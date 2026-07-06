「AIは特許の発明者になれない」日本の最高裁が上告棄却、7年に及ぶ世界的な法廷闘争に終止符

食品容器をめぐる特許出願から始まった訴訟が、この10年で最も重要な知的財産権の判決をもたらした。日本の最高裁判所は2026年3月4日、AIシステム「DABUS（ダバス）」をめぐる特許訴訟の上告を退け、日本の特許法において発明者は「自然人」に限られ、AIシステムは該当しないとする判断を確定させた。この判決は、日々の研究開発でAIツールを使用し、その影響を受ける可能性のある特許を出願しているエンジニアや研究者、起業家の間で、世界的な議論を再燃させている。

■DABUS訴訟が実際に検証したこと

この訴訟は、米国の研究者スティーブン・サラー（Stephen Thaler）博士が2019年9月に出願した、食品容器および注意を引くための装置に関する特許協力条約（PCT）に基づく出願に端を発する。サラー博士は発明者欄に自身の名前ではなく、自身が構築したAIシステムである「DABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）」と記載した。彼の主張は、「人間による有意義な指示なしに機械が真に発明を考案したのであるから、発明者欄に人間の名前を無理に当てはめるのは法的な虚偽である。法律を現実に追いつかせるべきだ」という原則に基づいていた。

しかし、特許庁はこの主張を認めず、自然人の名前に補正するよう命じた。サラー博士がこれを拒否したため出願は却下され、同氏は裁判を起こした。東京地裁で敗訴したサラー博士は控訴したが、知的財産高等裁判所（知財高裁）は2025年1月に「発明者は自然人に限られる」と結論付け、控訴を棄却した。そして2026年3月4日、最高裁判所が上告を受理しない決定を下したことで、法的な門戸は完全に閉ざされることとなった。

下級審における論理は緻密であった。日本の特許法第29条第1項は「発明をした者」について規定している。裁判所は、この「者」を法的権利を保持できる主体と解釈したが、AIシステムにその能力はない。また、職務発明を規定する第35条も、人間の発明者を前提としている。さらに、特許出願書類において、発明者には自然人の氏名（shimei）を求めるのに対し、法人には名称（meisho）を用いるという言語的な証拠からも、法律が当初から人間を想定して起草されたことが示されていると指摘した。裁判所は、サラー博士がDABUSの所有者として民法上の所有権に基づきその成果物に対する権利を有するという予備的主張についても、AIは有体物ではないため法的な意味での「所有」はできないとして退けた。

■8つの司法管轄区に広がるDABUS特許判決

日本における判決が重要なのは、その内容自体よりも、判断が確定したこと、そして世界的な合意の一部となったことにある。サラー博士は、この問題を世界中の裁判所や特許庁に突きつけるため、10以上の国・地域で意図的にDABUSの出願を行った。その結果は、ほぼ一様に同じであった。

米国では、特許商標庁（USPTO）が2020年に出願を却下し、連邦地方裁判所と2022年の連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）がこれを支持した。CAFCは、特許法における「個人（individual）」という語は自然人を指すと判断した。英国では、2023年12月に最高裁判所が、1977年英国特許法のもとで発明者になれるのは人間のみであると全員一致で判決を下した。その後、サラー博士は「自身がDABUSを訓練したため発明を『生じさせた』」として自身を発明者名にする試みを行ったが、同氏の過去の主張から自身を発明者とは信じていないことが明らかであったため、2025年8月に英国高等法院によって明らかに不適当として却下された。欧州特許庁（EPO）の法的審判部も2021年12月にサラー博士の請求を退け、欧州特許条約（EPC）における「発明者」は通常の意味である「発明する人」を指すと判断した。ドイツ連邦最高裁判所も2024年6月に同様の結論に達したが、「人間がAIであるDABUSに発明を生成させた場合であっても、その人間を発明者として特定すれば特許は付与され得る」という重要な留保を付け加えた。

2025年6月には、カナダの特許審判部および特許庁長官が同国初となる判断を下し、世界的な潮流に同調した。サラー博士は2025年12月5日にカナダ連邦裁判所に控訴状を提出しており、カナダでの司法判断は現在も継続中である。オーストラリアでは、一審でAIの発明者資格を認める判決が出たものの、連邦全法廷がこれを取り消し、2022年11月に最高裁判所が上告特別許可を却下した。南アフリカはDABUSを特許として認めたが、同国の制度は出願段階での実体審査を伴わないため、特許の専門家らはこれを法的な承認ではなく手続き上の結果にすぎないと位置づけている。

この問題を本格的に検証した8つの司法管轄区における世界的な構図は一致している。現時点では、AIシステムは法的な発明者にはなれない。

■特許の発明者資格はどう判断されるのか、なぜAIは不合格なのか

一連のDABUS判決の中核にある法概念は、システムの知能や創造性、洗練度に関するものではない。それは「着想（conception）」と呼ばれる具体的な基準であり、少なくとも1930年以来、米国の特許法を支配しており、他の主要国の特許制度にも組み込まれている。

CAFCの判例において、着想は「発明者の心の中に、完成し動作可能な発明の明確かつ恒久的なアイデアが形成され、その後それが実際に適用される状態になること」と定義されている。この基準では、人間が発明を具体的に説明できることが求められる。つまり、特許請求の範囲のすべての限定事項についての知識を有しており、それ以上の研究や実験を行うことなく、通常の技術さえあれば実施できる状態にまで落とし込める必要がある。発明者は、自分が何をいつ知っていたのか、そしてどのような具体的な解決策を明確に念頭に置いていたのかを説明できなければならない。

これこそが、AIシステムを発明者から排除する仕組みである。AIシステムは法的な意味で「心の中」にアイデアを形成するのではなく、出力を生成するにすぎない。AIは、自分が何をいつ知っていたのか、あるいはいつ発明の完全なイメージを形成したのかを証言することはできない。その動作は、特許法が要求するような「心」に帰属させることはできない。このギャップは能力の問題ではなく構造的なものである。たとえば、システムが1万個の候補分子を生成し、その中から新規なものを1つ特定したとしても、その後に人間の科学者がその化合物を発明として完全かつ明確に把握しない限り、法的な意味での「着想」には至らない。

USPTOが2025年11月28日に即時施行し、従来の2024年のアプローチを廃止した「2025年11月改訂発明者資格ガイダンス」は、この点を明確にしている。このガイダンスでは、生成AIや大規模言語モデル（LLM）を含むAIシステムを、実験器具やコンピュータソフトウェア、研究データベースと同様の「ツール」として扱っている。ガイダンスは、AIが支援した発明に対して個別の、あるいは修正された法的基準は存在しないと明記している。他のすべての特許出願を支配するのと同じ「着想テスト」がここでも適用される。人間の発明者が、完成し動作可能な発明の明確かつ恒久的なアイデアを自身の心の中に形成しなければならない。それがテストのすべてであり、AIの支援によってそれが変わることはない。

■8つの判決でも解決されていない「グレーゾーン」

DABUSに関する判決はいずれも、急速に拡大している中間領域、すなわち人間とAIシステムが協働し、人間の貢献が「モデルを実行して、出てきた結果を気に入った」という程度であるような発明については言及していない。これこそが、現在製品を開発している多くの研究者やエンジニアに実際に影響を与える問題である。

もし人間が、問題領域や性能の制約、評価基準を特定した詳細なプロンプトを記述し、AIが技術的な核心となる洞察を生成した場合はどうなるのか。生成された1万個の出力から、人間が有望な結果を1つ選択した場合はどうなるのか。あるいは、AIが新規な標的分子を特定し、人間がその治療上の可能性を認識して後続の実験を設計した場合はどうなるのか。人間の関与が一切ない純粋なAIの自律性を対象としたDABUS判決は、これらの疑問に何ら答えていない。

日本の知財高裁は2025年1月にこのギャップを明示的に認めており、「特許権の制度設計は国家の産業政策の観点から議論されるべきであり、現行法の解釈によってこの問題に対処することは困難である」と指摘した。その後、内閣府は「知的財産推進計画2025」において、AI発明者資格への立法的な対応を優先事項として位置づけた。USPTOの2025年ガイダンスも、発明者資格の判断は依然として事実関係に強く依存し、人間が請求された発明のすべての限定事項に関する知識を有していたかどうかにかかっていると認めているが、有意義なAI支援と表面的なAI支援を区別するための具体的な基準は提示していない。

実務上の制約として、着想プロセスは研究開発中には観察できないという点がある。それは事後に記録から再構成されるものである。もし研究者が、AIが生成した出力の前またはその最中に、自身の心の中にどのような具体的なアイデアを形成していたかを当時の文書で証明できなければ、どれほど真摯な科学的判断を下していたとしても、着想テストに不合格となる可能性がある。このリスクは現実のものである。CAFCの判例によれば、欺瞞的な意図、あるいは過失による誤りであっても、発明者を誤って記載した特許は権利行使できなくなる可能性がある。

■現在のAI特許権が意味すること

研究開発にAIツールを使用しているエンジニア、研究者、起業家にとって、現在の法的枠組みは一見厳しく見えるかもしれないが、決して対応不可能というわけではない。即座に重要となるのは以下の4点である。

第一に、着想テストを誠実に満たすことができれば、AIが支援した発明であっても特許を取得できる。すべての主要な司法管轄区において、たとえ高度なAIの支援があったとしても、人間が真の発明の貢献を行っていれば特許を認めている。問題はAIがどれだけ行ったかではなく、人間が請求された発明の完全かつ明確なアイデアを自身の心の中に形成したかどうかである。

第二に、これからは「文書化」が証明書として機能する。USPTOの2025年ガイダンスは、人間の発明者が発明を具体的に説明できなければならないと明記している。将来、発明者資格をめぐる紛争が生じた場合、発明開示書、実験ノート、バージョン管理されたプロンプトのログ、設計決定の記録といった当時の記録が、人間の発明者が着想を説得力をもって立証できるかどうかを左右する。研究所や企業は、AI支援型の研究開発ワークフローを実験ノートと同様に扱うべきである。すなわち、タイムスタンプを押し、具体的に記録し、保管し、人間が行った具体的な創造的決定と結びつける必要がある。

第三に、法改正によってルールが変わろうとしている。日本、EU、米国はそれぞれ、AIが生成した知的財産のための新たな枠組みを構築する可能性のある法改正を模索している。現在の「人間限定」のルールは、現行の法律を裁判所が解釈した結果を反映しているにすぎず、恒久的な政策決定ではない。日本の「知的財産推進計画2025」や、トランプ政権が2025年1月に署名した「米国のAI主導権に対する障壁の除去に関する大統領令」は、いずれも法改正が近づいていることを示唆している。

第四に、特許出願においてAIを発明者として記載すると、実体審査を行うすべての主要な司法管轄区において出願が却下される。これは戦略とは言えない。

■注目ポイントQ&A

●AIが支援した発明は特許を取得できますか？

はい、すべての主要な司法管轄区で取得可能です。日本の最高裁による2026年3月の棄却決定を含む、8つの司法判断によって確立された世界的な合意は、AIシステムを発明者として記載することを禁じていますが、AIの支援を得て開発された発明の特許取得自体を禁止してはいません。必要なのは、少なくとも1人の人間の発明者が従来の「着想テスト」を満たすことです。つまり、その人が完成し動作可能な発明の明確かつ恒久的なアイデアを自身の心の中に形成していなければなりません。アイデアや候補化合物、デザイン案を生成するためにAIツールを使用しても、そのプロセスを指示し、重要な発明の判断を下した人間が、自分が何をいつ着想したかを確実に説明できる限り、その人間の資格が否定されることはありません。

●DABUS特許判決とは何ですか？なぜ重要なのですか？

DABUS（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience）は、研究者のスティーブン・サラー博士が開発したAIシステムです。サラー博士は2019年以降、AIの発明者資格に関する問題を世界中の裁判所に突きつけるため、10カ国以上でDABUSを唯一の発明者とする特許出願を意図的に行いました。この問題を審理した米国、英国、欧州、ドイツ、オーストラリア、カナダ、そして日本を含むすべての主要な司法管轄区において、現行法上、発明者になれるのは自然人に限られるとの判決が下されました。これらの訴訟は、AI支援特許を出願するすべての人が従うべき法的な基準線を確立した点、そして「AI単独では発明できない」という解決済みの問題と、「AIと人間が協働する場合にどの程度の人間による指示が必要か」という未解決の問題との間のギャップを浮き彫りにした点で重要です。

●AI発明者特許法における「着想（conception）」とは何を意味しますか？

着想とは、少なくとも1930年以来、米国の発明者資格を支配しており、主要国の特許制度にも組み込まれている法的な基準です。連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）の判例によれば、これは「発明者の心の中に、完成し動作可能な発明の明確かつ恒久的なアイデアが形成され、通常の技術さえあれば実施できる状態になること」を意味します。これは人間の認知的な創作性を測るテストであり、物理的または計算的な貢献を測るものではありません。AIシステムは出力を生成するだけであり、この基準が要求する法的な意味での「心の中」にアイデアを形成することはありません。この構造的なギャップがあるため、システムがどれほど洗練され有能であっても、着想と同等の基準を適用するすべての司法管轄区において、AIは人間の発明者要件を満たせないと判断されます。USPTOの2025年11月のガイダンスでは、AIツールを実験器具と同等のものとして扱っており、これらは支援は行うものの、着想は行わないとされています。

●企業はAI支援による発明を保護するために、今何を行うべきですか？

現在の枠組みにおいて、最も重要なステップは3つあります。第一に、人間の発明による貢献をその都度文書化することです。人間の発明者がどのような具体的なアイデアをいつ形成し、AIが代行しなかったどのような具体的な判断を下したかを記録します。第二に、社内の発明開示プロセスを見直し、発明者が単にAIの出力を説明するだけでなく、自身の着想プロセスを明確に表現できるようにすることです。第三に、発明への貢献が主にAIの生成した出力であり、人間がそれを選択または洗練させただけであるような特許を出願する場合は、事前に知的財産の専門弁護士に相談することです。現在の2025年USPTO基準のもとでは、その人間の貢献が十分であるかどうかは事実関係に強く依存し、訴訟においてまだ十分に検証されていないためです。

元記事: AI Cannot Be a Patent Inventor: Japan Closes the Book on a Seven-Year Global Legal Battle