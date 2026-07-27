Framework、出荷直前のノートPCでメモリ価格を約80%値上げへ AI需要による供給不足が直撃

モジュール式ノートPCメーカーのFrameworkは、出荷を控えた「Laptop 13 Pro」向けLPCAMM2メモリの価格を約80%引き上げると発表した。AIデータセンター向けの需要急増に伴う世界的なメモリ不足が原因であり、一部の予約注文は自動的にダウングレードされる。この異例の価格改定は、PC市場全体に波及しつつあるメモリ高騰の深刻さを浮き彫りにしている。

■予約注文のダウングレード対象

モジュール式ノートPCメーカーのFrameworkは7月22日、出荷間近の「Laptop 13 Pro」向け32GB LPCAMM2メモリアップグレードの価格を439ドル（約7万2000円、1ドル=164円換算、以下同）から800ドル（約13万1000円）へと82%引き上げ、64GBオプションを849ドル（約13万9000円）から1,600ドル（約26万2000円）へと88%引き上げると発表した。この発表は初回出荷が工場を出発する予定の数日前に行われ、コンシューマー向けノートPCメーカーが公表した直前の価格改定としては極めて異例だ。CEOのNirav Patel氏が自ら説明を投稿しており、その理由は、現在市場のあらゆるノートPCの経済性を変えつつあるAI主導の世界的なメモリ不足である。

Frameworkによると、既存の予約注文すべてをカバーする十分なLPCAMM2の在庫は確保しているものの、容量の構成比が合っていないという。公式発表で説明されている通り、同社は64GBモジュールをLaptopの予約注文のバッチ4まで、およびMainboardの注文のバッチ7までに割り当てた。それ以降のバッチで64GBを選択していた予約注文は、元の32GBの価格で自動的に32GBに変更された。また、同じバッチの区切り以降で32GBを選択していたDIY EditionおよびMainboardの注文は、元の16GBの価格で16GBに変更されている。

当初から32GBが含まれていた完成品（Pre-built）の注文はダウングレードされていない。Frameworkは現在、Core X7 Ultraの完成品構成で16GBメモリを提供していないため、これらの注文は指定通り維持される。構成の変更に不満がある顧客は、注文をキャンセルしてデポジットの全額返金を受けることができる。

■CEOが明かした価格改定の背景

Patel氏はこの発表において言葉を濁さなかった。同社は第2四半期から第3四半期にかけて、LPCAMM2のコストが10%台から半ば程度の割合で上昇すると予想しており、これまでは他で吸収できていたレベルだった。しかしPatel氏が明かしたところによると、名前は伏せられたサプライヤーから提示された価格は、Frameworkが以前の在庫に対して支払った額の2倍以上だったという。

Frameworkは長年、予約注文を行えば価格が固定されると約束しており、プロセッサからストレージに至るまで、過去の複数回の価格上昇においてもその約束を守ってきた。しかし、LPCAMM2においてその連続記録は途絶えることになった。これはFrameworkが方針を変えたからではなく、その数字がもはや事業を維持できるものではなくなったためだ。同社は、LPCAMM2の新たな小売価格でさえ実際の新たな調達コストを下回って設定されており、新規顧客のために値上げ分の一部を吸収していると明言している。

同時に発表されたその他の価格変更として、Intel Core Ultra X7およびX9プロセッサのコスト上昇、Windowsライセンス料の値上げ、一部のRyzen AI 300向けメモリおよびストレージのコスト上昇がある。一方で、Frameworkは48GB DDR5モジュール、WD_BLACK SN850X 8TB SSD、およびWD Blue SN7100 1TBドライブの価格を引き下げることには成功している。

■LPCAMM2とは何か、なぜ危機の影響を強く受けるのか

LPCAMM2（Low Power Compression Attached Memory Module, second generation）は、ノートPCのメモリ設計を30年近く制約してきた問題を解決するJEDEC標準規格（2023年12月5日にJESD318として公開）である。

その問題とは、より高速なDRAMメモリ、特にIntelのCore Ultra Series 3などのプロセッサで現在必要とされているLPDDR5Xチップが、信号のタイミングに対して極めて敏感であることだ。従来のSO-DIMM設計では、メモリスロットからCPUまでの長い配線が電力を浪費し、タイミングのジッターを引き起こすため、特に約6,400 MT/sを超える速度の達成が制限される。ノートPCメーカーが採用した解決策は、LPDDR5Xチップをマザーボード上のCPUのすぐ隣に直接はんだ付けすることだった。これにより配線長の問題は解消されるが、メモリが永久に固定され、アップグレードできなくなる。

LPCAMM2は、異なるコネクタアーキテクチャによってこれを解決する。エッジコネクタ（1997年以来SO-DIMMで使用されているスロット方式）ではなく、LPCAMM2はランドグリッドアレイ（最新のプロセッサで使用されているのと同じピングリッド方式）を使用し、すべての信号配線を短く等長に保つ高密度圧縮インターポーザーを組み合わせている。モジュールはマザーボードに平らに置かれ、ネジで固定され、取り外して交換することができる。元のCAMMのコンセプトはDellのエンジニアであるTom Schnell氏によって開発され、JEDECはMicronがLPDDR5X仕様に関する重要な技術的作業を行うプロセスを経て、これをCAMM2/LPCAMM2として標準化した。

その結果、はんだ付けされたLPDDR5Xと同等の電力効率と速度（FrameworkのモジュールはLPDDR5X-7467 MT/sで動作）を持ちながら、取り外しやアップグレードが可能なメモリが実現した。FrameworkのIntelベースのLaptop 13 ProがLPCAMM2を必要とするのは、搭載するX7およびX9 Core Ultra Series 3プロセッサが、SO-DIMMでは確実な維持が不可能なメモリ速度で動作するためだ。同じノートPCのAMD Ryzen AI 300バリアントは、それらのチップの異なるメモリアーキテクチャ要件を反映して、代わりにSO-DIMMを使用している。

LPCAMM2のモジュール本体は23mm × 78mmで、同等のSO-DIMM構成よりも基板面積を60%削減できる。この省スペース化は、Laptop 13 Proが約1.42kgの重量と15.85mmの薄さのシャーシに74Whのバッテリーを搭載できる理由の一つとなっている。

■AIメモリ危機がLPCAMM2を直撃する構造

LPCAMM2は、AIデータセンターが現在大量に消費しているのと同じLPDDR5Xメモリダイを使用している。Frameworkの2025年12月の価格に関する投稿によると、NVIDIAのGB300 AIコンピューティングシステムの1ラックには17TBのLPDDR5Xが必要であり、これはノートPC用モジュール約1,000個分に相当する。ハイパースケーラーが数千のラックを展開するにつれ、LPCAMM2モジュールに使用されるのと全く同じ種類のメモリの世界的な供給が吸収されている。

DRAMの主要メーカー3社（Samsung、SK Hynix、Micron）は、世界のDRAM供給の約90〜95%を支配している。これら3社が同時にウェハーの生産能力をAIアクセラレータ向けの広帯域メモリ（HBM）に振り向けると、コンシューマー市場がその不足分を被ることになる。DRAM市場動向に関する報道によると、ウェハーの経済性は厳しく、1GBのHBMは標準的なDRAMの約3〜4倍のウェハー生産能力を消費するという。ウェハーがHBMに変換されるごとに、コンシューマー向けLPDDR5Xのプールから3〜4GBが失われる計算だ。

TrendForceによると、DRAMの契約価格は2026年第1四半期に前期比で記録的な90〜95%の急騰を見せ、第2四半期には58〜63%の上昇が予測されている。2026年第3四半期について、TrendForceはさらに13〜18%の上昇を予測している。この上昇の鈍化は供給の改善によるものではなく、コンシューマー向けメーカーが買い手の許容できる限界に達したためだ。クラウドプロバイダーやハイパースケーラーは、複数年の長期契約を通じてプレミアムだが安定した価格で割り当てを確保しており、コンシューマーチャネルは残された変動をすべて吸収することになる。

LPCAMM2の状況は、それが新しく生産量の少ないフォーマットであるという2つ目の要因によってさらに悪化している。SO-DIMMモジュールは1997年以来大規模に製造されてきた。LPCAMM2は2023年12月に標準化され、2024年にようやくコンシューマー向けに大量導入されたばかりだ。LPCAMM2モジュールを生産するメーカーは少ないため、SO-DIMMを大規模に購入する大手OEMと比較して、Frameworkは交渉力が弱く、代替の調達先も少なく、価格のクッションも小さい。

■アップグレードの経済的合理性が問われる事態に

発表では明言されていないが、生の価格データが示唆していることがある。それは、アップグレードのコストが競合する密閉型デバイス（メモリ増設不可の製品）の購入コストを上回った場合、ノートPCの所有に対するFrameworkのアプローチの経済的合理性が変化するということだ。

後で32GBにアップグレードするつもりで、Framework Laptop 13 Pro DIY Editionの16GBモデルを1,199ドル（約19万6000円）で構成した購入者は、現在800ドル（約13万1000円）のアップグレードモジュール費用に直面しており、32GBシステムの実質的な総額は約1,999ドル（約32万7000円）になる。同等のスペックを持つ大手OEMの密閉型32GB Panther LakeノートPCは、それよりも大幅に安く購入できる。Frameworkのアップグレード可能性の約束を実現するLPCAMM2モジュールは、シングルスロット設計である。2枚目のメモリを追加できることがあるSO-DIMMシステムとは異なり、LPCAMM2システムでは追加するのではなく、既存のモジュールを交換する必要がある。

これはLaptop 13 Proを避ける理由にはならない。同機はLPDDR5Xを7,467 MT/sで動作させており、これは同等の設計の多くに見られる5,600 MT/sのSO-DIMMよりも有意義に高速だ。また、アルミニウムシャーシ、74Whバッテリー、PCIe Gen 5ストレージスロット、そして「修理を前提とする」アプローチは依然として魅力的である。しかし、Frameworkと密閉型の代替品の間で迷っている読者は、選択する前にこの計算を終える必要がある。つまり、最終的に必要となるメモリの総コストはいくらか、そしてそれは競合他社で既にインストールされているメモリを購入する場合と比較してどうなのか、ということだ。

Frameworkは何が起きているかについて透明性を保っている。アップグレードの道はまだ存在している。この価格引き上げが突きつける疑問は、32GBモジュールが800ドルという価格で、そのアップグレードの道がほとんどの購入者にとって経済的に合理的かどうかであり、それは同社が代わりに答えることのできない問題である。

■少なくとも2027年まで続く、すべてのノートPC購入者への警告

Frameworkの価格危機は、すべてのコンシューマー向けノートPC購入者に何が待ち受けているかを鮮明に示している。TechTimesの過去のDRAM市場分析によると、メーカーが隠しきれないほど大きくなったコスト上昇を吸収できなくなるため、Gartnerは2026年末までにPC価格が2025年比で17%、スマートフォン価格が13%上昇すると予測している。TrendForceは、高コストなメモリコンポーネントの上昇が、業界全体で小売ノートPCの価格に徐々に波及していると警告している。

状況が緩和される時期についての見通しは明るくない。Samsungのメモリ部門トップであるKim Jaejune氏は2026年4月、メモリ製品全般にわたる深刻な不足は少なくとも2027年まで続くと予想されると警告した。SK HynixのCEOであるKwak Noh-jung氏は7月10日にReutersに対し、2027年は業界史上最悪のメモリ供給の年になり、顧客の需要は2030年以降も同社の供給能力を上回り続けると予想されると語った。UBSのアナリストは、世界のDRAM市場は少なくとも2028年第2四半期まで供給不足が続くと予測している。MicronのCEOは、意味のある価格の正常化は早くても2028年になると予想しており、AMDのCEOであるLisa Su氏はComputex 2026で、DDR5の価格は同じ年まで正常化しないだろうと述べた。

新たな製造能力の建設は進んでいるが、現在の不足期間内に救済をもたらすことはない。韓国の平沢にあるSamsungのP5メガファブは、2028年後半の量産開始を目標としている。SK HynixのM15X施設は、2027年半ばまでの初期稼働を予定している。Micronのアイダホ工場は2027年半ばの最初のウェハー出力を目標としており、コンシューマー向けの有意義な生産量はその後になる。

FrameworkのLaptop 13 Proは依然として7月下旬の初回出荷を目指しており、同社は予約注文の混乱に対処するために迅速に動いている。しかし、初回出荷の数日前に主力製品の価格が夜通しで改定されたことは、AIメモリ危機がより広範なハードウェアエコシステムにいかに深刻なストレスを与えているかを示す透明な窓となっている。FrameworkのLPCAMM2モジュールに起きたことは、隠しきれないほど大きくなった価格上昇をもはや吸収できなくなったすべてのノートPCメーカーに、程度の差こそあれ、これから起ころうとしていることなのだ。

■注目ポイントQ&A

●LPCAMM2とは何ですか？なぜそんなに高価なのですか？

LPCAMM2（Low Power Compression Attached Memory Module, second generation）は、はんだ付けされたLPDDR5XノートPCメモリのパフォーマンスと、従来のSO-DIMMの取り外し可能性を組み合わせたJEDEC標準のメモリフォーマットです。エッジスロットではなくランドグリッドアレイコネクタを使用することで、信号配線を短くし、SO-DIMMでは確実に達成できない高速化を実現しています。高価な理由は、新しい規格（2023年12月策定）であり、限られたメーカーによって少量生産されていること、そしてAIデータセンターが現在大量に消費しているのと同じLPDDR5Xダイを使用しているため、価格が急騰しているからです。

●私のFramework Laptop 13 Proの予約注文は影響を受けますか？どのような選択肢がありますか？

Laptopのバッチ5以降、またはMainboardのバッチ8以降の予約注文で64GBを選択していた場合、構成は元の32GBの価格で32GBに変更されている可能性が高いです。それ以降のバッチ（DIYまたはMainboardのみ）で32GBを選択していた場合、構成は元の16GBの価格で16GBに変更されている可能性があります。32GBの完成品（Pre-built）の注文はダウングレードされていません。Frameworkは、キャンセルを希望する顧客に対してデポジットの全額返金を提供しています。特定のバッチ番号とステータスについては、注文確認メールとFrameworkコミュニティフォーラムを確認してください。

●LPCAMM2のアップグレードが再び手頃な価格になるまで、メモリ価格はいつ下がりますか？

アナリストのコンセンサスでは、意味のある価格低下は早くても2027年後半であり、コンシューマー向けDRAM価格が正常に近い状態になるのは2028年以降とする予測がほとんどです。SK HynixのCEOは2026年7月に、需要は2030年以降も供給能力を上回り続けると述べており、これは一時的な急騰ではなく複数年にわたる構造的な問題です。Samsung、SK Hynix、Micronの新しい製造施設は建設中ですが、コンシューマー向けLPDDR5Xを意味のある量で生産する最初の工場が稼働するのは2027年から2028年になります。

●メモリ価格の急騰により、Framework Laptop 13 Proは同等のRAMを搭載した密閉型の代替品よりも価値が低くなりますか？

購入後にRAMをアップグレードする予定の購入者にとって、計算は変わりました。ベースとなる1,199ドルのDIY価格に800ドルの32GB LPCAMM2モジュールを追加すると、ストレージとOSを除いて約1,999ドルの32GBシステムになります（Frameworkはモジュールを自社の調達コスト以下で販売していると明言しています）。初日から32GBが必要な購入者は、短期的には密閉型のPanther Lakeの競合製品の方が費用対効果が高いと感じるかもしれません。Frameworkの価値提案は、同じハードウェアを5年以上使用する予定の購入者、故障した個々のコンポーネントを交換できる能力を重視する購入者、または16GBから始めてメモリ価格が正常化するのを待ってからアップグレードする意思のある購入者にとって、依然として最も強力です。

元記事: AI Memory Crisis Forces Framework to Double RAM Prices Before Laptop 13 Pro Ships