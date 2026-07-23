GBA『ポケモン』のファン制作改変版「FireEmerald」、カントーとホウエンを1つのセーブで冒険可能に

個人開発者のManicPacer氏により、GBA版『ポケットモンスター』のファン制作改変データ（ROMハック）『Pokémon FireEmerald』が2026年7月19日に公開された。本作は『ファイアレッド』と『エメラルド』のストーリーを統合し、カントー地方で捕まえたポケモンや所持品をそのままホウエン地方へ引き継いで冒険できる仕様となっている。公式の『金・銀』以来となる2つの完全な地方を横断する構造が話題を集める一方で、非公式作品に伴う著作権上の不確実性や互換性の制約も存在する。

■1つのセーブデータで2つの地方を連続攻略

個人開発者のManicPacer氏は、2026年7月19日に『Pokémon FireEmerald』を公開した。これは公式の『ポケットモンスター』シリーズが『金・銀』以降実施していない「1つのセーブファイルで2つの完全な地方を連続して攻略する」体験を提供するものだ。Internet Archiveに投稿されたリリース情報によると、本作は『ファイアレッド』と『エメラルド』のフルストーリーを1つのキャンペーンに統合しており、カントー地方で獲得したすべてのポケモン、道具、ゲーム内通貨、図鑑データが、ホウエン地方の解放時にそのまま引き継がれる。

公開のタイミングも注目されている。2026年2月27日のシリーズ30周年記念の一環として、Nintendo SwitchおよびSwitch 2向けに『ファイアレッド・リーフグリーン』が配信されたばかりだ。この春に現代のハードでカントー地方を再プレイしたファンにとって、本作はそれに続くホウエン攻略への新たな選択肢として機能している。

本作は事前に改変されたROM画像ではなく、BPSパッチファイルとしてWebサイト「Hackdex」等で配布されている。プレイヤーが所有する合法的な『エメラルド』の.gbaファイルに対し、ブラウザ上で差分のみを適用する仕組みだ。これは著作権法を遵守し、著作権で保護されたゲームデータを配布せずに差分コードのみを共有するという、ポケモンROMハックコミュニティにおける標準的な手法である。

■2つの地方を繋ぐゲーム構造と進行順序

『FireEmerald』はオープンワールド形式ではない。emulatorhacks.comに掲載された機能リストによると、プレイヤーはまずマサラタウンから四天王戦までの『ファイアレッド』のオリジナルストーリーをクリアする必要があり、その後にホウエン地方が開放される。ホウエンに入った後は、同地のメインストーリーを完走するまでカントーへ戻ることはできないが、クリア後は両地方を自由に往来できるようになる。

原作『ファイアレッド』で図鑑60種収集が解放条件だったナナシマ（Sevii Islands）は、カントーのチャンピオンになった時点で即座にアクセス可能となる。ナナシマの攻略かホウエンへの移動かはプレイヤーが選択でき、ゲームの難易度スケールもその順序に応じて調整される。ハナダの洞窟もカントー制覇直後に開放され、伝説のポケモン「ミュウツー」は、ホウエン移動前に遭遇した場合はレベル60、両地方クリア後の場合はレベル100で出現する。

この構造は、ジョウト地方のクリア後にカントー地方を拡張エリアとして開放した『金・銀』の設計を意図的に模したものである。『FireEmerald』ではそれを逆転させ、カントーを基礎、ホウエンをその続編として位置づけている。

■カントー制覇者を迎える高難易度のホウエン地方

カントーのチャンピオンとしてホウエンに足を踏み入れるプレイヤーに対し、難易度は手加減されない。ManicPacer氏は、バッジ8個と鍛え上げられたパーティを保持した状態に合わせて、ホウエン側の難易度を全面的に再調整した。ナナシマ攻略の有無に応じて野生およびトレーナーのレベルが大幅に引き上げられており、ジムリーダーに至っては原作の3回目の再戦用レベル以上の強力な編成で立ちはだかる。

一般トレーナーは適切な技構成を備えた進化後のポケモンを繰り出す一方で、野生のポケモンは捕獲の機会を維持するために未進化状態に留められている。また、対戦で得られる賞金額が増額され、より強力な回復アイテムやモンスターボールが初期からフレンドリィショップで購入可能になるなど、経済バランスも難易度の上昇に合わせて調整されている。

■デコンパイル・プロジェクトがもたらした開発環境の進化

『FireEmerald』を従来のROMハックと画しているのは、開発環境の劇的な変化である。

2014年、有志コミュニティ「pret（Pokémon Reverse Engineering Tools）」は、GBA版『エメラルド』の全ソースコードをリバースエンジニアリングする長年のプロジェクトを開始した。GitHubで公開された成果物は、C言語およびARMアセンブリ言語で記述された解読コードであり、再コンパイルすると2004年のオリジナルカートリッジと同一のSHA1チェックサムを持つバイナリが生成される。現代のGBAハックは、元のROMではなくこのデコンパイル・プロジェクトを基礎として開発されている。

デコンパイル環境が登場する以前のROMハックは、バイナリエディタでRAWデータを直接操作し、ポインタや数値を手作業で書き換える過酷な作業であった。セーブデータの内部構造を書き換えて複数地方のデータを保持・引き継ぐような複雑な改変は、個人開発者には不可能なレベルであった。しかし、C言語で構造化された現在では、セーブデータ構造に直接アクセスして改変することが可能となった。

さらに、Rom Hacking Hideoutチームが維持する開発ツールキット「pokeemerald-expansion」の存在が開発を加速させた。同リポジトリのドキュメントによると、このツールには第5世代以降のダメージ計算、フェアリータイプ、メガシンカ、第9世代（スカーレット・バイオレット）までの新技・特性、連れ歩き機能、昼夜サイクルなどがパッケージ化されている。開発者クレジットが示す通り、ManicPacer氏はこのツールを基盤とすることで、広大な新機能を一から実装することなく採用できた。

ただしトレードオフも存在する。リポジトリのドキュメントによれば、pokeemerald-expansionを使用したハック作品は、公式カートリッジとの通信ケーブルを用いた通信交換や対戦機能を利用できない。拡張機能と引き換えに、公式作品とのクロス互換性は切断されている。

Internet Archiveの記述通り、ManicPacer氏がバージョン0.5をわずか数週間で完成させられたのは、過去10年のデコンパイル研究とツールキットの蓄積があったからこそであり、同氏は2つの地方の統合ロジックと難易度調整のみに集中することができた。

■統合された最新機能と『Pokémon Crossroads』との比較

本作には、近代的なQoL（利便性）向上機能が多数含まれている。これにはタイプ相性の最新化、連れ歩き機能、選択可能な昼夜サイクル、1回のプレイで『ファイアレッド』『エメラルド』両方のバージョン限定ポケモンを入手できる仕様などが含まれる。

また、Game Rantの報道によれば、かつて配布イベント限定だった各種チケットアイテムは、NPCとの会話イベントを通じてゲーム内で直接入手できるよう再構成されている。さらに「メガストーン」や、通信交換を必要とせずに進化を可能にする「つながりのひも（Linking Cord）」といった道具も特定のタイミングで入手可能だ。起動画面もダイナミックに変化し、直前にセーブした地方に応じて『ファイアレッド』または『エメラルド』のオープニングが再生される仕様となっている。

なお、2026年には本作以外にもカントーとホウエンを繋ぐROMハックが存在する。Crossroads Dev Teamが開発し、2026年3月にBeta 1.1、4月25日にBeta 1.4が公開された『Pokémon Crossroads』も同様のエンジンを採用している。しかし『Crossroads』はオープンワールド形式を採用しており、最初から両地方を自由に行き来して全16個のジムを任意の順序で攻略できる設計となっている。

これに対し『FireEmerald』の最大の特徴は、忠実で一本道なストーリー設計にある。ManicPacer氏は元の会話テキストや展開を極力維持し、2つの作品をシームレスに結合することに特化している。

■法的リスクとプレイ方法

他のすべてのポケモンROMハックと同様に、『FireEmerald』も法的なグレーゾーンに位置している。任天堂および株式会社ポケモンは、注目を集めたファンプロジェクトや収益化された作品に対して即座に差止請求（Cease and Desist）を送付してきた歴史がある。元株式会社ポケモン法務顧問のDon McGowan氏は、同社が有償・資金提供のあるプロジェクトを特に厳しく監視している旨を公に言及している。

『FireEmerald』は完全無料で非営利であり、著作権物を含まない差分パッチとして配布されている。これはコミュニティにおける標準的なリスク軽減法であり、法的な露出を抑える効果はあるものの、リスクがゼロになるわけではない。

プレイにはプレイヤー自身が所有する合法的な『エメラルド』（北米版.gba）のROMデータが必要となる。Web上のHackdexでBPSパッチを適用した後、mGBA（PC/Mac/Linux向け推奨）、DeltaやRetroArch（iOS向け）、Pizza Boy GBAやLemuroid（Android向け）などのGBAエミュレータ上で動作させることができる。現行のv0.5はベータ版であり、開発者はバグ報告やフィードバックを求めている。

■注目ポイントQ&A

●カントー地方とホウエン地方の両方が入った公式のポケモン作品は存在しますか？

公式作品には存在しません。1つのソフトに2つの地方が含まれる公式作品は、ジョウト地方とカントー地方を舞台とした『金・銀・クリスタル』およびそのリメイク版（『ハートゴールド・ソウルシルバー』）のみです。『FireEmerald』は有志による非公式のROMハックであり、プレイにはプレイヤー自身が所有する『エメラルド』のROMデータとパッチファイルが必要です。

●pokeemerald-expansionとは何ですか？本作においてなぜ重要なのですか？

Rom Hacking Hideoutチームが管理するオープンソースの開発ツールキットです。有志プロジェクト「pret」によるソースコード解読成果をベースにしており、C言語による直接的な改変を可能にしています。フェアリータイプやメガシンカ、最新世代の技・特性、連れ歩きなどの機能を一括して提供しているため、本作のような広大な改変作品を個人開発者が短期間で構築するための基盤となっています。

●カントーとホウエンの間で進行データ（ポケモンや道具など）は引き継がれますか？

はい、カントーで入手したすべてのポケモン、道具、所持金、図鑑データがホウエン地方へ引き継がれます。秘伝マシンで覚えた技も保持されますが、フィールド上で使用するにはホウエン地方の該当するジムバッジを獲得する必要があります。

●『FireEmerald』のダウンロードやプレイは違法ですか？

『FireEmerald』はゲーム本体ではなくパッチファイルのみを配布しています。自身が所有する合法的なROMにパッチを当てる行為はコミュニティの標準的な手法ですが、著作権法上はグレーゾーンとされています。なお、元のゲームデータを再配布する行為は違法ですが、本作は無料かつ非商業的に提供されています。

元記事: FireEmerald GBA ROM Hack Merges Kanto and Hoenn Into One Continuous Adventure