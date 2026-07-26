米インテル4-6月期、2011年以来最大の増収　AIサーバー向けXeon需要が供給能力を上回る

Intelの2026年第2四半期（4-6月期）決算は、売上高が161億3000万ドル（約2兆6453億円、1ドル=164円換算）と前年同期比25.4%増となり、市場予想を大きく上回った。企業のIT調達担当者やAI基盤の計画担当者にとって重要なのは、AI最適化XeonサーバーCPUの需要がIntelの供給能力を上回っている点だ。Intelによれば、供給の改善は2026年第3四半期後半から第4四半期にかけて進む見通しで、それまでは調達リードタイムに圧力がかかる可能性がある。

■データセンターとAIが全社成長をけん引

Intelは2026年第2四半期の売上高が161億3000万ドル（約2兆6453億円）となり、前年同期比25.4%増だった。Intelの2026年第2四半期決算リリースによれば、これは15年超で最も高い四半期売上成長率で、売上高コンセンサスの144億2000万ドルを17億ドル超上回った。

中でも注目されたデータセンター／AI（DCAI）部門の売上高は62億6000万ドル（約1兆266億円）で、前年同期比59%増だった。Intelの決算発表によると、企業とクラウド事業者が利用可能な半導体の供給を上回るペースでAIインフラの拡張を続けたことが追い風になった。

DCAIの中では、リップブー・タンCEOがAI関連事業は前年同期比70%超で成長したと明らかにした。この伸びは、AIサーバーラックにおけるXeon 6プロセッサーの導入拡大が主導しており、GPUクラスタ単体では効率的に処理しにくいオーケストレーション、コンテキスト取得、ツール実行といった負荷をIntelのCPUが担っている。

非GAAPベースの1株利益は0.42ドルで、予想の0.22ドルの約2倍となった。SEC提出書類によると、前年同期に計上した非GAAPベースの1株当たり0.10ドルの搤失から大きく改善している。非GAAP売上総利益率も41.8%となり、会社計画を約280ベーシスポイント上回った。

■110億ドルのGAAP赤字は本業悪化を示すものではない

IntelはGAAPベースで110億ドルの純損失、希薄化後1株当たり2.16ドルの損失も計上した。ただし、Intelの第2四半期決算リリースによれば、この赤字は本業の悪化によるものではない。

主因は、米商務省とのCHIPS法Secure Enclave契約の一環としてエスクローに置かれた株式について、125億ドルの時価評価損を計上したことだ。CNBCの決算報道によれば、Intelは米国内の半導体製造拡張に向けた連邦資金を受ける代わりに、株式に関するコミットメントを行っている。Intelの株価は過去18カ月で大きく上昇し、年初来では170%超上昇したため、エスクローに置かれた株式の市場価値が高まり、時価評価ルール上の会計負債が発生した。

この負債は帳簿上のGAAP損失を生むが、現金支出や事業収益の減少、営業成績の悪化を意味するものではない。SEC向けリリースによると、四半期の営業キャッシュフローは70億ドル（約1兆1480億円）だった。

■AIサーバー向けCPUは供給不足、年末まで継続の可能性

Intelが直面している供給制約は、データセンター向けサーバーCPUに集中しており、構造的なものだ。第2四半期決算説明会でデービッド・ジンスナーCFOは、データセンター顧客の需要がIntelの生産能力を上回っていると認め、2026年の設備投資を200億ドル超へ引き上げ、2027年にはさらに増やす方針を示した。

同氏は、短期的な供給増は、特にサーバー向けで第3四半期末から第4四半期に偏るとも説明した。平たく言えば、需給逼迫は改善前にいったん悪化する構図であり、大量のAIサーバーCPUを必要とする企業は年末まで納期面の圧力に直面する可能性がある。

CNBCによれば、IntelはサーバーCPU顧客との間で10件の長期契約を締結した。一部は価格を固定し、ほかは供給数量に関するコミットメントを中心とする契約だ。追加供給が立ち上がって利益率を圧迫する前に、現在の有利な価格で複数年契約を確保するという点で、メモリメーカーが供給サイクルの中で採ってきた戦略に近い。

供給制約はIntelの自社工場だけの問題ではない。Benzingaが引用したMorgan Stanleyのジョセフ・ムーア氏の分析によれば、シリコンウエハー、メモリ、基板の業界全体での不足がAIサーバーの構築全体を制約しており、この構造的な逼迫は2028年まで続く可能性がある。

■エージェント型AIの広がりでCPUの役割が増している

DCAI部門の59%増は、単にGPU需要の周辺効果だけでは説明できない。背景には、AIワークロードの配置方法そのものが変化していることがある。

AIアプリケーションは単一モデルによる推論から、複数のAIエージェントが複雑なタスクを分担し、計画、ツールの実行、相互連携を行うエージェント型AIの枠組みへと発展しつつある。この構成では、各エージェントにメモリからのコンテキスト取得、ツール呼び出し、ポリシー適用、並行スレッド間のオーケストレーションが必要になり、CPUに求められる計算能力が大きくなる。こうした処理では、並列行列演算に最適化されたGPUアレイより、高コア数のサーバーCPUが構造的に有利だ。

Intelが2026年6月のComputexで発表したXeon 6+は、この市場を明確に狙った製品だ。Intelの18Aプロセスノードで製造される。IntelのComputex 2026向け資料によれば、最上位の6990E+構成は1ソケット当たり288個のEfficient-core、576MBの最終レベルキャッシュ、8000MT/sで動作する12チャネルDDR5メモリ、チップ間の広帯域通信に使う64レーンのCXL 2.0を備える。液冷ラック1台で32Uのコンピュート領域に最大3万6864個のCPUコアを収容でき、既存のデータセンター基盤を全面的に作り替えずに、企業規模のエージェント型AIワークロードを実行できるとしている。

Intelの第2四半期開示資料とXeon 6+の発表資料、さらにFuturum Researchのアーキテクチャ分析が示すIntelの立場は明確だ。CPUが制御プレーンを担い、GPUアクセラレーターが推論を処理し、アクセラレーター単体ではなく両者の組み合わせが、コスト効率の高いエージェント型AIスタックを構成するという見方である。

■Foundryは改善基調、18Aの進捗が焦点

Intel Foundryの2026年第2四半期売上高は57億6000万ドル（約9446億円）で、前年同期比31%増だった。Intelの決算リリースによれば、工場の歩留まり改善と生産サイクルの短縮が寄与した。一方で同部門は依然赤字で、四半期のファウンドリー事業の営業損失は20億9000万ドルだった。

長期的に重要なのはプロセス技術の進捗だ。タンCEOは決算説明会で、18Aの歩留まりが2026年3月に設定した目標を上回って推移しており、第3四半期の足元でも計画を上回っていると述べた。これに関連して、過去の業界報道で引用されたKeyBancの独立系サプライチェーンデータでは、Intel 18Aの歩留まりは約85%とされ、競合するTSMCのN2の約90%を約5ポイント下回る一方、Samsung FoundryのSF2の50～60%を大きく上回る水準と報じられている。

Futurum Researchの分析によれば、Intel 18Aは、競合ノードではまだ量産に導入されていない2つの技術、RibbonFETゲートオールアラウンド・トランジスタとPowerViaバックサイド給電を組み合わせている。前者はチャネルを四方からゲートで包み込み、微細化時のリーク電流を抑える方式で、後者は電源配線をウエハー裏面に回し、表面側を信号配線に専念させる構成だ。Intelは、この2つの技術を18Aに統合する前に、それぞれ個別に検証した。

TechTimesの報道によれば、ASMLは2026年7月中旬、Intel FoundryがHigh-NA EUV露光を使って製造した商用ロジック製品を世界で初めて出荷したメーカーになったと確認した。High-NA EUVは、最先端の半導体露光技術である。

こうした製造面の進展は、Intel単体の決算を超える意味を持つ。米政府は、先端半導体製造における国内の主導的地位を再構築するCHIPS法プログラムの一環として、Intelの株式10%を保有している。もしIntel 18AがTSMC N2と商業規模で歩留まり面の同等性に達すれば、米国はおよそ10年ぶりに、世界最先端のロジック半導体を国内で製造する代替手段を持つことになる。これは、GPUの出荷台数だけでは代替できないサプライチェーン強靱化の成果となる。

製品ロードマップでは、18A-Pが計画通り第2四半期にリスク生産へ入り、Panther Lakeのコンシューマー向けプロセッサーは18Aで量産段階に入った。Intelの決算リリースによれば、次世代14Aノードも2027年のリスク生産、2028年の本格的な量産拡大に向けて予定通り進んでいる。

■PC向けは堅調だが下期見通しは慎重

Client Computing and Physical AI部門は、2026年第2四半期に88億8000万ドル（約1兆4563億円）の売上高を計上し、前年同期比13%増となった。Intelの決算リリースによれば、経営陣は、平均販売単価の高いプレミアムAI PCへのシフトが寄与したと説明している。

ただし、下期見通しはより慎重だ。決算説明会の要点によると、Intelは2026年後半のPC需要が例年の季節的水準を下回り、2026年通年では10%台前半の減少になると見込んでいる。背景にはメモリ価格の上昇と業界全体の部材不足がある。PCの調達担当者やサプライチェーン計画担当者にとっては、AIサーバーの構築に影響しているメモリ不足が、消費者向けPCの生産も制約し始めたことを示すシグナルだ。

■第3四半期見通しは市場予想超え、なおリスクは残る

Intelは2026年第3四半期の売上高見通しを158億～168億ドル（約2兆5912億～2兆7552億円）、中央値を163億ドル（約2兆6732億円）とした。Intelのプレスリリースによれば、これは決算発表前の市場コンセンサスである151億ドルを大きく上回る。24/7 Wall St.の分析では、非GAAPベースの1株利益見通し0.38ドルも市場予想の0.27ドルを超えた。

第2四半期は、Intelが自社の業績ガイダンスを7四半期連続で上回った節目にもなった。決算説明会の記録によれば、投資家が製造面と市場シェアの回復を単なる目標ではなく現実のものと受け止めたことで、年初来の株価上昇率は170%超に達している。

一方で、24/7 Wall St.の弱気シナリオ分析が指摘するように、リスクが消えたわけではない。株価は予想利益の約94倍で取引され、Foundry事業はなお赤字であり、設備投資の加速に伴って調整後フリーキャッシュフローは第2四半期に84億ドルのマイナスだった。さらに、企業向けAIプロジェクトの採算性が期待外れに終われば、AIサーバー市場の需要が鈍る可能性もある。

それでも今回の決算は、強気シナリオが実現するまでの時間軸を縮めた。長期供給契約10件の締結、予定を上回る18Aの歩留まり、DCAI内部で70%超成長したAI関連事業という3点を踏まえると、製造面で計画通りの実行を続けられる限り、Intelには勢いを維持するための事業基盤がある。

今年AIサーバー基盤への投資判断を進める企業にとって、最も実務的な示唆は供給面にある。Benzingaの第2四半期の需給見通しに関する報道が強調したように、Intel製品の需要は供給を上回り、長期契約を通じて価格が上昇基調にある。競争力のある条件を確保できる機会は、2026年後半に向けて狭まりつつある可能性がある。

■注目ポイントQ&A

●IntelのDCAI売上高が59%増えた要因は何ですか？

企業とクラウド事業者による、AI推論やエージェント型AIワークロードを処理するXeon 6サーバープロセッサーへの需要拡大が主因です。リップブー・タンCEOによれば、DCAIの中でもAI関連事業は前年同期比70%超で成長しました。背景には、AIの用途が学習中心から本番環境での推論やエージェント型AIの導入へ広がり、GPUの計算能力と同様にCPUのオーケストレーション能力が重要になっていることがあります。Xeon 6を使ったAIサーバーへの採用はIntelの出荷能力を上回っており、2026年第3四半期入り時点で供給制約が生じています。

●記録的な好決算なのに、なぜGAAPベースで110億ドルの赤字だったのですか？

本業の不振ではなく、米商務省とのCHIPS法Secure Enclave契約に基づきエスクローに置かれた株式に対する125億ドルの時価評価調整が理由です。Intelが製造に関するコミットメントを達成するのに伴い、米政府が受け取ることになる株式の公正価値が、Intelの株価上昇によって高まり、時価評価ルール上の会計負債が膨らみました。Intelによると、非GAAPベースでは四半期利益は22億ドル、1株利益は0.42ドルで、営業キャッシュフローは70億ドルでした。

●Intel 18Aとは何で、なぜ重要なのですか？

Intel 18AはIntelの最先端製造プロセスノードで、RibbonFETゲートオールアラウンド・トランジスタとPowerViaバックサイド給電を採用します。重要性はIntel製品にとどまりません。CHIPS法の下で米政府がIntelの株式10%を保有している背景には、先端ロジック半導体の製造でTSMCに対抗できる国内基盤の再構築があります。KeyBanc Capital Marketsの分析に基づく歩留まりは約85%とされ、TSMC N2の約90%に近づいています。TechTimesの報道によれば、Intel Foundryは2026年7月、High-NA EUV露光で製造した商用ロジック製品を世界で初めて出荷したメーカーになりました。

●企業のIT調達担当者は、Intelの供給制約を踏まえて早めに動くべきですか？

Intelのデービッド・ジンスナーCFOは、データセンター顧客によるXeonサーバーCPUの需要がIntelの出荷能力を上回っていると確認しています。Intelは価格または供給数量に関するコミットメントを定めた長期契約を10件締結しており、有利な条件が続くと見込んでいることがうかがえます。供給の改善は第3四半期末に偏り、第4四半期にかけてより本格的に進む見通しです。2026年後半から2027年初めに大規模なAIサーバー導入を計画するなら、Intelまたは販売パートナーと早めに納期や長期価格条件を確認するのが望ましいです。また、メモリや基板の不足も業界全体のAIインフラ導入スケジュールに影響しています。

●Intelの2026年第3四半期売上高見通しはどうなっていますか？

売上高見通しは158億～168億ドルで、中央値は163億ドルです。非GAAPベースの1株利益見通しは0.38ドルで、市場予想の0.27ドルを上回りました。あわせて、2026年の設備投資見通しは200億ドル超へ引き上げられ、2027年にはさらに増える見込みです。決算説明会では、18Aの歩留まりが第3四半期の足元で計画を上回り、サーバーCPUの需要見通しも前四半期より改善したことが確認されました。

元記事: Intel Notches Fastest Revenue Growth Since 2011 as AI Server Demand Outstrips Supply