英ロボット新興Humanoidが約249億円調達、Boschらが製造・導入で強力タッグ

ロンドンを拠点とするロボットスタートアップのHumanoidは2026年7月21日、シリーズAラウンドで1億5200万ドル（約249億円、1ドル=164円換算）を調達したと発表した。調達後の評価額は13億5000万ドル（約2214億円）に達し、同社は欧州初の「ヒューマノイド専業」ユニコーン企業になったとしている。今回の調達で注目されるのは金額ではなく、出資者であるBoschとSchaefflerが、それぞれ製造委託先および主要顧客・部品サプライヤーという二重の役割を担っている点だ。これにより同社は、すでに工場で稼働するロボットと、さらに数千台を導入する拘束力のある契約という、同段階のスタートアップにはない強みを得ている。

■車輪型を選択した技術的・商業的理由

今回のラウンドは、Figure AIにも出資したディープテック系ベンチャーキャピタルのPrime Movers Labが主導し、Schaeffler、Bosch、Fubon Financial Holding Venture Capital、そしてLVMH会長ベルナール・アルノー氏のファミリーの投資ビークルであるAglaé Venturesが参加した。これにより、総資金調達額は2億7000万ドル（約4428億円）に達した。

Humanoidがユニコーン企業の主張において「専業（pure-play）」という修飾語を用いていることには意味がある。ドイツのNEURA Roboticsは、Humanoidの発表の6週間前である2026年6月10日に、評価額70億ドル（約1兆1480億円）で最大14億ドル（約2296億円）のシリーズCラウンドを完了しており、資金調達額において欧州のヒューマノイドロボットメーカーとして大きくリードしている。Humanoidが「専業」という言葉を使ったのは、軽量ロボットアームやモバイルプラットフォームなど幅広いポートフォリオを持つNEURAに対し、自社が単一の製品ラインに注力していることを区別するためとみられる。両社は現在同時に加速しており、米国と中国の資本が支配してきたヒューマノイドロボット競争において、欧州の対抗馬となっている。

Humanoidの「HMND 01 Alpha」は、全方位移動が可能な車輪型ベースに双腕を備えたモバイルマニピュレーターだ。身長は220センチメートル、最高時速は7.2キロメートルで、現在のAlpha構成では合計最大15キログラムのペイロードを運ぶことができる。約29の自由度を持ち、12自由度の5本指ハンドまたは平行グリッパーを選択できるモジュール式ハンドシステムを備える。計算プラットフォームには、約800 TOPSのAI推論能力を提供するロボティクス向けの「NVIDIA Jetson Thor」を採用している。

二足歩行ではなく車輪型を選んだのは、商業的な結果を見据えた意図的な技術的決断だった。構造化された工場環境での二足歩行は、バランス維持のためだけに膨大な計算リソースを必要とする。これは、現在生産されている商用レベルのヒューマノイドプラットフォームにおいて未解決の課題だ。HMND 01を車輪型ベースに搭載することで、同社のAIシステム「KinetIQ」は計算リソースのすべてを操作、タスク推論、フリート（ロボット群）の連携に割り当てることができる。

また、車輪型は欧州の安全基準であるCE認証の取得を大幅に容易にする。Humanoidは2027年までに同認証の取得を目指しているが、動的バランスシステムを持つ二足歩行プラットフォームにとって、これははるかに複雑な規制上のハードルとなる。同社の最高製品責任者であるソティリオス・スタシノプロス氏は、車輪型デザインは二足歩行よりもエネルギー効率が高いとも指摘している。

IDCの予測によると、車輪型ヒューマノイドロボットは年平均成長率（CAGR）約120%で成長するとみられている。これは完全な二足歩行ヒューマノイドの予測CAGR（約95%）を大きく上回る。この成長は、構造化された産業環境における安定性と認証の優位性によって牽引されるという。Schaefflerの経営陣も、現代の製造施設の平坦な環境においては、脚部による移動の利点が技術的複雑さを補って余りあるものではないとして、車輪型プラットフォームを支持している。

■独自のAIフレームワーク「KinetIQ」

KinetIQは、ヒューマノイドロボットのフリートをエンドツーエンドでオーケストレーションするための独自のAIフレームワークだ。そのアーキテクチャは4つのレイヤーで構成され、フリートレベルの目標割り当てからミリ秒単位の関節制御まで、それぞれ異なる意思決定頻度で同時に動作する。

最上位の「System 3」はフリートレベルのエージェントAIとして機能し、各ロボットをツールとして扱い、数秒以内に反応して施設全体のオペレーションを最適化する。既存の施設管理システムと統合し、タスク要求や標準作業手順、リアルタイムの更新情報を取り込み、車輪型および二足歩行ロボットに作業を割り当てる。ワークステーションでのロボットの交代を調整し、スループットと稼働時間を最大化する。

その下の「System 2」は個々のロボットの実行機能であり、オムニモーダル言語モデルを使用して環境を観察し、System 3からの高レベルな指示をサブタスクに分解する。事前にプログラムされたシーケンスとは異なり、視覚的なコンテキストから動的に計画を更新するため、リアルタイムに変化する環境をナビゲートできる。

「System 1」は視覚・言語・行動（Vision-Language-Action）レイヤーであり、5〜10Hzで手や胴体、ベースなどの特定の部位の目標姿勢を指令し、ピックアンドプレースやコンテナ処理タスクの直接的なメカニクスを処理する。現在のアクションを実行中に次のアクションチャンクを準備するプレフィックス・コンディショニング技術を使用し、ロボットの動きを途切れさせずスムーズに保つ。

最下層の「System 0」は50Hzで全身制御を処理し、安定性、移動、動的リカバリを管理するミリ秒単位の関節コマンドを担う。KinetIQのSystem 0は完全にシミュレーション内で訓練された強化学習を使用しており、有能な移動モデルを生成するために約1万5000時間のシミュレーション経験を必要とする。このシミュレーションファーストのアプローチは車輪型と二足歩行の両方に等しく適用されるため、一方の形態で収集されたデータがフリート全体の性能向上に寄与し、時間とともに複利的に効果を発揮する。

このアーキテクチャの商業的な意味は明確だ。単一のKinetIQインストールが、施設全体でどのロボットにどのタスクを割り当てるか（System 3）から、個々のロボットのどの関節をどのトルクで動かすか（System 0）まで、スタック全体を管理する。BoschのCTOであるマティアス・ピリン氏が、同社のDfX（Design for Excellence）製造フレームワークは「ハードウェア設計、生産プロセス、サプライチェーン管理、コスト最適化」をカバーしていると述べたのは、このエンドツーエンドの垂直統合を指している。ソフトウェアとハードウェアのスタックは、事後的に結合されるのではなく、一緒に設計されているのだ。

■投資家が顧客・サプライヤーを兼ねる強みと制約

今回の資金調達ラウンドの構造的な目新しさは、投資家の顔ぶれにとどまらない。BoschとSchaefflerは、ほとんどのロボットスタートアップが何年もかけて個別に構築しようとする役割をそれぞれ担っている。

Schaefflerの役割は特に深い。2026年5月13日、HumanoidとSchaefflerは、ヒューマノイドロボットをSchaefflerの実際の製造業務に直接統合するための、拘束力のある段階的な導入および供給契約に署名した。この契約では、2032年までにSchaefflerのグローバル施設全体で4桁（数千台）の車輪型ユニットを導入することを目標としている。2026年12月から2027年6月までの初期導入フェーズは、ドイツの2拠点で行われる。ヘルツォーゲンアウラハでは実際の生産業務における箱の取り扱いに焦点を当て、シュヴァインフルトでは本格的な生産規模に近い安定した連続稼働をテストする6か月の検証フェーズが行われる。

同時に、SchaefflerはHumanoidの優先アクチュエータサプライヤーとなり、2031年まで車輪型プラットフォーム向け関節アクチュエータ需要の50%以上をカバーする。両社によると、この契約には7桁（数百万個）のアクチュエータが含まれるという。つまり、最終的にどのフォームファクタが主流になろうとも、SchaefflerはHumanoidのロボットから労働力を買い、そのロボットを動かす関節を売ることで利益を得る構造になっている。

Boschの役割も同様に具体的だ。子会社のRobert Bosch Robotics GmbHを通じて、BoschはHMND 01プラットフォームの製造委託パートナーを務めることを約束し、今後5年間で最大10万台の生産能力を割り当てている。BoschはDfXフレームワークを適用し、ロボットの量産準備を進めている。このパートナーシップは、ドイツのビュールにあるBoschのイントラロジスティクス施設で完了した概念実証（PoC）に続くものだ。そこでは、HMND 01ロボットが5つの異なるサイズと設置面積の箱をコンベアからトロリーへ自律的に移送した。

アクチュエータは、ヒューマノイドロボットの部品コストの推定40〜60%を占める最大の製造経費だ。世界最大のベアリングメーカーであり精密運動技術企業であるSchaefflerは、Humanoidが必要とする品質と量でこれらのコンポーネントを供給できる数少ない産業パートナーの1つだ。ロボットの導入を約束する同じ契約の一環として、2031年までそのサプライチェーンの50%以上を確保することで、Humanoidは最大のコストリスクと収益リスクを同時に解決した。

一方で、投資家が主要顧客および主要サプライヤーを兼ねることは、専業のVC投資家にはない影響力を持つことを意味する。もしHumanoidのロードマップが、Schaefflerの工場運営やBoschの製造エコノミクスに役立つものから逸脱した場合、これらの当事者は方向性を修正するインセンティブと契約上の立場を持っている。この連携はHumanoidの競争優位性であると同時に、見方を変えれば最も重要な構造的制約でもある。

■グローバル競争における欧州の立ち位置

これまで、世界のヒューマノイドロボット競争は、Figure AI（最近の評価額39億ドル＝約6396億円）やApptronik（2026年2月にGoogleやMercedes-Benzの支援を受けて5億2000万ドル＝約852億円を調達し、評価額53億ドル＝約8692億円）などの米国企業と、急速に台頭する中国の競合企業によって支配されてきた。世界のロボット企業は2026年にすでに558億ドル（約9兆1512億円）を調達しており、これは2025年の通年合計のほぼ2倍に達するが、その大半は米国と中国の企業に集中している。

中国のヒューマノイド企業は、最も直接的な量産競争相手となる。深センを拠点とする車輪型ヒューマノイドメーカーのAI2 Roboticsは、2026年7月上旬に約30億ドル（約4920億円）の評価額で約7億3500万ドル（約1205億円）を調達した。Unitreeは2025年に5500台以上のヒューマノイドを出荷し、世界出荷台数の約32.4%を占めたと主張している。車輪型ヒューマノイドを検討する産業バイヤーにとって、これらは欧米のプラットフォームよりも大幅に低い価格帯で提供される現実的な選択肢だ。ただし、中国の国家情報法第7条の義務の対象となり、ロボットの配備場所やデータの保存場所に関係なく、中国の国家情報活動への協力が法的に義務付けられるという懸念がある。

今回のラウンドを主導したPrime Movers Labのゼネラルパートナーであるジア・フク氏は、この分野は米国、欧州、中国の少数のカテゴリーリーダーに統合されつつあると指摘する。2026年6月まで、欧州にはそのリーダーがいなかった。しかし、NEURA RoboticsとHumanoidがユニコーン評価額を超えたことで、欧州は2社のリーダーを擁することになった。

世界のヒューマノイドロボット市場は2025年に約48億9000万ドル（約8019億円）と評価され、2026年には62億4000万ドル（約1兆233億円）に達すると予測されている。アナリストは、年平均成長率50%以上で成長し、2034年までに1650億ドル（約27兆600億円）を超えると予測している。

■今後の課題と試金石

Humanoidが自己申告している指標には、適切な留保が必要だ。同社は、約24億ドル（約3936億円）相当の3万4000台の事前予約と、Fortune 500パートナーとの9つのPoCプロジェクト完了を主張しているが、どちらの数字も独立して検証されたものではない。独立して確認されたPoCの結果には、Boschのビュール施設（5つの異なる設置面積と重量の箱の移送）と、Siemensのエアランゲン電子工場（速度、信頼性、稼働時間の目標に対して検証されたトート物流）が含まれる。

より重要な試金石となるのは、2026年第4四半期にベータ版ロボットが継続的な工場稼働に入ったときに何が起こるかだ。能力を実証するだけでなく、シフト全体、数週間にわたって、箱の寸法がへこんでいたり、トロリーの位置がわずかにずれていたりしても、その能力を維持できるかが問われる。商用ヒューマノイドロボット業界は、汎用規模で95%以上の稼働率をまだ解決していない。それが、Schaefflerの生産業務が適用する基準となる。

iRobotの共同創設者でMIT名誉教授のロドニー・ブルックス氏をはじめとする業界の批評家たちは、ビデオベースの学習を通じて器用さを追求するヒューマノイドロボットは、根本的なハードウェアの制約に直面していると長年指摘してきた。現在のプラットフォームは、人間の手の触覚センシング能力のほんの一部しか再現できないからだ。KinetIQシステムは、人間レベルの器用さを要求する組み立てタスクではなく、細かい触覚フィードバックを必要としない車輪型での操作タスク（箱の取り扱い、コンテナの移送、ビンピッキングなど）に焦点を当てることで、この具体的な批判を回避している。しかし、独立系アナリストが指摘する「最後の10%問題」（ヒューマノイドが対象タスクの80〜90%をうまく処理できても、エッジケースでは依然として人間の介入が必要になる問題）は、他のあらゆる場所と同様にヘルツォーゲンアウラハの工場でも当てはまるだろう。

Humanoidは2024年にSKL Robotics Ltd.として設立され、現在、ロンドン、ボストン、バンクーバー、サンディエゴのオフィスで250人以上のエンジニア、研究者、オペレーターを雇用している。創業者のアルテム・ソコロフCEOは、「通常なら10年かかる」軌跡を2年で歩んできたと語る。BoschとSchaefflerとのパートナーシップが、継続的な商業展開というより困難な規律を通じてその速度を維持できるかどうかが、今回の資金調達が始まりとなるか、それとも限界点となるかを決定づけるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Humanoidの投資家構造は、一般的なロボットスタートアップとどう違うのですか？

BoschとSchaefflerが投資家であると同時に、商業パートナーおよびサプライチェーンパートナーを兼ねている点です。Schaefflerは主要顧客として2032年までに数千台を導入しつつ、関節アクチュエータの50%以上を供給します。Boschは製造委託先として5年間で最大10万台を生産します。これにより資金調達と商業展開のギャップが埋まる一方、主要パートナーが会社の方向性に対して構造的な影響力を持つことになります。

●なぜ産業用として二足歩行ではなく車輪型ロボットを選んだのですか？

バランス維持と安全認証という、二足歩行ロボットの商業化を遅らせている2つの課題を解決するためです。車輪型にすることで、計算リソースをバランス維持ではなく操作やタスク推論に集中できます。また、欧州のCE安全基準などの認証取得も大幅に容易になります。階段や段差には対応できませんが、現代の平坦な工場環境には適しています。

●KinetIQの4層アーキテクチャは他の制御システムとどう違うのですか？

多くのシステムが単一または少数のモデルを使用するのに対し、KinetIQはフリート全体のタスク割り当て（System 3）からミリ秒単位の関節制御（System 0）まで、異なる時間スケールで4つのレイヤーを同時に実行します。各レイヤーが下位レイヤーをツールとして扱うことで、システム全体を再学習させることなく各コンポーネントを独立して改善できるのが特徴です。

●Humanoidは本当に欧州初の「ヒューマノイド専業」ユニコーン企業なのですか？

「専業」という条件付きでの主張です。ドイツのNEURA Roboticsは2026年6月に評価額約70億ドルで資金調達を行っており、資金力では大きく上回っています。Humanoidの主張は、NEURAが軽量ロボットアームやモバイルプラットフォームなど幅広い製品を展開しているのに対し、自社はヒューマノイドに特化している点を強調したものです。

元記事: UK Humanoid Startup Raises $152M as Bosch and Schaeffler Back Wheels Over Legs