米Amazonで約4万500円の格安・東芝65インチ4K Fire TV、購入前に知っておくべきハイセンスのプライバシー訴訟

米Amazon.comで東芝の65インチ4K Fire TVが249.99ドル（約4万500円）という破格の安さで販売されている。しかし、この「東芝」ブランドのテレビは実際には中国のハイセンス（Hisense）が製造しており、同社は現在、画面情報を無断で中国のサーバーに送信しているとする連邦集団訴訟に直面している。安価なスマートテレビの購入を検討する消費者は、優れたスペックと引き換えになるプライバシー上のリスクや、適切な設定対策について理解しておく必要がある。

■「東芝」ブランドの裏にある実態と2026年の現状

米Amazon.comで東芝の65インチ4K Fire TV（モデル：65C350NU）が、定価529.99ドル（約8万5,900円）から約53%オフの249.99ドル（約4万500円）で販売されている。この価格は、2026年4月にBest Buyで確認された過去最安値と同等であり、ディスプレイ技術の面から見れば極めて高いコストパフォーマンスを誇る。しかし、購入を決定する前に知っておくべき重要な事実がある。

東芝は2017年にテレビ事業部門である「東芝映像ソリューション」の株式の95%を、中国のハイセンスグループ（海信集団）に約129億円（約1億1300万ドル）で売却し、テレビの自社製造から撤退している。そのため、このテレビに冠されている「東芝」の名はライセンスされたブランド名にすぎず、設計、製造、技術のすべてはハイセンスが手がけている。

ハイセンスグループは中国の青島に本社を置き、中国政府の持株機関である青島市国有資産監督管理委員会が過半数の株式を保有している。この所有構造は、同社の米国本社がどこにあるか、あるいはプライバシーポリシーに何が記載されているかにかかわらず、中国の法的な枠組みが適用されることを意味する。

中国の国家情報法（2017年制定）第7条は、「いかなる組織及び市民も、法に基づき国家のインテリジェンス活動を支持し、これに協力し、及びこれと協調しなければならない」と定めている。米国土安全保障省（DHS）が2020年12月に出した勧告でも、中国の管轄下にある企業は、たとえ現地の法律に反する場合であっても、中国の治安・情報機関に秘密裏に協力し、バックドアの設置やデータ提供を求められる可能性があると明記されている。リビングルームに置かれ、画面上の動きを常時追跡するソフトウェアを搭載したスマートテレビにおいて、この法的な背景は無視できない要素である。

■ハイセンス製テレビを巡るプライバシー訴訟

2026年5月12日、法律事務所Peiffer Wolf Carr Kane Conway & Wiseは、カリフォルニア州連邦地裁にハイセンスUSAを相手取った連邦集団訴訟を提起した。訴状では、ビデオプライバシー保護法、連邦盗聴法、カリフォルニア州プライバシー侵害法、および2025年4月8日に施行された司法省の「大量機微データ転送規則」（中国などの「懸念国」への米国人の機微データの転送を制限する規制）への違反を含む、14件の法的請求がなされている。

訴状によると、ハイセンスの自動コンテンツ認識（ACR）技術は、ストリーミングアプリだけでなく、ケーブルテレビのチューナーやゲーム機、HDMI経由で接続されたあらゆる機器からの入力を対象に、画面上の画像と音声を500ミリ秒（0.5秒）ごとにキャプチャしているとされる。これらのデータは、永続的なデバイス識別子や世帯情報と紐付けられ、広告技術企業やデータブローカーに再配布されており、その送信先には中国の国有親会社も含まれていると主張されている。

このカリフォルニア州での訴訟に先立ち、2025年12月15日にはテキサス州のケン・パクストン司法長官がハイセンスに対する法執行措置を講じ、訴訟の進行中にテキサス州住民のACRデータを収集、使用、販売、共有、または転送することを禁止する一時的差し止め命令を取得している。テキサス州の訴状では、これらのデバイスが「大量監視システム」であると表現されている。

なお、いずれの訴訟も現時点で判決には至っておらず、ハイセンスは不正行為を認めていない。同社の広報担当者は「製品の高品質を維持し、顧客のプライバシーを尊重している」との声明を出しており、両訴訟は現在も継続中である。

■249.99ドルのスペック分析：価格相応の価値はあるか

法的な背景を脇に置けば、この価格帯におけるハードウェアのスペック自体は本物である。65C350NUは、4K UHD解像度（3840×2160ピクセル）の65インチ直下型LEDパネルを採用している。「直下型」とは、LEDがエッジ（端）だけでなくパネルの背面全体に配置されている方式で、エッジ型に比べて画面全体の明るさが均一になるメリットがある。

ただし、バックライトのエリアを個別に制御する「ローカルディミング（FALD）」機能は搭載されていないため、黒の表現力やコントラスト比は、FALD搭載モデルやQLED、OLEDパネルには及ばない。これが250ドル以下という低価格を実現するための技術的な妥協点である。明るい部屋でスポーツやドラマ、アニメなどをカジュアルに視聴する分にはこの制限はほとんど気にならないが、暗いホームシアタールームで映画の暗部表現にこだわる場合は物足りなさを感じるだろう。

HDR規格は、主要な2つの規格である「Dolby Vision」と「HDR10」に対応している。ただし、Amazon Prime Videoが推奨する「HDR10+」や、周囲の明るさに応じてHDRを調整する「Dolby Vision IQ」には対応していない。これらは、より上位のエンジンを搭載したハイエンドモデル向けの機能となっている。

スマート機能のプラットフォームにはAmazonの「Fire TV OS」採用されており、主要なストリーミングサービスにほぼすべて対応している。AppleのAirPlayもサポートしているため、Appleデバイスからのワイヤレスキャストも可能だ。接続端子は、HDMI入力3系統、USBポート2系統、有線LAN、RFアンテナ入力、光デジタル音声出力、3.5mmヘッドホンジャックを備えている。

■「REGZA Engine ZR」によるAIアップスケーリングの実力

ネット配信や地上波放送の視聴者にとって最も重要なスペックは、AIアップスケーリング技術「REGZA Engine ZR」である。現在、多くのストリーミングコンテンツや放送番組は1080p以下の解像度で配信されている。これを4Kパネルで表示するには、元の画素数（約207万画素）を4倍の約829万画素に引き伸ばす必要がある。

従来のアップスケーリング方式（バイキュービック補間やバイリニアスケーリングなど）は、既存の画素をコピーまたは平均化して引き伸ばすため、輪郭がぼやけたり、不自然に引き伸ばされた印象を与えたりしがちだった。これに対し、REGZA Engine ZRはディープラーニングを用いたニューラルネットワークを活用し、元の映像から「本来あるべき4K映像」を予測して再構築する。周囲の画素の色や質感の特性を分析して中間画素を生成するため、斜め線や細かい文字の輪郭もシャープに保たれる。65インチという大画面を2.5〜3メートルほどの距離から視聴する場合、このアップスケーリング技術の差は、スポーツ中継や地上波放送などの低解像度ソースにおいて明確な画質の違いとして現れる。同価格帯のノーブランド製品に対する大きなアドバンテージと言えるだろう。

■購入すべき人と避けるべき人

65C350NUの購入が適しているのは、「明るい部屋で視聴する（または漆黒の表現を重視しない）」「Amazonのサービス（Prime VideoやAlexaなど）を日常的に利用している」「ネットワークに接続する前に設定メニューからACR機能を無効にする手間を惜しまない」「中国の国家情報法に伴う構造的なリスクを理解している」という条件をすべて満たすユーザーである。

一方で、ローカルディミングによる高コントラストな画質を求める人や、Google TVやRokuのプラットフォームを好む人、あるいは前述の法的な背景に不安を感じる人は、他の選択肢を検討すべきである。例えば、Google TVとローカルディミングを搭載した「ハイセンス U6SF Pro」（約50〜100ドル（約8,100円〜1万6,200円）高価）や、ミニLEDを搭載した「TCL QM7シリーズ」（こちらも中国企業傘下でACR訴訟の対象だが画質は優れる）などが候補に挙がる。中国企業以外のブランドを希望する場合は、高価格帯になるがLGやソニーが主な選択肢となる。サムスンは米国に製造拠点を持ち、中国の国家情報法の適用外だが、テキサス州司法長官の訴訟においては独自のACR問題を指摘されている。

■接続前に必ず行うべきプライバシー設定

もし65C350NUを購入する場合、テレビを自宅のネットワークに接続する前に、以下の手順でデータ収集機能を無効化することを強く推奨する。

まず、テレビ自体の設定メニュー（ハイセンスのVIDAAプラットフォーム側）で「プライバシー」または「スマート機能」メニューからACR（自動コンテンツ認識）設定を探し、コンテンツ認識をオフにする。次に、メインOSであるAmazon Fire TV側で、「設定」＞「環境設定」＞「プライバシー設定」に移動し、「自動コンテンツ認識」「デバイスの使用データの提供」「アプリの使用データおよび地上波の視聴データの収集」「興味関心に基づく広告」のすべての項目をオフにする。さらに、「興味関心に基づく広告」をオフにした後、広告IDを削除またはリセットして、既存のプロファイルと今後のデータ収集との紐付けを遮断する。

ネットワークレベルでの対策として、テレビを他の家庭用デバイス（スマートフォンやPCなど）から隔離された「ゲスト用Wi-Fi（VLAN）」に接続することも有効である。これにより、テレビが同一ネットワーク内の他の機器の通信を監視することを防ぐことができる。

これらの対策により、商業的なデータ収集は大幅に抑制できる。ただし、中国政府からデータ提供要請があった場合のハイセンスの法的な協力義務そのものは、デバイス側の設定で回避できるものではない点には留意が必要である。

■注目ポイントQ&A

●このテレビは本当に東芝製ですか？

いいえ、東芝製ではありません。東芝は2017年にテレビ事業の95%を約129億円でハイセンスグループに売却しました。それ以降に販売されている「東芝」ブランドのテレビは、中国政府系機関が過半数を所有するハイセンスが設計・製造しており、東芝ブランドの名前のみをライセンス契約に基づいて使用しています。

●どのようなデータが収集され、どこに送信されていると主張されていますか？

2026年5月の連邦集団訴訟の訴状によると、ハイセンスの自動コンテンツ認識（ACR）技術により、HDMI接続機器を含むすべての入力ソースから、画面上の画像と音声が500ミリ秒ごとにキャプチャされ、視聴履歴やデバイス情報が中国の親会社などのサーバーに送信されていると主張されています。

●使用前に追跡機能を無効にするにはどうすればよいですか？

テレビをインターネットに接続する前に、Fire TVの設定メニューから「プライバシー設定」を開き、自動コンテンツ認識やデバイス使用データの収集、興味関心に基づく広告などをすべてオフにし、広告IDをリセットしてください。また、ハイセンス側の設定メニューでもACR機能を個別にオフにする必要があります。

●249.99ドルという価格は維持されますか？ また、本当に買いですか？

この価格は過去最安値水準であり、セールが長く続く可能性は低いです。ローカルディミング非搭載などの画質上の妥協点はありますが、大画面を安価に手に入れたいカジュアルな視聴者にとっては、優れたAIアップスケーリング技術も搭載されており、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。購入前にAmazonで最新の価格を確認してください。

元記事: Toshiba 65-Inch 4K Fire TV at $249 on Amazon: Hisense ACR Lawsuit Buyers Should Know