サムスンがスマートグラス「Galaxy Glasses」を発表――Gemini AI搭載もプライバシー懸念と法規制が課題に

サムスンはロンドンで開催した「Galaxy Unpacked 2026」にて、同社初となるスマートグラス「Galaxy Glasses」を正式発表した。GoogleのAndroid XRプラットフォームとGemini AIを搭載し、2026年秋に発売予定とされるが、発表のわずか2日前に米ニューヨーク州が全裁判所での録画対応眼鏡を禁止するなど規制の波が広がっている。また、カメラが捉えた映像データの取り扱いに関する明確なプライバシー方針が未公表である点も懸念材料となっている。

■Ray-Ban似のハードウェアとGoogle主導のソフトウェア

Galaxy Glassesは音声中心のデバイスであり、ヘッドアップディスプレイやレンズへの視覚投影機能は備えていない。コードネーム「Jinju」と呼ばれるフレームには、Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1プロセッサ、オートフォーカス付き12メガピクセルのSony IMX681カメラセンサー、指向性オープンエアスピーカー、デュアルマイク、Bluetooth 5.3、Wi-Fiが内蔵されており、重量は約50グラムである。155mAhのバッテリーで最大9時間の駆動が可能で、付属の専用ケースを使用すれば充電なしで駆動時間を最大7回分まで延長できる。

ハードウェア構成はMetaのRay-Ban Gen 2（重量48g、同ファミリーのチップ搭載）と酷似している。ただし、ソニー製センサーによるオートフォーカス機能は明確な差別化要素となっており、近距離のホワイトボードや書類の撮影において固定フォーカスのRay-Banより鮮明な撮影が可能とされる。操作系はテンプルのタッチセンサーや専用カメラボタン、電源ボタンなどを備える。録画中には外部向けのLEDインジケーターが点灯する仕組みだが、NY州の裁判所はこのLED表示だけでは持ち込み禁止措置の代替にはならないと判断している。

フレームデザインは、ソウルを拠点とするラグジュアリーブランドのGentle Monsterと、米国のWarby Parkerの2社が手がけた。Warby Parkerは発売時に度付きレンズや日光で暗くなる調光レンズの提供をサポートする予定であり、かつてGoogle Glassの普及を阻んだ日常的な装着感の課題に対応している。

■Geminiが捉えたデータはGoogleアカウントに保存される

Galaxy Glassesのスペックにおいて最も重要な点は、スペック表には記載されていない。本製品はSnapdragon AR1 Gen 1の接続コンピューティングアーキテクチャを採用しているため、Gemini AIによる映像解析や音声による質疑応答、ナビゲーションなどの処理はグラス本体ではなく、ペアリングしたスマートフォンやGoogleのクラウド上で行われる。

そのため、Galaxy Glassesの購入者にはGeminiの既存のデータ利用規約が適用される。2026年5月19日に更新された「Gemini Apps Privacy Hub」には「Gemini on Android XR」が対象として明記されており、アクティビティ履歴はデフォルトで18ヶ月間ユーザーのGoogleアカウントに保存される。さらに、AIの品質評価などのために人間の査察員が確認した会話データは最長3年間保持され、ユーザーがGeminiのアクティビティを消去しても削除されない。今後の会話が人間による確認へ送信されないようにするには、Googleアカウント設定で「Gemini Apps Activity」を手動で無効にする必要がある。

サムスンとGoogleは、グラスのカメラ映像に特化したデータ保持ポリシーをまだ公開していない。12メガピクセルカメラで撮影された視覚データに既存の規約がそのまま適用されるのか、それとも発売までに制限の厳しい専用規約が発表されるのかが注目されている。

この問題はMetaが法的リスクを抱える原因となった箇所でもある。2026年3月に米国カリフォルニア北部地区連邦地方裁判所に提出された集団訴訟では、MetaのRay-Banスマートグラスの映像がケニアのSama社の請負業者によって閲覧されていたと主張されている。サムスンとGoogleがカメラデータに関する方針を明言していない現状は、訴訟前のMetaと同じ姿勢である。

プライバシー擁護団体NOYBのデータ保護弁護士クリンシ・サルデリ（Kleanthi Sardeli）氏は2025年12月、AIスマートグラスが周囲の第三者の同意やGDPR（EU一般データ保護規則）下の運用において重大な懸念を引き起こすと指摘した。NOYBによる申し立てが規制当局の調査に発展した場合、録画モードのデフォルトオフ化やデータ利用の開示義務付けなどが課され、Android XRパートナー全体に影響が及ぶ可能性がある。

GoogleのXRプロダクトリードであるジャストン・ペイン（Juston Payne）氏は2026年7月16日のインタビューで、LEDインジケーターの改ざんを検知するハードウェア技術に投資していると述べたが、改ざん時にカメラ機能自体を無効化する技術仕様は公表されていない。NY州の裁判所当局も、ベンダー側が制御するLEDシグナルだけではセキュリティ対策として不十分であると結論付けている。

■Meta AIにはないGeminiの強み

ソフトウェア面において、Galaxy Glassesは強力な技術的優位性を持っている。Geminiはマルチモーダルおよび多言語対応においてMeta AIを上回る。前面に配置されたデュアルカメラ構造により、シーン解析に必要な視覚情報をより多く取得できる。Unpackedでは、音声によるGoogle マップのハンズフリーナビゲーション、リアルタイム通訳、ホワイトボードの撮影データを接続先のSamsung Notesへ直接送信する機能などが実演された。

さらに、Googleの各種サービス（マップ、カレンダー、メッセージなど）と深く連携することで、アプリ間を跨いだ文脈の維持が可能となっている。2026年5月のGoogle I/Oで実演されたこのクロスアプリ連携は、閉じられたプラットフォームで運用されるMeta AIにはない強みである。

また、本製品はiPhone（iOS）にも対応している。GoogleはAndroid XR上のGeminiがクロスプラットフォームで動作することを確認しており、iOSユーザーも含めた広い市場へアプローチする姿勢を示している。さらに、同時発表された「Galaxy Watch 9」シリーズと組み合わせたジェスチャー操作にも対応する。

■急成長する市場と強まる規制・反発の波

Galaxy Glassesが参入するスマートグラス市場は急成長を遂げている一方で、公的機関による規制も強まっている。IDCの調査によると、ディスプレイ非搭載のスマートグラスの2026年第1四半期の出荷台数は前年同期比167%増の約225万台に達した。IDCは2026年通年の出荷台数を約1,360万台、2030年には2,730万台に拡大すると予測している。Omdiaも2030年には3,500万台に達すると試算している。

現在市場をリードしているのはMetaであり、IDCのデータによれば2026年第1四半期の市場シェアは69.2%に上る。メガネメーカーのEssilorLuxotticaとの提携により、2025年だけで700万台以上のMeta AIグラスを販売した。Metaは2026年9月のConnectイベントにて、次世代フレームや新機能を発表すると見られている。

一方で、社会的な反発や規制も拡大している。NY州の裁判所での禁止措置に加え、ロイヤル・カリビアン（客船会社）は船内の公衆トイレやカジノ等でのスマートグラス着用を制限した。イリノイ州では運転中のスマートグラス着用を禁止する法案が2026年6月に可決され、ACLU（アメリカ自由人権協会）をはじめとする76団体は、プライバシーや人権侵害のリスクを理由に顔認証機能の搭載中止をMetaのマーク・ザッカーバーグCEOに要求している。指示ランプ（LED）だけに依存する透明性確保策は、規制当局や裁判所からは不十分だとみなされている。

■2026年秋の市場投入に向けて

製品自体は発表されたものの、具体的な発売時期や店舗での取り扱い開始日は未定である。発表後のサムスンの説明では、2026年秋に一部地域で発売予定とされており、正式な販売開始までには数週間から数ヶ月のタイムラグが存在する。地域ごとの展開計画や最終価格などは、発売時期が近づいた段階で発表される見込みだ。

また、2027年にはコードネーム「Haean」と呼ばれる第2世代モデルの開発が進められていると報じられている。このモデルには視覚AR表示が可能なmicro-LEDディスプレイが搭載され、価格は600〜900ドル（約9万7,800円〜14万6,700円、1ドル=163円換算）になると予想されている。今回発表されたモデルは、本格的なARグラスの登場に先立ちAndroid XRの基盤を確立するためのエントリーモデルという位置付けである。

2026年秋の発売において焦点となるのは、Geminiの機能性が、Metaの確立されたエコシステムや販売網からユーザーを引きつけるのに十分な魅力を示せるかどうかである。サムスンとGoogleには、消費者が購入を判断できるよう、カメラ映像のデータ取り扱いに関する明確なポリシーを提示することが求められている。

■注目ポイントQ&A

●サムスン「Galaxy Glasses」はいつ購入できますか？

サムスンは2026年秋に一部市場で発売予定と発表していますが、具体的な発売日や対象国、公式価格は未公表です。事前リークではディスプレイ非搭載の基本モデルが379〜499ドル（約6万1,777円〜8万1,337円、1ドル=163円換算）と報じられています。最新情報は公式発表をご確認ください。

●Galaxy Glassesのカメラ映像データはGoogle Geminiでどのように扱われますか？

撮影データはペアリングしたスマートフォンやGoogleのクラウドで処理されます。Googleの規約に基づき、アクティビティ履歴はデフォルトで18ヶ月保存され、評価用に人間の査察員が確認したデータは最長3年間保持されます。サムスンおよびGoogleはカメラ映像専用のプライバシー方針をまだ公開していません。データの収集を抑えるには、Googleアカウント設定で「Gemini Apps Activity」を無効化できます（ただしグラスの一部の機能も制限されます）。

●Galaxy GlassesとMeta Ray-Ban Gen 2の違いは何ですか？

どちらもQualcomm Snapdragon AR1 Gen 1チップを搭載し、重さもほぼ同等です。Galaxy Glassesは12メガピクセルカメラにオートフォーカスを備え、Google Gemini（マップやカレンダーとの連携）を搭載している点が特徴です。また双方ともiPhoneに対応します。一方、Metaはすでに市場での実績と強固な販売網を持ち、価格も299ドル（約4万8,737円、1ドル=163円換算）からとなっています。Galaxy Glassesはこれより高価格になる可能性があります。

●ニューヨーク州の裁判所にGalaxy Glassesを着用して入れますか？

着用して入場することはできません。ニューヨーク州では2026年7月20日より、全62郡1,240の裁判所においてカメラやマイク、録音・録画機能を備えたスマートグラスの持ち込みが禁止されています。度付きレンズを使用している場合でも、裁判所内では通常の眼鏡に掛け替える必要があります。

元記事: Samsung Galaxy Glasses Land in a Market That Just Banned Smart Glasses From Courts