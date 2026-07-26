Google幹部がPixelシリーズの値上げを認める、AI需要によるメモリ不足が影響

Googleの幹部が、次期「Pixel 11」シリーズを含むPixelファミリー全体の価格引き上げを認めた。AIデータセンター向けのメモリ需要急増による世界的な部品不足が原因であり、8月12日（日本時間13日）の正式発表を前に、現行モデルの価格も調整される見通しだ。スマートフォンの買い替えを検討しているユーザーは、値上げ前に現行モデルを購入するか、新モデルの価格やスペックを見極めるか、判断を迫られている。

■Google幹部がPixelシリーズの値上げを認める

スマートフォンの価格が落ち着くのを待って買い替えを控えていたとしても、その待機は報われそうにない。Googleのデバイス＆サービス担当バイスプレジデントが、そうした見通しを直接示した。7月24日に公開された9to5Googleの独占インタビューで、Shakil Barkat氏は、次期「Pixel 11」シリーズを含むPixelラインナップのすべてのスマートフォンが値上げされると認めた。同氏はその原因を、自身のキャリアで前例のない世界的なメモリ不足だと説明している。正確な価格は、8月12日にニューヨークで開催される「Made by Google」イベントまで発表されないが、リーク情報によれば、ベースモデルのPixel 11は約899ドル（約14万7000円、1ドル＝164円換算）となり、Pixel 10の発売価格799ドル（約13万1000円）から100ドル（約1万6000円）上昇するとみられている。

この100ドルという金額は、単なる端数調整ではない。半導体の生産能力が、私たちのポケットにあるスマートフォン向けから、日常的に利用するクラウドサービスを支えるAIデータセンター向けへと世界規模で振り向けられたことによる直接的なコストだ。業界アナリストが、2025年の価格水準には近いうちに戻らないと予測するなか、今すぐ買うべきか、8月12日まで待つべきか、あるいはさらに待ち続けるべきかを決める前に、この不足を一時的ではなく構造的なものにしている経済的な仕組みを理解しておく価値がある。

Barkat氏は、値上げの見通しを和らげて表現することはなかった。モルガン・スタンレーのアナリスト、Shawn Kim氏のデータを引き合いに出し、モバイル用RAMの1GB当たりのコストが約6倍に急騰していると説明した。スマートフォンに使用されるLPDDR5Xメモリの1GB当たりの価格は、2025年には2.80ドル（約460円）だったが、2026年には12ドル（約2000円）に達している。16GBのRAMを搭載するフラッグシップスマートフォンの場合、部品コストは1台当たり約45ドル（約7400円）から約192ドル（約3万1000円）へと増える計算だ。しかも、プロセッサやディスプレイ、カメラのコストは含まれていない。

「世界が現在直面しているようなメモリ価格の上昇は、これまで一度もなかった」とBarkat氏は9to5Googleに語った。同氏によれば、Googleは「可能な限り長く、消費者を供給変動から守ってきた」が、「経済的な前提が根本的に変わり、われわれもその影響を免れない」という。

Barkat氏によれば、「Pixel 10a」を含む現在販売中のPixelスマートフォンについても、「供給の実情に合わせて機動的に実施される」価格調整の対象になる。ただし、Googleは実施時期や具体的な対象モデルを明らかにしていない。現行世代のPixelを現在の価格で購入しようと考えている場合、待つことで支払額が増える可能性がある。

■AIが世界のRAM供給を取り込む構造的要因

世界のDRAMの95％以上を供給するSamsung、SK Hynix、Micronの3社は、スマートフォンに使われる低消費電力モバイルメモリ（LPDDR5X）から、NvidiaのGPUなどのAIアクセラレータ向けとなる広帯域メモリ（HBM）へと、製造能力を計画的に移している。HBMは、AIアクセラレータの近くに積層して配置される特殊なメモリアーキテクチャだ。IDCが2026年2月の市場分析で指摘したように、これは一時的な需給の不一致ではなく、世界のシリコンウェハー生産能力を戦略的に再配分する動きであり、恒久化する可能性がある。

HBMは、同じ製品を異なる量で提供するものではなく、製造方法が根本的に異なる。LPDDR5Xチップが回路基板上に平らに配置され、プリント配線を通じてプロセッサに接続されるのに対し、HBMはシリコン貫通電極（TSV）と呼ばれる微細な銅の経路を使って8～16個のDRAMダイを垂直に積層し、そのスタック全体をシリコンインターポーザ上でプロセッサのすぐ隣に接合する。その結果、毎秒400～1200GBという帯域幅を実現する。これは、毎秒数十億回の行列乗算を実行するAIモデルにデータを供給するために必要なスループットだ。RambusによるHBMアーキテクチャの技術解説では、この垂直積層設計がデータの移動距離を大幅に短くする一方、製造がはるかに複雑になり、生産能力も多く消費すると説明されている。

メーカーがHBMを優先する経済的な理由は明確だ。メモリ不足に関する市場分析によれば、HBM3Eモジュール1個が約60～100ドル（約9800～1万6000円）で販売されるのに対し、同容量の従来型DRAMは5～10ドル（約820～1600円）で販売される。このウェハー当たりの収益格差が、半導体工場に生産ラインの転換を促している。IDCの2026年2月の分析が示すように、GPU向けのHBMスタックに使われるウェハーは、ミッドレンジスマートフォン向けのLPDDR5Xモジュールには使えない。

重要なのは、この再配分には物理的な制約が伴い、数字から受ける印象以上に不足を深刻化させていることだ。HBMの製造では、ダイを物理的に積層し、シリコンを貫通する電極で接続する必要がある。この製造工程は、使用可能なメモリ1GB当たり、従来型DRAMの3～4倍のウェハー面積を消費する。Micronが公表し、TechTimesも過去に報じたこの3対1から4対1の換算比率は、工場が1本の生産ラインをLPDDR5XからHBMに転換すると、消費者市場からLPDDR5Xの生産ライン3～4本分に相当する供給量が失われることを意味する。

その結果として生じているのが、IDCが2026年2月に一時的ではなく構造的と分類したメモリ不足だ。世界のシリコンウェハー生産能力が恒久的に再配分される可能性がある。SKグループのChey Tae-won会長は2026年3月、この不足は2030年まで続く可能性が高いと述べた。TrendForceとIDCの見通しでは、まとまった規模の新たな供給能力が稼働するのは、早くても2027年後半か2028年になるとされている。

スマートフォン向けメモリの生産能力をHBMへと向かわせている需要は、減速していない。Meta、Microsoft、Google、Amazonは合わせて、2026年にデータセンターインフラへ7000億ドル（約114兆8000億円）以上を投じる見通しだ。データセンターに設置される新しいGPUラックには、価格上昇によって手が届きにくくなっている消費者向けデバイスよりも、はるかに多くのメモリが搭載される。

■スマートフォン市場全体への波及と歴史的な価格高騰

バージニア州のデータセンターと、8月12日にニューヨークのイベント会場で発表されるスマートフォンの価格を結び付けているのは、世界のDRAMのほぼすべてを製造する同じ3社だ。TechTimesがメモリ市場について過去に報じたように、Nvidia、Microsoft、Amazonは、HBM3EおよびHBM4の生産能力を複数年にわたって確保する契約を結んだ。これは実質的に、Samsung、SK Hynix、MicronのHBM生産ラインの出力を事前に購入するものだ。その結果、家電業界のサプライチェーンは、各メーカーがAIチップ向けに転換せずに残したウェハー生産能力を巡って競争することになった。

TrendForceの2026年第1四半期の価格調査によれば、従来型DRAMの契約価格は、2026年第1四半期だけで前四半期比90～95％上昇した。Samsungの半導体部門はその後、第1四半期の90％超、第2四半期の50～60％の値上がりに続き、2026年第3四半期にはさらに20％の値上げを求めた。

市場全体への影響は歴史的な規模だ。IDCは、2026年のスマートフォンの平均販売価格が過去最高の523ドル（約8万6000円）となり、前年比14％上昇すると予測している。価格上昇によって消費者が購入を断念したり、買い替えサイクルを延ばしたりするため、世界出荷台数は12.9％減の約11億2000万台に落ち込み、過去10年以上で最も低調な年になる見通しだ。IDCのシニアリサーチディレクター、Nabila Popal氏は、この危機はスマートフォン市場が過去に経験した関税やパンデミックの衝撃をはるかに上回り、業界の長期的な性質を構造的に変えるものになるとの見方を示した。

Samsungはすでに「Galaxy Z Fold 8」の価格を1899ドル（約31万1000円）に引き上げている。報道によれば、AppleのTim Cook CEOはThe Wall Street Journalに対し、この不足を「100年に一度の洪水」と表現したという。TechInsightsの推計では、「iPhone 17 Pro」に搭載される12GBのDRAMのコストは現在約39ドル（約6400円）だが、「iPhone 18 Pro」では145ドル（約2万4000円）に達し、272％上昇する可能性がある。Microsoft、Dell、HP、Sony、Lenovoも、影響を受ける製品ラインで値上げを実施している。

2026年6月には、Samsung、SK Hynix、Micronが共謀してDRAMを人為的に不足させたと主張する、米国の反トラスト法に基づく集団訴訟が提起された。各社はまだ回答しておらず、訴訟で示された主張も立証されていない。なお、SamsungとSK Hynixの前身企業は、1999～2002年を対象とした米司法省の価格カルテル事件で有罪を認め、合計4億8500万ドル（約795億円）の罰金を支払っている。

■8月12日発表のPixel 11、予想される価格とスペック

Googleは、米国東部時間8月12日午後6時（日本時間13日午前7時）にニューヨークで開催されるイベントまで、Pixel 11の正確な価格を公表しない。予約受付は同日夜に始まるとみられている。7月上旬に一時掲載され、その後削除されたAmazonの商品ページを含む複数のリーク情報は、ラインナップの大部分が100ドル（約1万6000円）値上げされる可能性を一貫して示している。

ベースモデルのPixel 11は、Pixel 10の799ドル（約13万1000円）から上昇し、約899ドル（約14万7000円）からになると予想されている。Pixel 11とPixel 11 Proはいずれも、ベースストレージが128GBから256GBへ増えるとみられており、エントリー価格の上昇を部分的に相殺する実質的な仕様向上となる。Pixel 11 Pro XLとPixel 11 Pro Foldは、ストレージ容量を増やさずに100ドル値上げされると予想されている。

Amazonの商品ページや9to5Googleの報道など、複数の独立したリーク情報源が示しているPixel 11ラインナップの最も大きなトレードオフは、エントリー構成のPixel 11 ProにおけるRAMの削減だ。Pixel 10 Proシリーズでは全モデルに16GBが標準搭載されていたが、Pixel 11 Proのエントリー構成では12GBになるという。上位構成のProとPro XLは、16GBを維持するとみられている。

この削減には明確な経済的理由がある。1GB当たり12ドル（約2000円）なら、12GB構成と16GB構成の差は、部品コストで約48ドル（約7900円）となる。部品価格の大幅な上昇をすでに吸収しているメーカーにとって、小売価格を左右するのに十分な金額だ。Googleは、搭載RAMを4GB減らす代わりに、Proの価格を前モデルに近い水準に抑えようとしている。

このトレードオフが実際の使用でどの程度影響するかは、Googleのソフトウェア技術者が次項で説明するRAM効率化の取り組みをどれだけ効果的に進められるか、また、サードパーティーアプリがGoogleの方針に追随するかに左右される。

■メモリ削減を補うGoogleのソフトウェア最適化

Barkat氏は、価格に関する説明と併せて、GoogleがAndroidとそのアプリエコシステムが必要とするRAM容量を削減するための「専任の取り組み」を始めたことを明らかにした。同氏はこれを一時しのぎではなく、プラットフォームのメモリ管理方法を変える長期的なアーキテクチャ移行と位置付けている。Android PoliceによるAndroid 17の報道では、この取り組みには3つの具体的な技術分野がある。

バックグラウンドRAM圧縮：Android 17は、zRAMを使ってバックグラウンドプロセスを従来より積極的に圧縮するよう調整されている。zRAMは、RAM内に圧縮されたスワップ領域を作るLinuxカーネルの機能だ。使用していないアプリのデータを低速なフラッシュストレージへ退避させる代わりに、そのメモリ使用量を圧縮してRAM内に保持する。これにより、一定のCPU負荷と引き換えに、デバイスで利用できるRAM容量を実質的に1.5～2倍へ増やせる。AndroidはAndroid 2.3からzRAMを使用してきたが、Android 17では、圧縮を適用するタイミングと強度がさらに細かく調整される。

オンデバイスAI向けのINT4量子化：ライブ文字起こし、端末上での画像分析、AI要約などを動かすGemini Nanoの各モデルを含め、GoogleのオンデバイスAIモデルはINT4量子化を使用して再コンパイルされている。これは、モデルの重みを16ビットまたは32ビットの浮動小数点表現から4ビット整数へ変換する技術で、多くの推論処理では比較的小さな精度低下に抑えながら、モデルサイズを4分の1から8分の1に縮小できる。従来は読み込みに4GBのRAMを必要としたモデルが、INT4形式では500MBで済む可能性がある。搭載メモリが16GBではなく12GBとなるデバイスでは、無視できない削減幅だ。

zRAMのスワップ動作：AndroidがRAMとストレージの間でデータを移動するタイミングを調整することで、マルチタスク中のPixelのピーク時メモリ需要を減らせるとみられている。これにより、一般的な使用場面では、16GBから12GBへの変更を感じにくくすることが期待されている。

独自のTensorチップとAIモデルを開発し、Androidオペレーティングシステムも管理するGoogleのフルスタック型のアプローチにより、同社はこれら3つのレイヤーをまたいで同時に最適化できる。Appleも、チップとソフトウェアを統合して設計することで同様の優位性を持つ。一方、QualcommのSnapdragonチップを採用し、標準的なAOSPを基盤とする一般的なAndroidメーカーは、同じようなレイヤー横断型の調整を行えない。

重要な制約は、GoogleのINT4最適化がGoogle自身のモデルに適用される点だ。Metaのオンデバイス版Llama、MicrosoftのPhi-3、そのほかPixel上で動作するサードパーティー製AIフレームワークには自動的に適用されない。OSレベルのRAM削減効果がサードパーティーのAI機能にも及ぶかどうかは、各開発者が自らの開発工程にINT4量子化を取り入れるかにかかっている。Googleは採用を促すことはできても、義務付けることはできない。

■TSMC 2nmプロセス採用とされる「Tensor G6」

Pixel 11のもう一つの目玉は、TSMCのN2（2ナノメートル相当）製造プロセスで作られるとされるプロセッサ「Tensor G6」だ。複数の独立した報道や台湾の経済日報によれば、Pixel 11はこのプロセスノードのチップを搭載して出荷される最初のスマートフォンとなり、AppleのA20 Proに約1カ月先行する可能性がある。

2nm世代における具体的な技術的進歩は、TSMCのN2がゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタを採用する点にある。5nm世代までと多くの3nm設計で使用されている従来のFinFETトランジスタでは、トランジスタのゲートが導電性シリコンチャネルの3面を囲む。GAAはチャネルを4面すべてから囲むことで静電制御を強化し、スイッチング状態の間で発生する漏れ電流を減らす。これにより、消費電力を比例して増やすことなく、より高いクロック周波数で動作させられる。TSMCのN2プロセスを採用することで、Tensor G6は従来のTensorよりも消費電力を抑えながら、高いクロック周波数で動作できる可能性がある。

リークされた仕様によれば、Tensor G6のCPUは7コアのARM C1構成で、4.11GHzのC1-Ultraコア1基、3.38GHzのC1-Proコア4基、2.65GHzの高効率C1-Proコア2基を搭載する。また、従来のTensorで使われていたSamsung Exynosモデムを、MediaTek M90（MT6986D）へ置き換えるとされる。この変更が実環境でも期待どおりに機能すれば、電波状況が悪い場所での通信品質とバッテリー消費という、Pixelスマートフォンに対する根強い不満に対処できる可能性がある。TSMCが公表しているN2の仕様では、Tensor G5で使われる3nm FinFETプロセスと比べ、同等のクロック周波数で電力効率が約15％向上するとされている。

リークされた仕様には注意すべき点もある。GPUにはPowerVR C-Series CXTP-48-1536が採用される可能性があるが、これはTensor G5のGPUより新しいものではなく、ゲーム処理の性能に懸念が生じる可能性がある。最大グラフィックス性能よりAI処理の効率を優先する姿勢はGoogleのハードウェア方針と一致しているものの、スマートフォンでゲームを頻繁にプレイする購入者は、この点を考慮する必要があるかもしれない。

■中国CXMTからのメモリ調達を巡る政治的リスク

報道によれば、GoogleとAppleは、正式名称をChangXin Memory Technologiesとする中国のCXMTから、モバイルDRAMを調達することを検討している。CXMTは3年前には市場でほとんど存在感がなかったが、2026年初頭には推定約8％の世界シェアを持つ、世界第4位のDRAMメーカーに成長した。Appleは、中国で販売するデバイス向けにCXMT製チップの試験を始める一方、より広範な利用について米国政府の承認を得るための働きかけを行っている。

CXMTを巡る政治的リスクは大きい。同社は米国防総省のセクション1260Hリストに掲載されている。これは、国防総省が中国人民解放軍と関係しているとみなす企業を指定するリストだ。John Moolenaar下院議員とGeorge Whitesides下院議員は2026年7月、Howard Lutnick商務長官に書簡を送り、CXMTを商務省のエンティティリストへ追加するよう求めた。追加されれば、米国技術のCXMTへの輸出が事実上禁止され、米国企業が同社からAI関連メモリを調達することも禁じられる。Lutnick商務長官への書簡は、米国企業によるCXMTからのメモリ購入はすべて、人民解放軍による重要な軍民両用技術の開発を直接支援することになると主張している。

本稿執筆時点で、CXMTは商務省のエンティティリストには掲載されていない。トランプ政権は、北京との貿易交渉の行方を待つ間、この追加を先送りした。この違いは重要だ。1260Hリストへの掲載は企業の評判に影響するが、商取引を禁止するものではない。一方、エンティティリストには法的拘束力を持つ貿易制限が伴う。

消費者の観点では、DRAMはスマートフォンの電源を切ると内容が失われる揮発性メモリであり、単独でデータを送信する機能はない。CXMTを巡るサプライチェーン上のリスクは、国家安全保障と産業政策に関する問題であり、永続的なファームウェアを備えた中国製ネットワークチップなどがもたらし得る、デバイス単位のプライバシーリスクとは異なる。議会が問題視しているのは、CXMTからの購入が人民解放軍と関係するとされる製造能力を支援し、AIインフラ需要が拡大を続けるなかで、米国が中国製メモリへ長期的に依存する状況を生み出すことだ。

■買い控えか即決か、消費者の判断基準

8月12日より前に買うべきか、それともイベントを待つべきかは、3つの要因に左右される。

現在所有しているデバイス：Pixel 9以前のモデルを使っている場合、またはスマートフォンを2年以上の周期で買い替えている場合、Tensor G6の2nmプロセスによる効率向上、MediaTekモデムへの変更、ベースストレージの256GBへの増量により、Pixel 11は世代間の違いを実感できるアップグレードとなる可能性がある。Pixel 10を使用している場合、チップを中心とした基本的な使用感は大きく変わらない可能性があり、来年まで待つことも合理的だ。ただし、GoogleによるAndroid 17のメモリ効率改善により、RAM削減の影響が仕様表から受ける印象ほど大きくならない可能性もある。

Pixel 10aの購入時期：Googleは、Pixel 10aを含む現在販売中のPixelスマートフォンについて、価格調整が「供給の実情に合わせて機動的に実施される」としている。これは、ミッドレンジモデルを検討している購入希望者にとって具体的なリスクとなる。Googleは、値上げをいつ実施するのか明らかにしていない。Pixel 10aを購入するつもりなら、8月12日のイベント前に購入することで、現在の価格で入手できる可能性がある。

市場の現実：IDC、TrendForce、Counterpoint、Googleのいずれも、一般的なスマートフォンの買い替え期間内に、DRAM価格が2025年の水準へ戻るとは予測していない。この不足は構造的なものだ。Samsung、SK Hynix、Micronにとって、HBMはLPDDR5Xよりもウェハー当たり約6～10倍の利益を生む経済的な動機があり、その動機を支えるAIデータセンターへの支出も増え続けている。価格が元に戻るのを待つ購入者は、業界アナリストやGoogleのバイスプレジデントが近いうちには訪れないとみている状況を待つことになる。

この文脈では、8月12日は単なる製品発表日ではない。Googleの新しい価格体系が今後の基準となる前に、現行Pixelの価格を確実に把握できる最後の時点となる可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●なぜ2026年にGoogle Pixel 11の価格が上がるのですか？

スマートフォンに使われる低消費電力DRAM（LPDDR5X）の構造的な不足が原因です。世界のDRAMの95％以上を供給するSamsung、SK Hynix、Micronの3社は、製造能力をNvidiaのGPUなどのAIアクセラレータ向け広帯域メモリ（HBM）へ移しています。HBMはモバイルDRAMよりウェハー当たりの収益が大きい一方、使用可能なメモリ1GB当たり3～4倍のウェハー面積を必要とします。その結果、消費者向けDRAMの供給が減る一方で、AIインフラからの需要が増えています。IDCなどの業界アナリストは、2026年2月の市場分析で、これを一時的なサイクルではなく、恒久化する可能性のある構造的な再配分と位置付けています。

●RAMの価格はいつ2025年の水準に戻りますか？

近い将来に戻るとは予想されていません。IDC、TrendForce、Counterpoint Researchは、まとまった規模の新たな供給能力が稼働するのは、早くても2027年後半か2028年になると予測しています。SKグループのChey Tae-won会長は2026年3月、不足は2030年まで続く可能性が高いと述べました。新しいHBM工場が拡張された後も、AIデータセンターへの支出が増え続ける限り、メーカーがLPDDR5XよりHBMを優先する経済的な動機は残ります。消費者向けDRAM価格は安定する可能性がありますが、現在購入するスマートフォンの一般的な使用期間内に2025年の水準へ戻るとは予想されていません。

●Tensor G6とは何ですか？なぜPixel 11にとって重要なのですか？

Tensor G6は、Pixel 11シリーズ向けにGoogleが設計したシステム・オン・チップ（SoC）で、報道によればTSMCの2nm（N2）製造プロセスで作られます。Pixel 11が、このプロセスによるチップを搭載する最初のスマートフォンになる可能性もあります。N2プロセスはゲート・オール・アラウンド（GAA）トランジスタを採用し、チャネルの3面を囲む従来のFinFETに対して、4面すべてを囲みます。TSMCの公表値では、Tensor G5で使われる3nm FinFETプロセスと比べ、同等のクロック周波数で電力効率が約15％向上するとされています。G6はSamsungのExynosモデムをMediaTek M90へ置き換えるとも報じられており、電波状況が悪い場所での通信性能やバッテリー消費に関するPixelの従来の課題を改善する可能性があります。こうした効率向上は、ラインナップの一部で行われるとされるRAM削減の影響を部分的に補う可能性があります。

●8月12日より前にPixelスマートフォンを買うべきですか、それとも待つべきですか？

Pixel 10aを検討している場合は、8月12日より前に購入することで、現在の価格で入手できる可能性があります。Googleのバイスプレジデントは、現在販売中のモデルについても価格が供給状況に合わせて調整されると説明しましたが、実施時期は示していません。Pixel 11を検討している場合、8月12日に正式な価格が発表され、予約受付も同日夜に始まるとみられています。リーク情報ではPixel 10より100ドル値上げされる可能性が示されていますが、正式な価格は発表まで確定しません。IDCなどの見通しを踏まえると、市場全体の価格が2025年の水準に戻るのを待つことは、現在の業界予測に沿った購入戦略とは言いにくいでしょう。

元記事: Google Confirms Pixel 11 Costs More as AI Claims the Memory Your Phone Needs