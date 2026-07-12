NASA、ポストISSの民間宇宙ステーション開発へ本格始動――2029年の有人飛行試験を義務付け

NASAは2026年7月7日、国際宇宙ステーション（ISS）の後継となる民間宇宙ステーションの建設・運用に向けた提案要請書（RFP）の草案を正式に公開した。この「商業低軌道目的地（CLD）」プログラムは、2030年代の有人宇宙飛行の主導権を左右する極めて重要な調達プロセスとなる。最も注目すべきは、NASAの宇宙飛行士を受け入れるための認証要件として、2029年までに有人飛行試験を完了することを義務付けた点だ。

■民間宇宙ステーションに賭けるNASAの「アンカーテナント」戦略

CLDプログラムの根底にあるのは、米国の有人宇宙飛行インフラに対するアプローチの根本的な転換だ。NASAはISSの後継機を自ら建設・所有するのではなく、民間が所有・運用する軌道プラットフォームの「一顧客」としてサービスを購入する方針をとる。民間プロバイダーがステーションの設計、建設、打ち上げ、運用を担い、NASAは宇宙飛行士の滞在時間や研究枠、技術実証サービスを買い取る仕組みだ。

この「アンカーテナント（大口顧客）」モデルは、過去10年間で輸送コストを劇的に引き下げた商業貨物・有人輸送プログラムの成功を踏襲したものだ。NASAの資金をインフラ所有から解放し、アルテミス計画による月探査や将来の火星ミッションへと再配分すると同時に、NASAだけに依存しない広範な商業市場を活性化させることを目指している。

NASAのジャレッド・アイザックマン長官は発表の中で、業界は提示されたスケジュールを達成可能と信じており、NASAが数ある顧客の一員となる持続可能な商業市場が存在すると指摘。「我々はこれらの取り組みを支援し、移行を可能にする能力を育成し、米国が低軌道における継続的な有人活動を維持できるよう全力を尽くす」と述べた。

■草案が求める厳格な要件と「最高機密」のセキュリティ

今回の調達構造は非常に具体的かつ厳格だ。NASAは、開発、認証、そして最終的なステーションサービスの提供をカバーする、確定固定価格（FFP）の複数受賞型・無期限量不確定（IDIQ）契約を予定している。初期開発フェーズでは少なくとも2社を選定して競争環境を維持し、その後のタスクオーダープロセスで最終設計、試験、評価、認証を行う企業を絞り込む。この絞り込み構造は、スペースXの「クルードラゴン」を認証に導いた商業有人宇宙輸送能力（CCtCap）プログラムの手法をそのまま踏襲している。

草案によると、契約企業は「設計、製造、実証・試験、認定、生産、運用ミッション（貨物・有人輸送）および認証後の利用活動を含む、開発と認証のあらゆる側面をカバーするCLDの設計、建設、運用」について一気通貫の責任を負う。つまり、選定された企業がシステム全体を所有することになる。

また、特筆すべき異例の規定として、CLDの業務には「最高機密（Top Secret）レベルに達する機密情報へのアクセスや作成、またはセキュリティエリアでの業務」が含まれる。これに伴い、契約企業は国家安全保障施設許可（National Security Facility Clearance）を取得・維持する必要がある。これは、次世代の米国宇宙ステーションが単なる商業ホテルではなく、安全保障上のデュアルユース（軍民両用）インフラとして位置づけられていることを示している。

なお、宇宙飛行士の輸送は原則として各企業が自ら手配する。ただしNASAは、ステーションは認証されたものの輸送手段の準備が遅れる事態への備えとして、運用初期に限り、政府が提供する輸送手段を限定的・一時的に提供する可能性を示唆している。

業界からの草案に対するフィードバックは2026年7月27日までに締め切られる。NASAは7月9日にヒューストンのジョンソン宇宙センターで説明会を開催し、2週間の意見公募期間中にグループおよび個別での協議セッションを行う。これらのフィードバックを反映した上で、最終的なRFPが公開される予定だ。

■ボーイング「スターライナー」の教訓と2029年の壁

CLDプログラムが採用する調達モデルは、過去に大きな課題に直面した歴史がある。2014年にNASAはCCtCap契約において、ボーイングに42億ドル、スペースXに26億ドルの確定固定価格契約を締結した。スペースXは2020年にクルードラゴンの認証を取得し運用を開始したが、ボーイングは大幅に多い資金を受け取ったにもかかわらず契約額を少なくとも20億ドル超過し、2026年中頃の時点でも認証済み車両を提供できていない。2024年には「スターライナー」がISSに宇宙飛行士2名を取り残し、最終的にスペースXの宇宙船で帰還させる事態も発生した。

この教訓は、確定固定価格モデルが必ず失敗するという意味ではない。スペースXが証明したように成功は可能だが、政府から数十億ドルの支援があっても、特定の企業のスケジュールや初期予算通りに成功する保証はないということだ。CLD計画においてNASAが少なくとも2社を選定する方針をとるのは、単なる競争促進のためだけでなく、いずれかのプログラムがボーイングのような遅延や失敗に直面した際の保険（ヘッジ）でもある。2029年の有人飛行試験期限と2030年のISS運用終了の間には、スターライナークラスの遅延を許容するスケジュール上の猶予はほとんど残されていない。

元NASA本部の商業有人宇宙飛行ディレクターであるフィル・マカリスター氏は2025年中頃、資金不足とスケジュールの遅れを理由に、当初のCLD戦略では「成功せず、米国の低軌道微小重力環境へのアクセスに重大な空白が生じていただろう」と警告していた。その後、NASAは2026年3月に政府資金によるコアモジュールの建設を一時提案したが、民間投資家からの資金調達に悪影響を及ぼすとして業界から猛反発を受け、2026年6月に当初の商業化路線への回帰を発表した経緯がある。

■有力候補たちの現状：アキシオム、スターラブ、バスト、ブルーオリジン

現在、競争をリードする民間各社の状況は以下の通りだ。

アキシオム・スペース（Axiom Space）：最も実績のある候補だ。すでにISSへの有人民間宇宙飛行ミッションを4回完了し、2027年初頭には5回目を予定している。欧州のタレス・アレーニア・スペースで最初のステーションモジュールの主要構造の溶接・加工が進んでおり、実際に飛行するハードウェアの製造段階に入っている唯一の企業だ。アキシオムはISSにモジュールをドッキングさせ、段階的に拡張した後に独立させる計画で、2028年までに2モジュール構成のステーション完成を目指している。

スターラブ（Starlab）：ボイジャー・テクノロジーズとエアバスの合弁事業。モジュールを分割して打ち上げるのではなく、直径8メートルを超える巨大な金属製プレッシャーモジュールをスペースXの「スターシップ」で1回で打ち上げ、数週間以内に運用を開始する設計だ。スターシップの打ち上げ頻度やスケジュールに完全に依存するリスクがあるが、2026年2月にはNASAとの商業基本設計審査（CDR）を完了し、製造準備段階に入っている。2025年末時点で商業研究枠の半分以上が事前販売済みだという。

バスト（Vast）：創設者のジェド・マケーレブ氏から10億ドル以上の初期資金を調達し、2026年3月には5億ドル（約810億円、1ドル＝162円換算）の資金調達ラウンドを完了した急成長企業。2027年初頭にファルコン9で実証モジュール「Haven-1」を打ち上げる計画だ。Haven-1でシステムを検証した上で、2028年に複数モジュール構成の「Haven-2」の最初のモジュールを打ち上げ、NASAのCLD競争に挑む。自社一貫生産による大幅なコスト削減を主張している。

ブルーオリジン（Blue Origin）：「オービタル・リーフ（Orbital Reef）」をシエラ・スペースらと共同開発中だが、ハードウェアの進捗は競合に比べ遅れている。2025年6月にシステム定義審査（SDR）を完了した段階にとどまる。なお、今回の草案には競争への参加に関心を示す企業リストを公開する規定があり、NASAが最終提案までに企業の統合や新たなパートナーシップの形成を促している可能性が指摘されている。

■地政学的リスク：なぜスケジュールを遅らせられないのか

2029年の有人飛行試験という期限は、地政学的な要請によるものだ。2030年のISS運用終了（上院商業委員会は保険として2032年への延長を提案中）までに民間の代替ステーションが認証されなければ、地球低軌道において継続的に有人運用される宇宙ステーションは中国の「天宮（Tiangong）」のみとなる。

天宮は2022年から完全運用されており、中国はすでに10カ国以上の研究者を受け入れるなど、宇宙外交の場として活用している。米国が軌道上へのアクセス手段を失えば、各国の宇宙飛行士プログラムは中国に頼らざるを得なくなる。CSIS（戦略国際問題研究所）の宇宙安全保障研究者クレイトン・スウォープ氏は、CLDプログラムは米国の宇宙における外交的指導力を維持するために不可欠であり、最大の障害は商業モデルの欠陥ではなく、NASAや議会による不十分かつ不安定な資金供給であると指摘している。

■注目ポイントQ&A

●NASAのCLDプログラム草案では、民間企業にどのような要件を求めていますか？

民間企業が自らステーションの設計、建設、打ち上げ、運用をエンドツーエンドで行うことを求めています。これには宇宙飛行士の輸送手段の確保も含まれます。また、2029年までに有人飛行試験を完了することや、最高機密（Top Secret）レベルに対応する国家安全保障施設許可を取得・維持することが義務付けられています。

●ISS退役時に、米国が有人宇宙ステーションを失うリスクはありますか？

そのリスクは現実に存在します。そのためNASAは、少なくとも2社と契約を結び、2029年の有人飛行試験という厳しいマイルストーンを設定することで、1社が遅延しても別のバックアップが機能するよう備えています。議会でもISSの運用を2032年まで延長する法案が検討されています。

●スターラブとアキシオムの技術的なアプローチの違いは何ですか？

スターラブは、直径8メートルの巨大なモジュールをスペースXのスターシップで1回で打ち上げ、軌道上で即座に運用を開始する「シングルローンチ」方式です。一方、アキシオムは複数のモジュールを順次打ち上げてISSにドッキングさせ、段階的に拡張した後に独立させる「モジュール式」を採用しています。

元記事: Commercial Space Station Race: NASA Draft RFP Sets 2029 Crewed-Flight Deadline