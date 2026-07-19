『マリオカートWii』がPCでネイティブ動作へ、8月にベータ版公開　「静的再コンパイル」で4Kやオンラインに対応

開発者のpatchzy氏は2026年7月15日、Wii用ソフト『マリオカートWii』をエミュレータを介さずにPC上でネイティブ動作させるプロジェクト「Mario Kart Wiicompiled」のパブリックベータ版を2026年8月に公開すると発表した。本プロジェクトは「静的再コンパイル」と呼ばれる技術を用いており、4K解像度やオンラインマルチプレイに対応する。ただし、任天堂の許諾を得ていないファンプロジェクトであり、法的な不確実性を抱えている点には留意が必要である。

■Mario Kart Wiicompiledとは何か

開発者のpatchzy氏は2026年7月15日、『マリオカートWii』をPC上でネイティブ動作させるプロジェクト「Mario Kart Wiicompiled」を発表した。2026年8月に公開予定のベータ版は、エミュレータを使用せず、「静的再コンパイル」と呼ばれる技術でオリジナルのゲームコードをPC用のネイティブ実行ファイルに変換して動作させる。これにより、最大4Kの解像度、フレームレート制限の解除、オンラインマルチプレイ、そして200以上の追加コースを収録したファン作成のモッド（Mod）「Retro Rewind」への対応が実現するという。オリジナルのWii用ディスクを合法的に所有しているPCゲーマーであれば、誰でもこのベータ版に参加可能とされている。

このプロジェクトは、単に18年前のレースゲームを新しい方法で遊ぶだけにとどまらない。Wiiタイトルにおける静的再コンパイルの成功例として確認されれば初の快挙となり、その意義は『マリオカートWii』だけに留まらない。この技術が確立されれば、原理的には『大乱闘スマッシュブラザーズX』や『New スーパーマリオブラザーズ Wii』など、Wiiの全ライブラリに適用できる可能性を秘めている。

■静的再コンパイルとエミュレーションの違い

技術的な重要性を理解するには、このプロジェクトが既存のエミュレータとどう違うかを知る必要がある。Wiiの人気エミュレータ「Dolphin」は、長年にわたり『マリオカートWii』を動作させてきた。これはソフトウェア上でWiiのハードウェアをシミュレートし、PC上でWiiの命令をリアルタイムに解釈して実行する仕組みである。このアプローチはPCへの負荷（オーバーヘッド）が大きく、動作の快適さはエミュレータがどれだけ正確にハードウェアの挙動を再現できるかに依存する。

一方、静的再コンパイルは根本的に異なる。ツールがゲームのオリジナルバイナリコードを読み込み、プログラムを実行する前にすべての命令を同等のC言語コードに事前変換する。この変換されたコードを、現代のPCやMacのアーキテクチャであるx86-64やARM64向けにネイティブコンパイルする。つまり、PCの内部で仮想 of Wiiが動いているわけではなく、ゲームのロジックがCPU上で直接実行される。

この違いによる実用上のメリットは大きい。ネイティブ実行により、最小限の負荷で4Kレンダリングやフレームレート制限の解除が可能になる。また、高解像度テクスチャパックやマルチプレイ機能、「Retro Rewind」などのコミュニティによる追加要素を、エミュレーション層を介さずネイティブのコードベースに直接組み込める。さらに、一度変換されたコードがあれば、携帯ゲーム機向けのARM64やAndroidへの移植も、プラットフォームごとにエミュレータを再設計するよりはるかに容易になると指摘されている。

2024年5月に開発者のMr-Wiseguy氏がリリースした「N64Recomp」プロジェクトは、この技術をN64ハードウェアで実証し、『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』『ゼルダの伝説 時のオカリナ』『バンジョーとカズーイの大冒険』『マリオカート64』などのPC移植の波を引き起こした。「Mario Kart Wiicompiled」は、この原理をWiiのPowerPCアーキテクチャに初めて適用する試みである。

■追加モッド「Retro Rewind」の統合

「Retro Rewind」は、開発者のZPL氏が作成した『マリオカートWii』のコミュニティ開発モッドパックである。過去の『マリオカート』シリーズから移植された200以上のコースを収録しており、オリジナルの32コースを大幅に拡張した、ファン史上最大規模のカスタムコースコレクションとなっている。「Mario Kart Wiicompiled」では、ローンチ時点でこのモッドへの対応がオプションとして提供される予定だ。

このモッドはすでに実機のWiiやDolphin上でも動作しているが、PCネイティブ移植版によってアクセシビリティが向上し、さらなるコミュニティ開発が期待されている。先行する静的再コンパイルプロジェクト（『時のオカリナ』の「Ship of Harkinian」や『トワイライトプリンセス』の「Dusklight」など）では、リリースから数週間以内にコミュニティ製の高解像度テクスチャパックが登場し、実機や標準的なエミュレータをはるかに超えるビジュアルの向上が実現したと報じられている。

■『マリオカートWii』の保存を巡る背景

2008年4月に発売された『マリオカートWii』は、任天堂の販売データによると3,738万本を売り上げ、同梱版を除けばWiiで最も売れたソフトであり、シリーズ史上2番目に売れたタイトルである。しかし、Wiiのオンラインインフラ「ニンテンドーWi-Fiコネクション」は2014年5月20日にサービスを終了し、公式のオンラインプレイは終了した。

これに対し、ファン開発者はサービス終了からわずか10日後の2014年5月10日に、リバースエンジニアリングによる代替サービス「Wiimmfi」を立ち上げ、オンラインプレイを維持してきた。このサービスは現在、500以上のWiiおよびDSタイトルをサポートしており、今でも『マリオカートWii』には常時数百人のアクティブプレイヤーが存在する。これは、任天堂が公式にリマスターやSwitchへの移植を行っていない同作に対する、根強い需要を示している。

なお、任天堂は『マリオカートWii』のPC版をリリースしておらず、発表もしていない。同社は2025年にSwitch 2のローンチタイトルとして『マリオカート ワールド』を発売しており、現在はそちらに注力している。

■法的な位置づけと任天堂の動向

この種のファンによる保存プロジェクトは、法的な不確実性の中で存在している。静的再コンパイルプロジェクトは、任天堂が著作権を持つアセット（画像や音声など）を直接配布せず、ユーザー自身が所有するオリジナルのゲームディスクから抽出したROMファイルを用意することを前提としている。この構造は、アセットを直接配布するROM配布サイトや、任天堂が過去に対処した改造版Dolphinの構成とは異なるとされている。

任天堂は知的財産の保護に非常に厳格なことで知られている。過去にはファンゲーム『Pokémon Prism』や『AM2R』への警告、ROM配布サイトへのDMCA削除申請、そして2020年にはゲームアセットを含まないモッド「Project Slippi」を使用した『大乱闘スマッシュブラザーズDX』のオンライン大会を中止に追い込んだ実績がある。また、2024年にはSwitchエミュレータ「Yuzu」に対して法的措置を取り、プロジェクトを閉鎖させている。

任天堂がアセットを含まない再コンパイルプロジェクトに対して法的措置を取るかどうかは、まだ裁判で争われたことがない。本稿執筆時点で、この種のプロジェクトが警告を受けたという確認された事例はないが、法的な判例は確立されておらず、結果は不透明である。類似プロジェクトの開発者たちも、静的再コンパイルの限界を定義する判例はまだ存在せず、今後いつでも状況が変わり得ると指摘している。

■8月のベータ版公開に向けて

「Mario Kart Wiicompiled」の最初のパブリックベータ版は2026年8月に予定されているが、具体的な日付はまだ発表されていない。patchzy氏は、リリース前にさらなる技術的詳細を公開するとしている。ベータ版は、オンラインマルチプレイ、Retro Rewind対応、4K解像度のサポートを引っ提げて登場する予定だ。

参加を希望するユーザーは、合法的に吸い出した『マリオカートWii』のROMデータを用意する必要がある。現時点でコンパイル済みのソフトウェアの配布場所は公開されておらず、プロジェクトの発表はX（旧Twitter）上で行われ、リアルタイムで動作するゲームプレイトレーラーが公開されている。

■注目ポイントQ&A

●静的再コンパイルとは何ですか？Dolphinで『マリオカートWii』をプレイするのとどう違うのですか？

Dolphinはエミュレータであり、PCの内部でWiiのハードウェアを仮想的に再現してゲームを動かします。一方、静的再コンパイルは、ゲームのオリジナルバイナリ（機械コード）を事前にC言語コードへ変換し、現代のPCで直接動くネイティブアプリとしてコンパイルします。仮想のWiiを動かす必要がないため、PCへの負荷が非常に小さく、4K解像度や無制限のフレームレート、PCネイティブのマルチプレイなどをスムーズに実現できます。

●「Mario Kart Wiicompiled」をプレイすることは合法ですか？

ソフトウェアやROMの入手方法によります。このプロジェクト自体は任天堂の著作権物（アセット）を一切配布せず、ユーザーが用意するROMファイルを使用します。自分が所有するディスクからROMを吸い出す行為は、米国ではフェアユースの範囲内とみなされるのがファンコミュニティの一般的な見解ですが、法的に確定した判例はありません。なお、第三者のサイトからROMをダウンロードする行為は著作権侵害にあたります。また、任天堂のコードから変換されたバイナリ自体の合法性については、まだ法廷で争われたことがなく、今後の任天堂の対応は不透明です。

●このプロジェクトは他のWiiゲームにどのような影響を与えますか？

Wiiタイトルとして初の静的再コンパイルの成功例となるため、Wiiゲーム全体のPCネイティブ移植に向けた実証実験（概念実証）になります。2024年にN64向けにリリースされた「N64Recomp」が多くのPC移植を生み出したように、今回のプロジェクトでWiiのPowerPCアーキテクチャの再コンパイル手法が確立されれば、『大乱闘スマッシュブラザーズX』や『New スーパーマリオブラザーズ Wii』など、他のWiiタイトルのPC移植開発が大きく進む可能性があります。

●なぜ『マリオカートWii』は今でもこれほど活発なコミュニティがあるのですか？

同作は世界で3,738万本を売り上げた大ヒット作であり、非常に多くのファンが存在します。2014年に公式オンラインサービスが終了した後も、ファンが立ち上げた代替サービス「Wiimmfi」によってオンラインプレイが維持されてきました。任天堂が公式にリマスターやSwitchへの移植を行ってこなかったため、ファンが自ら保存や機能拡張を行ってきた背景があります。なお、2026年8月のベータ版公開は、任天堂によるモバイル版『マリオカート ツアー』のサービス終了（2026年9月30日予定）と時期が重なっており、コミュニティの関心をさらに高めています。

元記事: Mario Kart Wii Recompiled for PC Adds 4K and Online Play in August Beta