PayPay上場で株価はどうなるのか ナスダックIPOの意味を読み解く

スマートフォン決済国内最大手のPayPayが3月12日、米ナスダック市場に株式を新規公開（IPO）した。初値は19ドルと公開価格の16ドルを約19%上回り、公開価格ベースの時価総額は約106億ドル（約1兆7000億円）に達した。日本企業による海外上場としては過去最大級の規模となり、市場の関心の高さを示した。

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今回のPayPay上場で注目されるのは、東京市場ではなくナスダックを選択した点だ。

一般に日本市場が利益水準や配当を重視するのに対し、ナスダックは将来の成長性やプラットフォーム価値を評価する傾向がある。フィンテック企業であるPayPayにとっては、事業の拡張性をより適切に評価されやすい市場といえる。時価総額の最大化に加え、グローバルでの認知度向上も狙いの一つとみられる。

今回のIPOは株価の観点からも注目される。初値は公開価格を上回る水準でスタートしており、市場は一定の成長期待を織り込んだ形といえる。

もっともナスダック上場企業としての評価は、短期的な値動きよりも中長期的な成長性や収益力の持続性によって左右される傾向がある。今後の株価は、海外展開の進展や収益基盤の拡充がどこまで進むかに大きく影響されるとみられる。

PayPayは2018年のサービス開始以降、急速に利用者基盤を拡大してきた。登録ユーザー数は7,200万人規模に達し、国内QRコード決済市場で高いシェアを持つ。

これまでの成長は、ポイント還元などによる利用拡大が中心だったが、足元では収益性の改善も進む。2025年12月期までの9カ月間で1,000億円超の利益を計上するなど、成長フェーズから収益フェーズへの移行が進んでいる。

今回のIPOで調達した資金は、運転資金やマーケティング、製品開発、設備投資など、幅広い成長投資に充てられる見通しだ。

これにより、サービスの機能拡充や利便性の向上が進む可能性がある。利用者にとっては、ポイント還元やキャンペーンの継続だけでなく、決済の使いやすさや新機能の追加といった形で変化が現れることも想定される。

特に注目されるのは、金融サービスとの連携強化だ。PayPayは既に銀行や証券サービスと連携し、決済データを活用した金融サービスの拡充を進めている。今後は、ローンや資産運用といった分野への展開が一段と進むことで、利用者にとっては「決済アプリ」から「金融サービスの入り口」へと役割が広がる可能性がある。

一方で、今後の焦点は海外展開にある。韓国などでの展開に加え、米国市場ではVisaとの提携を軸にQRコード決済事業への参入を模索している。

ただし海外では、既に有力な決済サービスが存在しており、競争環境は厳しい。国内で確立したモデルがどこまで通用するかは今後の課題となる。

日本市場への影響も小さくない。銀行やクレジットカード会社にとって、決済は顧客接点を維持する重要な領域であり、PayPayのようなプラットフォームの存在感が高まることで競争は一段と激しくなる可能性がある。一方で、金融機関との連携が進めば、サービスの利便性向上につながる側面もある。

PayPay上場は、日本発の決済サービスがグローバル市場でどのように評価されるかを示す試金石でもある。同時に、利用者にとっても、決済・金融サービスのあり方が変化していく転換点といえる。今後は海外展開の進展とともに、どこまでサービスの価値を高められるかが焦点となる。（記事：林田孝治・記事一覧を見る）