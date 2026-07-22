デルの新型「XPS 13」が登場、MacBook Neoと同価格でタッチ対応もAI性能では一歩譲る

AppleがMacBook Neoを値上げしたことで、Windows PCメーカーに好機が訪れている。Dellが投入した新型「XPS 13」は、MacBook Neoと同じ699ドル（約11万4,000円）からという価格設定で、タッチ対応ディスプレイなどの魅力的な機能を備える。しかし、AI処理性能を左右するNPUの性能ではAppleに後れを取っており、オンデバイスAI機能を重視するユーザーにとっては選択の分かれ目になりそうだ。

■Appleの値上げがもたらした好機

Appleは2026年6月25日、AI需要に伴うDRAM不足を理由に、MacBook Neoの価格を599ドルから699ドル（約11万4,000円、1ドル=163円換算、以下同）に引き上げた。この値上げは、手頃な価格帯のノートPC市場に大きな影響を与えている。

こうした中、米メディアのTom's Guideは、Dellがこの動きに対抗して投入した新型「XPS 13」の48時間ハンズオンレビューを公開した。同メディアは、699ドルという価格において、この製品はここ数年で最も強力な「Appleの最安Mac」に対するWindowsの対抗馬であると結論付けている。ただし、どちらを選ぶべきかは、NPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）の性能をどれだけ重視するかによって異なるという。

Dellは5月下旬の「Computex」で、MacBook Neoの直接のライバルとしてXPS 13（モデル名：DX13260）を発表した。一般向けの価格は699ドル（約11万4,000円）から、学生向けは599ドル（約9万7,600円）からとなっており、これはAppleが値上げした後の価格体系と完全に一致している。これにより、エントリーモデルにおける両プラットフォーム間の学生向け価格の差は解消された。

■Appleのメモリ危機が市場に与えた影響

これまで3カ月間、MacBook Neoの599ドルという小売価格は強力なセールスポイントだった。しかし、AppleがDRAMやNANDフラッシュの深刻な不足を理由に、MacやiPadのラインアップ全体を値上げしたことで状況は一変した。

調査会社TrendForceによると、AIデータセンターの建設ラッシュに伴い、2026年初頭には一般的なDRAMの契約価格が前四半期比で最大90%から95%も急騰した。半導体大手のMicronは、この不足が少なくとも2027年まで続くと予測している。値上げ発表の日、Appleの株価は5%以上下落し、CEOのティム・クック氏はアナリストに対し「これほど短期間にこれほど部品価格が上昇したことは過去にない」と語った。

この結果、タッチスクリーン、120Hzの可変リフレッシュレートディスプレイ、Wi-Fi 7、バックライト付きキーボード、512GBのストレージを備えたDellのXPS 13が、Appleの最安ノートPCとまったく同じ価格で並ぶという、数カ月前には予想できなかった市場環境が生まれている。

■低価格を実現した「Wildcat Lake」の設計

XPS 13が699ドルという価格を実現できたのは、マーケティング上の偶然ではなく、Intelが普及帯向けに設計した「Core Series 3」（開発コード名：Wildcat Lake）のアーキテクチャによるものだ。

Wildcat Lakeは2つのタイル（チップレット）を組み合わせたパッケージデザインを採用している。演算を担う「コンピュート・タイル」は、Intelの最先端1.8nmクラスの製造技術「Intel 18A」プロセスで製造されている。これには2つの高性能コア（Cougar Cove）、4つの高効率コア（Darkmont）、NPU 5ブロック、および2つのXeコアを備えたXe3内蔵GPUが統合されている。

一方、接続機能を担う「プラットフォーム・コントローラー・タイル」は、TSMCのより古く安価なN6プロセスで製造されている。このタイルが、6レーンのPCIe Gen 4、最大2基のThunderbolt 4ポート、Wi-Fi 7（Intel BE213）、Bluetooth 6.0などの接続性を処理する。これら2つのダイは、チップレット間の接続規格である「UCIe（Universal Chiplet Interconnect Express）」を介して通信する。Intelの消費者向け製品でUCIeが採用されるのはこれが初めてとなる。

この分割設計により、高価な18Aプロセスで製造するシリコンの面積を最小限（初期の分析では約70mm²）に抑え、接続機能には成熟して安価なTSMC N6プロセスを利用することで、大幅なコスト削減を実現した。これが、Thunderbolt 4やWi-Fi 7を搭載しながら699ドルという低価格を実現できた理由である。

なお、ベースモデルのXPS 13に搭載される「Core 5 320」は、最大4.6GHzで動作する2P+4LPEコア構成となっている。今回テストされた899ドル（約14万6,500円）の構成では、16GBのLPDDR5X-7467メモリと512GB of M.2 Gen 4 NVMeストレージが組み合わされている（699ドルのベースモデルは8GBのRAMを搭載）。

■Tom's Guideによる48時間レビューの結果

Tom's Guideのレビュアーであるトニー・ポランコ氏は、16GBメモリと512GBストレージを搭載した899ドルのモデルを48時間試用し、その結果を報告している。

デザイン面において、Dellの設計は高く評価されている。CNC加工されたアルミニウム製ユニボディは厚さ12.7mm、重量は2.2ポンド（約1.0kg）で、13インチのMacBook AirやMacBook Neo（2.7ポンド、約1.22kg）よりも約226g軽い。筐体にはたわみや歪みがなく、この価格帯のWindowsノートPCにありがちだったプラスチック製の安っぽさは一切ないという。

ディスプレイは、13.4インチの2.5K（2560×1600）タッチスクリーンを搭載している。リフレッシュレートは30Hzから120Hzの間で可変し、軽作業時にはバッテリー消費を抑えつつ、アクティブな使用時には滑らかな表示を実現する。輝度測定では、SDRモードで394ニト、HDRモードで433ニトを記録した。これはMacBook NeoのSDR 452ニト、HDR 480ニトには及ばないものの、十分に競争力のある数値だ。色域はsRGBカバー率112.6%、DCI-P3カバー率79.8%で、MacBook Neo（sRGB 110.9%、DCI-P3 78.6%）をわずかに上回っている。また、MacBook Neoにはタッチパネルが搭載されていない。

さらに、XPS 13にはバックライト付きキーボード、Windows Helloの顔認証に対応した赤外線（IR）センサー、Dolby Atmos対応の8Wクアッドスピーカー、Wi-Fi 7対応など、MacBook Neoにはない機能が多数搭載されている。ポート類も、XPS 13がUSB-C 3.2 Gen 2ポートを2基（いずれも充電対応）備えるのに対し、MacBook NeoはUSB-C 3.2 Gen 2が1基とUSB-C 2.0が1基となっている。

■CPU性能比較：MacBook Neoが優位を維持

CPUのベンチマーク測定では、Core 5 320はAppleの「A18 Pro」に後れを取っているが、その差はワークロードの種類によって異なる。

Geekbench 6のスコアでは、XPS 13がシングルコア2,570、マルチコア8,136を記録したのに対し、MacBook Neoはシングルコア3,535、マルチコア8,920だった。シングルコア性能ではAppleが38%リードしており、A18 Proの処理効率の高さが示されている。一方、マルチコア性能の差は9.6%と縮まっている。これは、Wildcat Lakeの6コア構成が並列処理において負荷を分散できるためだ。

Handbrakeによる4K動画から1080pへのトランスコードテストでは、MacBook Neoが9分57秒で完了したのに対し、XPS 13は10分8秒と、差はわずか11秒だった。また、15個のブラウザタブを開きながらYouTube動画を同時に再生するような日常的なマルチタスクにおいて、XPS 13で速度低下は感じられなかったと報告されている。

バッテリー駆動時間について、Dellは52Whのバッテリーにより最大17時間のストリーミング再生が可能だとしている。Tom's Guideによる詳細なバッテリーテストはまだ完了していないが、同様の条件下でMacBook Neoは13.5時間の駆動を記録している。

■AI性能とGPU性能におけるAppleの優位性

ベンチマーク以上の差が現れるのが、AI推論処理とGPU性能の2分野だ。

Core 5 320のNPUは、仕様上16 TOPS（INT8）の処理能力を持つ。これに対し、A18 Proの16コアNeural Engineは35 TOPSに達し、AI処理能力には約2.2倍の開きがある。写真の補正、リアルタイム文字起こし、AI執筆支援など、オンデバイスAIを活用する処理においては、この差が実用上の違いとなって現れる。

GPU性能の差も顕著だ。XPS 13は2つのXe3コアを搭載しているが、ハードウェアによるレイトレーシングには対応していない。一方、MacBook NeoのA18 Proは、ハードウェアアクセラレーションによるレイトレーシングに対応した5コアGPUを搭載しており、グラフィックス負荷の高い処理においてWildcat Lakeを大きく上回る。

米メディアのPCMagはこの比較を評価し、XPS 13の筐体設計やタッチスクリーン、携帯性、キーボードの優位性を認めつつも、総合的な評価ではMacBook Neoに軍配を上げている。

■XPS 13は「Copilot+ PC」なのか？

結論から言うと、このモデルは「Copilot+ PC」ではない。これは、2026年にノートPCを購入する上で最も重要なスペック上の違いである。

Microsoftは、NPUの処理能力が40 TOPS以上であることをCopilot+ PCの要件としている。Core 5 320's NPUは16 TOPSにとどまるため、この基準を満たしていない。そのため、XPS 13では「Windows Recall（回顧）」や、NPUを利用したリアルタイム字幕など、MicrosoftがAI PCの目玉機能としてアピールしている機能を利用できない。

699ドルの価格帯において、XPS 13とMacBook Neoのどちらを選ぶかは、「AI PC」として認定されたマシンを選ぶかどうかの選択でもある。MacBook Neoの35 TOPSのNeural Engineは、Microsoftが定めるWindowsのAI PC基準を大きく上回る性能を持つ。日常的な作業の多くでNPUが使われることはないが、最新のオンデバイスAI機能をネイティブに実行したいユーザーにとっては、A18 Proを搭載するMacBook Neoが構造的な優位性を持つ。

なお、Intelの次世代チップ「Panther Lake」世代の「Core Ultra 7 355」を搭載した上位構成 of XPS 13であれば、大幅に向上したNPU性能を備え、Copilot+ PCの要件を満たしている。ただし、これらのモデルはより高い価格帯からとなる。

■総評

AppleがMacBook Neoを699ドルに値上げしたことは、Dellにとって強力な対抗馬を投入する絶好の機会となった。新型XPS 13は、タッチスクリーン、120Hzリフレッシュレート、Wi-Fi 7、バックライト付きキーボード、そして2倍の初期ストレージ容量を同じ価格帯で提供し、さらに約1.0kgという軽量ボディを実現している。

一方で、A18 ProはシングルコアCPU性能、GPU性能、そしてオンデバイスAI推論において明確な優位性を保っている。また、MacBook Neoのディスプレイは輝度測定においてより明るい。WindowsのAI PC機能を重視するユーザーにとって、XPS 13の16 TOPSというNPU性能は、Microsoftが設定したCopilot+ PCの基準に届かない点がネックとなる。

MacBook Airほどの予算はかけずに、プレミアムな質感の超軽量WindowsノートPCを求めるユーザーにとって、699ドルのXPS 13は非常に魅力的な選択肢だ。しかし、プラットフォームを問わず、700ドル未満で最も強力なAI処理能力を求めるのであれば、機能面でのスペックは劣るものの、MacBook Neoが依然として推奨される選択肢となるだろう。

今後公開されるTom's Guideのフルレビューにおける、実測のバッテリー駆動時間テストの結果が、購入を検討する上での重要な判断材料になりそうだ。

■注目ポイントQ&A

●Dell XPS 13はMacBook Neoよりも優れていますか？

重視する機能によって異なります。XPS 13は同じ699ドルという価格で、タッチスクリーン、120Hz可変リフレッシュレート、Wi-Fi 7、バックライト付きキーボード、512GBのストレージを備えています。一方、MacBook NeoはCPUのシングルコア性能、GPU性能、ディスプレイの明るさ、そして35 TOPSのNeural Engineによる高いAI処理能力が強みです。ハードウェアの付加機能を重視するならXPS 13、処理性能やAI機能を重視するならMacBook Neoが適しています。

●Dell XPS 13は「Copilot+ PC」に適合していますか？

いいえ、適合していません。搭載されているCore 5 320のNPU性能は16 TOPSであり、MicrosoftがCopilot+ PCの要件として定める40 TOPSに届きません。そのため、Windows Recallなどの高度なAI機能は利用できません。これらの機能が必要な場合は、IntelのPanther Lake世代のプロセッサを搭載した上位モデルや、要件を満たすAMD、Qualcomm製チップ搭載モデルを検討する必要があります。

●AppleがMacBook Neoを値上げした理由は何ですか？

AIデータセンターの建設需要に伴う、世界的なDRAMおよびNANDフラッシュメモリの不足が原因です。この不足によりメモリの契約価格が急騰したため、Appleは2026年6月25日にMacBook Neoを含むMacやiPadなどの製品群を一斉に値上げしました。

●学生が購入する場合、Dell XPS 13の方がMacBook Neoよりも安くなりますか？

いいえ、ベースモデルの学割価格はどちらも599ドルで同額です。以前はMacBook Neoの学割価格が499ドルでAppleが有利でしたが、2026年6月の値上げにより価格差がなくなりました。そのため、価格ではなく機能や性能の好みで選ぶことになります。

元記事: Dell XPS 13 Matches MacBook Neo Price, Adds Touch, Trails on AI Performance