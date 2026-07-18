Switch 2の「ゲームキーカード」、ネット不要でゲーム丸ごとオフライン転送可能と判明

Nintendo Switch 2（以下、Switch 2）で導入された「ゲームキーカード」について、インターネットに接続することなく、インストール済みのゲームデータを別のSwitch 2へ丸ごとオフライン転送できることが明らかになった。これは公式には宣伝されていない挙動であり、複数の海外メディアやユーザー検証によって確認されている。この機能は、ゲームキーカードが抱える「物理的な所有権」や「データ保存」に関する懸念を一部緩和する可能性があるが、起動には引き続き物理カードが必要となるなど、根本的な課題は残されている。

■「近くの人とバージョンをそろえる」機能の応用

YouTubeチャンネル「GVG」が2026年7月16日に公開した動画により、任天堂がこれまで宣伝していなかったSwitch 2の機能が明らかになった。ゲームキーカードを挿入した1台のSwitch 2から、インターネットに接続することなく、隣にある別のSwitch 2へインストール済みのゲームデータ（ベースゲームとアップデートの双方）を丸ごと転送できるというものだ。同日、海外メディアのGameranxもこのオフライン転送機能を確認したほか、RedditユーザーのNewFriendAccountIGも詳細な手順を示す動画を投稿し、ゲームコミュニティで急速に拡散している。任天堂（2026年3月31日時点でSwitch 2を1986万台販売）は、この機能について現時点で公式な声明を出していない。

「ゲームキーカード」は、任天堂が2025年6月5日のSwitch 2発売と同時に導入したフォーマットであり、現行世代のゲーム機において最も議論を呼んでいる仕様の一つだ。外見は従来のゲームカード（カートリッジ）と同様だが、内部にはゲームデータそのものは含まれず、任天堂のサーバーからゲームをダウンロードするための認証キーのみが格納されている。そのため、インターネット接続や任天堂のダウンロードサーバーがなければゲームをプレイできないことから、物理的な所有権を損なうものとして批判されてきた。今回のオフライン転送機能の発見は、こうした懸念を完全に払拭するものではないが、これまで公に知られていなかった新たな利便性をもたらすことになる。

■任天堂の公式サポート機能がベースに

GVGが実演したこの仕組みは、技術的に全く新しいものではない。任天堂がソフトウェアのアップデートデータを共有するために構築した「近くの人とバージョンをそろえる」というシステム機能を応用したものだ。任天堂の公式サポート文書には、この機能を使用する際にインターネット接続は不要であり、ローカル無線通信を介してデバイス間でアップデートデータが共有されることが明記されている。しかし、このプロセスをゲームキーカードのタイトルに対して実行した際、単なるパッチの同期にとどまらず、インストール済みのゲームデータ全体が転送されるという挙動については、任天堂のマーケティング資料などでは一切説明されていなかった。

この機能を利用するには、ホーム画面でゲームのアイコンを選択してプラスボタンを押し、「ソフトの更新」から「近くの人とバージョンをそろえる」を選択する。一方の本体がローカルグループを作成し、もう一方がそれに参加する。セッションが開始されると、最新のインストールバージョンを持つ本体から、ローカル無線通信を介してもう一方のデバイスへデータが転送される。通常のマルチプレイ前のアップデートなどでは数百メガバイトのパッチデータが移動するだけだが、すでにフルゲームをダウンロード済みの本体からゲームキーカードのタイトルを転送する場合、任天堂のネットワークに一切アクセスすることなく、数十ギガバイトに及ぶ完全なインストールデータが丸ごと転送されることになる。

■オフライン転送の「条件」と「制限」

ただし、このオフライン転送を行うには重要な前提条件がある。海外メディアのGamingDeputyが指摘するように、転送を開始する前に、双方のSwitch 2のホーム画面に該当ゲームのアイコンが表示されていなければならない。このアイコンを表示させるためには、それぞれの本体に一度ゲームキーカードを挿入し、任天堂のサーバーにカードを認識させてダウンロードのプロンプトを表示させるだけのインターネット接続が事前に必要となる。これは本体ごとに1回限りのアクティベーションステップであり、これが完了すれば、以降はインターネット接続は不要となる。

実用面では、インターネット環境が限られている旅行中のグループや、家庭内で1人しか高速回線を利用できない場合、あるいは通信環境が不安定な地域のプレイヤーなどが、このカードを使って2台目のデバイスにフルダウンロードを行うことなくゲームデータを導入できるというメリットがある。また、最新のファームウェアを実行している本体から、もう一方の本体へゲームのアップデートデータを転送し、任天堂のサーバーを介さずにバージョンを揃えることも可能だ。

一方で、この転送機能ではセーブデータは移動しない。各プレイヤーのセーブデータはそれぞれの本体に保持され、ローカル同期の影響は受けない。また、ゲームを起動するためには、引き続き物理的なゲームキーカードを本体に挿入しておく必要がある。転送されるのはデータのみであり、カードによる認証要件は残る。なお、初代Nintendo Switchでもパッチ共有機能自体は存在していたが、Switch 2のゲームキーカードにおけるフルゲーム配布に適用できる仕様としては宣伝されていなかった。

■「ゲームシェア」や「バーチャルゲームカード」との違い

任天堂はSwitch 2において、他にも2つのローカル共有メカニズムを提供しているが、これらはアーキテクチャのレベルで大きく異なる。

一つは「ゲームシェア（GameShare）」だ。任天堂のサポート文書によると、ゲームシェアはホストとなるSwitch 2から最大3台のデバイスに対して、ローカル無線通信を介してゲームの映像をリアルタイムでストリーミングする機能だ。ゲスト側はゲームの映像を見て操作するだけで、データのダウンロードやインストールは行わない。セッションが終了すればゲームはゲストの画面から消える。つまり、ゲームシェアがストリーミング型のソリューションであるのに対し、今回のオフライン転送はインストール型のソリューションとなる。

もう一つは、Switch 2と同時に導入された「バーチャルゲームカード（Virtual Game Cards）」だ。これはデジタル購入したゲームを、別のSwitchデバイスに最大14日間一時的に貸し出せる機能である。公式ページによると、この貸し出しの実行時にはインターネット接続が必要であり、14日間の期限が切れるとゲームは元の所有者のデバイスに戻る。これに対し、「近くの人とバージョンをそろえる」機能を用いた転送には、有効期限や転送時のインターネット接続、アカウント連携などの制限は一切存在しない。

このオフライン転送が可能となっている背景には、Switch 2のハードウェア仕様がある。Switch 2はWi-Fi 6（802.11ax）を搭載しており、インターネットを経由せずにデバイス間で直接ローカル無線通信セッションを確立できる。送信側の本体の内蔵UFS 3.1ストレージやmicroSD Expressカードに保存されているゲームデータは、システム上は単に同期すべきソフトウェアバージョンとして処理されるため、そのデータがゲームキーカード経由でダウンロードされたものか、通常のゲームカードやデジタル購入によるものかは区別されない仕組みになっている。

■任天堂が言及していない未解決の疑問

この発見は、2026年7月17日時点でいくつかの実用的な疑問を残している。任天堂はこのオフライン転送機能について沈黙を守っており、公式文書でもゲームキーカードに対するこの機能の適用範囲については説明されていない。

現時点で不明な点としては、1つのインストールデータから何回まで転送が可能なのか、受信側の本体が自身のゲームキーカード（ライセンス）を所有している必要があるのか（あるいは過去に一度アクティベートしただけでよいのか）、Wi-Fi 6環境下で大容量ゲーム（例えば75GBに達する「Elden Ring: Tarnished Edition」など）の転送に実際の環境でどれほどの時間がかかるのか、そして任天堂が将来のシステムアップデートによってこの挙動を制限する可能性があるのか、といった点が挙げられる。コミュニティによる調査は現在も続けられている。

確実なのは、この機能がSwitch 2の現行のシステムソフトウェアで動作し、任天堂自身の公式サポートインフラを利用しており、本体の改造などを一切必要としないという事実だ。

■根本的な「所有権」と「保存」の課題

オフライン転送機能はゲームキーカードの利便性を高める重要な発見だが、このフォーマットの登場以来、批評家たちが提起してきた「所有権」や「ゲームの保存（アーカイブ）」に関する懸念を根本的に解決するものではない。

日本の国立国会図書館（NDL）は2025年8月、ゲームキーカード自体にはゲームデータが含まれていないため、アーカイブ保存の対象外とする判断を下している（GamesRadar報道）。今回のオフライン転送機能により、すでにダウンロード済みのプレイヤーがサーバーを介さずに別のデバイスへデータを普及させることは可能になったが、起動時にカードの挿入が必須である以上、サーバーから完全に独立した形でゲームソフトそのものをアーカイブ化することはできない。初期ダウンロード時にサーバーへ依存する構造自体は変わっていないのだ。

データに対する真の物理的所有権を伴わない物理フォーマットである、という本質的な批判は依然として有効だ。ダウンロード済みデータをピア・ツー・ピアで転送できることは特定の状況において非常に有用だが、インターネットに一度も接続することなく、互換性のある任意のゲーム機に挿入するだけでプレイできる従来のゲームカード（カートリッジ）と同等とは言えない。

■注目ポイントQ&A

●ゲームキーカードのゲームを、一度もダウンロードしたことがない友人のSwitch 2に転送することはできますか？

完全な転送はできません。転送を開始するには、双方のSwitch 2に一度ゲームキーカードを挿入し、インターネットに接続して任天堂のサーバーにカードを認識させ、ホーム画面にゲームのアイコンを表示させておく必要があります。これは本体ごとに1回限りのアクティベーション手順です。この手順を双方が完了していれば、以降はインターネット接続なしで「近くの人とバージョンをそろえる」機能を使ってゲームデータを丸ごと転送できます。カードを一度も挿入したことがない本体へは転送できません。

●ゲームシェア（GameShare）とはどのように違うのですか？

ゲームシェアは、ホストとなるSwitch 2からゲストのデバイスへゲームの映像をリアルタイムでストリーミングする機能であり、ゲスト側にはデータはインストールされず、セッション終了後にゲームは消去されます。一方、今回のオフライン転送は、受信側の本体にゲームデータそのものを完全にインストールするため、転送後はオフラインでプレイ可能です。ゲームシェアがストリーミング技術であるのに対し、オフライン転送はローカルでのインストールを伴う仕組みです。

●この機能はゲームキーカードの保存（アーカイブ）問題の解決につながりますか？

部分的な緩和にとどまります。すでにゲームをダウンロード済みのプレイヤーが、任天堂のサーバーを介さずに別のデバイスへデータを複製できるため、サーバー停止時のリスクは一部軽減されます。しかし、ゲームを起動するには物理的なカードを挿入し続ける必要があるため、カードから独立した形でゲームソフトを保存することはできません。日本の国立国会図書館も、カード自体にデータがないことを理由に保存対象外と判断しており、この構造的な問題は解決していません。

●セーブデータも一緒に転送されますか？

いいえ、転送されません。「近くの人とバージョンをそろえる」機能で同期されるのは、ゲームのインストールデータ（ベースゲームおよびアップデート）のみです。各プレイヤーのセーブデータはそれぞれの本体に保持され、影響を受けません。

元記事: Game-Key Cards Can Transfer Full Games Offline Between Switch 2 Consoles