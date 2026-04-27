■I.米国株式市場

●1.NYダウの推移

1）4/23、NYダウ▲179ドル安、49,310ドル

2）4/24、NYダウ▲79ドル安、49,230ドル

【前回は】相場展望4月23日号 米国株: トランプ氏、中間選挙で不利強まる->レイムダック可能性高い 日本株: 4/22の日経平均上昇・東証株価指数下落は異様な市場偏向

●2.米国株: 米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引

1）米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引

・インテル株価が4/24に+23.6％高と高騰した。インテルは4/23に発表した1~3月期決算で売上高・1株利益が市場予想を上回った。

・インテルの業績の状況

・1~3月期決算 市場予想 決算発表

売上高 124億ドル（約1.97兆円） 135.7億ドル（約2.16兆円）

1株利益 0.02ドル 0.29ドル

・4~6月期見通し

市場予想 決算発表

売上高 137億ドル（約2.18兆円） 148億ドル（約2.35兆円）

1株利益 0.19ドル 0.20ドル

・インテルは業績悪化で、新しい経営責任者（CEO）のもとで再生に取り組んできた。インテル製品の新製品の評価が高まり、新規購入契約が増えている。結果、企業業績が急回復し始めた。

・インテル株の急騰を受け、他のテック株にも波及し、米国株上昇を牽引。

2）4/24、米国株価指数は半導体株指数（SOX）が牽引

・4/23の株価指数の状況

NYダウ ▲0.16％

ナスダック総合 +1.63

ナスダック100 +1.95

S&P500種 +0.80

SOX +4.32

・半導体株指数（SOX）の上昇率が+4.32％と際立った伸びを示した。インテルの株価上昇率が+23.6％高と急伸したことが波及したと思われる。





●3.ウォーシュ次期FRB議長の承認可能性高まる（フィスコ）

1）パウエルFRB議長の刑事捜査が取り下げられる。

●4.ワーナー株主総会、パラマウントによる17.5兆円での買収を承認（テレビ朝日）





■II.中国株式市場

●1.上海総合指数の推移

1）4/23、上海総合▲13安、4,093

2）4/24、上海総合▲13安、4,079

■III.日本株式市場

●1.日経平均の推移

1）4/23、日経平均▲445円安、59,140円

2）4/24、日経平均+575円高、59,716円

●2.日本株: 米国ハイテク株高を背景に海外短期筋が牽引して日経平均6万円乗せ 「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準

1）4/23、（1）日経平均は史上初の6万円台乗せ目標達成と（2）達成を機に利益確定売り

・4/23日経平均の動き（前日終値比）

朝高 +428円高 海外短期筋の先物買いが主導

中盤 ▲963円安 利益確定売り優勢

終値 ▲445円安 海外短期筋と個人の買いで下げ幅縮小

・4/24、人工知能（AI）・半導体関連の値がさ株に買いが継続（前日終値比）

朝高 +623円高 データセンター需要拡大で買い集中

中盤 +85円高（朝比▲538円安）トヨタ決算警戒で売りが波及

終値 +575円高 イラン停戦交渉の進展期待で買い

2）日経平均寄与上位の状況

（1）4/23、日経平均▲445円安、寄与上位5銘柄▲305円安、占有率68.53％

銘柄 寄与度 前日比伸び率

ファーストリテイ ▲195円安 ▲3.37％安

リクルート ▲39 ▲4.93

ファナック ▲29 ▲2.63

日東電工 ▲21 ▲3.83

京セラ ▲21 ▲2.85

合計 ▲305

（2）4/24、日経平均+575円高、寄与上位5銘柄+668円高、占有率116.17％

銘柄 寄与度 前日比伸び率

アドバンテスト +372円高 +5.51％高

ソフトバンクG +101 +2.15

イビデン +94 +12.61

ファーストリテイ+64 +1.15

東京エレクトロン+37 +0.81

合計 +668

・人工知能（AI）・半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中。

3）「NT倍率 16.7倍」と過去最高値

・「NT倍率」は、日経平均を東証株価指数（TOPIX）で割った数値。

・NT倍率の推移

1/05 14.91倍

2/02 14.89

3/02 14.89

4/01 14.64

4/24 16.97

・NT倍率の高値は、日経平均がTOPIXよりも買われ過ぎ状態を意味する。よって、日経平均の上昇が突出しているため、注意深くみたい。

4）長期金利は上昇傾向

・原油・液化天然ガスの多くを輸入に頼る日本にとって、原油高などエネルギー価格の上昇は、インフレ圧力を増す傾向にある。

・このため、将来の金利上昇が見込まれるため、長期金利が上昇する状況にある。

5）日経先物が6万円台に上昇、米国ハイテク株で先高期待も、懸念材料あり

（1）米国株はインテルの構造改革による業績アップもあり、ハイテク株が見直し買いされ、勢いが増している。

・日本株にも波及して、海外短期筋の株価先物買い主導、加えて人工知能（AI）や半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中して、日経平均は6万円台乗せに挑戦。

（2）懸念材料=原油先物価格の高止まり⇒値上げ・資材不足⇒企業業績への悪影響

・イラン情勢の長期化⇒日本経済はインフレ・消費減退・経済後退。

日本企業はコスト高・値上げ困難・受注減・業績悪化。

・米国・イラン交渉は困難を極める。

・機雷除去だけで6ヵ月以上は要する。

・湾岸諸国の攻撃を受けた石油設備の復旧に数年間かかる。

・原油・ガス生産設備の再稼働にも相当な年月を要する。

（3）この懸念材料は、現在の株価には織り込まれていない。

・下落要因あり。

・要注意したい。

●3.デンソー、ローム買収案を撤回検討、パワー半導体で合意見通せず（時事通信）

●4.キャノン、2026年12月期営業利益予想を+4,790⇒+4,560億円に下方修正（時事通信）

1）メモリー価格の高騰に加え、中東情勢の悪化により同地域での販売ができない。

●5.野村総研、通期純利益予想を下方修正、豪州・北米事業などで減損▲969億円（ロイター）

1）2026年3月通期の純利益予想を+1,040⇒+150億円に大幅下方修正した。のれん等の減損損失を計上する。

■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）

・5802 住友電工 業績好調

・6758 ソニー 業績堅調