「Galaxy Watch 9」アプリ流出で判明した新機能：オンデバイスAI、ジェスチャー操作、本格健康管理ツール

サムスンの「Galaxy Wearable」アプリの未公開ビルドが流出し、次期スマートウォッチ「Galaxy Watch 9」および「Galaxy Watch Ultra 2」に搭載される新機能の全貌が明らかになった。今回のリーク情報によると、新型モデルにはクアルコムの最新チップ「Snapdragon Wear Elite」が搭載され、スマートフォンを介さないオンデバイスAI処理が可能になる見通しだ。これにより、ユーザーは手首を上げるだけでAIアシスタント「Gemini」と対話できるようになるほか、Garmin（ガーミン）やApple Watchに対抗する強力なヘルスケア機能が追加されると報じられている。

■設定パネルからAI健康ダッシュボードへ：大幅なデザイン刷新

サムスンの「Galaxy Wearable」アプリのリークされたビルドから、アプリのビジュアルが全面的に刷新されることが分かった。この情報は、まずリーク情報として公開され、その後Android Authority、9to5Google、Android Central、PhoneArenaによって裏付けられた。サムスンは、長年採用してきたダークモノクロームのインターフェースを廃止し、ソフトなブルーとパープルのグラデーション、フローティングカード要素、そして「ウォッチフェイス」「ホーム」「設定」の3タブ構成を採用する。これは、最近のOne UI搭載スマートフォンやタブレットに採用されている「One UI 9」のデザイン言語と一致するものだ。

「ホーム」タブは、設定項目が並ぶ従来のデザインから、接続されているGalaxy Watchの実物に近いリアルなレンダリング画像を中心に据えたデザインへと再構築される。ここには、リアルタイムのバッテリー残量や、バッテリー切れまでの予測時間が表示される。また、利用頻度の高い4つのコントロール（通知、クイック設定、タイル、インストール済みアプリ）が上部に目立つショートカットとして配置され、一般的な操作に必要なタップ数が削減される。ウォッチフェイスのブラウザでは、フラットな円形のサムネイルではなく、実際のウォッチ本体の画像上に選択したフェイスが描画されるため、適用前に実際の見栄えを確認しやすくなる。設定メニューにはシンプルなモノクロアイコンが採用され、「ウォッチを探す」機能はユーザーガイドと並んでメニューの最上部に移動している。

なお、流出したビルドには、2022年にリリースされた「One UI 4 Watch」時代の古いプレースホルダー画像がまだ残っており、サムスンが7月22日の発表に向けて最終調整を終えていないことを示している。この段階でアプリが流通していることは、サムスンがUnpackedイベント前に行う標準的な社内テストのサイクルと一致している。

■Snapdragon Wear Eliteが実現するオンデバイスAI：Watch 8との違い

流出ビルドで発見された2つの「Galaxy AI」機能は、Ultra 2への搭載が確実視され、Watch 9シリーズ全体への搭載も期待されているハードウェアの変更があって初めて実現するものだ。それは、サムスン自社製の「Exynos W1000」チップから、2026年3月のMWC 2026で発表されたクアルコムの「Snapdragon Wear Elite」への移行である。

Galaxy Watch 8に搭載されているExynos W1000は、Snapdragon Wear Eliteと同じ3nmプロセスで製造されているが、専用のNPU（ニューラル・プロセッシング・ユニット）を搭載していない。この設計上の違いにより、現行のGalaxy WatchにおけるGemini AIのクエリは、すべてペアリングされたスマートフォンに転送して処理する必要があった。つまり、スマートフォンが近くにあり、接続可能で、リクエストを処理するために起動している必要があった。Snapdragon Wear Eliteはこの制限を解消する。同チップのHexagon NPUは、最大20億パラメータのAIモデルをローカルで実行でき、測定値で毎秒10トークンの速度で、完全にウォッチ単体で処理を行う。さらに、低電力の組み込みNPUが、メインCPUを起動することなく、キーワード検出やアクティビティ認識などの常時稼働タスクをバックグラウンドで処理する。クアルコムは、統合されたAI演算性能を12 TOPS（毎秒12兆回演算）と発表している。

CPUアーキテクチャは、フラグシップスマートフォン向けチップと同様の「big.LITTLE」設計を採用している。2.1 GHzで動作する高性能なCortex-A78コアが1つ、高負荷なタスクを処理し、1.95 GHzで動作する4つの高効率Cortex-A55コアがバックグラウンドのワークロードを管理する。クアルコムによると、前世代のウェアラブル向けチップ「Snapdragon W5+ Gen 2」と比較して、シングルコアのCPU性能は5倍、GPU性能は7倍に向上し、全体の電力効率は30%改善、約10分で50%まで充電できる急速充電アーキテクチャを備えているという。

通信機能も先進的だ。Ultra 2は、ウェアラブルやIoTデバイス向けに設計されたナローバンド5G規格である「5G RedCap（Reduced Capability）」を採用するとみられている。これにより、従来の5Gが小型デバイスに与えるバッテリー消費のペナルティを回避しつつ、低消費電力で独立したデータ通信や通話が可能になる。これが実現すれば、独立した5G接続を提供する初のGalaxy Watchとなる。

■AI生成タイル：Galaxy AIがウォッチのダッシュボードを自動構築

流出ビルドで発見された1つ目のGalaxy AI機能は、ユーザーが関心のある情報を説明するだけで、Galaxy AIがカスタムの「タイル」（ウォッチフェイスのウィジェット）を構築してくれる機能だ。公開されたスクリーンショットの例では、スポーツの速報値、株価、現在の天気、1日の歩数を1つのAI厳選ウィジェットにまとめて表示しており、個々のウィジェットを1つずつ手動で選択して設定する従来の手間を省くことができる。

この「AI Tiles」は、Google I/O 2026でWear OS 7向けに披露されたGoogleの「Create My Widget」機能と関連しているとみられる。これは、サムスン独自の発明というよりも、Wear OS 7のプラットフォームレベルの機能をサムスンがGalaxy AIレイヤーに統合したものである可能性を示唆している。最終的な実装がWear OS 7版とどのように異なるのかは、流出ビルドからは明らかになっていない。

■手首を上げて話しかけるだけ：Geminiのハンズフリー操作

2つ目のAI機能は、これまでGeminiの起動に必要だったボタンの長押し操作を、手首を上げるジェスチャーに置き換えるものだ。ウォッチを口元に近づけるように持ち上げるだけで、自動的にGeminiの聞き取りモードが起動し、デバイスに触れることなく会話形式で質問ができるようになる。例えば、ランナーがペースを崩すことなく「次の1時間に雨は降る？」と尋ねたり、「買い物リストにオーツミルクを追加して」と指示したりすることが可能になる。

この「Raise-to-Talk（持ち上げて話す）」機能は、Googleの「Pixel Watch 4」で初めて登場した。サムスンがこれを採用することで、Galaxy Watchはこの特定の操作においてWear OSの兄弟機と同等になる。さらに、Snapdragon Wear Eliteのオンデバイス推論能力により、スマートフォンを経由せずにリクエストを処理できる。これは、Geminiの処理にペアリングされたスマートフォンを必要とするPixel Watch 4の実装とは一線を画す、真に異なる体験となるだろう。

ただし、Android Centralのニコラス・シムズ氏が指摘するように、実用面での懸念もある。手首を上げる動作は時間をチェックする際にも行われるため、サムスンが意図的な「持ち上げて話す」ジェスチャーと、単に画面を見るだけの動作をどのように区別するのかという疑問が残る。流出ビルドにはその判別メカニズムは示されていないが、サムスンは開発を進めているとみられ、今後の発表が注目される。

■Garminの牙城に挑む：心肺負荷、バイタル、騒音曝露の監視機能

流出ビルドに含まれる3つの健康モニタリング機能は、サムスンが2026年6月8日に発表した「Samsung Health」プラットフォームの大規模アップデートの内容と一致している。この発表は、AppleのWWDC基調講演の直前に行われた。

「Daily Cardio Load（日常の心肺負荷）」は、最近のワークアウトから蓄積された心血管系へのストレスを算出し、ユーザーのフィットネス基準値に基づいて推奨されるトレーニング強度や回復時間を提案する。これは、手首装着型デバイスにおけるパーソナライズされたトレーニング指導の基準となってきた、Garminの「トレーニング負荷」や「Body Battery」機能に直接対抗するものだ。Wareableのウェアラブル専門家であるコナー・アリソン氏によると、このSamsung Healthのアップデートにより、同プラットフォームは「深く、パーソナライズされ、実用的なインサイトを提供する業界の2大ゴールドスタンダードブランドであるOura（オーラ）やWhoop（ウープ）に追いつきつつある」という。一方で、夜間の健康モニタリングについては「Appleとおおむね同等」を維持していると指摘している。

「Vitals（バイタル）」機能は、心拍数、心拍変動（HRV）、呼吸数、皮膚温、血中酸素レベルの5つのシグナルを夜間に連続モニタリングし、絶対的なしきい値でアラートを出すのではなく、ユーザーの個人基準値からの逸脱を検知して知らせる。これは、Appleが2024年にwatchOS 11で導入した「バイタル」アプリのアプローチに酷似しているが、サムスンの実装では、HRVと呼吸数を個別の指標として表示するのではなく、統合された夜間スキャンとしてまとめて提供する点が異なる。

「Sound Exposure（騒音曝露）」は、ウォッチ自体とペアリングされたGalaxy Budsの両方から、1日を通じた累積ノイズレベルを追跡する。この機能は、単発の大きな騒音に対するアラートだけでなく、騒がしい環境で通勤するユーザー、コンサートに行くユーザー、または日常的に大音量でオーディオを聴くユーザーの、長期的な聴覚障害リスクのパターンを明らかにすることを目的としている。

なお、「One UI 9 Watch」へのアップデートに伴い廃止される機能もある。米国ユーザー向けに提供されていたSamsung Health Labsの実験的指標「Vascular Load（血管負荷）」は、One UI 9 Watchのアップデートをもって終了となる。サムスンは、提供終了前に過去の血管負荷データをエクスポートしたいユーザー向けに、ステップバイステップのガイドを公開している。

■Ultra 2限定機能：トレイルラン、ウェイポイント、自動ダイブモード

流出ビルドで発見されたいくつかの機能は、アウトドアに特化した内容から、上位モデルの「Galaxy Watch Ultra 2」限定機能になるとみられる。「Trail Run（トレイルラン）」は、不整地での屋外ランニング中にリアルタイムで高度を追跡する機能だ。「Trackback（トラックバック）」と「Waypoints（ウェイポイント）」は、ハイカーが地理的なマーカーを保存し、歩いてきたルートを逆戻りできるようにするもので、通常は専用のGPSデバイスやGarminのトレイルランニング向けウォッチに搭載されている機能だ。

「Dive Mode（ダイブモード）」は、あらかじめ設定した水深に達すると自動的に起動するように設定可能で、初代Galaxy Watch Ultraで採用されていた手動起動から改善されている。サムスンは、どの機能がUltra 2限定になり、どの機能が標準のWatch 9に含まれるかを公式には明らかにしていないが、これらのアウトドア特化機能が標準のWatch 9に広く搭載される可能性は低いとみられる。

また、今回のリークでは「Analog Balance」「Dual Digit」「Radial Dashboard」「Ultra Performance」「Dual Clock Info Board」という5つの新しいウォッチフェイスも明らかになった。「Ultra Performance」は、豊富なコンプリケーション配置や、夜間に赤色に変化する低照度モードを備えていることから、Ultra 2限定機能になるとみられる。「Dual Clock Info Board」は、2つのタイムゾーンを同時に表示できるため、旅行者に便利な機能だ。

■7月22日の発表予測と価格情報

サムスンの「Galaxy Unpacked」イベントは、7月22日にロンドンで開催されると広く報じられている。サムスンが英国の地で主要なUnpackedイベントを開催するのはこれが初めてとなる。この日程は、同日から有効となるサムスン・マレーシアのプロモーションバウチャーによって間接的に確認されているほか、米連邦通信委員会（FCC）の認証申請書類からも裏付けられている。製品の発売は発表から約2週間後と予想されており、7月22日の日程が正しければ、8月上旬の出荷開始が予想される。

価格について、Galaxy Watch 9はBluetooth 40mmモデルが349ドル（約5万6,538円、1ドル=162円換算）からと予想されており、これはWatch 8の発売時の価格と同等だ。ただし、発表前の価格予測はあくまで最低ラインとして捉えるべきである。一方、Snapdragon Wear Eliteチップ、784mAh（サムスンは「約800mAh」としてアピールするとみられ、初代Ultraの590mAhから約33%増加）のバッテリー、チタン製ボディを採用する「Galaxy Watch Ultra 2」は、事前リークでは649ドル〜699ドル（約10万5,138円〜11万3,238円、1ドル=162円換算）の範囲になると予測されているが、こちらも未確定の情報だ。

なお、今回登場が予想されていないデバイスとして「Galaxy Watch Classic」がある。FCCのデータベースや中国のCMIIT認証記録のいずれにも、2026年モデルのClassicの型番は存在しない。これは、サムスンがWatch 8 Classicを最後に、回転ベゼルを搭載したラインナップを廃止する可能性が高いことを示唆している。

Unpackedイベントでは、スマートウォッチのほかに、「Galaxy Z Fold 8」「Galaxy Z Fold 8 Ultra」「Galaxy Z Flip 8」、そしてAndroid XRを搭載しGeminiに対応したカメラ・オーディオ内蔵ウェアラブルデバイス「Galaxy Glasses」の発表も期待されている。

■購入を検討しているユーザーへのアドバイス

現在Galaxy Watchの購入を検討している場合、Watch 9の発表後にGalaxy Watch 8の価格が下落する可能性が高い。緊急の必要性がない限り、あと16日待って正式なスペックや価格を確認し、リークされたAI機能が期待通りに動作するかどうかを見極めてから判断するのが賢明な選択と言えるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Galaxy Watch 9にはGemini AIが搭載されますか？また、動作にスマートフォンは必要ですか？

Galaxy Watch 9に搭載が予想され、Ultra 2での採用が確実視されている「Snapdragon Wear Elite」チップには、専用のHexagon NPUが搭載されています。これにより、最大20億パラメータのAIモデルをウォッチ上で直接、毎秒10トークンの速度で実行できるため、スマートフォンを経由せずに処理が可能です。すべての処理をスマートフォンに依存していたGalaxy Watch 8から大きく進化し、ワークアウト中にスマートフォンが近くになくても、手首を上げるだけでGeminiに質問できるようになるとみられています。

●Galaxy Watch 9の健康管理機能は、GarminやApple Watchと比べてどうですか？

新しく追加される「Daily Cardio Load（日常の心肺負荷）」機能は、Garminの「トレーニング負荷」や「Body Battery」に匹敵するもので、ワークアウト履歴やフィットネス基準値から回復度やトレーニング強度を提案します。また、Appleの「バイタル」アプリに類似した夜間モニタリング機能「Vitals」や、「Sound Exposure（騒音曝露）」などが追加されることで、ヘルスケアプラットフォームとしての競争力が大幅に向上しています。専門家からは、Appleと同等、あるいはOuraやWhoopといった専門的な健康管理デバイスに迫るレベルに達しつつあると評価されています。

●Galaxy Watch 8を持っていますが、Galaxy Watch 9に買い替える価値はありますか？

主なアップグレードの動機はチップの変更にあります。手首でのGemini操作をスマートフォンなしでスムーズに行いたい場合、Snapdragon Wear Eliteを搭載するWatch 9は大きな魅力となります。一方で、健康管理機能（Daily Cardio LoadやVitalsなど）やアプリのデザイン刷新は、今後のアップデートによってGalaxy Watch 8にも提供される可能性があるため、健康管理目的のみであれば急いで買い替える必要はないかもしれません。また、回転ベゼルを搭載した「Classic」モデルの後継機は今回発表されない見通しです。

●One UI 9 Watchが導入されると、私の「血管負荷（Vascular Load）」データはどうなりますか？

サムスンは、7月下旬に提供予定の「One UI 9 Watch」アップデートに伴い、米国ユーザー向けに提供していた「血管負荷」機能を廃止します。アップデート後はデータにアクセスできなくなるため、サムスンは事前にデータをエクスポートするためのガイドを公開しています。今後は代替機能として「血圧トレンド（Blood Pressure Trends）」が提供される予定です。

元記事: Galaxy Watch 9 App Leak: AI Tiles, Gemini Wrist-Raise, and New Health Tools Revealed