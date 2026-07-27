Moonshot AIは日本時間7月27日午前9時、2.8兆パラメータのオープンウェイトAIモデル「Kimi K3」の完全なモデルウェイトをHugging Faceで公開する予定だ。利用を検討するチームは、Moonshotのホスト型APIを使うか、ウェイトをダウンロードして自社インフラで運用するかを選ぶ必要がある。セルフホストすれば推論時のプロンプトをMoonshotのサーバーに送らずに済むが、相応のインフラが必要であり、K3のライセンスや米中双方の政策動向にも不確定要素が残る。

■APIかセルフホストかの選択

約39時間後、Moonshot AIは、これまで公開された中で最大となる2.8兆パラメータのオープンウェイトAIモデル「Kimi K3」の完全なモデルウェイトをHugging Faceで公開する。次に何が起きるかは、このモデルを評価するすべてのチームが日曜日までに下すべき選択にかかっている。推論をMoonshotのホスト型API経由で実行するのか、それともウェイトをダウンロードし、自社インフラで運用するのかという選択だ。この選択によって、プロンプトが中国の国家情報法の対象となるサーバーに送られるかどうかが決まる。オープンウェイトの公開によって、この選択が初めて可能になる。

Moonshotは2026年7月16日、上海で開催された世界人工知能大会でK3を発表した。ブラインド方式の開発者テストを採用するArena.aiのFrontend Code Arenaでは首位となり、Artificial Analysis Intelligence IndexではClaude Opus 4.8を上回る4位に入った。またMoonshotによれば、長いコンテキストを扱うタスクのデコードを最大6.3倍高速化する2つの新しいアーキテクチャ上の仕組みを導入している。その後、状況はかなり複雑になった。ホワイトハウスは、MoonshotがAnthropicのFableモデルを蒸留してK3を構築したと公に非難し、スコット・ベッセント米財務長官は制裁の可能性に言及した。中国商務部も、将来のウェイトのダウンロードを制限する可能性がある輸出規制について、国内AI企業との協議を始めた。日曜日の公開によって開く機会が、今後も維持されるとは限らない。

■K3の仕組み：「2.8兆パラメータ」には注釈が必要

2.8兆パラメータという数字が示すのはモデルの総容量であり、推論時の計算量ではない。Moonshotの公式ドキュメントによると、K3は896の専門サブネットワークを持つスパース型のMixture-of-Experts（MoE）アーキテクチャを採用しているが、1つの入力トークンについて実際に稼働するのは、そのうち16のエキスパートだけである。トークン当たりの実際の計算コストは、2.8兆パラメータのモデルではなく、およそ500億パラメータの密なモデルに近い。2.8兆という数字はモデルが保持する総容量を示し、推論コストを左右するのは実際に稼働するパラメータ数である。

K3の効率を主に支えているのは、社内で開発された2つのアーキテクチャ上の技術である。1つ目のKimi Delta Attention（KDA）は、計算コストが系列長の2乗に比例する標準的なセルフアテンションと、線形コストの代替方式を組み合わせる。これにより、リクエスト当たりの計算コストを過大にすることなく、100万トークンのコンテキストウィンドウを実現する。標準的なTransformerのアテンションでは、計算コストが系列長の2乗に比例するため、従来方式で100万トークンを処理するには極めて大きな計算量が必要になる。Kimi K3のアーキテクチャブログによると、KDAはハイブリッド方式によってこの問題に対処し、長いコンテキスト入力のデコードを最大6.3倍高速化できるとMoonshotは説明している。同社はvLLMサービングフレームワークにKDAのプレフィルキャッシュ実装を提供しており、日曜日のウェイト公開に合わせて提供される見込みだ。

2つ目は、K3の規模で896のエキスパートからなるルーティング層を管理するMoonshotのフレームワーク「Stable LatentMoE」である。数百のエキスパートサブネットワークを持つモデルの学習は、学習中に負荷が一部のエキスパートへ偏ると不安定になる可能性があるため、技術的な難易度が高い。Moonshotのアーキテクチャ文書によると、Stable LatentMoEは、学習された離散的な割り当てではなく、ルータースコアの分位点からエキスパートの割り当てを直接導く分位点バランシング手法を用い、エキスパート群へ処理を分散させる。3つ目の仕組みであるAttention Residuals（AttnRes）は、標準的な残差接続からそのまま置き換えられる技術であり、Moonshotの文書によると、約2%の追加計算コストで学習効率を約25%向上させる。

これらを組み合わせた効果として、Moonshotは、総パラメータ数が1兆だった前世代のKimi K2と比べて、スケーリング効率が2.5倍向上したと主張している。この効率性に関する主張が独立した再現検証に耐えられるかどうかは、研究者がウェイトを自らダウンロードして実行できるようになって初めて確かめられる。日曜日が重要なのは、まさにそのためである。

■独立ベンチマークが実際に示すもの

ベンチマーク結果は高水準だが、公正に評価するにはいくつかの留意点がある。

Arena.aiの発表によると、開発者のブラインド投票によってモデルを一対一で比較するFrontend Code Arenaにおいて、K3は1,679 Eloポイントを獲得し、Claude Fable 5の1,631ポイントを上回って、テストされた全モデルの中で首位となった。これはK3の発表資料に含まれる性能主張のうち、独立性が最も明確なものだ。Moonshotが提出した結果ではなく、コミュニティーの投票から算出されている。Artificial Analysis Intelligence Index v4.1では、K3は57.1点で総合4位となった。Claude Fable 5の59.9点、GPT-5.6 Solの58.9点には及ばなかったが、Claude Opus 4.8の55.7点を上回った。

Moonshotが前面に出していない性能上の2つの側面にも注目すべきだ。第1は速度である。Artificial Analysisの測定では、K3の生成速度は約32.6トークン／秒で、最初のトークンが出力されるまでの時間（TTFT）の中央値は161.17秒だった。同等クラスのモデルにおける業界中央値は2.87秒である。応答の遅延がユーザー体験を左右する対話型アプリケーションでは、この差は大きい。

第2はハルシネーションである。K3の知能評価順位を算出したArtificial Analysisの同じ評価では、AA-Omniscienceベンチマークにおけるハルシネーション率が約51%と測定された。前世代のKimi K2.6では39%だった。参考までに、Claude Fable 5は同じベンチマークで54.9%を記録している。K3で注目すべきなのは、世代間で12パーセントポイント上昇したことだ。K3は事実に関する正答率を33%から46%へ高める一方で、誤った回答を自信ありげに出す割合も増加させた。このトレードオフは、K3が独立ベンチマークで最も強さを示したフロントエンドコード生成よりも、知識労働や調査タスクで重要になる。

Moonshotが公開したチャートには正答率の向上が掲載されているが、ハルシネーション率は掲載されていない。

Moonshotは発表資料の中で、3つの制約も認めている。エージェントハーネスが思考過程を切り詰めたり変更したりすると、K3の性能が大きく低下すること、曖昧な状況では確認を求めるよりも行動を起こす傾向があること、会話全体の洗練度では依然としてFable 5やGPT-5.6 Solに及ばないことである。

■セルフホスト対API：ウェイト公開が迫るセキュリティ上の決断

元の草稿にあった「中国が制限する前にダウンロードする」という枠組みだけでは見えにくくなる、具体的な意味がある。K3のウェイトをダウンロードする理由は、緊急性だけではない。もう1つの理由はデータ主権であり、この2つは構造の異なる別々の論点である。

Moonshotのホスト型API経由でK3へアクセスすると、送信したすべてのプロンプトがMoonshotのサーバーへ送られる。Moonshot AIは北京を拠点とする事業体である。中国の国家情報法（2017年）第7条では、すべての組織と国民は、要請に応じて国家の情報活動を支持、支援、協力しなければならない。サイバーセキュリティ法（2017年）では、ネットワーク運営者に対し、政府による検査の際に技術的支援を提供することを求めている。データセキュリティ法（2021年）は、区分されたデータに対する政府のアクセス権限を定めている。これらの義務は企業に課されるもので、サーバーの物理的な所在地や、シンガポールでの法人設立形態によって変わるものではない。

China Law Translateに寄稿するジェレミー・ダウム氏を含む法学者は、国家情報法第7条の実際の適用範囲については見解が分かれていると指摘している。積極的なデータ共有を強制する仕組みは、しばしば説明されるほど直接的ではなく、条文では「情報活動」の意味も定義されていない。それでも構造的なリスクがなくなるわけではない。サイバーセキュリティ法とデータセキュリティ法が、政府によるアクセスについて、それぞれ独立し、より争いの少ない法的根拠を与えているからだ。

自社インフラでK3のウェイトをセルフホストすれば、推論トラフィックはMoonshotのサーバーへ到達せず、プロンプトはローカルで処理される。中国の法的枠組みは企業としてのMoonshotに引き続き適用され、推論の実行場所によってそれを取り除くことはできない。一方、自社データが推論レイヤーで中国法の管轄にさらされることは避けられる。これがセルフホストによる具体的な保護である。中国の管轄下にあるAIモデルを巡る懸念すべてを解消するものではないが、MoonshotのAPIにはない、現実的かつ構造的な保護となる。

2026年4月のデータ漏えいが企業による評価で重要になるのも、このためだ。通常のタスクを実行していた際、Kimiは、氏名、電話番号、全職歴を含む、あるユーザーの履歴書を無関係な別のユーザーに開示した。OECD AI Incidents Monitorは、この事象を確認済みのユーザー間データ分離障害として記録した。Moonshotは公の声明を出していない。中国の国家サイバーセキュリティ情報センターも、それ以前の2025年、機能と無関係と判断されるユーザーデータを収集していたとしてKimiを問題視していた。これらは理論上の懸念ではなく、記録された運用上の障害である。しかも、API利用者が本番データを送信するのと同じホスト型プラットフォームで発生した。

K3のセルフホストには大規模なインフラが必要になる。MXFP4の4ビット精度では、ランタイムバッファやキーバリューキャッシュを含める前の段階で、ウェイトの格納に約1.4テラバイトの高速メモリが必要だ。16ビットでは約5.6テラバイトになる。Moonshotは、単一の高帯域幅インターコネクト領域に64基以上のアクセラレータを配置するスーパーノード構成を推奨している。MXFP4をネイティブでサポートするハードウェアは、現時点ではNVIDIA BlackwellとAMD MI400アクセラレータに限られる。

この要件から、現実的にセルフホストできるのは、主にクラウド事業者、大規模な推論サービス事業者、十分な資金を持つ研究機関となる。小規模モデルをローカルで動かせる一般的なオープンソース開発者にとって、同じように扱えるモデルではない。大半の個人開発者や小規模組織では、MoonshotのAPIか、第三者の推論サービスが引き続き唯一の現実的な選択肢となるだろう。一方、機密性の高いワークロード、規制対象データ、政府契約を扱い、セルフホストを実際に検討する意味がある企業にとって、ウェイトの公開はデータ主権という論点を具体的な選択肢に変える。

■Moonshotに対する疑惑が日曜日の公開に意味するもの

ウェイトは、米中双方からの大きな地政学的圧力の中で公開されようとしている。

2026年7月22日、ホワイトハウス科学技術政策局（OSTP）のマイケル・クラツィオス局長は、MoonshotがAnthropicのFableモデルに対して大規模かつ秘密裏に蒸留を行い、K3を構築したと公に非難した。同氏は、Moonshotが検知を避けながらアクセス手段をすばやく切り替える高度な社内プラットフォームを開発したとも主張した。さらに、タイを拠点とするインフラを通じ、規制対象となっているNVIDIA GB300 Blackwellチップへアクセスしたとも主張している。これらを裏付けるログや証拠は公開されていない。

スコット・ベッセント米財務長官は別途、蒸留によって米国製モデルから能力を抽出する中国AI企業に対し、制裁やエンティティーリストへの追加を行う可能性に言及した。Moonshotは7月22日の疑惑について公には回答していない。米商務省産業安全保障局（BIS）は正式に調査している。

時系列を考えると、Fableを蒸留したという主張には複雑な点がある。AnthropicのFable 5が一般に利用可能になったのは2026年7月1日で、K3は7月15～17日に発表された。複数のAI研究者は、この期間では新たに公開されたモデルに対する大規模な蒸留を行うには短すぎると結論付けている。

これとは別にAnthropicは2026年2月、Moonshot、DeepSeek、MiniMaxが、エージェント推論、ツール利用、コーディング能力を対象に、K3の発表前までにClaudeとの不正なやり取りを340万回以上生成したと非難していた。この先行する疑惑はK3の登場以前のもので、7月22日に示されたFable蒸留の疑惑と同じではない。しかし、どちらもモデルの由来を評価する際には関係する。

中国側では、Financial Timesが2026年7月21日、中国商務部がAIモデルのウェイトと学習データへの国外からのアクセスを制限することについて、Alibaba、ByteDance、Zhipuと協議していると報じた。この措置が採用されれば、技術を禁止、制限対象、登録対象に区分する段階的な枠組みである中国の技術輸出カタログに組み込まれる。制限対象の技術には許可が必要になる。

決定はまだ確定していない。協議対象となった企業からは、中国自身のAI開発を妨げる可能性があるとして、規制に反対する意見が出ていると報じられている。7月27日のウェイト公開は、いったん完了すれば、その後にどのような政策決定が下されても撤回するのは難しくなるだろう。

これらの疑惑はいずれも、現時点ではK3の公開に対する執行措置には至っていない。Moonshotは、ウェイトを予定通り公開すると表明している。

■K3がクローズドな代替モデルにまだ及ばない点

性能差：Artificial Analysis Intelligence IndexにおけるK3のスコアは57.1で、Fable 5の59.9、GPT-5.6 Solの58.9を下回る。生成速度は、同等モデルの中央値が70.9トークン／秒であるのに対し、約32.6トークン／秒だ。最初のトークンが出力されるまでの時間（TTFT）も、中央値の2.87秒に対して161.17秒となっている。

ベンチマークの信頼性：7月27日より前に利用可能なベンチマークスコアは、Artificial AnalysisとArena.aiによる独立評価を除き、MoonshotがAPI経由で提出した結果か、Moonshot自身の評価によるものである。実際のウェイトをダウンロードする必要があるコミュニティーによる再現検証は、日曜日から始まる。ハーネスの混在も重要な留意点だ。Moonshotのコーディングリーダーボードでは、KimiCode、Claude Code、Codex、mini-SWE-agentという異なるハーネスの結果が混在している。同等のタスクでも、使用するハーネスによってスコアが10～26ポイント変動する可能性がある。

エコシステムの成熟度：K3を効率的に運用するには、KDAのサポートを組み込んだvLLMのアップデートが必要である。標準的なプレフィックスキャッシュをKDAのアーキテクチャへそのまま適用することはできない。学習の詳細を含む完全な技術報告書も、まだ公開されていない。LangChainやLlamaIndexなど既存ツールチェーンとの統合は見込まれているが、検証は済んでいない。多くのチームが本番環境で安定したローカル推論を利用できるようになるのは、2026年第4四半期になる可能性が高い。

国家によるデータ共有義務：前述の通り、中国の国家情報法（2017年）、サイバーセキュリティ法（2017年）、データセキュリティ法（2021年）は、北京を拠点とする事業体であるMoonshotに適用される。ホスト型APIの技術構成を変更しても、この法的枠組みは変わらない。セルフホストによって対処できるのは、推論レイヤーにおける自社データの取り扱いに限られる。

K3のライセンス：K2系モデルは、月間アクティブユーザー数が1億人を超えるか、月間売上高が2,000万ドル（約32億8,000万円、1ドル＝164円換算）を超える企業に対して、製品インターフェースへのモデル名の表示を求める修正MITライセンスを採用していた。K3固有のライセンスは7月25日時点で公開されていない。商用導入の前に、K3の実際のリポジトリに掲載されるライセンスファイルを確認すべきである。

■日曜日以降のKimi K3へのアクセス方法

K3のウェイトは、2026年7月27日午前0時（UTC）に公開されると発表されている。Hugging Faceの追跡情報によると、米国東部時間では7月26日午後8時、日本時間では7月27日午前9時に当たる。

オープンウェイト（日本時間7月27日午前9時）：MoonshotのHugging Face公式組織アカウントにK3リポジトリが公開されるかを確認する。ダウンロードする前に、そのリポジトリが認証済みのMoonshot公式組織に属していることを確認し、ライセンスファイルを注意深く読み、チェックサムが提供されていれば照合する。K2のリリースからK3のライセンス条件を推測せず、K3リポジトリ自体で確認する必要がある。KDAのプレフィルキャッシュをサポートするvLLMの正式リリースは、ウェイトと同時に提供される見込みだ。

API（利用可能）：モデルID「kimi-k3」を指定し、platform.kimi.ai経由でK3へアクセスできる。エンドポイントはOpenAI APIと互換性があり、すでにほかのプロバイダーを利用しているチームは、最小限のコード変更で対応できる。

Webアプリ（利用可能）：K3はkimi.comで提供されており、1日当たりの利用上限が設定された無料枠もある。

セルフホストを計画しているチームでは、ウェイトが公開される前に、約1.4TBの高速メモリや64基以上のアクセラレータなど、最低限のインフラを準備する方がダウンロード速度より重要だ。Hugging Faceの事前追跡情報によると、MXFP4版のウェイトファイルは約594GBになる見込みである。完全な100万トークンのコンテキストウィンドウは、当初はクラウドサービスで提供される機能となる。Moonshotのプラットフォーム文書によると、公開初日のローカル推論では約131,072トークンが上限になると見込まれている。

■地政学的な機会と研究者がすべきこと

輸出規制を巡る動きは、日曜日のウェイト公開には影響しない。検討中の規制はまだ確定しておらず、K3の公開は予定通り進んでいる。この議論が示しているのは、政策の方向性である。北京はフロンティアモデルのウェイトを戦略的な国家資産として扱い始めている。Alibaba、ByteDance、Zhipuとの協議が行われていることは、これが単なる憶測ではなく、現実的に検討されている政策の方向性であることを示す。

ファインチューニングや監査のためにフロンティア級のオープンウェイトモデルを必要とする研究機関、政府系の計算施設、企業は、ウェイトが公開された時点でミラーを作成すべきだ。K3ほどの規模を持つモデルを独立して研究、監査し、その上に新たな技術を構築できるかどうかは、公開後にウェイトが広く分散されるかにかかっている。

輸出カタログが改定された場合、将来のMoonshot製モデルについて同じような配布が可能になる保証はない。米政権内の政策協議が実際の執行に進めば、米国の利用者がAPI経由でモデルへアクセスし続けられる保証もない。

日曜日に迅速に動くべきだという主張には根拠がある。ただし、本番ワークロードでMoonshotのAPIを使うべきかという問題とは分けて考えられる。両者は別の意思決定だ。将来の利用やセルフホストでの展開に備えてウェイトをダウンロードし、保存しておけば、モデルへのアクセスを確保できる。一方、機密データを含む推論にMoonshotのAPIを使うことには別のリスクが伴う。この推論レイヤーでのリスクは、ウェイトをダウンロードしてローカル環境へ展開することで解消できる。

結論として、K3は本物のフロンティア級モデルであり、そのオープンウェイト公開は、AIの歴史における独立研究へのアクセスを大きく広げる可能性がある。ただし、その意義は具体的な条件に結び付いている。研究者や機関がウェイトを自らのインフラで運用し、それを使って何ができるかという点にある。Moonshotのホスト型APIだけでK3を利用する組織は、モデルの能力を利用できる一方、オープンウェイトの公開がもたらすデータ主権上の利点は得られない。

■注目ポイントQ&A

●Kimi K3のウェイトはいつ利用可能になりますか？ また、安全にダウンロードするにはどうすればよいですか？

Moonshotは、K3のウェイトを2026年7月27日午前0時（UTC）に公開すると発表しています。米国東部時間では7月26日午後8時、日本時間では7月27日午前9時です。MoonshotのHugging Face公式組織アカウントにK3リポジトリが公開されるかを確認してください。ダウンロード前に、リポジトリが認証済みのMoonshot公式組織に属していることを確認し、K3のライセンスファイルをすべて読んでください。K2系モデルと同じ条件だと想定せず、チェックサムが提供されていれば照合する必要もあります。MXFP4版ウェイトの予想ダウンロードサイズは約594GBです。公式リポジトリの公開前に表示される「K3をダウンロード」と称するリンクは、正規のものではありません。

●K3のウェイトをセルフホストすれば、組織を中国のデータ関連法から保護できますか？

セルフホストすれば、推論トラフィックがMoonshotのサーバーへ到達しません。プロンプトは自社インフラで処理され、中国政府の管轄対象となるMoonshot側のサーバーを通過しなくなります。これはホスト型APIでは得られない、現実的かつ構造的な保護です。一方、推論をどこで実行しても、中国法上の義務が企業としてのMoonshotに適用される点は変わりません。セルフホストによって解消できるのは、自社データの推論レイヤーにおけるリスクです。Moonshot自体の義務や、独立監査を受けていない学習データの取り扱いまで変えるものではありません。

●なぜ米国政府はKimi K3を懸念しているのですか？ K3を利用できるかどうかにも影響しますか？

ホワイトハウスOSTPのマイケル・クラツィオス局長は2026年7月22日、MoonshotがAnthropicのFableモデルを蒸留してK3を構築し、タイ経由で規制対象のNVIDIA製チップへアクセスしたと公に主張しました。スコット・ベッセント米財務長官は制裁の可能性に言及し、BISは正式に調査しています。7月25日時点では、K3やMoonshotに対する執行措置は発表されておらず、ウェイトの公開は予定通り進められています。複数のAI研究者は、主張された蒸留の時系列に公に異論を示しています。政府契約を持つ米国の組織や、輸出管理の枠組みの下で事業を行う組織は、対象業務に中国の管轄下にあるAIモデルを使用する前に法律の専門家へ相談してください。BISの調査により、リスクの内容は1週間前よりも具体的になっています。

●Kimi K3をセルフホストするには、現実的にどのようなハードウェアが必要ですか？

最低でも、ランタイムバッファやキーバリューキャッシュを確保する前の段階で、MXFP4量子化ウェイトを格納する約1.4テラバイトの高速GPUメモリが必要です。Moonshotは、単一の高帯域幅インターコネクト領域に64基以上のアクセラレータを配置することを推奨しています。MXFP4のネイティブサポートにはNVIDIA BlackwellまたはAMD MI400ハードウェアが必要です。ツール統合が成熟し、完全な100万トークンのコンテキストウィンドウに対応する安定したローカル推論を本番環境で利用できるようになるのは、多くのチームにとって2026年第4四半期になると見込まれています。公開初日の大半のセルフホスト構成では、コンテキスト長が約131,000トークンに限られる見込みです。

元記事: Kimi K3 Open Weights Arrive Sunday: Self-Hosting Cuts China Data Risk the API Never Can