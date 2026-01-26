■I．米国株式市場

●1．NYダウの推移

1）1/22、NYダウ＋306ドル高、49,381ドル

2）1/23、NYダウ▲285ドル安、49,098ドル

【前回は】相場展望1月22日号 米国株: グリーンランド関税でトリプル安出現⇒撤回でトリプル高も警戒 日本株: 衆院投開票日2/8までは「高市トレード」で堅調、その後注意

●2．米国株：トランプ・リスクで、「金」価格が連日の高値更新⇒株価不安定化？

1）「金」価格が連日の高値更新

・金価格の推移

11/04 3,961ドル

12/01 4,274

01/02 4,329

01/23 4,979

・約3カ月で＋1,018ドル高・＋25.7％上昇となっている。

・中東の地政学リスクが上昇の要因。

・銀価格も金に連られて初の100ドル台に乗せた。

・上昇の要因は、中東の地政学リスクと言われている。

・しかし、根本は「トランプ・リスク」による世界の不安定が原因とみる。

・トランプ関税

・グリーンランド関税

・ベネズエラ攻撃と周辺諸国への口撃

・トランプ氏の欧州非難に対するEUの反発

・トランプ調停によるウクライナ、ガザの平和解決力に陰り

・イランへの介入発言

・トランプ氏による米国大手銀行JPモルガンへの訴訟発言

・トランプ・リスクが米国ドル・債券・株式相場に「トリプル安」を生じさせている。このため、米国株が高水準にあるだけに、警戒意識が高まっている可能性がり、「金」などの高騰に結び付いていると思われる。

●3．米国総合PMI、1月は小幅上昇したが製造業・サービス業ともに予想下回る（ブルームバーグ）

1）1月S&Pグローバル総合購買担当者指数（PMI）は52.8、予想53.0を下回る。製造業PMIは51.9で予想52、サービス業PMIは52.5で予想52.9。

2）新規受注が弱く、1～3月期の成長は期待外れの恐れがある。コストと価格指数も鈍化したが、インフレ圧力の急速な緩和は示さず。企業は不透明な環境、弱い需要、高コストの中で新規採用に慎重になっている。

3）インフレ率が依然として米国連邦準備理事会（FRB）の目標を上回っており、来週の連邦公開市場委員会（FOMC）会合では、金利据え置きが予想される。

●4．米国の債務危機は避けられない＝財政監視機関が警告（Unbranded Lifestyle）

1）米国の国家債務はGDPの100％に達しており、6種類の財政危機を引き起こす可能性があるとして、超党派の監視機関が警告を発した。「責任ある連邦予算委員会（CRFB）」の最新報告書『財政危機とはどのようなものか？』は、米国経済の将来に関して厳しい警告を示している。報告書は「国家債務が経済成長よりも速いペースで増加し続ければ、米国は最終的に（1）金融危機（2）緊縮財政危機（3）通貨危機（4）デフォルト危機（5）漸進的危機あるいは（6）これらの危機の組み合わせに、直面する可能性がある」と指摘している。

2）さらに、これらの危機はいずれも「米国民および世界中の人々の生活水準を大幅に低下させ、甚大な混乱をもたらす可能性がある」としている。

3）財政赤字の削減は必要ですが、CRFBは「経済が弱い状況で性急に緊縮財政を実施すれば、100年ぶりの最悪の景気後退を引き起こす恐れがある」とも指摘している。

●5．トランプ政権発表、WHO脱退手続き「完了」、異例、感染症対策に影響（共同通信）

1）世界保健機関（WHO）は190ヵ国以上が参加し、国境を越えて広がる感染症の防護には国際協調が不可欠で、米国だけでなく世界の感染症予防に影響を与えるのは必至。

●6．トランプ氏提案の「平和評議会」発足式、「国連と連携」19ヵ国首脳ら出席（テレ朝）

1）1/22の発足式にアルゼンチンのミレイ大統領たハンガリーのオルバン首相など19ヵ国の首脳が出席した。評議会の初代議長はトランプ氏。

2）トランプ氏は1/21、ガザ暫定統治だけでなく、「国連が本来行う多くの仕事を成し遂げるだろう」と主張した。「平和評議会」を国連に匹敵する組織にしたいとの憶測を呼んでいる。イスラエルやトルコなど35ヵ国前後の首脳が参加を表明しているとのこと。しかし、西欧州の首脳は参加に消極的で、フランスやイタリアは辞退する意向。

■II．中国株式市場

●1．上海総合指数の推移

1）1/22、上海総合＋5高、4,122

2）1/23、上海総合＋13高、4,136

■III．日本株式市場

●1．日経平均の推移

1）1/22、日経平均＋914円高、53,688円

2）1/23、日経平均＋157円高、53,846円

●2．日本株：円は155円台と円高進行⇒日経平均下落の可能性

1）日経平均寄与上位5銘柄の推移

（1）1/22 、日経平均＋914円高、寄与上位5銘柄で＋874円高・占有率＋95.62％

・寄与上位5銘柄 下げ寄与額 株価下げ幅

ソフトバンクG ＋361円高 ＋450円高

アドバンテスト ＋289 ＋1,080

東京エレクトロン ＋129 ＋1,290

ディスコ ＋67 ＋10,000

レーザーテク ＋28 ＋2,130

合計 ＋874

・日経平均の上昇寄与上位5銘柄は、すべて人工知能（AI）・半導体関連である。

（2）1/23 、日経平均＋157円高、寄与上位5銘柄で＋269円高・占有率＋171.33％

・寄与上位5銘柄 下げ寄与額 株価下げ幅

アドバンテスト ＋182円高 ＋680円高

中外薬 ＋35 ＋353

コナミ ＋24 ＋705

任天堂 ＋15 ＋450

塩野義 ＋13 ＋125

合計 ＋269

・アドバンテストの1銘柄を除くと、日経平均は横ばい。

・利益確定売りで上値の重い状況。

・気迷い状況。

2）円は155円台と円高進行⇒日経平均下落の可能性

・円の推移

1/22 158.37円

1/23米国 155.67円/ドル

差異 ＋2.70円も円高

1/26は一時153円を付けた。

・米国FRBと日銀が連携して、為替介入の準備段階となる取引水準の確認である「レートチェック」を実施したと伝わった。この「レートチェック」により、為替市場では為替介入を警戒し、巻き戻しが入って1/23に2円70銭もの円高と急伸した。

・輸出関連株が円高で売られ、日経平均の下げを主導するとみられる。人工知能（AI）・半導体関連株の勢いが一服する中、買い支えが弱そう。

・米国株のNYダウのチャートをみると、1/12の49,590ドルを天井に、三尊天井を形成しつつある可能性がみられる。日経平均の支えが外れるかもしれない恐れが出てきた。

●3．ニデック、格付け会社ムーディーズが投機的等級のBa3に格下げ、見通しネガティブ（ブルームバーグ）

●4．日産自、南アフリカ工場を中国・奇瑞汽車に売却へ、額は非開示、削減の7工場確定（共同通信）

■IV．注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・2801 キッコーマン 業績堅調

・2802 味の素 業績好調

・3038 神戸物産 物価対策銘柄