DeepSeek、初の外部調達で最大590億ドル評価額を検討中と報道——安価なAIが「資金力」を得ても残る3つの課題

中国のAI企業DeepSeekが、初の外部資金調達として約74億ドル（約1兆1,100億円、1ドル＝150円換算）の調達を準備中であると報道されている。実現すれば企業評価額は最大590億ドル（約8兆8,500億円）に達する可能性があり、中国の民間テクノロジー企業としては過去最大規模の調達案件に並ぶという。

ただし2026年6月初旬時点で、DeepSeek・テンセント・CATLのいずれも詳細を公式に確認していない。調達が完了した場合、DeepSeekはコスト優位をさらに長期維持できる体制を整える一方、性能面の課題・エコシステムの厚みの差・データ安全保障上の懸念は引き続き残ることをユーザー・企業は認識する必要がある。

■ 初の外部調達——騰訊・CATLが最大の投資家候補か

報道によれば、テンセントが約100億元、電池大手のCATL（寧徳時代）が約50億元を出資する方向で検討しており、ラウンドの最大の外部投資家となる見込みだ。TechStartupsの報道では、ネットイース（NetEase）、JD.com、香港拠点のIDGキャピタルおよびモノリス・キャピタル、さらに複数の国家系中国AIファンドも参加候補として名前が挙がっている。

創業者の梁文鋒（リャン・ウェンフォン）氏も自己資金として200億元を拠出する予定と報じられており、これは注目すべきコミットメントだ。同氏はこれまでQuant（量的運用）ヘッジファンド「幻方科技（High-Flyer）」を通じてDeepSeekの資金を賄ってきた。

■ なぜ「コスト削減で知られる企業」が巨額資金を必要とするのか

DeepSeekは、はるかに高コストな欧米モデルに匹敵する性能を持つオープンウェイト（モデルの重みを公開）モデルのリリースで名を上げた企業だ。2025年1月に公開された推論モデル「R1」は、報告されている学習コストのごく一部でフロンティアレベルの成果を出したとして、米国のAI関連株の急落を引き起こした。

そうした経緯があるからこそ、今回の大型調達は注目を集める。「少ないリソースでより多くを成し遂げる」で知られる企業が、この分野でも有数の資金を積み上げようとしているからだ。

この資金は主に、効率化だけでは代替できない唯一のリソース——コンピュートに充てられるとみられる。大規模モデルをスケールで提供するには高性能なアクセラレーター（GPU等の演算チップ）が不可欠だが、米国の輸出規制が最先端チップの中国への流通を制限している。大規模な新資金があれば、DeepSeekは国産シリコンの確保・入手可能なチップの備蓄・次世代モデルの開発を、梁氏の個人資産に頼らず進めることができる。

■ 評価額はOpenAIやAnthropicと比べてどう異なるか

今回のラウンドは、同じAI能力に対して米中市場がいかに異なる価格をつけているかも浮き彫りにする。Proactive Investorsが指摘するように、DeepSeekの目標評価額590億ドルは、多くの公開ベンチマークで競争力を持ちながらも、米国の同業他社の評価額のごく一部にとどまる。

Anthropicは直近の調達で約9,650億ドル規模の評価額で資金を調達し、OpenAIも数千億ドル規模の評価を受けている。この差はモデル品質の優劣を示すものではなく、2つの市場における資金調達文化の違いを映したものだと指摘されている。

■ 独立した評価者は性能差を指摘——ベンチマーク数値だけでは判断できない

DeepSeekが公表するベンチマーク数値は高い水準にあるが、外部評価者が一様に確認しているわけではない。独自のテストスイートを実行した欧米の研究者らは、推論・コーディングでは十分な能力を認めつつも、実世界での安定性、ツール使用、長文脈（ロングコンテキスト）の安定性では、OpenAI・Anthropic・Googleの最良のクローズドモデルに及ばないと指摘している。

一般論として、企業が自社報告するベンチマーク数値は、外部の第三者機関が同条件で再現するまでは懐疑的に扱うべきだ。外部監査担当者がテスト条件を完全に再現できない場合は、その注意はとりわけ強く当てはまる。

エコシステムの差も見過ごせない。DeepSeekのオープンウェイトを採用する海外の開発者は、主要な米国プラットフォームと比べ、統合作業、薄めのドキュメント、サードパーティ製ツールコミュニティの小ささを引き受けることになる。個人の趣味の範囲では些細な摩擦だが、企業利用においてはエンジニアリング工数とサポートリスクが生じ、コスト削減メリットを相殺する可能性がある。

■ 「国家情報法」——価格・性能とは別の固定条件

DeepSeekのホスティングサービス（クラウドAPI）の利用を検討する場合、価格や性能にかかわらず必ず考慮すべき要因がある。中国の「国家情報法」のもとで、中国に本社を置く企業は国家情報機関の要請に協力する法的義務を負う。この義務は、プライバシーポリシーや個々のサーバーの所在地にかかわらず、中国本社の企業が扱うデータに適用される。

オープンウェイトのモデルをローカルで実行する場合、データはDeepSeekのシステムには渡らない。しかしクラウドAPIを利用する場合はその限りではない。機密性の高い情報や規制対象となる情報を扱う場合、この区別は決定的な意味を持つ。

■ この資金調達が市場全体にもたらす意味

調達が完了した場合、DeepSeekは中国最大の独立系AIラボとしての地位を固め、すでに業界全体に価格圧力をかけている低コスト・高性能モデルをさらに長期にわたって提供し続ける力を得ることになる。低コストのオープンウェイト代替モデルの存在は、開発者がプロプライエタリなサブスクリプション・APIの価格に対して交渉力を持てることを意味し、より潤沢な資金を持つDeepSeekはその圧力を持続できる期間が長くなる。

ただし条件はまだ変更される可能性があり、2026年6月初旬時点でDeepSeek・テンセント・CATLはいずれも詳細を公式に確認していない。協議に詳しい関係者によれば、ラウンドは数週間以内にクローズする可能性があるという。

総括すれば、「安価なAIが単純に大きくなる」という話ではない。最も安価で信頼できるAIが、競争を持続するための資金力を手にしようとしている——それでも、測定可能な性能差、エコシステムの薄さ、そして国家とのデータ共有義務という条件は残り続ける。買い手はこれらをコスト削減メリットと慎重に照らし合わせる必要がある。

■注目ポイントQ&A

● DeepSeekはいくら調達しようとしているのか？評価額は？

協議に詳しい関係者によれば、DeepSeekは初の外部ラウンドで約74億ドル（約1兆1,100億円）の調達を準備中で、企業評価額は最大590億ドル（約8兆8,500億円）に達する可能性があるという。条件はまだ確定しておらず、2026年6月初旬時点で同社は公式に認めていない。

● 今回の調達ラウンドへの出資が報じられているのはどこか？

テンセントが約100億元、CATLが約50億元を検討していると報じられており、最大の外部投資家候補となっている。ネットイース、JD.com、IDGキャピタル、モノリス・キャピタル、および国家系中国AIファンドも参加候補として名前が挙がっている。創業者の梁文鋒氏も個人として200億元を追加出資する予定と報じられている。

● DeepSeekのサービスを機密データに使っても安全か？

DeepSeekのホスティングクラウドサービスを利用すると、データは中国の国家情報法が適用される中国本社の企業に送られることになる。同法は国家情報機関の要請への協力を義務付けている。オープンウェイトモデルをローカルで実行する方式であればデータを同社に送信せずに済み、規制対象・機密情報を扱う場合はそちらのほうが安全な選択肢となる。

元記事: DeepSeek Targets $59 Billion in First-Ever Raise: What China’s Cheapest AI Still Cannot Match