ゲームキューブ＆Wiiエミュレータ「Dolphin」、動作率97.8%に到達　Wiiタイトルの完動率は69%へ拡大

ゲームキューブおよびWii向けのエミュレータ「Dolphin」において、対応全タイトルの97.8%が「Playable（プレイ可能）」以上の評価に達したことが互換性データベースなどで明らかになった。2023年時点で38.2%にとどまっていたWiiタイトルの完全動作（Perfect）率は、2026年7月時点で69%へとほぼ倍増している。旧作ゲームの公式な入手が困難になる中、有志コミュニティによる技術的な改良がゲーム保存の現場で大きな成果を上げている。

■22年に及ぶ有志による開発の歩み

Dolphinは2003年9月、市販ゲームを動作させることができる初のゲームキューブエミュレータとして誕生した。Dolphin Emulator FAQの記述によれば、2008年には実験的なWiiサポートが追加され、同年GPL-2.0ライセンスのもとでオープンソース化された。それ以来20年以上にわたり、200名以上の協力者が開発に携わってきた。Dolphin GitHubリポジトリによると、現在はWindows 10以降、macOS Big Sur 11以降（Apple Silicon対応）、Linux、Android 7.0以降で動作する。

Dolphinを多くのエミュレーションプロジェクトと一線を画す存在にしているのは、実機の性能を大幅に超えている点である。両ハードウェアはアナログ映像出力を前提としており、HDMIポートを備えていないため、現代の4Kテレビで表示するには高価なアップスケーラーを用いても限定的な画質にとどまる。しかし、DolphinはGPUに対して元のゲームのジオメトリをより高いピクセル数でラスタライズするよう指示する内部解像度設定を備えており、本来480pで描画されるゲームを追加のフィルタリングなしで4Kや1080pなどの高精細な映像で出力できる。

さらに、アンチエイリアシングや4:3タイトルへの16:9強制ワイドスクリーン適用、コミュニティ制作者によるHDテクスチャパック、RetroAchievementsの統合、マルチプレイ用ネットプレイ、制御されたテストで測定された実機以下の入力遅延などの機能を備える。How-To Geekが報じたところによると、2026年3月の「2606」リリースでは、セガ、ナムコ、任天堂が共同開発したアーケード基板「Triforce」のエミュレーションにも対応した。

■JITリコンパイラとメモリ管理の進歩

「Perfect」評価の割合が倍増した背景には、Dolphinの動的JIT（Just-In-Time）リコンパイラにおけるエンジニアリングの積み重ねがある。ゲームキューブとWiiはPowerPCベースのCPUを採用しているが、現代のPCやスマートフォンはx86-64またはARM64という全く異なる命令セットアーキテクチャで動作しているため、実行時に命令を変換する必要がある。DolphinのJITリコンパイラは、PowerPC命令のブロックをホストCPUの命令に変換してキャッシュし、高速に実行させる。

JITリコンパイラを採用せず命令を1つずつ解釈する「インタプリタ」方式では実用的な速度を出せない。DolphiniOSの開発ブログで説明されている通り、AppleがiOS上でサードパーティ製アプリによるJITリコンパイラの利用を認めていないため、iPhone上でDolphinが十分なパフォーマンスを発揮できないのはこれが理由である。

2023年から2026年の間に完全動作率が38.2%から69%へ急上昇した大きな要因は、メモリ管理の最適化にある。How-To Geekの報道によれば、Dolphinは「fastmem」と呼ばれる技術でメモリ操作を高速化してきたが、2026年3月のリリースまでは標準的なメモリマッピング（BAT）を使うゲームのみが対象だった。2026年3月のアップデートでページテーブルアドレス方式（Full MMU）を用いるタイトルにもfastmemが拡張されたことで、『ローグ スコードロン III』のような従来動作が重かったタイトルも十分なスペックのハードウェア上で全速動作が可能になった。

■「Playable」と「Perfect」の定義および他エミュレータとの比較

Dolphinの互換性評価はクラウドソーシングによって厳格に分類されている。起動からエンディングまで全く問題なく動作する場合のみ「Perfect」と評され、軽微なグラフィックや音声を伴うもののクリア可能な場合は「Playable」となる。その下には「Intro」（起動するがゲームプレイ前にクラッシュ）や「Broken」（全く起動しない）が存在する。

OC3Dが2026年7月21日の互換性レポートで指摘したように、残りの2.2%の未対応タイトルはCPU命令レベルやレジスタのタイミングなど極めて特殊な挙動を要求するマイナーな作品が中心であり、大半のユーザーが遭遇することはないとされる。

他のエミュレーション分野と比較すると、PlayStation 2エミュレータである「PCSX2」は2025年時点で99.5%という全体互換性を達成している。しかし、完全動作を示す「Perfect」の割合においては、Dolphinの69%がPCSX2を上回っており、Wiiエミュレーションの成熟度を示している。2倍近いライブラリ数を誇るPCSX2に対し、Dolphinが全体互換性で迫りつつPerfect率で上回っているのは、近年のJITおよびMMU改良の成果を反映しているとOC3Dは分析している。

■ゲーム保存の必要性と法的な不確実性

この技術的成果の背景には、ゲーム保存を巡る危機的状況が存在する。Video Game History Foundation（VGHF）が2023年に発表した調査によると、2010年以前に米国で発売されたゲームの87%が絶版状態にあり、中古の物理メディアか美術館、あるいはエミュレーションを通じてしかアクセスできないという。Wiiショッピングチャンネルが2019年1月に終了したことや、実機ハードウェアの経年劣化が進んでいることもあり、公式な入手手段は非常に限られている。

一方、Dolphinの法的な位置付けについては精密な文脈での理解が必要である。米国では「Sega v. Accolade (1992)」および「Sony v. Connectix (2000)」の判例に基づき、リバースエンジニアリングによって開発されたクリーンルーム方式のエミュレータ自体はフェアユースとして合法とされる。しかし、Dolphinに関して焦点となっているのは、エミュレータのソースコードにWiiの復号キー（Wii Common Key）が含まれている点が、DMCA（デジタルミレニアム著作権法）第1201条の技術的保護手段の回避禁止規定に抵触するかどうかという点である。

2023年5月に任天堂がValveに法的な警告を送ったことでDolphinのSteamページが取り下げられたのは、この復号キーの同梱が理由であった。2024年に240万ドル（約3億9,120万円、1ドル=163円換算）で和解した「Nintendo v. Yuzu」訴訟や、2026年2月に任天堂が実行したGitHub上のSwitchエミュレータリポジトリに対するDMCA削除要請など動きは相次いでいるが、アーキテクチャが異なり旧世代機を対象とするDolphinに対する直接の法廷判断は未だ出されていない。なお、Dolphin自体はゲームを配布しておらず、所有するディスクからの吸い出しはユーザー自身の責任となる。

■注目ポイントQ&A

●DolphinでゲームキューブやWiiのゲームはどの程度動作しますか？

2026年7月21日時点のデータベースによると、全体の97.8%が「Playable（プレイ可能）」以上と評価されています。さらにWiiタイトルの69%は、最初から最後まで全く問題なく動作する「Perfect」評価を獲得しています。

●Dolphinエミュレータを使用することは合法ですか？

米国では、独自にリバースエンジニアリングして開発されたエミュレータ本体は過去の判例により合法とされています。ただし、Dolphinのソースコードに含まれるWiiの復号キー（Wii Common Key）が著作権法（DMCA）の回避禁止規定に触れるかどうかは法的に結論が出ていません。また、自身で所有するディスクから吸い出した画像ではなく、インターネットからROMをダウンロードする行為は違法となります。

●なぜ古い任天堂ゲームを公式に購入して遊ぶ手段が少ないのですか？

Video Game History Foundationの調査によると、2010年以前の米国のゲームの87%が商業的に入手不可能な状態です。Wiiショッピングチャンネルなどのオンラインストアが終了したことや、任天堂が過去のカタログの大半を現代のプラットフォームで再販売していないことが原因です。

●iPhoneでDolphinを使ってゲームをプレイできますか？

不可能です。Dolphinの動作にはコードをリアルタイム変換するJITリコンパイラが必要ですが、AppleはiOS上でのJIT利用を原則として許可していません。JITなしの低速な解釈モードでは現代のiPhoneであっても十分な性能が出ないためです。DolphinはAndroid、Windows、macOS、Linuxに対応しています。

元記事: Dolphin Emulator Clears 97.8% Compatibility: Perfect Wii Ratings Rise from 38 to 69 Percent