Halliday G2スマートグラス、カメラ非搭載で会議AIを訴求　中国のデータ法を巡る懸念は残る

Hallidayが7月21日に発表し、同日からデポジットによる先行予約の受け付けを始めた「G2」は、カメラを搭載しないことで録画機器への警戒が強い職場でも導入しやすい設計を打ち出す製品だ。一方で、会議音声を扱う企業が中国・深センに本社を置く点は変わらず、機密性の高い会話に使う前にデータの保存先や保持方針を見極める必要がある。価格は599ドル（約9万8200円、1ドル=164円換算）で、全額返金可能な10ドルのデポジットで100ドル引きを確保できる。正式な予約開始は2026年8月下旬、初回出荷は同9月の予定だが、主要スペックはいずれも同社公称値にとどまり、独立した検証は行われていない。

■カメラを外した会議向けスマートグラスとして登場

Halliday G2は、会議の録音、会話の翻訳、チームが書き漏らしたアクションアイテムの指摘をうたう599ドル（約9万8200円、1ドル=164円換算）のスマートグラスで、カメラを一切搭載しない。7月21日、予約受け付けの開始と同時に公表されたこのカメラ非搭載設計は、カメラ搭載機が主流を占め、その法的トラブルがこの1年で拡大してきたスマートグラス市場に対し、G2を業務向けの代替案として位置付けるものだ。

ただし、カメラを外しても、企業が置かれる法域までは変わらない。Hallidayは2021年に中国・深センで創業しており、同社が処理する会議データは、中国の国家情報法に基づく協力義務の対象となる企業によって扱われる。これはカメラとは別種のプライバシー問題であり、G2の設計上の強みでも解消されていない。

G2の発表は、Samsungがロンドンで開いたGalaxy Unpackedの前日に行われた。Samsungは7月22日の同イベントで、Gentle MonsterおよびWarby Parkerと協業し、Android XRとGemini AIを組み合わせたカメラ搭載スマートグラスへの参入を発表している。24時間以内に示された2つの製品像は、同じ潜在顧客に対し、カメラと本格的な視覚AIを重視する方向性と、カメラを排して会議支援に絞る方向性を対比させるものになった。

カメラを外す判断は、この市場で実際に確認されてきた問題への対処として意味がある。カメラ搭載機に対する法的・規制的な圧力がこの1年で積み上がってきた分野では、この違いは小さくない。だが、それで十分なのか、それともHallidayが従う法域が同じ根本的懸念の別形態を生むのかは、購入を決める前に買い手自身が答えを出すべき論点になる。

■第1世代から変わった表示系

初代HallidayとG2の中核的な違いは表示アーキテクチャにある。初代は、同社が「DigiWindow」と呼ぶ方式を採用し、フレーム内に配置した小型LEDエミッターで片眼に直接テキストを投影していた。Engadgetのプレビューが記録し、COOのCarter Houも認めているとおり、その結果としてテキストが装着者の目の数ミリ先に浮くように見え、実用上はほとんど読めない状態だった。HouはEngadgetに対し、「メーカーの言語が分からず、プロセスの制御方法も分からなかった」と述べ、「多くのミス」があったと語っている。

G2ではこれを両眼式のウェーブガイドディスプレイに置き換えた。これは、商用として成立しているニアアイディスプレイ（目のすぐ近くに像を結ぶ表示装置）の多くで使われる光学方式だ。左右のレンズそれぞれに薄く透明なガラス基板のウェーブガイドを備え、microLEDの光学エンジンから出た光が回折格子を通ってウェーブガイドへ入り、全反射でガラス内を進み、最後に出射部から瞳へ向かう。これにより、映像は目の表面に貼り付くのではなく、装着者の数フィート先に浮かぶように見え、会話を続けながらでも格段に読み取りやすくなる。

各眼には600×300ピクセル、最大1600ニトのピーク輝度で映像が表示される。もっとも、この数値は同社公称値で、現時点では独立した検証は行われていない。600×300という解像度は表示装置としては控えめだが、リッチな視覚コンテンツではなく、テキストカード、字幕、アクションアイテムの提示というG2の用途には適している。600ピクセル幅は読めるテキストには十分だが、写真品質のARには不足する。表示位置は視野の上側に置かれ、話し手との視線を切らずに上目線でカードを確認できる。

ウェーブガイド方式により、G2は50g（約1.8オンス）未満を目標とする重量設計を実現した。The Gadgeteerのハンズオンでは約49g（1.7オンス）と確認されており、初代の約35g（1.2オンス）より重いものの、通常の眼鏡に近い範囲に収まる。引き換えに、ウェーブガイド結合ではガラスを通る過程で一定の輝度損失が避けられず、屋外でも読める明るさを確保するためにmicroLEDの高輝度が必要になる。バッテリー駆動時間は標準利用で12時間超とされ、充電機構も初代の扱いにくいゴムパッキン付きUSB-C内蔵ポートから、磁気式のポゴピンクリップへ改められた。度付きレンズはHallidayの設計仕様ページによると、SPHで-8.00から+2.00まで対応する。

■Meeting Flowが狙うのは会議後ではなく会議中の支援

Hallidayのソフトウェア面の訴求軸は、同社が「Meeting Flow」と呼ぶ機能群にある。Otter.ai、Microsoft Copilotの会議機能、Zoomの要約といった既存のAI会議支援ツールの多くは、事後に録音を処理し、通話が終わってから何が起きたかを伝える。Meeting Flowの主張は、有用な介入点は要約ではなく会議そのもの、とりわけ論点が未解決のまま棚上げされる瞬間、意思決定がなされたのにそう名付けられない場面、担当者が明示されないまま行動項目だけが示唆される場面にある、というものだ。

機能は会議中に並列して動くAIエージェント群で構成される。45超の言語に対応するライブ字幕と翻訳を常時利用できるほか、会議構造を扱う3つの下位ツールを備える。未解決の論点が流れてしまう前に拾い上げる「Thread Tracker」、結論に達した場面を示す「Decision Confirmation」、会議終了前に行動項目を言語化するよう促す「Commitment Check」だ。会議後には、コンパニオンアプリが構造化された文字起こしと要約を生成する。

会議以外では、通話、音楽、通知、プレゼン用のテレプロンプター機能「Cheatsheet」、ハンズフリーでAIに問い合わせるためのウェイクワード「Hey Halliday」に対応する。暗い環境で表示輝度を下げ、同席者から表示が気づかれにくくなる「Stealth」表示モードも用意される。操作方法は、フレーム上のタッチパッド、割り当て可能なアクションボタン、電源ボタン、音声コマンドの4系統だ。初代パッケージに含まれていたスマートリングは、発売時点のG2には付属しない。

4マイクアレイが室内音声を扱い、音声認識範囲は最大2m（約6.6フィート）とされる。Android Authorityの仕様紹介によれば、装着者が話者ごとにマイクを向けなくても、標準的な会議テーブル越しの発話を拾える距離だという。Hallidayは、マイクは会議、音声コマンド、通話時にのみ有効で、それ以外では無効のままだとしているが、この点も同社の説明であり、独立した検証はまだない。

■中国の情報法制が意味するもの

G2がカメラ非搭載になっても変わらないのは、Hallidayが2021年創業の中国・深セン企業であり、現在も同地に本社を置くことだ。中国の国家情報法（2017年6月27日制定）は、第7条で、すべての組織と国民は法に従って国家情報活動を「支持し、援助し、協力しなければならない」と定める。第14条では、情報機関があらゆる組織や国民に支援を求められるとしている。さらに、データ安全法（2021年）やサイバーセキュリティ法（2017年）も、データの国内保存や政府アクセスに関する規定を課している。

こうした義務は、Hallidayのサーバーが物理的にどこにあるか、プライバシーポリシーに何が書かれているか、米国でG2を販売しているかどうかには左右されない。TechTimesがFCCのCovered Listの文脈でまとめた内容によれば、米国土安全保障省は、これらの法律の下では、中国政府からの要請により企業がユーザーデータの提供や機器へのバックドア実装を法的に強制され得ることを確認している。執筆時点で、Halliday G2のデータ収集や送信の実態を検証した独立したセキュリティ監査は公表されていない。Meeting Flowの音声データ保持方針や、AI処理基盤の設置場所についても、Hallidayは開示していない。

この情報不足は、一般消費者向け端末よりもG2で重い意味を持つ。G2の価値提案そのものが、予算協議、法務戦略、医療ケースレビュー、人事判断、取引条件といった、機微性の高い業務上の会話を取り込むことにあるからだ。リアルタイム会議AIの恩恵が大きい医療、金融、法務の分野ほど、会話の守秘義務は厳しい。その利用者にとって、Hallidayのデータアーキテクチャと法域を理解することは、参考情報ではなく前提条件になる。

第7条の実務上の射程を巡っては法的議論もある。ChinaLawTranslateで公開された分析は、第7条は「予防的なスパイ活動を認めるものではない」とし、対象となる情報活動は「防御的」でなければならないと論じる。一方、防衛政策アナリストのMurray Scot Tannerは、この法律によって中国企業の義務は情報の防御から攻勢へと変わったと見る。FCC、DHS、英国の安全保障当局など西側政府機関は、中国由来ハードウェアに関する規制判断において一貫してより慎重な解釈を採り、個々の企業が何を掲げているかにかかわらず、この法的義務を構造的な国家安全保障上の懸念として扱ってきた。

G2は、この市場で現実に確認されてきたカメラの問題を解消する。しかし、法域の問題には触れていない。

■カメラ付きスマートグラスを巡る問題が市場を変えた

Hallidayの投入時期は、一見した以上に的確だった。2026年前半、カメラ重視のスマートグラス市場では論争が相次いで拡大し、対抗馬の「カメラなし」という訴求は、2年前よりもはるかに説得力を持つようになっていた。

2026年2月下旬、スウェーデン紙Svenska DagbladetとGöteborgs-Postenは、Metaの委託先であるケニア企業Samaの作業者が、Ray-Ban Metaグラスで撮影された映像を確認していたとする調査報道を公開した。そこには、利用者が服を脱いでいる場面、浴室内、性的行為中の場面も含まれていたという。これを受け、2026年3月4日には、原告Gina Bartone氏とMateo Canu氏が、Meta PlatformsとLuxotticaを相手取り、Metaの「designed for privacy, controlled by you」という宣伝文句が虚偽だったと主張する集団訴訟をカリフォルニア連邦地裁に提起した。報道後、MetaはSamaとの契約を打ち切ったが、訴訟は継続中だ。

さらに遡ると、2024年10月には、Harvard大学の学生AnhPhu Nguyen氏とCaine Ardayfio氏が、Ray-Ban Metaグラスの映像を顔認識ソフトウェア入りノートPCへ送ることで、公共の場の見知らぬ人物について名前、勤務先、自宅住所、親族名を数秒で特定できることを実証した。学生らはこのデモを「I-XRAY」と呼び、実運用システムではなく概念実証としての警告だとしていたが、カメラ付きフレームと市販のAIツールだけで、路上レベルのリアルタイム識別が成立し得ることを示した。

カリフォルニア州ではこれに対応する形で、2026年2月17日にEloise Gómez Reyes上院議員がSB 1130（Wearable Device Privacy Protection Act）を提出した。成立すれば、事業所内でのウェアラブル機器による秘密録音・録画を刑事罰の対象とし、録画表示灯の無効化も禁じる内容になる。

欧州でも、2025年2月に発効したEU AI Actの生体データ関連規制が、欧州市場で販売されるカメラグラスに追加のコンプライアンス要件を課している。同法第5条は、無差別な画像収集によって顔認識データベースを構築・拡張するAIシステムを禁じ、法執行機関による公共空間でのリアルタイム遠隔生体識別も、狭く限定された例外を除いて禁じている。顔のリアルタイムAI処理を統合するカメラグラスを欧州で販売する場合、これらの条項が適合性の問題を生じさせる。

G2は設計上、こうした懸念の対象にならない。カメラがない機器は映像を撮れず、視覚AIによる人物識別にも使えず、外部委託先が見返すための映像記録も蓄積しない。職場導入の論理も相応に単純になり、機密区域で録画機器を禁じる企業であっても、カメラ搭載機なら必要になる法務審査を経ずにG2を認めやすい。

もっとも、その代償も明確だ。G2はホワイトボードを読めず、物理オブジェクトを認識できず、Samsung、Meta、Googleが差別化要素として積み上げている視覚AI機能は使えない。7月22日にGalaxy Unpacked Londonで披露されたSamsungのGalaxy Glassesは、カメラでホワイトボードの内容を読み取り、整理されたノートへ変換できるが、これはG2には構造的に提供できない機能だ。

■G2が向く場面と向かない場面

IDCによると、2026年第1四半期にMetaが約69.2％のシェアを占め、残りは多数の競合に細かく分散している。そうした市場でHallidayの狙いは「Metaに勝つ」ことではなく、「Metaが強い場所では競わない」ことにある。Metaは一般消費者への広がり、日常使いのファッション性、視覚AIで優位に立つ。一方Hallidayは、業務会議という文脈が十分に独立した用途であり、そこでなら居場所を確保できると賭けている。

この見立てを支える材料はある。多くの会議室、法律事務所、病院の相談室、金融アドバイザリーの現場では、録画機器を明示的に禁じる方針がある。カメラ付き機器はそこへ持ち込むだけで方針審査の対象になり、多くの場合は持ち込み自体が認められない。G2は仕組み上、動画撮影が不可能であるため、その類いの異議をハードウェアレベルで回避できる。

一方で、この賭けに不利な材料もある。Meeting Flowはソフトウェアであり、その前提通り機能するかを評価できるだけの継続的な使用機会を得たレビュアーはまだいない。初代はハードウェアとソフトウェアの両面で問題を抱えていた。Hallidayはハードウェア面は改めたが、ソフトウェアのエコシステムが大規模運用に耐えるかは未証明だ。さらに言えば、AI支援の価値がある会議を最も多く抱える医療、法務、金融の3分野こそ、深セン拠点のAI機器に顧客との会話を処理させる際のコンプライアンス問題が最も鋭く問われる領域でもある。

G2の予約方式は、買い手に完全なコミットメントなしで見極める時間を与える。10ドル（約1640円、1ドル=164円換算）の返金可能なデポジットで、599ドルの通常価格から100ドル引きを確保できる。正式な予約開始は2026年8月下旬、度付きレンズ構成を含む初回出荷は2026年9月の予定だ。今デポジットを入れる購入希望者には、最終的な購入判断までにHallidayのデータ方針への回答を見極める時間がある。

競合としては、同じく599ドルでカメラ非搭載のEven Realities G2がすでに出荷中だ。こちらは1200ニトの単色グリーンHUD表示、既存のより充実したサードパーティーアプリ基盤、同等の会議文字起こし機能「Conversate」を備え、表示機能を軸にした対抗製品になっている。SamsungのGalaxy Glassesは発表済みだが価格は未定で、リークされた数値では2026年のカメラ専用モデルが379～499ドル（約6万2200～8万1800円、1ドル=164円換算）とされる。GoogleのAndroid XR基盤上でGemini統合とiOS互換を備え、2026年秋の投入を目指すカメラ搭載機だ。

■未検証の点はなお多い

発売時点でG2のソフトウェアはすべてHalliday製で、初期リリースにサードパーティー向けアプリストアの予定はない。機能はMeeting Flowと、翻訳、通知、通話、Cheatsheetといった標準的なスマートグラス機能に限られる。Even Realitiesは自社グラス向けに萌芽的ながらサードパーティーアプリの基盤を築いているが、Hallidayにはそれがない。

ハードウェア仕様のうち、1600ニトのピーク輝度、12時間のバッテリー駆動、2mのマイク認識範囲は、いずれも予約開始時点ではHallidayの公称値であり、独立検証済みの数値ではない。初代では、公表仕様と実際の設計上の作り込みに差があった。G2が同じ乖離を繰り返すのか、それとも解消したのかは、9月の出荷後に出る独立したハードウェアレビューを待たなければ分からない。

G2のAI処理アーキテクチャも公開されていない。Meeting Flowはリアルタイムの音声解析を必要とする。その処理が端末上で行われるのか、接続されたスマートフォン上なのか、クラウドサーバー上なのか、そしてサーバーがどこにあるのかによって、グラスが処理するすべての会話の実際のデータ経路が決まる。Hallidayはこの情報を公表していない。

個人利用者にとっては管理可能な未知要素でも、医療、金融、法務の組織的な購入者にとっては前提条件になる。企業の調達部門が導入を承認する前に、Hallidayが答えるべき項目だ。

■購入判断で問われること

Halliday G2は、初代から見れば確かなエンジニアリング上の前進だ。初期レビュアーが十分に実用的だと評価した表示系を備え、会議AIも、事後に振り返るだけでなく進行中の会話をどう支援するかという実際の隙間を突いている。

価格は599ドル（約9万8200円、1ドル=164円換算）で、Even Realities G2と同水準、Meta Ray-Ban Displayより200ドル安い。Samsung Galaxy Glassesの2026年想定価格とも競合し得るが、Samsung製品にはG2が意図的に搭載していないカメラとGemini統合が含まれる見込みだ。

業務会議でのAI支援を求め、カメラ付き機器が反発を招く環境で使いたく、かつ中国のデータアクセス法の対象となる深セン企業製であることを受け入れられる買い手にとって、G2は真剣に検討する価値がある。反対に、規制業種で、会議音声の送信先、保持期間、企業がどの法的義務の下で共有を強制され得るかを正確に把握する必要がある買い手は、購入判断の前にHallidayによるデータアーキテクチャの開示と法域に関する説明を求めるべきだ。

Hallidayが狙う業務市場にとって、カメラを外した判断は適切だった。残る問いは、それで十分かどうか、あるいはサーバーが従う法域が同じ根本的懸念の別形態を生むのかどうかである。

■注目ポイントQ&A

●Halliday G2にカメラはありますか

ありません。G2は意図的にカメラを省いており、同社はこれをコスト削減ではなく製品上の判断だと説明しています。業務環境でカメラ付きスマートグラスが直面する録画への懸念や社内方針上の異議を避けるための設計だとしています。音声処理と情報表示は行えますが、動画の撮影や送信はできません。

●Halliday G2の表示技術はどのような仕組みですか

G2は両眼式ウェーブガイドディスプレイを採用します。左右それぞれのmicroLEDエミッターの光を薄いガラス製ウェーブガイド基板に入れ、全反射で伝送し、出射格子で各眼の瞳へ向けます。表示は各眼600×300ピクセル、ピーク輝度は最大1600ニトとされ、視野の上部に配置されます。初代の片眼式DigiWindowと異なり、両眼ウェーブガイドは装着者の数フィート先に浮かぶ、きちんと焦点の合った像を作ります。初期レビュアーは、この配置が会話中にははるかに自然だと評価しています。

●機密性の高い業務会議に安全に使えますか

何をもって安全とみなすかによります。カメラがないことで1つのプライバシーリスクは減りますが、別のリスクは残ります。Hallidayは中国・深セン拠点の企業で、中国の国家情報法（2017年）第7条の下、すべての中国の組織は求めに応じて国家情報活動へ協力する法的義務を負います。この義務は、同社が掲げるプライバシーポリシーやサーバーの設置場所にかかわらず適用されます。HallidayはMeeting Flow音声の保存期間、サーバー所在地、政府アクセス要請への対応方針のいずれも公表していません。医療、金融、法務などの規制業種の利用者は、機密性の高い会話に使う前にこれらの情報を求め、法務確認を行うべきです。

●Samsung Galaxy GlassesやEven Realities G2とどう違いますか

3製品はいずれも379～599ドルの価格帯で、業務用途や日常携行を狙いますが、設計上の優先順位は大きく異なります。2026年7月22日に発表されたSamsung Galaxy Glassesはカメラを内蔵し、ホワイトボードを読み取ってGemini AIへ送ることができ、Hallidayとは逆の設計思想です。Even Realities G2も599ドルのカメラ非搭載機で、すでに出荷中、1200ニトのグリーン単色表示と成長中のサードパーティーアプリ基盤を備えますが、HallidayのMeeting Flowを特徴づける会議特化の並列AIエージェントは持ちません。Hallidayの両眼表示（1600ニト、両眼それぞれ600×300）は、Even Realitiesの片眼表示より技術的に一段上です。実務上の判断は、SamsungやMetaが提供するカメラ前提の視覚AIが必要か、Even Realitiesの確立したエコシステムを取るか、それともデータガバナンスに関する疑問が公開の場で未回答のままであるHallidayの会議特化AIを選ぶか、という点に帰着します。

元記事: Camera-Free Halliday G2 Smart Glasses Fix One Privacy Problem: China’s Data Laws Create Another