Galaxy Z Fold 8は7月22日発表か——折り畳み画面が広がる新「ワイド」モデルも登場見込み

サムスンの次期スマートフォンとして7月に「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Flip 8」、「Galaxy Z Fold 8 Wide」の3機種の発表が見込まれている。写真は旧世代の「Galaxy Z Fold 4」。Photo by Jonas Leupe on Unsplash [写真拡大]

サムスン（Samsung）の次期「Galaxy Unpacked」イベントが2026年7月22日（JST：7月23日）にロンドンで開催されると、複数のリーク情報として報じられている。発表が見込まれるのは「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Flip 8」、そしてより幅広なアスペクト比を持つ新モデル「Galaxy Z Fold 8 Wide」の3機種だ。

■ 今サイクルの目玉は「3機種体制」と新「ワイド」バリアント

Digitがまとめたリーク情報によると、サムスンは次期 Galaxy Unpacked で Galaxy Z Fold 8、クラムシェル型（二つ折り）の Galaxy Z Flip 8 に加え、新たに「Galaxy Z Fold 8 Wide」を発表するとみられている。Android Central の報道によれば、Galaxy Z Fold 8 Wide は標準モデルよりも幅広なアスペクト比を採用し、展開時により「タブレットに近い」画面体験を提供する設計という。

今回のラインナップで最も影響が大きいのが、この Wide バリアントの追加だ。折りたたみスマートフォンにとってアスペクト比は、「本のように開くスマートフォン」か「ポケットに入るタブレット」かという体験の質を左右する要素であり、単なる画面サイズの拡大とは本質的に異なる。

■ 標準 Z Fold 8・Z Flip 8 に期待される仕様

標準モデルの Z Fold 8 は、サムスン近年の傾向に沿って薄型化・ヒンジの改良・ディスプレイの輝度向上、そして通例のチップセット・カメラ性能の強化が期待されている。Z Flip 8 については、外側のカバーディスプレイのさらなる拡大が続くとみられている。

ただし、いずれの仕様も価格を含め、サムスンが正式に発表するまでは確定ではない。特に価格はメモリや部品コストによって変動する傾向がある。Z Fold 8 の出発価格は 1,999 ドル前後（約30万円前後、1ドル＝150円換算）との観測もあるが、未確認の情報であり参考値にとどまる。

また、Galaxy Watch 9 シリーズや新しい Galaxy Buds の発表も期待されている。

■ 折りたたみディスプレイとヒンジが日常使用に耐える仕組み

折りたたみスマートフォンの価格が2,000ドル近くになる背景には、ガラスを数万回折り曲げても壊れないようにするための高度なエンジニアリングがある。

ディスプレイには「UTG（Ultra-Thin Glass：超薄型ガラス）」と呼ばれる厚さ数十マイクロメートルの薄いガラス層が用いられており、曲げられる OLED パネルと保護フィルムの上に積層されている。UTG によって、柔らかいプラスチックではなくガラスのような触感を実現しながら、折り曲げを可能にしている。

その下のヒンジ機構も重要だ。現代のサムスン製ヒンジは多歯車式の「水滴型（ウォータードロップ型）」と呼ばれる構造を採用しており、パネルが体の内側で涙形状にカーブするよう設計されている。これにより折り目の部分にかかる応力が分散され、折り線（クリース）が目立ちにくくなる。

Z Fold 8 Wide のように展開幅が広がると、折り曲げ半径とヒンジの形状設計も変わるため、これは単に「画面が大きくなった」のではなく、ディスプレイの折り方と応力分散の全体を再設計する、実質的なエンジニアリング上の変更を意味するという。

■ 7月22日まで待つべきか、今買うべきか

判断は購入者が何を重視するかによる。

直近の折りたたみ機種を使っているユーザーにとっては、年次アップデートの変化（薄型化・高輝度・高速化）は段階的なものにとどまる可能性が高い。その場合、新モデル発売後に旧モデルが値下がりしたタイミングで購入する方が合理的かもしれない。

一方で、より大きく展開できる画面を求めているユーザーには、現行ラインナップに相当するモデルが存在しないため、Z Fold 8 Wide を待つ具体的な理由がある。

価格を重視する場合は、1,999ドルという観測価格はあくまで未確認であること、また今年は業界全体で部品コストの上昇が端末価格に影響していることも念頭に置く必要がある。

■ 注目ポイントQ&A

● Samsung Galaxy Z Fold 8 の発表イベントはいつ開催されますか？

リーク情報では2026年7月22日（日本時間：7月23日）、ロンドンでの開催が有力とされています。ただしサムスンは日程を公式には発表しておらず、確定情報ではなく「信憑性の高い観測情報」として扱うべきです。

● Galaxy Z Fold 8 Wide とはどのようなモデルですか？

報道によれば、標準モデルより幅広なアスペクト比を採用した新バリアントで、展開時により「タブレットに近い」画面になるとされています。標準 Z Fold 8 の置き換えではなく、ラインナップへの追加として位置づけられる見通しです。

● Galaxy Z Fold 8 の価格はどれくらいになりますか？

出発価格は 1,999 ドル前後（約32万円前後、1ドル＝160円換算）との観測がありますが、未確認情報です。今年は業界全体で部品コストが上昇しており、価格は変動する可能性があります。

元記事: Samsung Galaxy Z Fold 8 Unpacked Set for July 22: New Wider Fold Joins Z Flip Lineup