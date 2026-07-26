5年前のRTX 3060 12GBが後発の8GB GPUを4Kで逆転、VRAM容量の重要性を示す新データ

2021年に発売されたGeForce RTX 3060 12GBが、4K解像度のベンチマークで、より新しいRTX 4060やRadeon RX 7600を上回る性能を示した。VRAM容量の差がGPUの競争力を長期的に左右し得ることが浮き彫りになる一方、GPUキットの価格引き上げも報じられており、RTX 3060の現在の価格が長く維持されない可能性がある。

■RTX 4060を4Kで逆転した5年前のGPU

VideoCardzが2026年7月24日に報じた3DCenterの分析によると、2021年2月に発売されたGeForce RTX 3060 12GBが、4K解像度においてRTX 4060およびRadeon RX 7600を上回る性能を示した。後者の2製品はRTX 3060の約2年後に発売され、価格は同等以上だった。

3DCenterは、RTX 4060の2023年発売時のレビューデータと、PC Games Hardwareが2026年に更新したラスタライズベンチマークを照合し、両方のデータセットでRTX 3060 12GBを100%の基準とした。1080pでは、RTX 4060のリードが2023年の23.5%から2026年には18.8%へ縮小し、Radeon RX 7600のリードも同じ期間に20.7%から11.8%へ低下した。いずれも無視できない変化だが、高解像度での結果はさらに顕著である。

1440pでは差がほぼ消滅し、RTX 4060のリードは2023年の19.4%から8.5%へ、RX 7600のリードは17.3%から5.0%へ縮小した。4Kでは、両方の8GBカードが5年前のAmpere世代GPUを下回り、RTX 3060の性能を100%とした場合、RTX 4060は97.2%、RX 7600は94.9%にとどまった。

3DCenterは、別の要因による可能性についても検証した。更新後のテストではRTX 4070がRTX 3060に対するリードをさらに広げていたため、Ampere世代全般のドライバ改善が原因とは考えにくいという。逆転は8GBカードに特有の現象であり、VRAM容量が影響したと分析している。

■VRAM 8GBが最新ゲームのボトルネックに

この結果をもたらす仕組みは数年前から知られていたが、発売時のベンチマーク結果では十分に予測できなかった形で影響が表れ始めている。VRAMはグラフィックスカードに搭載された専用メモリである。ゲームのテクスチャ、ジオメトリデータ、レンダリング用バッファーがVRAM内に収まれば、GPUは本来の速度で動作できる。しかし、それらがVRAM容量を超えると、GPUはPCIeバスを介してシステムRAMとの間でデータをやり取りしなければならない。

RTX 3060の192ビットバスに接続されたGDDR6メモリは約360GB/sの帯域幅を持つが、GPUとシステムRAMを結ぶPCIe 4.0接続の帯域幅は約32GB/sで、約11分の1にすぎない。NewBottleneckCalcの2026年版VRAMガイドが説明するように、ゲームが8GBを超えるVRAMを必要とすると、単に性能が少し低下するだけではない。平均FPSは計測ソフト上で許容範囲に見えても、フレームタイムの安定性が崩れ、1% Lowが大きく落ち込み、目に見えるスタッターやテクスチャのポップインが発生する。

主要タイトルでの採用が増えているUnreal Engine 5では、マイクロポリゴン単位のジオメトリを必要に応じてストリーミングするNaniteと、スクリーンスペースおよびレイトレーシングのデータを使ってグローバルイルミネーションを処理するLumenが、特にVRAMへ負荷をかける。いずれもVRAM上に大きな作業用データを保持するためだ。2026年に8GBでは不足を感じさせるゲームとして、『Black Myth: Wukong』『Clair Obscur: Expedition 33』『Alan Wake 2』が挙げられている。これらは負荷試験用の特殊な事例ではなく、一般に販売されている主要タイトルである。LoadedRigやBuildRankedなど複数の独立系アナリストは、2026年に1440pの高画質設定で快適にプレイするための実質的な最低ラインを12GBとしている。

RTX 3060の12GBという容量は、NVIDIAによる意図的な製品戦略の結果ではなく、GA106ダイの192ビットメモリバス設計から生じたものだ。2GBのGDDR6モジュールを6基搭載すれば、特殊なメモリ構成を使わずに192ビットバスを満たせる。2021年の発売当時、この容量は主流の1080p向けGPUには過剰だと広く評されたが、2026年には最大の競争上の差別化要因となっている。

同じ原理は、より新しいカード同士の比較でも確認できる。ハードウェアレビュアーのDaniel Owen氏は、チップ、基板、アーキテクチャ、動作クロックが同じで、メモリ容量だけが異なるRTX 4060 Ti 16GBとRTX 4060 Ti 8GBを比較した。その結果、VRAM容量の影響を受けやすいタイトルを4Kで実行した場合、16GB版が最大85%高速だった。性能差を生んだのはVRAM容量である。

■RTX 3060は今買うべきか？

RTX 3060 12GBの再評価が当てはまるのは、明確に限られた条件下である。あらゆる状況で価格帯最高のGPUになるわけではなく、購入者は得られる利点と失う機能の両方を理解する必要がある。

2026年にRTX 3060 12GBを選ぶ理由が最も明確になるのは1440pである。3DCenterのデータでは、RTX 4060との性能差が8.5%、RX 7600との差が5.0%まで縮小している。一方、12GBのVRAMには、新しいタイトルで8GBカードが受けやすくなっているテクスチャストリーミング性能の低下を避けやすいという利点がある。独立系の分析でも、2026年に1440pの高〜最高画質設定で快適にプレイするには、12GBが実質的な最低ラインとされている。

一方でデメリットも明確だ。Tom's HardwareによるRTX 4060とRTX 3060の比較では、RTX 4060とRTX 5060は、レンダリングしたフレームの間にAIで生成したフレームを挿入するDLSS 3のフレーム生成に対応している。対応タイトルでは多少の遅延増加と引き換えに、実効フレームレートを約2倍にできる場合がある。RTX 3060が対応するのはDLSS 2のアップスケーリングまでで、フレーム生成には対応しない。新しい2製品は、低いビットレートでのゲーム配信や録画に関係するAV1対応の新しいエンコーダーも備える。消費電力はRTX 4060の115Wに対してRTX 3060が170Wで、55Wの差があるため、電力に余裕のない小型PCでは実用上の考慮点となる。

RTX 3060が再評価されている背景には、NVIDIAのエントリー向けBlackwell製品ロードマップの混乱もある。廉価なデスクトップ向けBlackwell製品になるはずだったRTX 5050 9GBは、2026年6月下旬の時点でAIBパートナーに新たな発売情報が伝えられておらず、キャンセルまたは恒久的に延期されたと報じられている。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOはCES 2026で、旧世代のGeForce GPUを再投入することは「良いアイデアだ」と述べ、再投入戦略を明確に支持した。

Notebookcheckによる生産再開の報道では、NVIDIAとSamsungがSamsungの8nm DUVプロセスでGA106の生産を再開したとされる。この製造プロセスは、Ada LovelaceおよびBlackwellチップで使われるTSMCの4Nプロセスとは別であるため、現行世代製品の生産枠を圧迫せずに製造できるという。

■GDDR6にも波及するメモリ価格の高騰

VRAM容量の問題とRTX 3060の生産再開には共通の背景があり、その状況は今週さらに深刻になった。

VideoCardzがBenchLifeの情報を引用して2026年7月23日に報じたところによると、NVIDIAはGPUダイとVRAMを組み合わせたGPUキットの価格引き上げをAIBパートナーに通知したとされる。対象にはGDDR7だけでなく、GDDR6メモリを使用する製品も含まれる。VideoCardzによれば、2026年5月に行われた前回の価格調整はRTX 5090に限定されていたが、今回はより広範な製品が対象となる。

背景にあるのはGDDR7モジュールの価格である。Blackwell製品群で強く批判されてきた8GBというVRAM容量の上限に対処すると期待される、世代中期の刷新版「RTX 50 SUPER」シリーズは、3GBのGDDR7モジュールが1個60〜70ドルと報じられているため、保留状態が続いている。標準的な2GBモジュールは約20ドルであり、VideoCardzはこのGDDR7モジュールの価格差を2026年7月に報じた。約3倍という差があるため、消費者が受け入れられる価格でVRAMを増量したSUPER製品を投入するのは難しい。

TechPowerUpによるGPUキット価格引き上げの報道では、GPU価格は1年前と比べて市場全体ですでに20〜30%上昇している。今回のさらなる値上げは、小売価格にも追加の上昇圧力がかかる可能性を示す。ボードパートナーは冷却システム、プリント基板、パッケージのコスト上昇にも直面しているが、上昇幅はメモリ関連より小さいという。VideoCardzも、こうした部品コスト全般の状況を確認したとしている。

GDDR6はGDDR7より供給不足の影響が小さかったため、RTX 3060の再投入には経済的な合理性があった。しかし、その前提にも、Blackwellを圧迫したのと同じ供給網からの圧力が及び始めている。現在329.99ドル（約5万4000円、1ドル＝164円換算）で入手できるカードが、今後も同じ価格で販売され続けるとは限らない。

■ベンチマークデータが意味するもの

3DCenterの分析は、5年前のGPUを購入するよう無条件に勧めるものではない。現在重要となっている具体的な問い、すなわちグラフィックスカードに350ドルを超える予算をかけられない、またはかけたくない購入者にとって、RTX 3060 12GBのVRAM上の優位性が、RTX 4060やRX 7600よりも同製品を選ぶ理由になるか、という問いにデータで答えるものだ。

1440pでは、最新のAAAタイトルを高〜最高テクスチャ設定で主にプレイするなら、ベンチマークデータが示す答えは「イエス」である。8GBカードで発生しやすくなっているテクスチャストリーミングの乱れを、12GBカードでは避けられるためだ。一方、1080pではRTX 4060の18.8%という性能上のリードは明確であり、DLSS 3のフレーム生成を利用すれば、RTX 3060がネイティブレンダリングで実現できる水準を大幅に上回る実効フレームレートを得られる場合がある。4KではRTX 3060が純粋なラスタライズ性能で上回るものの、要求の厳しいタイトルをネイティブ4Kでプレイする用途には、いずれのカードも適していない。

RTX 4060やRX 7600は、性能や電力効率に優れ、RTX 3060にはない機能を備えたグラフィックスカードである。3DCenterのデータが示しているのは、製品戦略ではなく、5年前のバス幅とメモリ構成の都合によって決まった「8GBではなく12GB」という一つの仕様が、発売時の1080pベンチマークではまったく示されなかった形で、GPUの競争力が続く期間を左右し得るということだ。

この教訓は、8GBのGDDR7を搭載して出荷されるRTX 5060、無期限の延期状態が続くRTX 50 SUPERシリーズ、製品全般に及ぶGPUキット価格の上昇という市場環境で、次世代GPUの購入を検討する人にも当てはまる。メモリ容量は陳腐化しにくく、純粋なシェーダー性能はそれより早く相対的な優位性を失う。

■注目ポイントQ&A

●RTX 3060 12GBは2026年現在でも買う価値がありますか？

329.99ドルで、1080pまたは1440pの高画質設定を目的とする購入者であれば、条件付きで価値があります。12GBのVRAMは新しいゲームで8GB GPUに生じやすくなっているテクスチャストリーミング時のスタッターを避けやすく、新たなベンチマークでは、RTX 4060やRX 7600に対する相対的な性能が3年間で向上し、4Kでは両製品を上回っています。ただし、DLSS 3のフレーム生成とAV1エンコードには対応せず、消費電力もRTX 4060の115Wに対して170Wと高くなります。さらに、GDDR6を含むGPUキットのコスト上昇により、価格が上がるリスクもあります。主に最新のAAAタイトルを1440pでプレイし、フレーム生成を必要としない購入者にとっては、RTX 5050 9GBがキャンセルされたと報じられ、廉価なBlackwell製品の選択肢が限られている市場において、12GBという容量が選択を正当化する理由になります。

●なぜ最新ゲームでは8GBのVRAMでスタッターが発生するのですか？

ゲームのテクスチャなどがGPUの専用VRAM容量を超えると、PCIeバスを通じてシステムRAMから超過分のデータを取得する必要があるためです。192ビットバスに接続されたGDDR6の帯域幅が約360GB/sであるのに対し、GPUとシステムRAMを結ぶPCIe 4.0の帯域幅は約32GB/sで、約11分の1にすぎません。この速度差により、平均FPSが良好に見えても、フレームタイムの急増、テクスチャのポップイン、1% Lowの大幅な低下が発生します。これは演算速度ではなく、メモリアクセスに起因する問題です。テクスチャ品質を下げればVRAMの使用量を抑えて問題を解消できる場合がありますが、GPUの演算性能なら本来維持できるはずの画質を犠牲にすることになります。

●2026年の1440pゲーミングにはどれくらいのVRAMが必要ですか？

LoadedRig、BuildRanked、Digital Citizenを含む複数の独立系アナリストは、2026年のAAAタイトルを1440pの高〜最高画質設定でプレイするための実質的な最低ラインを12GBとしています。1080pやeスポーツ系タイトルでは8GBも引き続き利用できますが、Unreal Engine 5のNaniteによるジオメトリストリーミングやLumenによるグローバルイルミネーションのため、『Black Myth: Wukong』や『Alan Wake 2』などの新しいタイトルでは、高画質設定で8GBが明確に不足する事例が出ています。4Kでは、16GBが快適さを確保しやすい容量になりつつあります。

●RTX 3060でローカルAIモデルを動かすことはできますか？

はい。この用途では12GBのVRAMが決定的な強みになります。過去のTechTimesの報道によれば、130億〜140億パラメータの言語モデルを4ビット量子化した場合、キーバリューキャッシュ用のメモリを確保する前の重みデータだけで約8〜9GBのVRAMが必要です。RTX 3060では12GBのVRAM内に収まり、毎秒約27トークンの対話的な生成速度を実現できるとされています。一方、同じモデルはRTX 5060の8GBのVRAMには収まらず、システムRAMへデータがあふれると、速度は毎秒約1〜4トークンまで低下するとされています。ゲームと併せてローカルで大規模言語モデルを実行する場合、12GBという容量は副次的な利点ではなく、その処理を実用的に実行できるかどうかを左右する境界になります。

元記事: RTX 3060 Beats RTX 4060 at 4K: New Data Shows VRAM Capacity Outlasts Raw Speed