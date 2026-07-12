Nvidia、新型GPUなしの異例の年へ　紙製トレカ騒動の裏にあるVRAM供給危機とRTX 5090価格暴騰

NvidiaがGeForceの歴史を記念した「紙のトレーディングカード」を配布し、コミュニティで「半導体ゼロの14枚」と揶揄されている。その背景には、AIデータセンター需要の爆発による深刻なVRAM（ビデオメモリ）不足と、それに伴うグラフィックスカードの異次元の高騰がある。かつて1,999ドルで発売されたRTX 5090は、今やAmazonで4,300ドル（約70万円）を超える価格で取引される事態となっている。

■Nvidiaの「紙のカード」が象徴する、ゲーマー向けGPUの終焉

Nvidiaは2026年7月9日、PCゲーマーが求めていたものとは程遠い、紙製のコレクティブル・トレーディングカードを発表した。1995年からRTX時代に至るGeForceの歴史を称える14種類のデザインで、ゲームイベントやSNSのキャンペーンを通じて無料配布される。しかし、インターネット上では即座に「14枚のカード、シリコンはゼロ」という皮肉なジョークが飛び交った。

2026年にグラフィックスカードを必要としているなら、このジョークがなぜこれほど痛烈に響くのかを理解しておく必要がある。このトレーディングカードの配布が時宜を得ていないと感じられる原因となった市場の力こそが、現在店頭に並ぶグラボの価格と在庫を支配しているからだ。

2025年初頭に1,999ドル（約32万3,838円、1ドル=162円換算）で発売されたRTX 5090は、今週時点でAmazonにおいて4,329ドル（約70万1,298円）でリストされており、一部のボードパートナーによるプレミアムモデルは5,000ドル（約81万円）を超えている。さらに、Nvidiaから今年中に新しいコンシューマー向けGPU世代が登場する予定はない。AMDの次世代GPUも2027年後半から2028年に延期されたと報じられている。その一方で、グラボに不可欠なメモリを製造するメーカー各社は、供給危機を意図的に作り出してゲーマーを市場から排除したとして、独占禁止法違反で提訴された。

■30年で初、新型GPUが1年も発売されない異例の事態

Nvidiaから2026年に新しいコンシューマー向けGPU世代が登場することはない。これはリークや噂ではなく、製品発表が一切ないこと、そして各メディアの報道でRTX 50シリーズのAICパートナーへの供給が20〜40%削減されていること、さらにはNvidiaのCFO自身が「供給制約が2027会計年度第1四半期以降のゲーミング部門の逆風になる」と見通しを述べていることから確実視されている。

アナリストやサプライチェーン関係者によると、Nvidiaがコンシューマー向けGPUの新アーキテクチャを発売しない年は、過去約30年間で2026年が初めてだという。Blackwell世代の最大の不満点であったVRAM容量の制限を解消するために計画されていた「RTX 50 Super」リフレッシュ版は、無期限の延期となった。台湾メディアのBenchLifeによると、現実的な発売時期は早くとも2027年1月のCES 2027になると報じられている。

競合のAMDも救世主にはならない。同社の次世代「RDNA 5」アーキテクチャは当初の予測から遅れており、ボードパートナーの間では2027年後半、あるいは2028年初頭へのずれ込みが予想されている。

■なぜVRAMのコストがGPU本体を上回るのか

2026年にグラフィックスカードが高騰している原因は、GPUのシリコンそのものではなく、その周囲に実装されているメモリ（VRAM）にある。

NvidiaのRTX 50シリーズはGDDR7を、AMDのRadeon RX 9000シリーズはGDDR6を採用している。これらのメモリは、AIデータセンター向けアクセラレータ用メモリも製造しているサムスン、SK Hynix、マイクロンの3社が世界シェアの約90〜95%を支配している。

AIアクセラレータは、GDDR7よりもはるかに帯域幅が広いHBM（高帯域幅メモリ）を使用する。HBMは製造時に通常のDRAMウェハを大量に消費し、1GBのHBMを製造するのに標準的なDRAMウェハ約4GB分が必要となる。AIインフラ需要が爆発する中、この計算式がコンシューマー向けメモリの供給を圧迫している。

市場調査会社IDCの予測によると、2026年には世界のメモリ生産量の約70%がAIデータセンターに吸収される見込みで、2022年の20〜30%から急増している。ゲーミングGPUを含むコンシューマー機器は、残されたわずかな供給を奪い合うしかない。その結果、VRAMの価格は高騰し、一部のハイエンドグラボでは部品コスト（BOM）の80%以上をVRAMが占める事態となっている。RTX 5090の現在の実勢価格のうち、約820ドル（約13万2,840円）がVRAMのコストによるものとされている。

■メモリカルテル疑惑：歴史的先例を伴う集団訴訟

2026年6月25日、17人の原告がサムスン、SK Hynix、マイクロンを相手取り、DRAMの供給を制限して価格を不正に吊り上げたとして、シャーマン法（独占禁止法）に基づきカリフォルニア州の連邦地裁に集団訴訟を提起した。訴状では、一般的なメモリ価格が4年間で約700%上昇したと主張されている。

これらは現時点では未立証の主張であり、司法の結論が出るまでには数年を要する。しかし、歴史的な文脈は見過ごせない。サムスンとSK Hynix（当時はハイニックス半導体）は、1999年から2002年にかけてのDRAM価格カルテルに関与したとして、2000年代初頭に米司法省の刑事訴追に対して有罪を認めている。当時、サムスンは3億ドル、ハイニックスは1億8500万ドルの罰金を支払った。マイクロンは捜査への協力により刑事罰を免れている。今回の訴訟がどのような結末を迎えるにせよ、3社が世界市場の9割以上を握る寡占状態が、価格高騰を招きやすい構造を生んでいることは事実である。

■今、グラフィックスカードを買うべきか？

2026年7月現在、ハイエンドGPUに大金を投じるのは賢明な選択とは言えないが、状況がすぐに改善する見込みも薄い。

比較的価格が安定しているのは、GDDR7ではなくGDDR6を採用しているAMDのRadeon RX 9000シリーズだ。例えば「RX 9070 XT」（16GB）は、Nvidiaの「RTX 5070 Ti」と同等の性能を持ちながら、630〜700ドル（約10万2,060〜11万3,400円）程度で販売されており、5070 Tiの820〜900ドル（約13万2,840〜14万5,800円）に比べて割安感がある。

また、前世代のRTX 4070やRX 7800 XTといった中古市場の製品は、AI需要と競合しない古いメモリを使用しているため、価格設定の圧力を受けておらず、現実的な選択肢となる。

マイクロンやSK Hynixの新しいメモリ製造ラインが本格稼働するのは早くとも2027年以降とみられており、市場の正常化は2027年または2028年になると予測されている。現在のグラボでゲームが動作しているなら、そのまま使い続けるのが最も経済的な防衛策と言えるだろう。

■注目ポイントQ&A

●なぜ2026年にGPUの価格がこれほど高騰しているのですか？

AIデータセンターによるメモリ需要の急増が原因です。主要メモリメーカー3社が、AI向けの高帯域幅メモリ（HBM）の生産を優先しているため、ゲーミングGPU向けのGDDR7などのメモリ供給が極端に不足し、価格が高騰しています。

●メモリメーカーに対する独占禁止法違反訴訟とは何ですか？

2026年6月、サムスン、SK Hynix、マイクロンの3社が、意図的にDRAMの供給を制限して価格を吊り上げたとして、米国で集団訴訟を起こされました。過去にも同様の価格カルテルで有罪判決を受けた経緯があり、今後の裁判の行方が注目されています。

●今GPUを購入すべきですか、それともRTX 50 Superを待つべきですか？

RTX 50 Superの登場は早くとも2027年1月以降とみられており、さらに同じく供給不足のメモリを使用するため、発売時に安価で手に入る保証はありません。今すぐ必要な場合は、価格が比較的安定しているAMDのRX 9070 XTや、前世代の中古グラフィックボードを検討することをお勧めします。

元記事: GPU Memory Crisis Prices RTX 5090 Above $4,300 as Nvidia Offers Paper Cards