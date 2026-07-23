FAAがボーイングの自己証明権限を7年ぶり返還、SMBCが737 MAX 100機を歴史的発注

米連邦航空局（FAA）は、ボーイングに対し新造航空機の自己耐空証明権限を7年ぶりに返還した。これと同日、アイルランドの航空機リース大手SMBCアビエーション・キャピタルが、未認証の最大モデル「737 MAX 10」を含む計100機の大型発注を発表した。長年にわたる品質問題と認証遅延に苦しんできたボーイングにとって、規制上の信頼回復と市場からの強力な支持を同時に示す極めて重要な節目となる。

■FAAによる自己証明権限の返還とSMBCの大型発注

米連邦航空局（FAA）がボーイングに対し、新造航空機の耐空性を自ら証明する権限を返還した。この権限は、2件の致命的な墜落事故を受けて7年前に剥奪されていたものである。

同日朝、ダブリンを拠点とするSMBCアビエーション・キャピタル（SMBC Aviation Capital）は、ファンボロー国際航空ショー2026の会場で、ボーイング737 MAXシリーズ100機の発注を発表した。これには、FAAによる認証がまだ完了していない最大モデル「737 MAX 10」が60機、および主力モデル「737 MAX 8」が40機含まれる。これは単なる偶然ではなく、重要なデータポイントである。

FAAはまた、ボーイングが新造の737 MAXおよび787ドリームライナーの耐空証明書の発行を本日（2026年7月21日）から再開すると発表した。このマイルストーンは、墜落事故後の運航停止期間が終了して以来、ボーイングの規制上の地位が最も大きく公式に回復したことを示している。この2つの出来事は、ボーイングの商用機事業の回復が、単なる目標から実行フェーズへと移行したことを明確に示している。

■SMBCによる「MAX 10」への賭けとその意味

SMBCアビエーション・キャピタルは、世界170社以上の航空会社に約1,700機のフリートを提供する大手リース会社である。このような規模の企業が、FAAの型式証明をまだ取得していない機体を60機も発注するのは、デリバリーが間近に迫っているという確実な内部分析があるためである。リース会社は、配置の見通しが立っている機体のみを発注する。彼らは航空会社とリース契約を結ぶ必要があり、航空会社は機体が実際にいつ到着し、就航するかを知る必要がある。その意味で、SMBCの今回の発注は、市場の分析から導き出された認証への信頼度を示している。

737 MAX 10は2021年6月に初飛行を行って以来、長期にわたる認証プロセスが続いている。ボーイングの737開発担当バイスプレジデント（VP）であるクリス・ペイン氏によると、同社はMAX 10の認証飛行試験プログラムの98%を完了しており、残る2つの試験も今四半期中に完了する見込みである。防氷システムの認証ステータスについて、ペイン氏は「まさに認証取得の最終段階にある」と述べた。

ライアンエアー（Ryanair）のマイケル・オライリーCEOは2026年3月、ボーイングが今年第3四半期にMAX 10の認証を取得し、2027年春に同社への最初のデリバリーが開始されるとの見通しを示していた。また、FAA長官のブライアン・ベッドフォード氏も2026年4月に、年内にMAX 7およびMAX 10の認証を妨げるような問題は特定されていないと述べている。

■MAX 10の技術的特徴と競合機との比較

MAX 10の商業的魅力は、その設計思想にある。基本的にはMAX 9の胴体を前後に計132インチ（約3.35メートル）延長したモデルであり、CFMインターナショナル製の「LEAP-1B」エンジンと主翼は従来モデルと共通である。これにより、高密度構成で最大230席のキャパシティと3,100海里（約5,740キロメートル）の航続距離を実現し、ボーイングの単通路機ファミリーの中で最大の座席数と、業界最高水準の座席当たり経済性を提供するとしている。

一方、独立系調査会社リーハム・カンパニー（Leeham Company）の分析によると、仕様を適切に正規化した場合、MAX 10と競合するエアバス「A321neo」の経済性はほぼ同等であり、実質的な差はボーイングが主張する5%ではなく、数%程度にとどまるとされる。ただし、MAX 10は短・中距離の高密度路線において、A321neoよりも低い導入コストと低い座席当たり燃費により、明確なコスト優位性を持つ。

A321neoにも独自の強みがある。最大244席という座席数はMAX 10を14席上回り、胴体幅も約7インチ広いため、標準座席幅は18インチ（MAX 10は17.2インチ）と快適性に勝る。さらに、超長距離型の「A321XLR」は航続距離4,700海里（約8,700キロメートル）に達し、MAX 10（3,100海里）を大きく引き離している。

■認証遅延の原因となった2つの技術的課題

MAX 10の認証が遅れた主な理由は、MAX 8やMAX 9には影響しなかった2つの技術的課題にある。1つ目はエンジンの防氷システムである。既存の737 MAXでは、着氷を防ぐために高温のエンジン抽気をインレットカウルに送り込むが、長時間の着氷条件下ではこの熱が複合材製のインナーバレルを過熱させ、ナセル構造に熱損傷を与えるリスクが判明した。ボーイングは、吸入空気を旋回させて冷たい外気を取り込み、臨界点の温度を93℃下げる「タービュレーター」と呼ばれるワッシャーとスナーを配置する再設計でこれに対処した。

2つ目は、2018〜2019年の墜落事故を受けて義務付けられた、新しい迎角（AoA）警告システムである。従来のシステムでは、単一のセンサー故障により複数の警告が同時に発生し、コックピットに混乱を招いた。新しいシステムでは、3つ目の基準点を計算して障害信号を「AoA Fault」という1つのメッセージに統合し、不要な警告を抑制するとともに、パイロットが手動で警告を解除できるスイッチを追加した。

■FAAによる自己証明権限の返還プロセス

FAAは、新造の737 MAXおよび787ドリームライナーに対する耐空証明書の発行権限をボーイングに返還した。これにより、ボーイングの社内代表者がデリバリー前に機体の耐空性を承認できるようになり、FAA検査官による直接検査の手間が省かれるため、デリバリー段階の摩擦が軽減される。

この権限は、2018年と2019年の墜落事故（MAX）、および2022年のサウスカロライナ工場における製造品質問題（787）を受けて剥奪されていた。今回の返還は、ボーイングとFAAの検査官が週替わりで証明書発行を担当した8ヶ月間の並行審査プログラムを経て決定された。FAAによると、この期間のデータから、どちらが認証を行っても生産品質に有意な差はないことが示されたという。

FAA長官のブライアン・ベッドフォード氏は声明で、「安全がすべての行動の原動力であり、この前進は安全に実行できるという確信があって初めて可能になった」と述べた。

■ボーイングの生産体制とファンボローでのその他の受注

ボーイングは現在、737 MAXを月産47機で生産しており、2026年5月27日にFAAの品質審査を通過している。これは、2024年1月にアラスカ航空のMAX 9で発生したドアプラグ吹き飛び事故後にFAAが課した月産38機の制限から大幅に回復した数値である。7月6日には、ワシントン州エバレット工場に4番目の組立ライン（通称ノースライン）を開設した。最初の機体はウエストジェット（WestJet）向けのMAX 10である。ボーイングのケリー・オルトバーグCEOは、このノースラインによって2027年初頭までに月産52機への増産を目指すとしている。

ファンボロー航空ショーの初日、ボーイングは他にも大きな成果を上げた。フィリピン航空が「787-10 ドリームライナー」を最大20機（確定15機、オプション5機）導入する合意を発表したほか、サウジアラビアの新興航空会社リヤド・エア（Riyadh Air）が「787」28機の追加オプションを行使し、うち20機を大型の「787-10」にコンバートした。

■注目ポイントQ&A

●ボーイング737 MAX 10のFAA認証はいつ頃になる見込みですか？

ボーイングとFAAは2026年内の認証取得に向けて自信を示しています。2026年7月16日時点で、必要な認証飛行試験の98%が完了しており、残る2つの試験も今四半期中に終了する予定です。ライアンエアーのCEOは2026年第3四半期の認証取得と2027年春のデリバリー開始を予想しており、FAA長官も年内の認証を妨げる問題はないと述べています。

●737 MAX 10とエアバスA321neoの主な違いは何ですか？

最大座席数はMAX 10が230席、A321neoが244席です。胴体幅はA321neoの方が約7インチ広く、座席幅も18インチと、MAX 10の17.2インチより広くなっています。航続距離では、A321neoの超長距離型（A321XLR）が4,700海里に達するのに対し、MAX 10は3,100海里にとどまります。ただし、短・中距離の高密度路線ではMAX 10が優れた経済性を示します。

●SMBCアビエーション・キャピタルの大型発注は何を意味していますか？

大手リース会社が未認証の機体を大量発注することは、ボーイングの2026年内の認証スケジュールが信頼できるものであり、航空会社からの需要が確実であるという市場の強い信頼を示しています。また、同日にFAAがボーイングに自己耐空証明権限を返還したことも、規制当局による信頼回復を裏付けています。

●MAX 10の認証がこれまで遅れていた技術的な理由は何ですか？

主な理由はエンジンの防氷システムと迎角（AoA）警告システムの2点です。防氷システムでは、長時間の着氷時にエンジンインレットカウルが過熱するリスクに対処するため、空気の流れを旋回させて温度を下げる「タービュレーター」の追加などの再設計が必要でした。また、過去の墜落事故を受けて、コックピット内の複数の警告を1つに統合する新しいAoA警告システムの搭載が義務付けられました。

元記事: Boeing MAX 10 Draws Record Lessor Order the Same Day FAA Clears Delivery Authority