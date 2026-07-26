ウィストロン、米国初のNVIDIA「GB300」組立・試験拠点をテキサス州に開設

台湾ODM大手ウィストロン（Wistron）の米テキサス州フォートワースの新工場が7月21日に稼働し、NVIDIAのAIデータセンターシステム「GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip」の量産を直ちに開始した。商用AIデータセンター向けラックシステムとして世界最高峰の同システムが米国内で組み立て・試験されるのは、これが初めてとなる。

7億ドル（約1,148億円、1ドル＝164円換算）を投じたD1工場は、テキサス州フォートワースの工業団地AllianceTexasに建設された、床面積32万4,000平方フィート（約3万100平方メートル）の新設工場である。Wistronにとって米国初の製造拠点であり、ハイパースケーラーが最新のAIモデルを商用規模で学習させるだけでなく、実際に稼働させるためのGPUシステムを米国内から供給する初の拠点となる。

NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は、Wistronのサイモン・リン会長、フォートワース市の経済開発責任者ジェシカ・ロジャース氏、台湾の駐米代表である俞大㵢（アレクサンダー・ユイ）氏とともに開所式に出席した。NVIDIAによる式典の公式報告によると、フアン氏は同工場で生産された最初のGB300 Superchipに自ら署名した。また、このシステムは約150万個の部品で構成され、重量は約2トン（4,000ポンド）、価格は1基当たり約400万ドル（約6億5,600万円、1ドル＝164円換算）だと説明した。

フアン氏は式典で、「われわれは、ここWistronでスマートフォンのように量産している。世界がインテリジェンス・インフラを動かすために、こうしたマシンのすべてを必要としているからだ」と語った。

■GB300の役割と推論の重要性

GB300 Grace Blackwell Ultraは、単に高速化されたGPUではない。NVIDIAのGB300 NVL72仕様ページによると、72基のBlackwell Ultra GPUと36基のArmベースのGrace CPUを、単一のコヒーレントなコンピューティング領域に統合したラックスケールシステムである。すべてのプロセッサは、総帯域幅が毎秒130テラバイトに達するNVIDIAの第5世代NVLinkで接続されている。これにより、72基のGPUは、より低速なPCIeやInfiniBandを介して通信するのではなく、統合された1つの処理基盤として機能できる。

アーキテクチャ上の重要な特徴は、Grace CPUとBlackwell GPUを結ぶコヒーレントインターコネクト「NVLink-C2C」である。CPUからGPUメモリを直接参照でき、GPUからもCPU側のメモリを直接参照できるため、従来のCPUとGPUを組み合わせた構成で処理速度を低下させていたデータコピーのボトルネックを解消する。

NVL72ラック全体では、FP4演算性能が1,440ペタフロップス、メモリ帯域幅の合計が毎秒576テラバイトに達する。高速メモリの総容量は37テラバイトで、大規模な最先端AIモデル全体をメモリ上に保持し、低速なストレージから繰り返し読み込まずに処理できる規模となっている。

特に重要なのは、Blackwell Ultraがモデルの学習よりも、学習済みAIモデルがユーザーの問い合わせに応答する「推論」に明確に最適化されている点だ。標準のBlackwellと比べてアテンション層の処理性能を2倍に高め、GPU当たりの広帯域メモリ容量も、従来のB200世代の192ギガバイトから288ギガバイトのHBM3eへと1.5倍に増やしている。

TechTimesが2026年7月に掲載した独立系ベンチマーク分析では、DeepSeek V4 Proを実行したGB300 NVL72は、Hopper世代のハードウェアと比べ、消費電力1ワット当たりのトークン処理量が最大25倍に達した。このような推論効率は、データセンターの経済性を左右する。つまり、フォートワース工場が現在生産しているのは研究用ハードウェアではなく、エンドユーザーにAIサービスを届けるためのインフラである。

この違いは、サプライチェーンの観点でも重要だ。米国のAI製造を巡る政策や報道では、シリコンウェハー、先端パッケージング、TSMCのアリゾナ拠点といった半導体製造に注目が集まってきた。一方、WistronのD1工場が担う役割は異なる。

TrendForceによると、同工場は電子機器製造で最も統合度が高いL6レベルの組み立てを行う。個々のチップや部品を統合し、データセンターへ導入できる完成・試験済みのラックスケールAIサーバーシステムに仕上げる工程である。このため、フォートワース工場の開設は、ウェハー製造とは別の観点から、ハイパースケーラーの調達部門にとって重要な意味を持つ。

■建設前に仮想空間で構築

AllianceTexasで基礎工事が始まる前に、WistronのエンジニアはNVIDIAのシミュレーションプラットフォーム「Omniverse」を使用し、D1工場の完全なデジタルツインを構築した。

この仮想レプリカには、Omniverseに加えて、NVIDIAの最先端AIモデル「Nemotron」と「Cosmos」、PhysicsNeMo、Metropolisの各ライブラリが組み込まれた。これにより、物理法則を正確に反映した工場フロアのモデルを作成し、実際の建物が存在する前から、組立ラインのレイアウト検証、生産ワークフローのストレステスト、標準作業手順に基づく従業員の訓練を実施できた。

この循環的な構図は注目に値する。NVIDIA自身のソフトウェアスタックが、そのソフトウェアを動かすハードウェアを製造する工場の設計と最適化に使用されたからだ。BMW、Foxconn、TSMC、Caterpillarが工場のシミュレーションに使用しているものと同じOmniverseプラットフォームが、そのシミュレーションを実行するシステムの製造工場にも適用された。

Wistronが建設前のシミュレーションを活用したことは、複雑なAIハードウェアを組み立てる製造手法が変わりつつあることも示している。各ラックが数百万ドルの価値を持ち、約150万個の部品で構成される状況では、実際の生産設備を導入する前にシミュレーション上で作業工程を検証することは、マーケティング施策ではなくリスク管理上の判断となる。

工場自体もNVIDIAのアクセラレーテッド・コンピューティング基盤上で稼働しており、自ら製造するシステムを実運用する生産拠点でもある。

■次世代「Vera Rubin」の生産も準備中

D1工場では現在、2つの製造セルが稼働している。1つはGB300 Grace Blackwell Ultraを生産し、もう1つでは2026年1月のCES 2026で発表されたNVIDIAの次世代スーパーチップ「Vera Rubin」向けの生産体制を整えている。

Vera Rubinは、新しいArmベースの88コアVera CPUとRubin GPUを組み合わせたシステムである。Rubin GPUはHBM3eに代えて次世代のHBM4メモリを採用し、チップ当たり最大50ペタフロップスのFP4演算性能を提供する。1ラックに144基のGPUを搭載するVera Rubin NVL144プラットフォームは、GB300 NVL72の3.3倍の性能を提供する。NVIDIAは、Vera Rubinが2026年6月に本格生産へ入ったことを確認している。

Wistronのジェフ・リン社長兼CEOは、D1に続くD2工場も計画中であることを明らかにした。同社によると、D2はD1の2倍の生産能力を持つ予定だ。

サイモン・リン会長は、フォートワースへの進出を一世代限りの取り組みではなく長期的なコミットメントと位置付け、「今後数年間、この拠点は、われわれが米国でAIインフラを構築する上で最も重要な場所の1つになる。われわれはテキサスからAIを支えていく」と語った。

D1におけるGB300の生産立ち上げが完了する前からVera Rubin向けの製造セルが追加されていることは、NVIDIAの製品ロードマップが進む速さと、それに合わせて米国内のAI製造パートナーに求められる適応の速さを示している。

フアン氏によると、AIサーバーの需要は毎年ほぼ倍増している。また、7億ドルを投じたD1であっても、NVIDIAの製造能力全体に占める割合は約5％にすぎないという。

■雇用創出と米国の再工業化

D1工場は開設時点で、フォートワース地域に500人を超える雇用を生み出していた。製造技術者、エンジニア、物流担当者に加え、配管、電気、建設などの職種も含まれる。NVIDIAによる開所式の報告では、Wistronは2026年末までに同拠点の従業員数が1,000人に達すると見込んでいる。

NVIDIAの米国内の製造パートナーネットワークには、アリゾナ州のTSMC、ヒューストンのFoxconn、テキサス州シャーマンのCoherent、ノースカロライナ州とテキサス州のCorningが含まれ、43州に広がっている。

経済コンサルティング会社Public Firstは、NVIDIAがけん引するAI需要が2026年に米国のGDPへ4,850億ドル（約79兆5,400億円、1ドル＝164円換算）寄与し、AIインフラに関連する10万人超の雇用を支えると推計した。

フアン氏は式典で、「製造業は、あらゆる経済、あらゆる国にとって不可欠な柱だ。米国全土に半導体工場、パッケージング工場、このようなコンピューターシステム工場、そしてAIファクトリーを建設することで、米国は実に久しぶりに再工業化を進めることができた」と語った。

グレッグ・アボット州知事は2025年4月、テキサス州での工場建設計画の発表を歓迎し、「テキサス州は半導体製造と技術革新で全米をリードしている」と述べていた。

D1開設の翌日、台湾証券取引所におけるWistronの株価は9.7％上昇した。これは、ノートPCやサーバーの組み立てから、利益率の高いAIインフラ製造へとWistronが軸足を移す中で、投資家がフォートワース工場の開設をその方針の裏付けと受け止めたことを示す市場の反応だった。

■サプライチェーンにおけるフォートワース工場の位置付け

D1工場の開設は、2026年1月にまとまった米台貿易協定を背景としている。この協定では、台湾側による米国産業への2,500億ドル（約41兆円、1ドル＝164円換算）の直接投資と、2,500億ドルの信用保証を受ける代わりに、台湾製品に対する米国の関税を20％から15％へ引き下げた。

この協定には、米国内への生産移転に関する基準を満たす台湾の半導体・テクノロジー企業への優遇措置も明記された。WistronのD1工場は、まさにこの種の投資に当たる。

TSMCも同じ政策枠組みの下で、ウェハー製造と先端パッケージングを含むアリゾナ拠点へ1,650億ドル（約27兆600億円、1ドル＝164円換算）を投資することを別途約束している。

フォートワース工場がTSMCのアリゾナ施設と異なるのは、担う製品工程である。Wistronは、旧世代製品や部品のサブアセンブリではなく、NVIDIAの現行データセンター向け最上位システムを、完成品となる最終システム段階のL6レベルで組み立てている。

この違いは、ハイパースケーラーの調達にとって重要だ。Microsoft、Google、Amazon、Meta、Oracleなど米国を拠点とするAIインフラの購入企業は、GB300 NVL72システムを米国内で調達できるようになり、すべてを海外で組み立てる場合に生じるリードタイムと物流リスクを抑えられる。

NVIDIAにとってフォートワース工場の開設は、同社が掲げた5,000億ドル規模の米国内製造計画が、構想から実際の生産へ移りつつあることを示す具体例の1つとなる。

一方、台湾政府は、台湾の半導体エコシステム全体を米国へ移転することは、近い将来、いかなる規模でも実現困難だと指摘している。台湾の新竹や台中に集積する専門技術者、サプライヤー網、インフラを短期間で再現することはできないためだ。

Wistronのフォートワース工場が担うのは、それを補完する役割である。最終的なシステムの組み立てと試験を米国で行う一方、上流工程の部品は引き続き台湾から供給される。サプライチェーンは置き換えられたのではなく、部分的に短縮されたのである。

■注目ポイントQ&A

●NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultraとは何ですか。なぜスーパーチップと呼ばれるのですか？

GB300 Grace Blackwell Ultraは、NVIDIAの現行データセンター向け最上位システムです。72基のBlackwell Ultra GPUと36基のArmベースGrace CPUを、単一のコヒーレントなコンピューティング領域に統合したラックスケールシステムです。

Grace CPUとBlackwell GPUを、両方のプロセッサが互いのメモリを直接参照できるコヒーレントインターコネクト「NVLink-C2C」によって、単一のモジュール上で組み合わせているため、「スーパーチップ」と呼ばれます。NVL72ラック全体では1,440ペタフロップスのFP4演算性能を提供し、モデルの学習よりもAI推論やエージェント型AIのワークロードに特化して最適化されています。

●Wistronのフォートワース工場は、TSMCのアリゾナ工場とどう違いますか？

TSMCのアリゾナ施設は、生産工程の初期段階に当たるシリコンウェハーを製造します。一方、WistronのD1工場は、他の拠点で製造されたチップや部品を統合し、データセンターへ導入できる完成済みのラックスケールAIサーバーシステムに仕上げるL6レベルの組み立てを行います。

両者は競合するのではなく補完関係にあり、いずれもNVIDIAが掲げる5,000億ドル規模の米国内製造計画の一部です。

●GB300が学習ではなく「推論向けに最適化」されているとは、どういう意味ですか？

学習は、AIモデルがデータから知識やパターンを獲得する、一度または定期的に行われる処理です。推論は、学習済みモデルがユーザーからの問い合わせに応答する、継続的かつ大量に実行される商用処理です。

GB300は従来のBlackwellと比べてアテンション層の処理性能を2倍に高め、GPU当たりのメモリ容量を1.5倍に増やしています。このため、データセンターがAIサービスを継続的に提供する際のワークロードに適しています。

独立系の分析では、主要なAIモデルを実行したGB300 NVL72は、従来のHopper世代と比べて消費電力1ワット当たりのトークン処理量が最大25倍に達しました。フォートワース工場が生産しているのは、研究用途だけのハードウェアではなく、AIサービスを商用提供するためのインフラです。

●Wistronは、どのようにしてD1工場を短期間で設計・建設したのですか？

Wistronは物理的な建設を始める前に、NVIDIAのOmniverseプラットフォームを使用してD1工場の完全なデジタルツインを構築しました。

この仮想レプリカには、NVIDIAのNemotronとCosmosのAIモデル、物理シミュレーションフレームワークのPhysicsNeMoなどが組み込まれました。エンジニアは仮想環境で組立ラインのレイアウトを検証し、生産ワークフローのストレステストや、標準作業手順に基づく従業員の訓練を実施できました。

こうした建設前のシミュレーションにより、設計期間を短縮し、実設備の手戻りが生じるリスクを抑え、工場の開設直後から量産を始めることができました。

元記事: Fort Worth Factory Becomes First US Site to Build NVIDIA GB300 Superchips