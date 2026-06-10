Xcode 27ベータ、AIコード補完を端末内で実行　ソースコードをクラウド送信せず

AppleはWWDC基調講演の直後、登録開発者向けにXcode 27の最初のベータ版を公開した。最大の特徴は、インラインのAIコード補完がApple Silicon上で完結し、ソースコードをリモートサーバーへ送信しない点だ。

一方で、複数ファイルにまたがるリファクタリングや自律的なデバッグなどのエージェント機能では、開発者が選択した場合に外部プロバイダーへ処理を送る。正式公開は、iOS 27およびmacOS Golden Gateと同じ今秋になる見込みだ。

■Xcode 27ベータ公開、AIコード補完はApple Silicon上で完結

Appleは2026年6月8日、WWDC基調講演の直後に、登録開発者向けとしてXcode 27の最初のベータ版、ビルド番号27A5194qを公開した。

今回の目玉機能は、インラインのコード補完エンジンがApple Silicon上で完全に動作し、ソースコードをリモートサーバーへ送信しないことだ。秘密保持契約下で開発するチーム、独自アルゴリズムを扱う開発者、あるいは規制産業でデータ所在地に関する要件を満たす必要がある組織にとって、このアーキテクチャ上の選択は、単なるサブスクリプション料金の比較では測れない意味を持つ。

Xcode 27ベータは現在、Apple Developer Programのメンバーが利用できる。一般向けリリースは、iOS 27およびmacOS Golden Gateとともに、今秋になると見込まれている。

■補完はNeural Engine、エージェント作業はクラウド連携

インライン補完を端末内で処理するという判断は、マーケティング上の主張ではなく、エンジニアリング上のトレードオフだ。

Apple Silicon搭載Macは、CPU、GPU、Neural Processing Unit、すなわちAppleがNeural Engineと呼ぶ処理ユニットが、オンチップの高帯域メモリプールを共有するユニファイドメモリアーキテクチャを採用している。M1のメモリ帯域は毎秒68GB、M1 Maxでは毎秒400GBに達する。独立したGPUメモリ領域がないため、推論処理の際にバスをまたいだデータ転送が不要になる。この転送遅延を省けることに加え、プロンプトをリモートの推論クラスタへ送り、応答を待つネットワーク往復時間も不要になることが、クラウド契約なしで高速なインライン候補表示を可能にしている。

このモデルは、API経由で提供される汎用大規模言語モデルではなく、SwiftとApple SDK向けに特化して訓練されている。そのため、Appleプラットフォーム向け開発者が実際に書くパターンに沿った、文脈に即した補完を提示できるという。

Appleの開発者フォーラムでは、DTSエンジニアが、この補完モデルはXcode専用の別個の成果物であると確認している。開発者が自分のアプリから呼び出せるFoundation Models APIではなく、アプリ内推論にも利用できない。あくまでIDE内のインライン補完体験を支えるためだけに存在する。

一方、Swiftに特化した目的別モデルの範囲を超える作業については、Xcode 27はサードパーティプロバイダーへ処理を振り分けることで、エージェント型コーディング機能を拡張する。複数ファイルにまたがるリファクタリング、テストスイートの新規生成、自律的なデバッグセッションなどがその対象だ。

Anthropic、Google、OpenAIのコーディングエージェントは、選択可能な設定パネルを通じてワークフローへ直接統合される。エージェントとの会話では、対話的な計画作成、複数ターンの質疑応答、Markdown表示やコード変更、プレビューを並べて確認できるキャンバスが利用できる。エージェントはテストの作成・実行、Playgroundsを使った独立した試行、変更適用前のビジュアル確認も行える。

■Xcode内でMCPとACPはどう機能するのか

Xcodeのエージェント機能を支える基盤には、アーキテクチャ上異なる2つの層がある。

第1の層は、Model Context Protocol、すなわちMCPサーバーだ。これはAppleが2026年2月にXcode 26.3で同梱した「mcpbridge」というバイナリである。mcpbridgeは、REST APIやHTTP接続を通じてXcodeと通信するのではない。Appleのプロセス間通信フレームワークであるXPCを使って通信するため、Xcodeの実行中プロセスへ直接アクセスできる。

このアクセスにより、コマンドラインのビルドツールでは届かない状態情報が外部エージェントに公開される。具体的には、ライブのコード診断、解決済みシンボル情報、SwiftUIプレビューのレンダリング、Swift REPLなどだ。Claude Codeを含む外部エージェントや、MCP標準を実装したサードパーティツールは、これら20種類の機能を構造化JSONリクエストで呼び出し、構造化JSONレスポンスを受け取れる。大量の非構造化コンパイラ出力を解析する必要はない。

Xcode 27は、この基盤の上に第2のプロトコル層としてAgent Client Protocol、すなわちACPを追加する。MCPが「エージェントがXcode内でどのツールを呼び出せるか」を定めるのに対し、ACPは「どのエージェントがXcodeへ接続できるか」を定める。ACPを実装するエージェントであれば、名前が挙がっている3社のプロバイダーに限らず、エージェント型ワークフローに参加できる。

GitHubとFigmaは、各社ツールとXcodeの間でシームレスなプラグインインストールを提供するローンチパートナーだ。プラグインシステムにより、開発者は独自のカスタムスキルを持ち込み、Xcode自体を変更せずにIDEの機能を拡張できる。

エージェント会話ペインには新たに「/plan」コマンドが表示される。これにより、開発者はコードが変更される前に作業範囲を定められる。エージェントはすぐにファイルを書き換えるのではなく、アクションプランを作成し、レビューを待つ。エージェントとの会話はエディタペイン内に配置され、タブや分割表示にも対応するため、コーディング文脈とエージェントとのやり取りを同じウィンドウ内に保てる。

なお、セキュリティ面では注意点もある。MCP標準には、プロンプトインジェクションのリスクや、悪意あるサーバーがツール権限を組み合わせてデータを外部へ持ち出す可能性など、文書化された脆弱性がある。AppleのXcode実装では、オープンなネットワークポートではなくXPC経由でツール呼び出しを行うことで、こうしたリスクの一部を緩和している。ただし、Apple自身のものではない外部MCPサーバーを接続する開発者は、そのサーバーが要求する権限を確認すべきだ。

■GitHub CopilotやCursorと比べたXcode 27の違い

Xcode 27のオンデバイス処理によるプライバシー上の優位性には、重要な限定がある。対象となるのはインライン補完であり、エージェント型タスクではない。

開発者がXcode 27内でAnthropic、Google、OpenAIのエージェントに複雑な依頼を送る場合、その処理は端末外へ出る。違いは、開発者が明示的にそのルーティングを選択する必要があること、そしてデフォルトのインライン補完ではコードが送信されないことだ。

GitHub CopilotはXcode内の拡張機能として利用できるが、インライン補完を含むすべての提案をMicrosoftのサーバー基盤経由で処理する。複数ファイルの文脈認識で知られるVS Code派生IDEのCursorは、Xcodeをサポートしておらず、独立したエディタである。iOS、iPadOS、macOS、watchOS、visionOS向け開発ワークフローに限れば、Xcode 27のオンデバイス補完エンジンは、現時点でサードパーティ製コーディングアシスタントがまだ同等には実現していないプライバシー上の姿勢を示している。

ただし、速度面では留保がある。2024年に行われたXcode 16の予測補完に関する開発者レビューでは、ネットワーク往復をなくしているにもかかわらず、通常のタイピング環境において、オンデバイス処理がGitHub Copilotのサーバー側補完より測定可能なほど高速だったわけではないとされている。実用上の速度優位が目立つのは、高遅延ネットワーク環境や、外部ネットワークから切り離されたマシンでの利用時だ。一方、プライバシー上の利点は条件に左右されない。

■Intel Mac非対応、アプリサイズ30％縮小、Device Hubも追加

AI機能の追加に加え、Xcode 27には日常的な使い勝手を改善する変更も含まれる。

Xcode 27は、Apple Silicon専用で動作する最初のリリースとなる。これはmacOS Golden Gateに適用されるIntel Macサポート終了と同じ区切りだ。アプリケーションバイナリはXcode 26より30％小さくなり、Appleによれば性能とセットアップ時間も改善されている。

完全にカスタマイズ可能なツールバーでは、開発者がコントロールの並び替えや、コーディングエージェントへの入口の追加を行える。新しいテーマシステムでは、プロジェクトごとに色やフォントを割り当て、視覚的に識別しやすくできる。

新しいDevice Hubは、デバイス管理を1つのワークスペースに集約する。開発者はシミュレータと物理デバイスをまたいで、アプリの実行、検査、評価を同時に行える。アクセシビリティ設定や、iPhone Mirroringのリサイズテストも対象に含まれる。

Appleの継続的インテグレーションサービスであるXcode Cloudは、最大2倍高速になった。Metalを利用するアプリとvisionOSビルドの新規サポートも追加され、いずれもApple Silicon基盤上で実行される。

Instrumentsには、新たにTop Functionsビューが追加される。これにより、プロファイリング実行時に最もコストの高い呼び出し箇所を、手作業でトレースをたどらずに確認できる。再設計されたOrganizerには、ストレージとアニメーションのひっかかりに関する指標が加わり、Metric Goalsも追加される。Metric Goalsでは、性能目標を設定し、ビルドがその目標から後退した場合に、エージェントによる修正提案を受け取れる。

■正式公開は今秋、iOS 27とmacOS Golden Gateに合わせる見込み

Xcode 27の開発者向けベータは、developer.apple.comで提供されている。Appleは具体的な一般公開日を発表していないが、同社の通常の流れから、最終版は秋のiPhoneおよびOSリリースと同時期、2026年9月と見込まれている。

その時点でXcode 27は、iOS 27、iPadOS 27、macOS Golden Gate、watchOS 27、tvOS 27、visionOS 27を対象とするアプリの必須ビルド環境になる。

開発者が自社アプリへ組み込むためのインテリジェンス基盤も拡張されている。Foundation Modelsフレームワークは、単一のSwift APIを通じて、画像入力を扱うオンデバイスモデル、サーバーモデルへのルーティング、カスタムスキルに対応するようになった。

また、Foundation Modelsとは別の新しいCore AIフレームワークは、Apple SiliconのユニファイドメモリとNeural Engineに最適化されたアーキテクチャを提供する。これにより、開発者は自社アプリ内でフルスケールの大規模言語モデルをローカルに展開できる。累計App Storeダウンロード数が200万未満のSmall Business Program開発者は、Private Cloud Compute上のApple次世代クラウドモデルをAPI費用なしで利用できる。

■注目ポイントQ&A

●Xcode 27はAI補完のためにソースコードをAppleやクラウドサービスへ送信しますか？

Xcode 27のインラインコード補完は、Apple SiliconのNeural Engineを使って端末内で完全に実行されます。ソースコードはサーバーへ送信されません。ただし、開発者が任意でAnthropic、Google、OpenAIのコーディングエージェントを使い、複雑な複数ステップの作業を依頼する場合、そのリクエストは外部サーバーへ送られます。これは開発者が明示的に選ぶオプトインであり、デフォルト動作ではありません。

●Xcode 27のオンデバイスコード補完はGitHub Copilotと何が違いますか？

GitHub Copilotは、利用するIDEにかかわらず、インライン補完リクエストをMicrosoftのリモート推論サーバーへ送信します。Xcode 27の補完エンジンは、SwiftとApple SDK向けに特化して訓練されたモデルを、Apple Silicon Mac内のNeural Processing Unit上で動かします。そのため、ネットワーク往復が不要です。一方、CopilotはVS Code、JetBrains、Neovimを含むより多くのIDEに対応していますが、どのプラットフォームでもローカル推論は提供していません。

●Xcode 27におけるMCPとACPの違いは何ですか？

Model Context Protocol、つまりMCPは、AIエージェントがXcode内で呼び出せるツールを定めます。ファイル読み取り、ビルド、テスト実行、診断などが対象で、mcpbridgeというバイナリがXPC経由でXcodeと通信します。Agent Client Protocol、つまりACPはXcode 27で新たに導入されたもので、どのエージェントがXcode自体へ接続できるかを定めます。MCPは「エージェントが何をできるか」、ACPは「誰を接続させるか」を扱うものです。

●Xcode 27はいつ一般公開されますか？

Xcode 27は2026年6月8日時点で、Apple Developer Programメンバー向けの開発者ベータとして提供されています。一般公開は、iOS 27、macOS Golden Gate、Appleの秋のハードウェア発表と同じ時期である2026年9月になると見込まれています。ベータ版は開発とテストに利用できますが、本番環境での利用には通常のベータソフトウェアと同様の注意が必要です。

元記事: Xcode 27 On-Device AI Code Completion Uses Neural Engine, Skips Cloud Entirely