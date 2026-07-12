インテル次世代「Nova Lake」、デスクトップとノートPCに12コアの「Xe3P」iGPU搭載か――リーク情報が示すAMD APUへの対抗策

インテルの次世代CPU「Core Ultra 400」ファミリー（開発コード名：Nova Lake）において、フラグシップ向けノートPC用およびデスクトップ向けの一部SKUに、12コアの「Xe3P」内蔵グラフィックス（iGPU）が搭載されるとのリーク情報が報じられた。これが実現すれば、インテルはデスクトップ向けAPU市場でAMDのRyzen Gシリーズと直接競合することになる。未発表の製品ロードマップに基づく情報であり、正式な仕様や発売時期は確定していないものの、エントリー向け単体GPU市場に影響を与える可能性があるとして注目を集めている。

■著名リーカーが「Nova Lake」の12コアXe3P搭載を示唆

2026年7月10日、インテル関連の著名なリーカーであるJaykihn氏がX（旧Twitter）にて、「Nova Lake-Hは12 Xeセグメントを持ち、Nova Lake-Sには12 XeのSKUが存在する。これらはXe3pである」と投稿した。この簡潔な発言は、インテルの次期「Core Ultra 400」ファミリーにおいて、モバイル向けフラグシップと少なくとも1つのデスクトップ向けソケット対応SKUに、12コアの「Xe3P」iGPUが搭載されることを示唆している。この情報は、VideoCardz、TechPowerUp、Lowyat.NET、eTeknixなどの海外テックメディアによって一斉に報じられた。

特にデスクトップ向けモデルでの採用は大きな意味を持つ。インテルは長年、デスクトップ向けCPUには画面出力が可能な最小限のiGPU（Nova Lake-Sの多くの構成では2コアのXe3と噂されている）しか搭載してこなかった。ミドルクラスのデスクトップ向け製品に12コアのXe3P iGPUが搭載されれば、現行世代においてAMDのRyzen GシリーズAPUと初めて直接競合することになる。さらに、熱設計枠（TDP）の制約が緩いデスクトップ環境で12コアのXe3Pが動作すれば、150〜200ドル（約2万4,300円〜3万2,400円、1ドル=162円換算）程度のエントリー向け単体GPUを不要にするほどの性能を発揮する可能性がある。

■Xe3Pアーキテクチャの実力と「Celestial」世代の進化

「Xe3P」（開発コード名：Celestial）は、CES 2026で「Core Ultra Series 3」として発表されたPanther Lakeに搭載されている「Arc B390」（12コアのXe3）の後継となる、パフォーマンス調整版のアーキテクチャである。インテルのLinuxドライバー関連の動きによると、Xe3Pは「Graphics Version 35」として識別され、グラフィックス・演算用の「Xe3P_LPG」、メディア処理用の「Xe3P_LPM」、ディスプレイ出力用の「Xe3P_LPD」という3つのIPブロックで構成されているという。

インテルが公式にXe3Pの採用を認めているのは、データセンター向けGPUの「Crescent Island」のみだが、Linuxドライバーのパッチや各種リーク情報から、消費者向けのNova Lakeにも搭載されることが事実上確実視されている。リーカーのOneRaichu氏は2026年1月に、Xe3からXe3Pへの移行により、Panther Lake比で20〜25%のiGPU性能向上が見込めると予測していた。ただし、この数値は公式発表や実際のシリコンを用いたベンチマークで確認されたものではない。

■デスクトップ向けiGPUの電源設計が示す本気のグラフィックス性能

技術的に最も興味深いのは、デスクトップ向けSKUの電源要件である。Jaykihn氏によると、12コアのXe3Pを搭載するデスクトップ向けSKUは、マザーボード上に2フェーズのVCCGT VRM（グラフィックスタイル専用の電圧レール）を必要とするという。通常のデスクトップ向けiGPUは画面出力やメディア再生が主な役割であるため、1フェーズの最小限の電源供給で動作する。2フェーズのVCCGTを要求するということは、GPUブロックがより高い電力を安定して消費し、持続的な高負荷環境下で高い演算性能を発揮できる設計であることを意味している。

このNova Lake-SのAPU向けSKUは、モバイル向けダイをデスクトップ用に転用したものではなく、ネイティブなソケット対応デスクトップCPUとして設計されている。新しいLGA 1954ソケットを採用し、900シリーズのマザーボードと互換性を持つと予想されている。なお、このAPU向けSKUはシングルタイル設計となるため、インテルがゲーム向けフラグシップSKUに用意している大容量キャッシュ「Big Last Level Cache（bLLC）」は搭載されない見込みだ。これにより、キャッシュ依存度の高い処理では制限が生じるものの、ダイ面積と製造コストを抑えることができるとTom's Hardwareは分析している。

■AMDのRadeon 860Mが残した隙を突くインテル

インテルがこのカテゴリーに参入する背景には、AMDのデスクトップ向けAPUのグラフィックス仕様が一時的に抑えられている現状がある。AMDの現行「Ryzen AI 400」デスクトップ向けラインアップが採用する「Radeon 860M」は8個の演算ユニット（CU）しか搭載しておらず、前世代のRyzen 7 8700Gに搭載されていた「Radeon 780M」の12 CUから減少している。このため、デスクトップ環境で動作する12コアのXe3P iGPUが、DDR5-8000システムメモリと組み合わされ、ノートPCのような厳しいTDP制限なしで動作すれば、インテルがこれまで競合していなかったセグメントで大きな優位に立つ可能性がある。

■システムメモリの帯域幅というボトルネック

高性能なデスクトップ向けiGPUが直面する最大の課題は、システムメモリの帯域幅制限である。iGPUはCPUとDDR5メモリを共有する。Panther LakeのArc B390（LPDDR5X採用）のメモリ帯域幅は約74 GB/sであり、専用のGDDR6メモリを持つNvidiaのRTX 4050 Laptop GPUの192 GB/sを大きく下回る。PC Gamerによる2026年1月の検証でも、メモリ帯域幅がボトルネックとなり、一部のゲームでB390が単体GPUに後れを取る原因として指摘されていた。

Nova LakeはネイティブでDDR5-8000をサポートするとされており、デュアルチャネル構成時のメモリ帯域幅は120 GB/sを超える見込みだ。これはPanther LakeのノートPC構成から大きく改善されるが、依然として単体GPUのGDDR6には及ばない。また、2026年中頃の時点でもAIサーバー需要の影響で高クロックDRAMの価格が高止まりしており、高価なDDR5-8000メモリキットを購入せざるを得ない場合、単体GPUを省くことによるコストメリットが相殺されてしまうという懸念も指摘されている。

■製造プロセスノードの複雑な構成と発売時期の予測

Nova Lakeの製造プロセスに関しては、エントリー向け構成にはインテル自社の「18A-P」ノードが採用され、メインストリーム向けにはTSMCの「N2P」プロセスが採用されると噂されている。12コアのXe3Pを搭載するAPU向けSKUがどちらのプロセスを採用するかは不明だが、シングルタイル設計であることからTSMCのN2Pである可能性が高いとみられている。

発売時期について、インテルのLip-Bu Tan CEO（当時）は当初2026年末の出荷開始を示唆していたが、その後スケジュールが後退した模様だ。2026年6月のComputexにおいて、複数の業界関係者が「CES 2027での発表、およびその数週間後の発売を目指している」と語った。このタイムラインが正しければ、2027年第1四半期にシングルタイルモデルが発売され、よりコア数の多いデュアルタイル構成は第2四半期に登場することになる。

■注目ポイントQ&A

●Xe3とXe3Pの違いは何ですか？

Xe3はPanther Lakeに搭載されたグラフィックスアーキテクチャです。一方、Xe3P（開発コード名：Celestial）はそのパフォーマンス調整版であり、インテルのLinuxドライバーやリーク情報によると、同一構成においてXe3よりも20〜25%高速化されると予測されています。

●Nova LakeのiGPUは、予算を抑えたゲームPCで単体グラフィックスカードの代わりになりますか？

一部のユーザーにとっては代替になり得ます。12コアのXe3P iGPUは、デスクトップ環境の緩い電力制限下で動作すれば、NvidiaのRTX 4050デスクトップ向け相当の性能に達する可能性があります。ただし、システムメモリを共有するため帯域幅の制限があり、メモリ帯域を多く消費するオープンワールドゲームや高解像度でのプレイでは、依然として単体GPUが有利です。

●Nova Lakeデスクトッププロセッサはいつ発売されますか？

業界の最新情報によると、インテルはCES 2027（2027年1月）での発表と、その数週間後の発売を目標にしていると報じられています。ただし、12コアのXe3Pを搭載したAPU向けSKUが初期のラインアップに含まれるかどうかは未確認です。

●Nova LakeのAPUを使用するには新しいマザーボードが必要ですか？

はい、必要です。Nova Lake-Sは新しい「LGA 1954」ソケットを採用するため、現行のLGA 1851マザーボードとは互換性がありません。また、iGPUの性能を最大限に引き出すには高速なDDR5-8000メモリの導入が推奨されます。

元記事: Intel Nova Lake Gets 12-Core Xe3P iGPU on Desktop and Laptop, Raising Stakes for AMD APUs