標準モデルの「Galaxy Z Fold 8」と高位モデルの「Galaxy Z Fold 8 Ultra」は本体形状やカメラ構成が大きく異なっており、単なる価格差だけで判断すると用途に合わない可能性がある。

■価格だけでなくスペックも異なる2つの「Z Fold 8」

購入を検討するにあたり、まずは2モデルの実質的な違いを把握する必要がある。標準モデルのGalaxy Z Fold 8は、定価1,899ドル（約31万1,436円）から条件を満たす下取りで699.99ドル（約11万4,798円）まで値下げされる。一方、定価2,099ドル（約34万4,236円）のGalaxy Z Fold 8 Ultraは、同様に899.99ドル（約14万7,598円）となる。両機は同じプロセッサを搭載しているものの、それ以外の仕様には大きな違いが存在する。

Galaxy Z Fold 8は、従来のGalaxy Foldよりも短く幅が広い「パスポートスタイル」のデザインを初めて採用した。閉じると小型の財布ほどの大きさになり、開くとアスペクト比4:3の7.6インチディスプレイが現れる。これは従来の正方形に近い画面よりも横長のタブレットに近い。Samsung Global Newsroomのプレスリリースによると、重量は201グラムで、Galaxyシリーズ初となる4,800mAhのシリコンカーボンバッテリーを搭載している。カメラは5000万画素のメインと5000万画素の超広角の2眼構成で、望遠レンズは備えていない。また、Gizmodoのハンズオンレポートが指摘するように、本体をノートPCのように角度を付けて固定する「Flexモード」には対応していない。

これに対し、Galaxy Z Fold 8 Ultraは前年のGalaxy Z Fold 7の正統な後継モデルの位置付けとなる。従来どおりの縦長なブックプロファイルを維持し、開くとより正方形に近いアスペクト比3:2の8インチ画面となる。カメラは2億画素のメイン、5000万画素の超広角、光学3倍の1000万画素望遠からなる3眼構成で、バッテリー容量は5,000mAh、Flexモードにも対応している。標準モデルより14グラム重く、ベース価格は200ドル（約3万2,800円）高く設定されている。

両モデルとも、QualcommのフラッグシップチップをSamsung向けにオーバークロックした「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」を搭載し、IP48等級の防塵・防水性能を備える。OSにはAndroid 17とOne UI 9がプリインストールされており、Samsungの最新ソフトウェアプラットフォームを搭載して出荷される初の折りたたみ端末となる。

実用面での選択肢として、Android Centralの比較レビューでは、内側ディスプレイでの動画視聴やゲーム、ウェブブラウジングが中心であれば、横長メディアに適した標準モデルの4:3画面が適していると分析されている。一方で、カメラ性能やFlexモード、あるいは日常使いでの外側ディスプレイの大きさを重視する場合は、価格差にかかわらずUltraが適切な選択肢となる。

■折り目を抑える新技術「Flex Titanium」の実効性

両モデルに共通する大きな技術的進歩が、2026年型のFoldラインナップ全体で初搭載されたディスプレイ技術「Flex Titanium」だ。

従来モデルではOLEDパネルの下にポリマーフィルム基板が使用されており、開閉を繰り返すうちにヒンジ部分のフィルムが変形し、目立つ折り目が形成されることが課題とされていた。Flex Titaniumではこのフィルムを、チタン合金フィルムと強化チタンプレートを組み合わせた2層構造へと置き換えている。この金属層がディスプレイの開閉動作時における支持力を高め、圧力や衝撃を吸収するとともに、ヒンジ構造・画面の張力・磁力のバランスを調整する役割を果たす。

EngadgetやGizmodoのハンズオンセッションによれば、この技術により折り目が大幅に低減され、通常の利用時には気にならないレベルに抑えられているという。Gizmodoのレビュー担当者は、実機を50回折りたたんでも目立つ屈曲が発生しなかったと報告している。ただし、TechTimesが引用したSamsung Displayの技術発表によると、完全に折り目のない折りたたみ端末の実現目標は2028年に設定されている。TechTimesによる「Galaxy Unpacked 2026」の報道では、今回の世代は理想像に大きく近づいたものの、完全に折り目が消えたわけではないと説明されている。

■下取りプログラムと各販売チャネルの還元条件

Samsung公式ストアでは、8月7日の発送開始日までの予約期間中、両モデルに対して最大1,200ドル（約19万6,800円）の即時下取りクレジットを提供している。最高額の適用を受けるには、状態の良いGalaxy Z Fold 7またはGalaxy S26 Ultraを下取りに出す必要がある。

その他の主な対象機種の下取り金額は以下の通りとなっている。

・Galaxy Z Fold 6：1,100ドル（約18万400円）引き

・Galaxy S25 Ultra / Galaxy Z Fold 5：900ドル（約14万7,600円）引き

・Galaxy S24 Ultra：850ドル（約13万9,400円）引き

・Galaxy S26+ / Galaxy Z Flip 7：700ドル（約11万4,800円）引き

・Galaxy S26：600ドル（約9万8,400円）引き

適応可能な下取り端末を持たない購入者に対しては、アクセサリー購入に利用できる200ドル分（約3万2,800円）のSamsungクレジットが提供される。これは本体価格からの直接割引ではない。また、対象ユーザー向けに100ドル（約1万6,400円）の追加割引が適用されるPayPalプロモーションコード（PAYPAL100）も用意されている。

ニュースメディアDroid-Lifeの分析によると、今年度のプロモーション構造は下取り還元が中心となっており、例年見られたような手厚い予約特典は控えめであると指摘されている。それでも下取りの条件自体は依然として非常に強力であり、過去の事例からも予約期間終了後に最も早く縮小される傾向がある。

米国内の通信キャリアや大手ECサイトでも独自のキャンペーンが展開されている。AT&TやT-Mobileでは、対象端末の下取りと指定の無制限プラン契約を条件に、標準モデルのZ Fold 8を実質0円（36か月の分割ビルクレジット還元）で提供している。Verizonでは、新プラン契約者向けに下取りなしでも月額30ドル（48か月分割）で提供するプランや、条件を満たす購入者に「Galaxy Watch 9」や「Galaxy Tab S10 FE」を無料で進呈するキャンペーンを行っている。Xfinity Mobileでは下取りありで最大1,000ドル引き、下取りなしで600ドル引きを提供している。ただし、キャリアの「無料」や大幅割引プロモーションは、長期の分割クレジットを前提としており、期間途中で解約や乗り換えを行った場合は残債の支払いが発生する点に注意が必要だ。

SIMフリー端末を希望する購入者向けには、Best BuyがSamsungと同等の最大1,200ドルの下取りに加え、200ドル分のギフトカードを進呈している。下取りプログラムを実施していないAmazonでは、1,899ドルの定価購入に対して350ドル分（約5万7,400円）のAmazonギフトカードを付属させており、下取り端末を持たないプライム会員にとっては実質1,549ドル（約25万4,036円）で購入できる最も有利な選択肢となっている。

■今すぐ予約すべきか、それとも待つべきか

Samsungの過去の販売パターンから、製品が一般の店頭に並び始めると下取り額が減額される傾向がある。Droid-Lifeは、今回のプロモーション構造がGalaxy Z Fold 7の発売時と同様であり、予約期間の終了とともに還元額が縮小したと指摘している。そのため、下取り対象端末を所有しているユーザーにとっては、現在の予約期間が最も高い還元を受けられるタイミングとなる可能性が高い。

Galaxy Z Fold 8およびZ Fold 8 Ultraの発送は2026年8月7日に開始される予定であり、同日までに完了した予約が最大下取り額の対象となる。8月7日以降は店頭販売が始まり、キャリアのプロモーション内容も順次切り替わるとみられる。

一方で、下取り対象リストに該当する端末を所有していない場合や、既存のSamsungエコシステム外からの移行を検討している場合は、急いで予約する必然性は低い。下取りなしの場合、標準モデルで得られる特典は200ドルのSamsungクレジットと任意で適用できる100ドルのPayPal割引にとどまる。そのような場合は、発売後の認定整備済製品（メーカー再生品）の登場や、小売店のセール、あるいはキャリアの定期的な割引キャンペーンを待つことで、長期契約に縛られることなく同等以上の割引を受けられる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Fold 8とGalaxy Z Fold 8 Ultraの主な違いは何ですか？

標準モデルのGalaxy Z Fold 8は、横幅が広い「パスポートスタイル」のデザインと4:3比率の7.6インチ画面を採用し、軽量化（201g）を図ったコンテンツ消費向けの仕様ですが、望遠カメラとFlexモードは非搭載です。一方のUltraは従来の縦長スタイルを踏襲した3:2比率の8インチ画面で、200MP主カメラや光学3倍望遠、Flexモードに対応しています。

●Galaxy Z Fold 8を実質無料で手に入れる方法はありますか？

米国のAT&TやT-Mobileなどのキャリアにおいて、対象端末の下取りと指定の無制限プランへの加入を行うことで、36か月の分割ビルクレジットを介して実質0円で購入することが可能です。ただし、指定期間内に解約や乗り換えを行った場合は残債の支払いが発生します。

●Galaxy Z Fold 8の発送開始日と下取りキャンペーンの期限はいつですか？

発送開始日は2026年8月7日です。最大1,200ドルの還元を受けられる予約下取りプロモーションも、この8月7日までの予約分が対象となります。

●標準モデルのGalaxy Z Fold 8にもUltraと同じカメラが搭載されていますか？

いいえ、カメラシステムは異なります。標準モデルは50MPの広角と50MPの超広角によるデュアルカメラ構成で望遠レンズはありません。Ultraは200MPの主カメラ、50MPの超広角、10MPの光学3倍望遠からなるトリプルカメラ構成となっています。

元記事: Galaxy Z Fold 8 Deals: $1,200 Trade-In Credit Expires When August Shipping Starts