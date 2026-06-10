Google Pixel 10 Pro 128GBが米Amazonで749ドルに―Tensor G5搭載モデルが過去最安値水準

Google Pixel 10 Proの128GBモデルが、米Amazon.comで「Limited time deal」として749ドルで販売されている。（写真：google.comより） [写真拡大]

Google Pixel 10 Proの128GBモデルが、米Amazon.comで「Limited time deal」として749ドルで販売されている。本稿執筆時点では通常価格999ドルから250ドル引きとなっており、価格追跡サービスCamelCamelCamelの価格履歴でも、該当モデルのAmazon価格として749ドルが過去最安値水準とされている。購入を検討する場合は、今回のセール対象が128GBモデルである点、価格や在庫が短期間で変動し得る点、米国のPrime Dayを待つ選択肢がある点を確認しておきたい。

■米AmazonでPixel 10 Pro 128GBが749ドル

Pixelへの乗り換えを検討していた人にとって、今回の米Amazon.comのセールは有力な購入機会のひとつになりそうだ。Google Pixel 10 Proの128GBモデルが、本稿執筆時点で「Limited time deal」として749ドルで販売されている。通常価格999ドルから250ドル引きとなる。

このセールは、BGRが6月のAmazonテック製品の大幅値引きまとめで取り上げたものだ。BGRは、価格追跡サービスCamelCamelCamelを使って価格履歴を確認したうえで、Amazonでの749ドルを過去最安値として紹介している。

値引き対象としてBGRとTech Timesが挙げているカラーは、Obsidian、Moonstone、Porcelainだ。なお、Googleの公式仕様上、Pixel 10 ProのカラーにはJadeも含まれるが、今回の記事で扱う米Amazonのセール対象として確認されているのは、上記の複数カラーである。

■今回のセール対象は128GBモデル

今回の米Amazonセール対象は、Pixel 10 Proの128GBモデルだ。構成は128GBストレージと16GB RAMの組み合わせで、GoogleのTensor G5チップを搭載する。

ディスプレイは6.3インチのSuper Actua Displayで、Corning Gorilla Glass Victus 2のカバーガラスを採用している。Google Fiの公式仕様では、Pixel 10 Proは1280×2856ピクセルのLTPO OLED、最大120HzのSmooth Display、最大3300ニトのピーク輝度に対応するとされている。

カメラは、50MP広角カメラ、48MPウルトラワイドカメラ、48MP 5倍望遠カメラで構成されるProトリプルリアカメラシステムを備える。Google公式仕様では、Pro Res Zoomは最大100倍、光学相当画質は0.5倍、1倍、2倍、5倍、10倍に対応すると説明されている。

ただし、128GBという容量は使い方によっては注意が必要だ。Google Fiの公式仕様ではPixel 10 Proに128GB、256GB、512GB、1TBの構成が掲載されているが、今回の米Amazonセールで扱っているのは128GBモデルである。microSDカードによるストレージ拡張には対応しないため、写真や動画を大量に保存するユーザーは、クラウドストレージの利用や上位容量モデルとの価格差も検討した方がよい。

■Tensor G5はGoogle公式でも大幅強化を説明

この世代のPixel 10 Proで中核となるのが、Google Tensor G5だ。Google公式ブログによれば、Tensor G5はTPUが最大60％、CPUが平均34％高速化している。Googleはまた、Tensor G5がTSMCの3nmプロセスノードで設計されていると説明している。

原文記事では、これまでの第1世代から第4世代のTensorがSamsung Foundryで製造されていた点に触れ、Tensor G5でTSMCに移ったことを大きな変化として位置付けている。Google公式資料で確認できるのは、Tensor G5がTSMCの3nmプロセスノードで設計されたという点であり、Samsung Foundryからの変更という説明は原文側の記述として扱うのが適切だ。

製造プロセスの微細化は、同じ面積により多くのトランジスタを集積できることを意味する。Googleはこれにより、より強力で効率的なチップを実現していると説明している。

■最新Gemini Nanoを搭載する初のチップ

Tensor G5で特に重要なのが、オンデバイスAIへの対応だ。Google公式ブログによれば、Tensor G5は最新のGemini Nanoモデルを搭載する初のチップであり、発表時から多くの完全オンデバイス生成AI機能を提供する。

オンデバイスAIとは、AI処理をサーバー側ではなく端末上で実行する仕組みを指す。Googleは、Pixel ScreenshotsやRecorderなどの機能において、Gemini Nanoの処理速度が2.6倍に、効率性が2倍に向上したとしている。

この点は、購入者にとって分かりやすい価値になる。GoogleがPixelで訴求するAI機能の一部は、単なるクラウドサービスの追加ではなく、手元の端末に搭載されたチップの性能によって支えられているためだ。接続環境やプライバシー面での利点も、オンデバイス処理の特徴といえる。

■100倍Pro Res ZoomはAI画像処理も活用

Tensor G5は、カメラ処理にも関わっている。Google公式ブログは、Pixel 10 ProがTensor G5に搭載された新しい画像処理プロセッサ、つまりISPを備えていると説明している。また、超解像ズーム Proでは、Google Pixelカメラで過去最大のモデルを実行することで、最大100倍ズームを可能にするとしている。

Google Fiの公式仕様でも、Pixel 10 ProはPro Res Zoom最大100倍に対応すると記載されている。もっとも、この100倍ズームは純粋な光学ズームだけで成り立つものではない。望遠カメラの光学的な到達範囲を超える領域では、GoogleのAI画像処理を用いて細部を補う仕組みだと説明されている。

そのため、極端なズーム域では、被写体や撮影条件によって結果が変わる可能性がある。見た目としては鮮明に補正される場合がある一方、光学レンズだけで記録した画像とは性質が異なる点は理解しておきたい。

■2026年に買う価値はあるのか

Pixel 10 Proは2025年に登場したスマートフォンであり、2026年時点ではより新しい端末も存在する。そのため、今から購入する価値があるのかは自然な疑問だ。

BGRは、Pixel 10 Proについて「2026年に新しいスマートフォンが登場している状況でも、なお十分通用する」と評価している。またBGRは、ZDNetやPCMagを含む複数媒体から高評価を得た端末として紹介している。PCMagはPixel 10 Proに4.5/5の評価を付け、「Outstanding」とし、Editors’ Choiceにも選んでいる。

多くのユーザーにとって、1年前のフラッグシップモデルを250ドル引きで買えることは、最新モデルを定価で買うよりも魅力的な選択肢になり得る。Tensor G5、カメラ、オンデバイスAI機能は現在でも十分に強力であり、価格差を考えると、Pixel 10 Pro 128GBの749ドルという水準は競争力がある。

一方で、128GBモデルである点は購入前に再確認したい。写真、動画、AI関連機能を積極的に使うユーザーにとっては、ストレージ容量が早く不足する可能性がある。microSDカードによる拡張ができないため、長く使う前提なら、クラウド保存や容量管理を前提にする必要がある。

また、6.3インチというサイズは、大画面を求めるユーザーにはやや控えめに感じられるかもしれない。逆に、片手で扱いやすいサイズを求める人には、フラッグシップ性能と携帯性のバランスが取りやすい。

■今買うべきか、米Prime Dayを待つべきか

購入タイミングについては、米国のPrime Dayをどう見るかがポイントになる。Amazon公式によれば、米国のPrime Day 2026は6月23日から26日まで開催される。米国では6月23日午前0時1分PDTに始まる予定だ。

今回のPixel 10 Pro 128GBの749ドルという価格は、CamelCamelCamelの価格履歴上でも過去最安値水準とされる。そのため、Prime Dayで大幅に下回るとは限らない。ただし、イベント期間中に同等、または一部構成でわずかに安い価格が出る可能性は残る。

一方で、セール価格や在庫は短期間で変動する。特に「Limited time deal」と表示されている場合、価格がいつまで続くかは保証されない。Pixel 10 Proが欲しい端末であり、128GBモデルで問題なく、749ドルが予算に合うなら、今回のセールは十分に検討に値する。

なお、ここでいうPrime Dayは米国Amazon.comの開催日を指す。Amazon公式は、日本、豪州、ブラジル、インドのPrime Dayセールについては同年夏の後半に実施予定としており、米国と同じ6月23日開始ではない点に注意したい。

購入前には、Amazon.comの商品ページで現在価格、販売者、発送元、返品条件を確認する必要がある。特に米Amazonから購入する場合は、日本への配送可否、送料、輸入時の費用、保証対応も含めて確認した方がよい。

■注目ポイントQ&A

●Google Pixel 10 Proはいくらでセール販売されていますか？

米Amazon.comで、Pixel 10 Proの128GBモデルが749ドルで販売されています。本稿執筆時点では「Limited time deal」と表示され、通常価格999ドルから250ドル引きです。BGRとTech Timesは、価格追跡サービスCamelCamelCamelの価格履歴を踏まえ、749ドルを過去最安値として紹介しています。

●今回のセール対象はどのモデルですか？

今回の記事で扱っている米Amazonセール対象は、Pixel 10 Proの128GBモデルです。16GB RAMを搭載しています。Pixel 10 Proにはほかのストレージ構成もありますが、今回の749ドルセールとして確認されているのは128GBモデルです。

●Tensor G5チップの特徴は何ですか？

Google公式ブログによれば、Tensor G5はTSMCの3nmプロセスノードで設計され、TPUは最大60％、CPUは平均34％高速化しています。また、最新のGemini Nanoモデルを搭載する初のチップであり、Pixel ScreenshotsやRecorderなどでGemini Nanoの処理速度が2.6倍、効率性が2倍に向上したとされています。

●100倍ズームは光学ズームですか、それともAIですか？

両方の要素があります。Pixel 10 Proは5倍望遠カメラを備えていますが、最大100倍のPro Res Zoomでは、望遠カメラの光学的な範囲を超える部分でGoogleのAI画像処理を活用します。そのため、極端なズーム域では被写体や撮影条件によって結果が変わる可能性があります。

●Prime Dayまで待つべきですか？

米国のAmazon Prime Day 2026は6月23〜26日に開催されます。749ドルはすでに過去最安値水準とされるため、Prime Dayで大きく下回るとは限りません。ただし、同等またはわずかに安い価格が出る可能性はあります。一方で、在庫や価格が不利に変わるリスクもあります。

●日本のPrime Dayも6月23日からですか？

Amazon公式は、米国などのPrime Day 2026を6月23〜26日としています。一方、日本、豪州、ブラジル、インドのPrime Dayセールは同年夏の後半に実施予定と説明されています。したがって、本記事の6月23日開始という記述は、米Amazon.comのPrime Dayを指します。

※セール価格と在庫状況は頻繁に変わります。購入前に現在価格、販売者、発送元、配送条件、返品条件を確認してください。本記事は情報提供を目的としたものです。

元記事: Google Pixel 10 Pro Hits Its Lowest Price Ever at $749：The Tensor G5 Silicon Behind the $250 Saving