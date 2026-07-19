27年間「小惑星」とされた天体が実は「ダークコメット」と判明、地球防衛の軌道予測モデルに修正迫る

長年小惑星とみなされていた近地天体「1998 SH2」が、実は「ダークコメット（暗い彗星）」であることが判明した。2025年の地球接近時に予測位置から大きく外れていたことから調査が進められ、ガス放出による微小な推進力が軌道を狂わせていたことが突き止められた。この発見は、重力のみに依存する従来の地球防衛の軌道予測モデルに重大な課題を突きつけている。

■「1998 SH2」の正体：27年目の再分類

近地天体「1998 SH2」は、27年間にわたり天文学者のカタログに通常の小惑星として登録されていた。しかし、2025年8月に地球へ接近した際、本来あるべき位置に存在しなかった。レーダー予測位置から外れたというこの単一の異常をきっかけに再分類が行われ、地球防衛の科学者たちが「現在使用されているすべての重力依存型衝突リスクモデルに影響を与える」と指摘する事態に発展している。

2026年7月15日付の学術誌『Nature Astronomy』に掲載された研究によると、1998 SH2は小惑星ではなく彗星、それも「ダークコメット（暗い彗星）」であることが明らかになった。ダークコメットとは、ガスを放出してロケットのような微小かつ持続的な推進力を生み出しながらも、彗星を特徴づける明るい尾や輝くコマ（頭部を取り巻くガスや塵の層）を一切形成しない天体のことである。

NASAジェット推進研究所（JPL）の近地天体研究センターでナビゲーションエンジニアを務めるダヴィデ・ファルノッキア氏が主導したこの研究は、JPLが2026年7月16日に発表したプレスリリースで確認された。この天体には今後、従来の小惑星カタログ番号に加え、新たに周期彗星としての仮符号「P/1998 SH2」が与えられる。

■レーダーが捉えられなかった空白の9年

謎の始まりは2025年8月28日、1998 SH2が地球から約200万マイル（約320万キロメートル）以内の安全な距離まで接近したときだった。NASAのディープスペースネットワーク（深宇宙通信網）の惑星レーダーシステムを使い、数十年にわたる過去の観測データから構築された予測位置に向けて観測を試みた研究チームは、何も発見できなかった。1998 SH2は、計算された数値が示す場所にいなかったのである。

その後の光学位置測定によってこの天体は再発見されたが、研究によると、重力のみを考慮した予測位置から標準偏差の19倍（19シグマ）も逸脱していた。これは測定エラーとしては説明がつかない統計的数値である。1998 SH2の軌道は1998年から2016年にかけて良好に追跡されていたが、その後、約4年半かけて太陽を回る公転軌道を2周する間、地上望遠鏡による追加観測が行われないまま2025年の接近を迎えていた。この9年間の観測ギャップにより、軌道に生じていた緩やかで累積的なズレが、無視できない大きさになるまで気づかれずに放置されていたのだ。

ファルノッキア氏はJPLのプレスリリースで、「1998 SH2の運動に影響を与えている非重力的な摂動を測定し、それが小惑星としての挙動と矛盾していると認識したとき、この天体が活動的な彗星である可能性を疑った」と述べている。

■目に見えないガス放出が軌道を狂わせる仕組み

彗星の核の内部にある氷と岩石の混合物が太陽光で温められると、氷は液体にならずに直接気体へと変化する（昇華現象）。この放出されるガスが微小な推進機として働き、「非重力摂動」と呼ばれる力を生み出して、重力だけでは説明のつかない方向へと天体を押し出す。通常の彗星であれば、この活動によって特徴的な明るい尾や、塵と水氷からなる輝くコマが形成され、地上の小口径望遠鏡からでも観測できる。JPLのプレスリリースでも、太陽熱によって氷がガスに変化し、測定可能な軌道のズレが生じるプロセスが説明されている。

しかし、放出されるガスや塵の量が極めて少ない場合、ほとんどの観測所では尾やコマを検出できない。これこそがダークコメットの定義である。つまり、目に見える彗星としての特徴を一切欠いているにもかかわらず、彗星特有の非重力加速を示す天体なのだ。そのため、天文学者は外見だけでこのような天体を彗星と分類することはできない。

仮説を検証するため、ファルノッキア氏のチームは、検出限界に近い極めて暗い天体を撮影できる複数の観測所に協力を求めた。使用されたのは、ハワイのマウナケア山頂付近にある口径3.6メートルの光学・赤外線望遠鏡「カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡（CFHT）」、チリのラ・シヤ天文台にある欧州南天天文台（ESO）の1.5メートル・デンマーク望遠鏡、そして南半球で最も強力な地上光学望遠鏡であるセロ・パラナル天文台の8.2メートル「超大型望遠鏡（VLT）」である。

ESOの天文学者で共同研究者のオリヴィエ・エノー氏は、「これらの観測所から集めた画像には、かすかではあるが明確な尾が写っており、1998 SH2が実際に彗星であることが確認された。仮説を立て、それを検証するという科学のプロセスそのものだ。このデータこそ、1998 SH2が彗星であるという我々の仮説を証明するために必要なものだった」と語っている。

■「ダークコメット」とは何か

ダークコメットは、ミシガン州立大学のダリル・セリグマン氏やファルノッキア氏らが2023年に『The Planetary Science Journal』で正式に定義した、比較的新しく認識された太陽系天体のカテゴリーである。コマは検出されないものの、小惑星に作用する既知の非重力効果（熱によるヤルコフスキー効果や太陽光圧）では説明できないほど大きな非重力加速を示す小天体と定義されている。

この区別は技術的に重要である。自転する天体が太陽光を吸収し、非対称に熱を再放射することで生じるヤルコフスキー効果は、主に軌道面内に摂動をもたらす。この効果は天体の表面積に比例するため、天体が小さいほど影響が大きくなる。しかし、1998 SH2のような大型の「外側ダークコメット」は、ヤルコフスキー効果だけでこれほどの偏向を生み出すには大きすぎる。研究によると、水氷よりも低い温度で昇華する二酸化炭素（CO2）や一酸化炭素（CO）などのガス放出以外に説明がつかないという。

このカテゴリーが提唱された背景には、2017年に検出された太陽系初の恒星間天体「オウムアムア（1I/'Oumuamua）」がある。オウムアムアは、塵の放出や尾が観測されないにもかかわらず彗星のような非重力加速を示し、その物理的性質については現在も議論が続いている。太陽系内のダークコメットとしては、2016年頃に軌道の異常から「2003 RM」が最初に特定された。

2023年に正式なカテゴリー名が与えられて以降、今回の1998 SH2の研究までに約12個のダークコメットがカタログ化されている。これらは、数百メートル以上の大きさで木星軌道付近に達する楕円軌道を描く「外側（アウター）ダークコメット」と、50メートル以下で太陽に近い円軌道を描く「内側（インナー）ダークコメット」の2つのファミリーに大別される。

1998 SH2は外側ファミリーに属し、その軌道は木星族彗星に類似している。今回の研究が重要なのは、十分に強力な機器で観測すれば1998 SH2に尾が検出されたように、他の大型の外側ダークコメットの多くも同様の性質を持ち、標準的な検出閾値を下回っているだけの「低活動な彗星」である可能性を示唆している点にある。

■重力依存モデルに潜むエラー

今回の発見が地球防衛に与える影響は、単一の天体の再分類にとどまらない。彗星のようなガス放出を行う近地天体は、その活動が現在検出可能かどうかにかかわらず、重力のみを考慮したモデルでは系統的な予測誤差が生じる。数週間程度であれば誤差は無視できるが、1998 SH2のように観測されないまま太陽を2周する間に、予測位置から19シグマも外れるほどの劇的なズレへと蓄積していく。

ファルノッキア氏は、「この研究は、近地天体を継続的に追跡することの重要性を示している。ガス放出があるため、彗星の運動は小惑星よりも大きく乱される。これらの摂動を検出することは、どの天体が小惑星ではなく彗星であるか、それらの軌道がどのように進化し、地球への衝突リスクにどう影響するかを理解するための重要な診断ツールになる」と指摘する。

研究チームは、現在小惑星に分類されている潜在的に危険な天体の一部が彗星であると判明した場合、小惑星と比較した彗星による地球衝突の相対的リスクが高まる可能性があると言及している。これは既知の天体が想定以上に危険であると主張しているわけではなく（1998 SH2に予見可能な衝突リスクはない）、衝突確率の計算精度は、追跡している天体の本質を正しく把握できているかどうかに依存するという指摘である。

ファルノッキア氏らが提案する解決策は、新たな地球接近を待つ必要はないというものだ。既存の精密な位置測定データを用いてすべての近地天体の運動に非重力摂動分析を適用することで、軌道履歴が重力のみの運動と矛盾する天体を現在のカタログから系統的にスクリーニングできる。その一部は彗星であることが判明するはずであり、そうした天体については、重力のみに依存したリスク評価が静かに誤った数値を出し続けていることになる。

■赤外線宇宙望遠鏡「NEO Surveyor」への期待

1998 SH2の発見時期は、NASAが開発を進めている近地天体サーベイヤー（NEO Surveyor）ミッションの進捗と重なっている。現在、統合・試験段階にあり、早ければ2027年9月の打ち上げを目指しているこのミッションは、スペースダイナミクス研究所での配備に向けて順調に進んでいる。

NEO Surveyorは、地球防衛に特化して設計された初の赤外線宇宙望遠鏡である。口径50センチメートルの望遠鏡は2つの赤外線波長帯（4〜5.2マイクロメートルおよび6〜10マイクロメートル）で動作し、天体の表面で反射された光ではなく、天体が放射する熱を感知する。このアプローチは、ダークコメットや低アルベド（反射率）の小惑星が抱える根本的な課題を解決する。可視光をほとんど反射しない天体であっても、太陽熱で温められているため、光学サーベイでは見えなくても赤外線では熱的な輝きとして検出できるからだ。

JPLのミッション・プロジェクト・マネージャーであるジム・ファンソン氏は、「NEO Surveyorは、地球に最大の危険をもたらす小惑星や彗星を発見するという特定の課題を解決するために設計された、唯一無二のミッションだ。地上の望遠鏡が見落とす可能性のある天体を特定することで、今後何年にもわたって地球を守るために必要な極めて重要なデータを提供することになる」と述べている。

1998 SH2の事例は、まさにNEO Surveyorが防ぐために設計されたシナリオを体現している。観測ギャップの間に位置のズレが蓄積し、再び接近した際にレーダーでの捕捉から逃れてしまうという問題だ。赤外線への感度があれば、コマや尾が光学望遠鏡の検出閾値以下であっても、1998 SH2の熱的シグネチャーを検出できたはずである。さらに、NEO Surveyorの赤外線測光は、反射率が低いために光学サーベイで過小評価されがちな天体のサイズを正確に測定できる。ダークコメットのように表面反射率が低い天体において、このサイズ情報は衝突エネルギーを評価する上で極めて重要となる。

■継続的な追跡こそが唯一の防衛策

1998 SH2の再分類は、単一の強力な観測や新しい機器によって成し遂げられたわけではない。27年間にわたる軌道データの地道な積み重ねと、数値が一致しなかった一瞬の契機によってもたらされたものである。どれほど高感度な赤外線宇宙望遠鏡であっても、1998 SH2の異常を浮き彫りにしたような、長期にわたる位置記録の蓄積に代わるものはない。

ファルノッキア氏が指摘するように、「近地天体を継続的に追跡することの重要性」がここにある。1998 SH2が2016年から2025年にかけてそうであったように、長年にわたり積極的な監視から外れた天体は、当初の軌道計算では警告できない不確実性を蓄積していく。そして彗星の場合、その不確実性は重力のみのモデルでは予測できない形で膨らんでいくのだ。

今回の研究が投げかけるより広範な問いに、地球防衛の科学者たちは今後数ヶ月にわたって取り組むことになる。カタログに登録されている約3万8000個の近地天体のうち、非重力摂動を検証できるほど長期かつ精密な軌道データが存在するものはどれだけあるのか。そしてそのうち、従来の分類では検出できなかった彗星のシグネチャーを持つ天体は、果たしてどれだけ隠されているのだろうか。

■注目ポイントQ&A

●ダークコメットとは何ですか？ 通常の彗星や小惑星とはどう違うのですか？

ダークコメット（暗い彗星）とは、軌道や望遠鏡での見え方は小惑星（尾や輝くコマがない）のようでありながら、彗星のようにガスを放出して軌道をずらしながら移動する天体です。太陽光で内部の氷が蒸発してガスとして噴出することで、微小ながら持続的な推進力が生じます。通常の彗星ではこの活動によって目立つ尾やコマが形成されますが、ダークコメットはガス放出量が極めて少ないため、多くの観測機器の検出限界を下回ります。その結果、小惑星として登録されたまま、予測軌道から静かに外れていくことになります。

●目に見える尾がないのに、科学者はどのようにして彗星のような挙動を検出するのですか？

精密な機器を用いて天体の位置を長期的に追跡し、重力のみを考慮した予測軌道と比較します。蓄積された位置のズレが、ガス放出以外の既知の非重力効果（ヤルコフスキー効果など）で説明できる範囲を超えた場合、ガス放出が起きていると推測されます。1998 SH2の事例では予測位置から19シグマ（標準偏差の19倍）も外れていました。最終的な確認には極めて強力な望遠鏡による深宇宙撮影が必要であり、今回はESOの8.2メートル超大型望遠鏡（VLT）によってかすかな尾が検出されました。将来的には、NASAのNEO Surveyorミッションが赤外線を用いて、可視光の反射が極めて少ない天体の熱を直接捉えることで、この検出能力を向上させます。

●今回の発見により、これまで「安全」とされていた小惑星が危険になったということですか？

いいえ、そうではありません。研究チームは、1998 SH2に予見可能な地球衝突のリスクはないことを明言しています。懸念されるのは個別の危険性ではなく、システム全体の問題です。現在小惑星に分類されている近地天体の一部が実際にはダークコメットである場合、重力のみを前提とした従来の軌道モデルには検出できない誤差が含まれていることになります。長期間にわたり、ガス放出による軌道のズレが蓄積すると、重力モデルでは予測できない位置へと天体が移動してしまいます。既存のカタログからアーカイブデータを分析し、どの天体がダークコメットであるかを特定することが、現在の地球防衛研究の目標となっています。

●1998 SH2は今後どうなりますか？ また、新しい符号「P/1998 SH2」にはどのような意味がありますか？

「P/」という接頭辞は、太陽の周囲を繰り返しまわる軌道を持つことが確認された「周期彗星（Periodic comet）」であることを示しています。従来の小惑星カタログ番号に加えて「P/1998 SH2」という符号が追加されたことは、この天体が再分類されたことを反映しています。今後の観測では、約4.5年の公転軌道を移動する中で、彗星活動が2025年の接近時と同等の微弱なレベルにとどまるのか、あるいは変化するのかが追跡されます。さらに、今回の研究を契機に、新たな接近を待つことなく、既存の精密な位置測定データを用いて近地天体カタログ全体から非重力摂動をスクリーニングする取り組みが提案されています。

元記事: Dark Comet Disguised as Asteroid Derailed 27 Years of Planetary Defense Math