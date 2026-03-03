賃上げ6%要求の衝撃　人手不足が招く防衛的ベアと中小企業の価格転嫁

今回のニュースのポイント

・過去最高の要求水準:サービス連合が掲げる「6%」の賃金改善要求は、観光・サービス業の基幹産業化に向けた強い意志の現れ。

・防衛的賃上げの拡大:景気拡大による利益還元ではなく、賃上げしなければ人材が流出し、事業が継続できない「防衛的」な側面が強まっている。

・価格転嫁の成否が鍵:原材料費・エネルギー高に加え、人件費の上昇分をサービス価格に上乗せできるかどうかが、中小企業の存続を左右する。

2026年の春闘は、単なる「ベースアップ」を超えた「人材争奪戦」の様相を呈しています。3月2日に方針を鮮明にしたサービス・ツーリズム産業労働組合連合会(サービス連合)は、6%の賃金改善という高い目標を掲げました。人手不足が深刻な観光・宿泊業界において、他産業に劣らない労働条件を提示できなければ、日本の観光立国としての未来はないという危機感の表れです。

しかし、この賃上げの波は、全ての企業にとって手放しで喜べるものではありません。特に、日本企業の9割以上を占める中小企業にとっては、かつてない試練となっています。足元の中東情勢によるエネルギーコストの上昇、円安による輸入コスト増、そして「上げなければ人が辞める」という人件費の圧力。これらが一気に押し寄せています。多くの経営者は、赤字を覚悟してでも賃上げを行う「防衛的ベア」という苦渋の決断を迫られています。

なぜ今、これほどまでに賃上げが叫ばれるのでしょうか。それは、日本の労働市場が「構造的な供給不足」に陥っているからです。若年層の減少により、新卒採用だけでなく中途採用のコストも跳ね上がっています。企業が生き残るための唯一の道は、上昇したコストを適切に「価格」へ転嫁し、得られた利益を再び従業員へ還元する好循環を作ることです。

読者の皆様にとって、これは「サービスの質」と「価格」のバランスを問い直す機会でもあります。馴染みの店やサービスが値上げされた時、それは従業員の雇用を守り、事業を継続するための「必要経費」である可能性が高いのです。デフレ脱却の最終局面にある今、企業が人手不足という難局をどう乗り越えるか。その成否が、2026年以降の日本経済の姿を決定づけることになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

