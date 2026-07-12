Galaxy Z Fold 7が米国サイトで500ドル値下、1,500ドルに―新型「Fold 8」発表前の最安値セールが実施中

サムスンは次期折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold 8」シリーズの発表を控える中、公式サイト（https://www.samsung.com/us/smartphones/galaxy-z-fold7/buy/galaxy-z-fold7-256gb-unlocked-sku-sm-f966ulgaxaa/）で現行モデル「Galaxy Z Fold 7」を500ドル値下げするセールを開始した。これにより、ベースモデル（256GB）は発売以来の最安値となる1,499.99ドル（約24万3,000円）で購入可能となる。このプロモーションは2026年7月19日まで実施されるが、新型の発表イベント「Unpacked」の3日前に終了するため、現行機を安く手に入れるか、新型を待つかの決断を迫られている。（※編注：本記事中の価格はLocation: USAのものです。Location:日本の場合、セールは行われておらず、価格が異なります。）

■全構成で500ドルの値下げ、下取り不要で最安値を更新

サムスンは、下取りを条件とせずに「Galaxy Z Fold 7」の全構成モデルを500ドル（約8万1,000円）引きで販売している。これにより、ベースとなる256GBモデルは1,499.99ドル（約24万3,000円、通常2,000ドル）となり、2025年7月の発売以来、サムスン直販における最安値を更新した。

このプロモーションは、サムスン公式サイト（Samsung.com）および「Shop Samsung」アプリにて、2026年7月19日まで実施される。これは、サムスンがロンドンで現地時間7月22日に開催する「Unpacked」イベントで「Galaxy Z Fold 8」ラインナップを公開する3日前に終了するスケジュールとなっている。横開き（ブックスタイル）の折りたたみスマホが1,500ドルの大台を下回るのを待っていたユーザーにとって、残された時間はわずかとなっている。

■現在提供されているセール価格と在庫状況

サムスン直販サイトでは、以下の価格でGalaxy Z Fold 7が販売されている（1ドル＝162円換算）。

・Galaxy Z Fold 7（256GB）：1,499.99ドル（約24万3,000円、通常2,000ドル）

・Galaxy Z Fold 7（512GB）：1,699.99ドル（約27万5,400円、通常2,200ドル）

・Galaxy Z Fold 7（1TB）：1,999.99ドル（約32万4,000円、通常2,500ドル）

なお、整備済製品や開封品でも構わないという場合は、さらに安く入手できる選択肢もある。米大手小売りのBest Buyでは、「極めて良好（excellent）」な状態の開封品（256GB）が、ブルーシャドウモデルで1,251ドル（約20万2,662円）、ブラックモデルで1,380ドル（約22万3,560円）で販売されている。一方、Amazonにおける新品の在庫は、サムスンがUnpackedの日程を発表して以降、ほぼ枯渇している模様だ。そのため、新品を確実に購入するにはサムスンの直販サイトが最も信頼できる情報源となっている。

このプロモーションは2026年7月6日から7月19日まで実施される。このタイミングは意図的に設定されたものだ。サムスンは次回のUnpackedイベントを7月22日にロンドンで開催することを発表しており、これは同社にとって初の英国での夏季フラッグシップ発表となる。割引セールはその3日前に終了するため、Z Fold 8の正式発表を見てから比較検討しようとすると、現行機を定価で買うか、あるいは新型の発売後に数週間かけて登場するであろう値引きキャンペーンを待つ必要が出てくる。

■1,500ドルで手に入る「Galaxy Z Fold 7」の実力

Z Fold 7を「型落ちモデル」として片付ける前に、そのハードウェアの実力を正確に評価しておく必要がある。

プロセッサには「Snapdragon 8 Elite」を搭載している。これはサムスンが「Galaxy S26 Ultra」にも採用するとみられている3nmプロセスの高性能チップだ。メモリは標準モデルで12GB（LPDDR5X）、1TBモデルでは16GBを搭載し、ストレージには高速なUFS 4.0技術が採用されている。Geekbenchによるベンチマークテストでは、シングルコアおよびマルチコアのCPUスコアが「Galaxy S25 Ultra」と同等レベルを示しており、2026年現在でも決して見劣りする性能ではない。

デザイン面は、Z Fold 7の最も際立った進化点だ。折りたたみ時の厚さは8.9mm、展開時は4.2mmに抑えられている。前世代のZ Fold 6（折りたたみ時12.1mm、展開時5.6mm）と比較すると、折りたたみ時で3.2mmもの薄型化を実現している。この差は単なる見た目の問題ではなく、ポケットに入れた際にかさばるか、自然に持ち運べるかという実用上の大きな違いを生む。重量も215gと、一般的なフラッグシップ級Androidスマートフォンよりも軽量でありながら、展開時には8インチの大画面ディスプレイを利用できる。

カメラシステムは、Galaxy S25 Ultraと同じ2億画素のメインセンサー（ISOCELL HP2）、1200万画素の超広角、および光学3倍ズーム対応の1000万画素望遠カメラで構成されている。2億画素のメインカメラは極めて優れた描写力を誇る。一方で、1200万画素の超広角カメラは、専門家のレビューでも指摘されている本機の弱点だ。メインカメラから超広角に切り替えると、画質が目に見えて低下する。これは、極限の薄型化を達成するためにサムスンが下した設計上の妥協点であり、より大型の超広角センサーを搭載するには内部容積が足りなかったためとみられている。

ソフトウェア面では、Android 16およびOne UI 8をベースに、7年間のOSおよびセキュリティアップデートが保証されている。今購入しても2032年までサポートが継続する計算だ。また、IP48相当の防塵・防水性能を備えており、雨天時の使用や水深1.5メートルまでの水没にも耐えられる設計となっている（ただし、一般的なフラッグシップ機に採用されているIP68規格よりは一段低い基準となる）。

米テックメディアのTom's Guideは、本機を「折りたたみスマホの至高の領域」と評し、薄型軽量デザイン、8インチディスプレイ、アップグレードされたカメラ、そしてGalaxy AI機能を絶賛した。同誌は唯一、2,000ドルという発売時の価格が推奨する上での最大の障壁であると指摘していたが、1,500ドルに下がったことで、そのハードルは大幅に低くなったと言える。

なお、既存ユーザー向けの重要な注意点として、サムスンは2026年7月9日から、57件の脆弱性（うち5件は深刻な脆弱性）を修正する7月のセキュリティアップデートを配信している。この中には、実際の標的型攻撃（スパイウェアキャンペーン）に悪用されたAdobe DNG画像ファイルの脆弱性も含まれている。もし手元の端末にまだ適用されていない場合は、最優先でアップデートを実行すべきだ。

■新型「Galaxy Z Fold 8」を待つべき理由

一方で、新型を待つべきだという合理的な反論も存在する。その筆頭が、先述した1200万画素の超広角カメラだ。

Z Fold 7の直接の後継機となる「Galaxy Z Fold 8 Ultra」には、5000万画素の超広角カメラが搭載されると予想されている。これは画素数にして4倍のアップグレードだ。リーク情報によれば、メインカメラもGalaxy S26 Ultraと同等の2億画素センサーに刷新される見込みである。複数の情報源による独立した分析では、日常的な使用において最も恩恵を感じられるのは、メインカメラの強化よりも、超広角カメラが1200万画素から5000万画素へジャンプアップすることだと指摘されている。集合写真や風景、広角での撮影など、超広角カメラは1日に何度も使われるためだ。超広角での撮影頻度が高いユーザーにとって、Z Fold 8こそが本来あるべきカメラ性能を備えたモデルになる可能性がある。

もう一つの懸念点はバッテリー容量だ。Z Fold 7は4,400mAhのバッテリーを搭載し、25Wの有線充電に対応している。しかし、この容量は2021年のZ Fold 3から2025年のZ Fold 7にいたるまで、5世代にわたって据え置かれてきた。ディスプレイの輝度が向上し、AI処理の負荷が増加し、さらに中国の競合他社が6,000mAhを超えるシリコンカーボンバッテリーを採用する中でも、サムスンは足踏みを続けていた。新型のZ Fold 8 Ultraでは、この停滞が打破されると期待されている。5,000mAhのバッテリーと45Wの有線充電が採用されれば、容量は13.6%増加し、充電速度は80%向上することになる。夕方にはバッテリーが心もとなるヘビーユーザーにとって、このアップグレードは極めて重要だ。

さらに、筐体の形状（フォームファクタ）そのものにも大きな変化が噂されている。サムスンは今回のUnpackedで、横長デザインの「Galaxy Z Fold 8 Wide」を発表するとみられている。これは、2019年以来の歴代モデルが採用してきた縦長のプロポーションではなく、アスペクト比4:3の7.6インチ内側ディスプレイを採用したモデルになるとされている。縦長からほぼ正方形に近い横長フォーマットへの移行は、設計上の大きな変更を伴う。パネルが広がることでヒンジの曲げ半径や極薄ガラス（UTG）への負荷分散が変わるため、Wideモデルには従来の45μmではなく、60μm厚のUTGが採用されると報じられている。サムスンの公式ティザーにある「a new shape unfolds（新しい形が展開する）」というメッセージも、このWideモデルがイベントの主役であることを示唆している。

4:3の内側ディスプレイは、動画視聴や画面分割でのマルチタスク、ビデオ通話などを、よりタブレットに近い自然な比率で行うことができる。このWideモデルは、現行の折りたたみスマホのラインナップには存在しない、全く新しい選択肢となる。この形状に魅力を感じるのであれば、Z Fold 7がいくら安くなっていようとも、その代わりにはなり得ない。

■今買うべきか、それとも待つべきか？

購入を迷っているユーザーは、次の3つの質問に答えることで決断を下せるはずだ。「超広角カメラをどれくらい頻繁に使うか？」「4:3の横長画面は自分の用途に必要か？」「ヘビーに使うと夕方には切れてしまう4,400mAhのバッテリーで妥協できるか？」

もし超広角カメラにこだわりがなく、現行のブックスタイル形状をすぐに手に入れたい、そしてZ Fold 8シリーズで予想される価格高騰を避けたいのであれば、1,500ドルのZ Fold 7は最良の選択肢となる。複数のリーク情報によると、新型の「Z Fold 8 Wide」は約1,899ドル（約30万7,638円）、「Z Fold 8 Ultra」は約2,099ドル（約34万38円）になると予想されている。これらは正式発表まで確定ではないが、複数の独立した報告で一貫している数値だ。つまり、新型の同等構成を選ぶと、現在のZ Fold 7のセール価格よりも約400〜600ドル（約6万4,800円〜9万7,200円）高くなる見込みだ。7年間のソフトウェアサポートが残っていることを考えれば、今Z Fold 7を買っても、2030年代半ばまで現役モデルとして使い続けることができる。

逆に、次の2つのグループに当てはまる場合は、新型を待つべきだ。第一に、超広角カメラを多用するユーザー。Z Fold 8 Ultraの5000万画素超広角カメラは、Foldシリーズ史上最大のカメラアップデートになる可能性が高く、Z Fold 7の1200万画素カメラは明確な弱点だからだ。第二に、新しい4:3の横長フォーマットに惹かれるユーザー。Z Fold 8 Wideは、現行モデルでは得られない全く新しいコンテンツ体験と生産性を提供するだろう。

繰り返しになるが、この500ドル引きのプロモーションは7月19日に終了する。これはUnpackedでFold 8の詳細や価格が明かされる3日前だ。その日を過ぎてから比較しようとすると、現行機も定価に戻ってしまう点には注意が必要だ。

■注目ポイントQ&A

●2026年7月現在、Galaxy Z Fold 7を1,500ドルで購入するのはお得ですか？

はい、1,500ドルという価格は、横開き型の折りたたみスマホを検討している多くのユーザーにとって非常に魅力的な選択肢です。Snapdragon 8 Eliteチップ、8インチの内側ディスプレイ、2億画素のメインカメラ、そして7年間のソフトウェアアップデート保証は、2026年中期時点でも十分に競争力があります。ただし、超広角カメラの画質向上（新型は50MPに強化と噂）や、バッテリー容量の増加（新型は5,000mAh・45W充電に対応と噂）を重視する場合は、新型を待つ価値があります。

●Galaxy Z Fold 7のカメラ性能は、現在の価格帯でも通用しますか？

2億画素のメインカメラは非常に優秀で、Galaxy S25 Ultraと同等の画質を誇ります。ただし、1200万画素の超広角カメラは、薄型化（展開時4.2mm）の代償として画質低下が指摘されている弱点です。超広角での撮影を重視する場合は、新型のZ Fold 8 Ultra（5000万画素にアップグレードと噂）を待つことをおすすめします。メインカメラや望遠カメラが中心であれば、1,500ドルのZ Fold 7でも十分に満足できるフラッグシップ級の画質が得られます。

●2026年7月22日のGalaxy Unpackedでは何が発表される予定ですか？

ロンドンで開催されるイベントでは、3機種の新しい折りたたみデバイス（Galaxy Z Fold 8 Ultra、アスペクト比4:3の横長画面を採用したGalaxy Z Fold 8 Wide、Galaxy Z Flip 8）が発表されると予想されています。また、Galaxy Watch 9シリーズや、Gemini AIを搭載した初のスマートオーディオグラス「Galaxy Glasses」の登場も噂されています。リーク情報によると、Fold 8 Wideのベース価格は約1,899ドル、Fold 8 Ultraは約2,099ドルと予想されていますが、サムスンからの公式発表はまだありません。

●なぜサムスンの割引セールはUnpackedの前に終了してしまうのですか？

これは、新製品の正式発表前に旧世代の在庫を処分するための一般的な小売戦略です。7月19日にセールを終了させることで、サムスンは7月22日のUnpackedイベントに向けて消費者の注目を新型モデルへとスムーズに移行させる狙いがあります。発表を待ってから比較しようとすると、Z Fold 7の価格は定価に戻ってしまい、新型の予約開始と重なるため、割引価格と新型を直接比較して選ぶことはできない仕組みになっています。

元記事: Galaxy Z Fold 7 Drops to $1,500: Samsung’s Best Foldable Deal Before Unpacked