Galaxy Z Flip 8実機レビュー：薄型化と最新チップ搭載も、100ドルの値上げに見合うか

サムスンは2026年7月22日、折りたたみスマートフォンの新モデル「Galaxy Z Flip 8」を発表した。直前モデルから100ドル値上げされた1,199ドル（約19万6,600円、1ドル=164円換算）で8月7日に発売予定だ。0.4mmの薄型化やシリコンカーボンバッテリーの初採用、米国などでのSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載といった進化はあるものの、カメラやディスプレイ、IP48の防塵性能は従来のままであり、ユーザーによって評価が分かれている。

■わずか0.4mmの薄型化とデザインの変化

Galaxy Z Flip 8のデザイン変更は控えめな範囲にとどまっている。展開時の厚さは6.1mmと、前モデルFlip 7の6.5mmから0.4mm薄くなり、折りたたみ時も13.1mm（前作13.7mm）へとスリム化した。重量は約188gから180gへと軽量化されている。

ヒンジ部分には「Flex Titanium」構造が採用され、OLEDパネル下にチタン合金フィルムが組み込まれた。サムスンはこれにより画面の折れ目が目立ちにくくなり、落下耐久性も向上したと説明している。ロンドンの発表会場で実機に触れたレビューアーからも折れ目が軽減されたとの報告があるが、日常的な開閉による経年変化については検証が必要だ。

また、フレーム部分には端末を開きやすくするための微小な傾斜（ベベル）加工が施された。一方で、背面の素材は従来のガラスから、プラスチックとガラスの複合材である「グラステック」へと変更された。傷が付きやすい素材への変更は、1,199ドルという価格設定を考えると疑問が残る点だ。カラー展開はグラファイト、クリーム、ピンクのほか、公式オンラインストア限定のミントが用意されている。

■シリコンカーボンバッテリーの初採用とその背景

技術的に最大の変更点はバッテリー技術だ。容量自体は4,300mAhと変更ないものの、Galaxyシリーズとして初めて負極材にシリコンカーボン（SiC）が採用された。

従来の黒鉛（グラファイト）負極に比べ、シリコンは質量あたり約10倍のリチウムイオンを保持できるため、エネルギー密度を大幅に高められる。一方で、充電時のシリコンの膨張（約300%）による電極破壊を防ぐため、サムスンは正極の最適化や保護層の追加、セパレーターの再設計を実施した。サムスンのBD Yang常務は「素材レベルからシステム全体を再設計した」と述べている。

ただし、サムスンはこのエネルギー密度向上をバッテリー容量の増加ではなく、本体の薄型化（0.4mm削減）に充てている。充電速度は前作同様25Wにとどまる。また、シャオミやオナーといった中国メーカーは2023年からSiC技術を導入しており、同等のサイズで6,000mAh以上のバッテリーを搭載している。サムスンの採用は技術的進展ではあるものの、市場全体で見れば競合に追いつく形となった。

■米国向け等へのSnapdragon復帰と地域差の縮小

Flip 7では全地域でExynos 2500が搭載され、性能面で批判を受けたが、Flip 8では米国、カナダ、オーストラリア、日本向けモデルにQualcommの「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」が搭載される。

一方、欧州や韓国向けモデルにはサムスンの2nm GAAプロセスで製造された「Exynos 2600」が採用される。ベンチマークテストによれば、Exynos 2600はGPUストレス耐性でSnapdragon 8 Elite Gen 5と同等のパフォーマンスを示しており、前作ほどの地域差は縮小しているとされる。

Qualcommによると、Snapdragon 8 Elite Gen 5はCPUの電力効率が35%向上しており、AI処理やゲームプレイ時の持続性能向上に寄与する。

■カバー画面の機能拡張とソフトウェアの変更点

ソフトウェア面では、Android 17をベースとした「One UI 9」により、4.1インチのカバー画面「FlexWindow」の機能が強化された。通知、クイック設定、最近使ったアプリ、アプリドロワーがカバー画面上で操作可能になっている。

さらに、カバー画面で任意のAndroidアプリを実行できるよう調整された。ただし、この機能を利用するにはサムスンのGoodLockスイートから「MultiStar」という無料のアドオンを別途ダウンロードする必要がある。1,199ドルのフラグシップ機において、主要機能の解放に手動インストールを求める点はやや不便と言わざるを得ない。

カメラ機能としては、動画撮影時のブレを抑える「Horizon Lock」や、カバー画面をプレビュー鏡として使う「FlipCam」モードが追加された。また、Gemini Intelligenceの統合強化やAI処理のアクセス権限を管理するダッシュボードも導入されている。

■据え置かれたスペックとコスト高の背景

カメラのハードウェア構成は前作と完全に同一で、50MPメイン、12MP超広角、10MPインカメラが搭載されている。ディスプレイ仕様も6.9インチメイン（1-120Hz）および4.1インチカバー画面のままで変化はない。

防塵防水性能についても「IP48」が維持された。IP48の「4」は1mm以上の固形物の侵入を防ぐことを意味し、砂や微細な粉塵に対する保護機能はない。

100ドルの値上げ（1,199ドル、約19万6,600円）に関しては、世界的な高帯域幅メモリ不足等による半導体調達コストの上昇が原因とみられている。業界全体で値上げ傾向にあるものの、主要スペックが据え置かれているため、価格上昇を受け入れにくいと感じるユーザーも少なくないだろう。

■競合との比較とシリーズの将来性

競合となるモトローラの「Razr Ultra 2026」（1,500ドル、約24万6,000円）は、5,000mAhバッテリーや68W急速充電、16GBメモリを備えている。IDCのデータによれば、モトローラは縦折り型市場で50%以上のシェアを獲得しており、サムスンを追撃している。Flip 8の優位性は、2033年までの7年間にわたる長期OSサポートとGalaxyエコシステムとの親和性にある。

なお、業界関係者の情報として、Flip 8がZ Flipシリーズの最終モデルになる可能性が報じられている。サムスンがクラムシェル型からZ Foldラインへリソースを集中させるという噂について、同社は公式なコメントを出していない。

結論として、Z Flip 7の所有者がFlip 8へ買い替える理由は乏しい。一方、Flip 5以前のモデルからの移行であれば、チップ性能や画面サイズ、バッテリー技術の進歩を明確に実感できるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Z Flip 7からの買い替え価値はありますか？

多くのFlip 7所有者にとって買い替えの必要性は高くありません。カメラ、ディスプレイ、IP48の防塵性能、25Wの充電速度は同等であり、One UI 9の提供により機能差も小さくなります。米国モデルのSnapdragonチップによる高い処理性能や、わずかな薄型化を強く求める場合を除き、見送るのが無難です。

●Galaxy Z Flip 8の価格が100ドル値上げされた理由は何ですか？

サムスンおよび業界アナリストは、世界的なメモリ不足などに起因する部品調達コストの上昇を理由として挙げています。2026年のフラグシップAndroidスマートフォン全般で見られる業界動向ですが、カメラや画面のハードウェアが据え置きであるため、ユーザーにとっては値上げ感が強く印象に残る結果となっています。

●Galaxy Z Flip 8は粉塵や砂に対する防塵性能を備えていますか？

いいえ、完全な防塵性能はありません。Flip 8の等級は「IP48」であり、1mmを超える固形物の保護にとどまり、粉塵の侵入を防ぐ仕様にはなっていません。ビーチや工事現場、粉じんの舞う環境での使用には注意が必要です。

●シリコンカーボンバッテリーの導入により何が変わりましたか？

従来の黒鉛負極よりもエネルギー密度が高いシリコンカーボン（SiC）素材を採用したことで、4,300mAhのバッテリー容量を維持しつつ、本体を0.4mm薄型化することに成功しました。ただし充電速度は25Wに据え置かれており、大容量化を図っている中国競合メーカーに比べると慎重な導入となっています。

元記事: Galaxy Z Flip 8: Thinner Frame and Faster Chip Can’t Justify Its $100 Price Increase