8月5日、SpaceXのロケット上段が月面に衝突へ　月縁に立ち上る噴出物を世界規模で観測

2025年1月に打ち上げられたSpaceXの「ファルコン9」上段（2025-010D）が、2026年8月5日午前6時34分（UTC、日本時間同日午後3時34分）ごろ、月面のアインシュタイン・クレーター付近に衝突すると予測されている。3大陸にまたがるプロとアマチュアの天文学者が協調観測を準備しており、衝突で月縁から立ち上る噴出物のプルームは、人工物が別の天体へ衝突する様子を地球から観測する貴重な機会になる可能性がある。

これは、計画外の月面衝突としてはこれまでで最も精密に予測された事例だ。衝突までの14日間のカウントダウンが始まっている。

■2基の月着陸船を送り届けた後に残されたSpaceXのロケット

「2025-010D」と登録されたこの上段は、2025年1月15日にケネディ宇宙センターから打ち上げられたファルコン9の第2段である。Firefly Aerospaceの「Blue Ghost Mission 1」とispaceの「HAKUTO-R Mission 2」という2基の民間月着陸船を、月へ向かう遷移軌道に投入した。

Blue Ghostは2025年3月2日に着陸に成功し、民間企業による月面軟着陸として世界で初めて完全な成功を収めた。HAKUTO-Rは2025年6月5日、着陸の約90秒前に通信が途絶えた。ispaceが後に公表した技術解析では、レーザーレンジファインダーの異常がハードランディングの原因になったことが確認された。

両宇宙船を分離した後、上段は地球大気圏へ再突入し、燃え尽きることが想定されていた。これは、低地球軌道ミッションを終えたファルコン9第2段の標準的な処分方法である。

しかし、着陸船を月へ送り出すために実施した高エネルギーの「月遷移軌道投入」により、2025-010Dは地球から約22万〜51万kmの間を移動する、極端に細長い軌道へ入った。これは月と同じ重力圏にあたる。約18カ月にわたり月の重力が徐々に軌道を変化させ、最終的に月面への衝突が避けられない状態になった。

軌道追跡ソフトウェア「Project Pluto」を開発した独立系天文学者のビル・グレイ氏は、2025年9月に衝突を指摘した。同氏のソフトウェアは、ミシシッピ州、ユタ州、北京、英国の施設で、小惑星サーベイやアマチュア観測者が集めた1,000件を超える観測データを解析した。

2026年2月26日までに観測データは1,053点に達した。追跡期間が長くなるほど、予測の範囲は狭まり、精度が高まる。

■正確な衝突地点の予測が難しい理由

重力だけを考慮するのであれば、予測はほとんど自明といえるほど正確になる。月や地球の重力、太陽や惑星の引力は、いずれも極めて高い精度で把握されているからだ。しかし、2025-010Dには太陽光も力を及ぼしている。

太陽放射圧は実在するものの、極めて弱い力である。個々の光子が、回転する中空の金属円筒を押す力が積み重なったものだ。数カ月にわたって作用すると、その影響によるずれは、部分的にしか予測できない形で拡大する。

英国のアマチュア天文家グラント・プリベット氏は、英国天文協会での12分間の観測中、ロケット上段が明るくなったり暗くなったりする様子を記録した。上段は回転することで、さまざまな角度から太陽光を受ける。このため、太陽から遠ざかる方向だけでなく、横方向にも小さいながら無視できない力が加わる。

本稿公開日時点で最新となるグレイ氏の2026年7月17日付の更新によると、最も有力な衝突予測時刻は8月5日午前6時34分32.9秒（UTC、米東部時間午前2時34分32.9秒、日本時間午後3時34分32.9秒）である。予測地点は北緯19.455度、西経93.594度で、月の西側の縁にあるアインシュタイン・クレーター付近だ。

グレイ氏は、時刻の誤差を「数秒」、位置の誤差を「数km」と見積もっている。衝突前の最後の数日間に追加観測が行われれば、位置は数十m、時刻は1秒未満の精度まで絞り込まれる見込みだ。

■衝突時に何が起きるのか

フェルナンド氏らの論文による衝突解析では、2025-010Dは約2.43km/s、すなわち時速約8,700kmで月面に衝突する。空気中の音速のおよそ7倍に相当する。機体は全長約12m、直径約4mで、推定質量は約4,000〜4,900kgである。

グレイ氏の計算では、衝突によって約145億ジュールのエネルギーが放出される。運動エネルギーに換算すると、TNT火薬およそ3トン分に相当する。小惑星と比べれば低速で移動する物体だが、放出されるエネルギーは非常に大きい。

衝突時の閃光が見えるかどうかは、ロケット上段が軟らかいレゴリスに衝突するか、硬い基盤岩に衝突するかによって大きく変わる。レゴリスとは、月面を覆う細かな砂や岩石片などの堆積物である。

月のレゴリス中の音速は毎秒数百mにすぎないため、2.43km/sでの衝突は音速を上回り、衝撃波が発生して、エネルギーの一部が光として放出される。一方、硬い基盤岩中の音速は毎秒1,000〜2,000mであり、論文では、材質によっては2.43km/sでの衝突が亜音速になり得るため、衝撃波に伴う発光が大幅に抑えられるとしている。

研究チームのモデルが示した明るさは、衝突する表面の材質によって、視等級でプラス3等からプラス15等より暗い範囲に及ぶ。プラス3等なら望遠鏡で見える可能性があるが、プラス15等より暗ければ検出できない可能性が高い。この不確実性を事前に解消することはできない。

一方、ロスアラモス国立研究所で開発されたマルチフィジックスコード「HOSS（Hybrid Optimization Software Suite）」によるシミュレーションでは、衝突によって約110万kgの月面レゴリスが掘り起こされる。これはロケット上段自体の質量のおよそ150〜200倍である。

舞い上がる数十億個の粒子は、それぞれ異なる速度で弾道軌道を描く。シミュレーションで解析できた粒子のうち、最も速いものは毎秒130mに達した。ただし、解析の解像度より小さい破片は、さらに高速で移動するとみられる。

解析された噴出物のうち、速度の遅い半数は5秒以内に月面へ再衝突する。約2％は、衝突から30秒が経過した後も空中に残る。

観測者にとって最も重要なのは、HOSSモデルが、プルームは月面から少なくとも高度1.5kmに達すると推定している点だ。解析対象より小さい粒子は、ほぼ確実にさらに高くまで上昇するとみられる。

衝突地点は、地球から見た月の可視部分の縁とほぼ正確に重なる。このため、プルームが月面の縁より高く上がり、月の円盤の外側にある暗い空を背景に見える可能性がある。人工物の月面衝突で、このような現象を地上の観測者が捉えた例はこれまでにない。

■科学者が予想する観測現象と観測方法

NASAマーシャル宇宙飛行センターの流星体環境室でプログラムマネジャーを務めるウィリアム・クック氏は、予想について次のように語った。

「非常に微妙な現象になると思う。見るのは極めて難しく、不可能かもしれない。それでも、可能性は常にある」

クック氏は、月縁で衝突が起きるという幾何学的な条件から、閃光そのものよりも噴出物のプルームの方が有望な観測対象になると付け加えた。

衝突地点は月の太陽光が当たっている部分にある。自然物、人工物を問わず、月の明るい半球で衝突時の閃光が検出されたことはこれまでにない。

フェルナンド氏らの観測戦略では、閃光の観測を試みる場合、毎秒20フレーム以上の高フレームレート動画を使用することが推奨されている。閃光は1秒未満で終わる可能性があり、フレームとフレームの間で見逃すことを防ぐためだ。

昼間に観測する地域では、近赤外線のJバンド撮像を使うことで、空の背景光を抑えられる可能性がある。フィルターを使用しない観測にも価値はある。

より有望な科学的観測対象とされる噴出物のプルームは、ミリ秒単位ではなく、数分をかけて変化すると予想される。観測時には月面そのものではなく、月縁のすぐ外側を画角に入れる必要がある。

形成されるクレーターは地球から見えない。現在のモデルでは、直径20〜30m、深さ約5mになると予測されているが、探査機によって撮影される予定だ。

■2022年の月面衝突と異なる点

これまでの類似事例は、2022年3月4日に発生した。このとき、使用済みのロケット上段が、月の裏側にあるヘルツシュプルング・クレーター付近へ衝突した。この物体は、中国の「嫦娥5号T1」ミッションで使われた上段だと独立した調査によって特定されている。

NASAの月周回探査機「Lunar Reconnaissance Orbiter（LRO）」は後に、最長部分が約28〜29mに及ぶ二重クレーターを撮影した。ほぼ同じ大きさの2つのクレーターが並んでいた。

この二重クレーターは研究者を驚かせた。当時アリゾナ大学の博士課程に在籍し、2023年に「The Planetary Science Journal」へ掲載された追跡研究の筆頭著者を務めたタナー・キャンベル氏は、ほぼ同じ大きさの2つのクレーターができるには、「互いに離れた位置に、おおむね同じ質量の2つの物体が存在する」必要があると指摘した。

中国国家航天局は、この衝突物体について中国側の責任を否定しており、未公表のペイロードが何だったのかも明らかにしていない。

8月5日の衝突には、2022年の事例と根本的に異なる点が2つある。

第1に、2025-010Dは二次ペイロードを搭載していなかった。その役割は、Blue GhostとHAKUTO-Rを月への遷移軌道に投入することだけであり、その任務を予定通り果たした。このため、科学者は二重クレーターではなく、単一のクレーターが形成されると予想している。

また、物体の質量、寸法、組成が十分に把握されているため、既知の物理法則に基づく予測を実際のクレーターと照合できる。こうした検証が可能になるのは初めてである。

第2に、衝突地点は月の裏側ではなく、地球から部分的に観測できる表側にある。このため、計画外の月面衝突をリアルタイムで観測できる可能性が、数十年ぶりに生じている。

■複数の観測装置を使う国際共同観測

7月16日に公開された新たな論文（arXiv:2607.14625）は、国際観測活動の計画をまとめた文書となっている。

筆頭著者はロスアラモス国立研究所のベンジャミン・フェルナンド氏で、ほかに22人が共著者として参加した。所属先にはNASAエイムズ研究センター、ミシガン州立大学、韓国航空宇宙研究院、ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所、欧州南天天文台、メリーランド大学、ボストン大学、ニューメキシコ州立大学など、合計15の研究機関が含まれる。論文は、観測の科学的意義と具体的な観測方法を示している。

NASAのLROは8月5日より前に、予測衝突地点の基準となる画像を撮影する。衝突後には同じ地点を再び撮影し、新たに形成されたクレーターを確認する予定だ。これは、2022年の嫦娥関連物体の衝突後にLROが果たした役割と同じである。

地上では、3つの専門天文台が観測時間を確保している。ニューメキシコ州アパッチポイント天文台のAstrophysical Research Consortium 3.5m望遠鏡は、高フレームレート撮像を実施する。

アリゾナ州の口径4.3mローウェル・ディスカバリー望遠鏡は、ナトリウムの放射を対象とした分光観測を行う。チリの口径8.2m超大型望遠鏡（VLT）ユニット2では、UVES観測装置を使い、ナトリウム、水酸基（OH）、カリウムを対象とした分光観測を実施する。

韓国の月周回探査機「Danuri」は、2025-010Dの衝突のおよそ2分前に、上段から数km以内を通過する。両者が接近するこの位置関係に備え、比較用となる基準画像はすでに取得されている。

アマチュア観測者にも積極的な参加が呼びかけられている。NASA関連の市民科学プロジェクト「Impact Flash!」と「Lunar Impact Flash Network」は、いずれも観測データの投稿を受け付ける。英国天文協会は、月面衝突を観測した経験がない人に向けた手引きを公開している。望遠鏡とビデオカメラがあれば、誰でもデータ提供者になれる可能性がある。

■観測できる地域と時刻

南北アメリカの地上観測者にとっては、観測条件が良い。8月5日午前2時34分（米東部時間）の時点で、米国東半分、カナダ、南米の多くの地域では月が地平線より上にある。

月は下弦を過ぎた状態で、照明率は約56％となる。衝突地点は太陽光が当たる西側の月縁付近にある。

閃光を捉えられる可能性を最大限に高めるには、暗い場所を選び、動画撮影に対応した望遠鏡を、北半球から見て月の左端にあるアインシュタイン・クレーターへ向ける必要がある。毎秒20フレーム以上の高フレームレート撮影が最適だ。

噴出物のプルームを観測する場合は、衝突の少なくとも1分前から撮影を開始し、衝突後も少なくとも10分間は撮影を続けることが推奨される。画角には、目に見える月縁のすぐ外側を入れる。

論文は、カメラ設定を試し、似た照明条件で望遠鏡の向きを確認するため、衝突前夜にあたる8月4日夜（UTC）に予行演習を行うことも推奨している。

ミシシッピ川より西側では月の高度が低くなるため、観測条件は悪化するが、観測機会が完全になくなるわけではない。ハワイとアラスカでは、衝突時に月が地平線より下にあるため観測できない。

欧州とアフリカでは昼間となる。昼間の閃光をJバンド赤外線で撮影した事例が近年の研究で示されているため、検出の可能性が完全になくなるわけではないが、感度は大幅に低下する。

■観測から得られる科学的成果

使用済みロケット上段の月面衝突を追跡して時刻と位置を予測し、計画的に研究するのは今回が2例目にすぎない。今回は2022年当時よりもはるかに多くの観測装置を利用できる。科学的な目的も具体的で実用的だ。

第1に、この観測活動では、閃光の発生時刻と軌道力学を組み合わせ、月面の衝突地点を特定する処理手順を検証する。この技術は、NASAのアルテミス計画で予定されている地震計ネットワークに直接関係する。

将来の月面インフラでは、流星物質の衝突をリアルタイムで検出し、場所を特定して、特性を把握する必要がある。8月5日の衝突は、時刻の範囲と軌道が正確に分かっているため、理想的な較正用データになる。

第2に、噴出物のプルームを分光観測することで、アインシュタイン・クレーター周辺のレゴリスの組成を調べられる。この地域は、月面の中でも比較的詳細な調査が少ない。

2009年のLCROSSミッションでは、月の南極に意図的に物体を衝突させる同様の方法を使い、水氷の存在を確認した。今回の衝突は計画されたものではないが、別の未調査地域にある地下物質の化学組成を調べる同等の機会を提供する。

第3に、地球静止軌道から月までの領域であるシスルナ空間で、デブリの軌道がどのように変化するかを示すモデルの改善に役立つ。民間と政府のミッションが増えるにつれ、この情報の重要性は一段と高まる。

今回のHOSSシミュレーションと実際の観測データは、制御されていない人工物が月面へ衝突した際にどのように振る舞うかを制約する、数は少ないものの拡大しつつあるデータ群に加わる。

■追いついていない宇宙デブリのガバナンス

2025-010Dを巡る問題は、8月5日の衝突で終わるわけではない。この事例は、商業的な月経済が、拘束力のある規則がほとんど存在しない領域へ拡大しているという、未解決の大きな問題を示すデータの一つとなる。

低地球軌道のデブリ低減ガイドラインを策定する国際機関「宇宙機関間スペースデブリ調整委員会」には、シスルナ空間に対応する同等の枠組みがない。

1967年の宇宙条約は原則として宇宙ごみを対象にしているが、執行の仕組みを備えておらず、そもそも民間宇宙産業が成立する以前に作られた。米連邦通信委員会（FCC）の5年以内の軌道離脱ルールも、低地球軌道の衛星だけが対象だ。

2025-010Dを安全な廃棄軌道へ移すよう誰かに義務付ける国際法は存在しなかった。さらに数十件の民間月探査ミッションが計画または開発されている現在も、そうした国際法は存在しない。

グレイ氏はProject Plutoの追跡ページで、ミッション終了後に燃料が残っておらず、責任ある処分計画もなかったことが、ロケット上段が月への衝突軌道に入った理由の一部だと指摘している。

一方、同氏は、2025年11月にEscaPADE宇宙機を打ち上げたファルコン9上段について、SpaceXが太陽周回軌道へ投入したとも記している。これは、同社がシスルナ空間における上段の処分方法を改善しつつあることを示唆する。ただし、これは規制上の義務ではなく、企業による選択だった。

The Aerospace Corporationの評価では、シスルナ空間でデブリを発生させる衝突が1件起きるだけでも、危険な破片群が数千年間残る可能性がある。

低地球軌道では、大気抵抗によって破片が最終的に落下するため、デブリ群が残る期間は数十年程度である。シスルナ空間では、それよりはるかに長く残り得る。

NASAの月面基地計画では、2028年前後に初の有人着陸を行うことが目標とされ、2030年代を通じて月の南極への有人ミッションが計画されている。シスルナ空間のデブリが運用上の安全問題になる前に、ガバナンスを確立するための時間は少なくなっている。

■よくある質問

●ファルコン9が月へ衝突する様子を地球から見ることはできますか？

見える可能性はありますが、閃光は難しい観測対象であり、噴出物のプルームの方が有望です。衝突地点は月の太陽光が当たっている部分にあり、自然物、人工物を問わず、明るい半球で衝突時の閃光が検出された例はありません。

閃光が見えるかどうかは、ロケット上段が衝突する材質に大きく左右されると計算されています。軟らかいレゴリスでは光が強くなる一方、硬い基盤岩では検出できないほど発光が抑えられる可能性があります。

噴出物のプルームは、より有望な観測対象です。HOSSシミュレーションでは、物質が少なくとも高度1.5kmまで舞い上がります。衝突地点が月縁付近にあるため、プルームの一部が月の輪郭より外へ出て、暗い空を背景に見える可能性があります。

北米東部と南米では、8月5日午前2時34分（米東部時間）の時点で月が地平線より上にあります。観測には望遠鏡とビデオカメラが必要です。双眼鏡だけ、または肉眼だけでの観測が成功する可能性は低いと考えられます。

●今回の月面衝突は、2022年の嫦娥関連物体の衝突と科学的にどう違いますか？

8月5日の衝突は、はるかに条件の明確な実験になります。2025-010Dが記録の残るファルコン9上段であるため、質量は約4,000〜4,900kg、全長は約12m、直径は約4mと把握され、組成も分かっています。

2022年の嫦娥5号T1関連物体の衝突では二重クレーターが形成されました。その原因を、上段の両端におおむね同じ質量の物体があったためとする説明は、既知の事実ではなく推測に基づくものでした。

2025-010Dには未公表の二次ペイロードがなかったため、8月5日の衝突では単一のクレーターが形成されると予想されています。LROと韓国の月周回探査機が形成後のクレーターを撮影すれば、実際のクレーター形状とモデルの予測を、2022年には不可能だった精度で比較できます。

観測活動の規模も大きくなっています。今回は衝突前から、3基の専門的な地上望遠鏡、2機の月周回探査機、市民科学ネットワーク、検証済みの物理シミュレーションが準備されています。計画外の月面衝突としては、前例のない水準の準備です。

●今回の計画外の衝突は、将来の月探査にどのような意味を持ちますか？

現在、シスルナ軌道へ投入されたロケット上段について、商業打ち上げ事業者に運用終了後の処分計画を義務付ける、拘束力のある国際法はありません。

2025-010Dが月へ衝突することになったのは、2025年1月のミッションにそのような義務が適用されず、月遷移軌道投入後に残った推進剤も、処分のための軌道変更を行うには不十分だったためです。

SpaceXは処分方法を改善しつつあるように見えます。2025年11月のEscaPADE打ち上げで使われた上段は、長期的に維持される太陽周回軌道へ投入されました。ただし、これは規制に従った措置ではなく、企業による判断です。

2020年代後半から2030年代にかけて月面基地の運用が計画され、民間の月関連交通が増えるにつれ、管理されていないシスルナ空間のデブリは、周回探査機や、将来的には月面で活動する人員に対する危険を高めます。

宇宙機関間スペースデブリ調整委員会が低地球軌道向けに策定しているガイドラインに相当する、シスルナ空間の国際的なデブリ管理体制が存在しないことが、今回の衝突によって可視化されるガバナンス上の空白です。

●衝突地点はどの程度正確に分かっていますか？

2026年7月17日時点のビル・グレイ氏による最良推定では、衝突地点は北緯19.455度、西経93.594度で、月の西側の縁にあるアインシュタイン・クレーター付近です。時刻の誤差は「数秒」、位置の誤差は「数km」と見積もられています。

主な誤差要因は、回転するロケット上段を太陽光が押す太陽放射圧です。この力によって、数カ月の間に小さいながら完全には予測できない軌道のずれが生じます。

8月5日までの最後の数日間に追加の位置観測が行われれば、不確実性は大幅に小さくなります。LROとDanuriのミッション担当者は、更新された位置予測を使ってカメラの撮影地点を決めます。最終的なクレーター位置の予測精度は、数十m以内になる見込みです。

元記事: Falcon 9 Upper Stage Hits Moon Aug. 5: Set Your Alarm for Rare Lunar Impact