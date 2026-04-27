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相場展望4月27日号 米国株: 米国インテルの再生、再び成長軌道へ⇒米国株高牽引 日本株: 米国ハイテク株高と海外短期筋が牽引、日経平均6万円乗せ 「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準
■I.米国株式市場
●1.NYダウの推移
1）4/23、NYダウ▲179ドル安、49,310ドル
2）4/24、NYダウ▲79ドル安、49,230ドル
【前回は】相場展望4月23日号 米国株: トランプ氏、中間選挙で不利強まる->レイムダック可能性高い 日本株: 4/22の日経平均上昇・東証株価指数下落は異様な市場偏向
●2.米国株: 米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引
1）米国株上昇の牽引役・インテル、再び成長軌道へ⇒米国株高を牽引
・インテル株価が4/24に+23.6％高と高騰した。インテルは4/23に発表した1~3月期決算で売上高・1株利益が市場予想を上回った。
・インテルの業績の状況
・1~3月期決算 市場予想 決算発表
売上高 124億ドル（約1.97兆円） 135.7億ドル（約2.16兆円）
1株利益 0.02ドル 0.29ドル
・4~6月期見通し
市場予想 決算発表
売上高 137億ドル（約2.18兆円） 148億ドル（約2.35兆円）
1株利益 0.19ドル 0.20ドル
・インテルは業績悪化で、新しい経営責任者（CEO）のもとで再生に取り組んできた。インテル製品の新製品の評価が高まり、新規購入契約が増えている。結果、企業業績が急回復し始めた。
・インテル株の急騰を受け、他のテック株にも波及し、米国株上昇を牽引。
2）4/24、米国株価指数は半導体株指数（SOX）が牽引
・4/23の株価指数の状況
NYダウ ▲0.16％
ナスダック総合 +1.63
ナスダック100 +1.95
S&P500種 +0.80
SOX +4.32
・半導体株指数（SOX）の上昇率が+4.32％と際立った伸びを示した。インテルの株価上昇率が+23.6％高と急伸したことが波及したと思われる。
●3.ウォーシュ次期FRB議長の承認可能性高まる（フィスコ）
1）パウエルFRB議長の刑事捜査が取り下げられる。
●4.ワーナー株主総会、パラマウントによる17.5兆円での買収を承認（テレビ朝日）
■II.中国株式市場
●1.上海総合指数の推移
1）4/23、上海総合▲13安、4,093
2）4/24、上海総合▲13安、4,079
■III.日本株式市場
●1.日経平均の推移
1）4/23、日経平均▲445円安、59,140円
2）4/24、日経平均+575円高、59,716円
●2.日本株: 米国ハイテク株高を背景に海外短期筋が牽引して日経平均6万円乗せ 「NT倍率」が最高値となり高値意識される水準
1）4/23、（1）日経平均は史上初の6万円台乗せ目標達成と（2）達成を機に利益確定売り
・4/23日経平均の動き（前日終値比）
朝高 +428円高 海外短期筋の先物買いが主導
中盤 ▲963円安 利益確定売り優勢
終値 ▲445円安 海外短期筋と個人の買いで下げ幅縮小
・4/24、人工知能（AI）・半導体関連の値がさ株に買いが継続（前日終値比）
朝高 +623円高 データセンター需要拡大で買い集中
中盤 +85円高（朝比▲538円安）トヨタ決算警戒で売りが波及
終値 +575円高 イラン停戦交渉の進展期待で買い
2）日経平均寄与上位の状況
（1）4/23、日経平均▲445円安、寄与上位5銘柄▲305円安、占有率68.53％
銘柄 寄与度 前日比伸び率
ファーストリテイ ▲195円安 ▲3.37％安
リクルート ▲39 ▲4.93
ファナック ▲29 ▲2.63
日東電工 ▲21 ▲3.83
京セラ ▲21 ▲2.85
合計 ▲305
（2）4/24、日経平均+575円高、寄与上位5銘柄+668円高、占有率116.17％
銘柄 寄与度 前日比伸び率
アドバンテスト +372円高 +5.51％高
ソフトバンクG +101 +2.15
イビデン +94 +12.61
ファーストリテイ+64 +1.15
東京エレクトロン+37 +0.81
合計 +668
・人工知能（AI）・半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中。
3）「NT倍率 16.7倍」と過去最高値
・「NT倍率」は、日経平均を東証株価指数（TOPIX）で割った数値。
・NT倍率の推移
1/05 14.91倍
2/02 14.89
3/02 14.89
4/01 14.64
4/24 16.97
・NT倍率の高値は、日経平均がTOPIXよりも買われ過ぎ状態を意味する。よって、日経平均の上昇が突出しているため、注意深くみたい。
4）長期金利は上昇傾向
・原油・液化天然ガスの多くを輸入に頼る日本にとって、原油高などエネルギー価格の上昇は、インフレ圧力を増す傾向にある。
・このため、将来の金利上昇が見込まれるため、長期金利が上昇する状況にある。
5）日経先物が6万円台に上昇、米国ハイテク株で先高期待も、懸念材料あり
（1）米国株はインテルの構造改革による業績アップもあり、ハイテク株が見直し買いされ、勢いが増している。
・日本株にも波及して、海外短期筋の株価先物買い主導、加えて人工知能（AI）や半導体関連の少数の値がさ株に買いが集中して、日経平均は6万円台乗せに挑戦。
（2）懸念材料=原油先物価格の高止まり⇒値上げ・資材不足⇒企業業績への悪影響
・イラン情勢の長期化⇒日本経済はインフレ・消費減退・経済後退。
日本企業はコスト高・値上げ困難・受注減・業績悪化。
・米国・イラン交渉は困難を極める。
・機雷除去だけで6ヵ月以上は要する。
・湾岸諸国の攻撃を受けた石油設備の復旧に数年間かかる。
・原油・ガス生産設備の再稼働にも相当な年月を要する。
（3）この懸念材料は、現在の株価には織り込まれていない。
・下落要因あり。
・要注意したい。
●3.デンソー、ローム買収案を撤回検討、パワー半導体で合意見通せず（時事通信）
●4.キャノン、2026年12月期営業利益予想を+4,790⇒+4,560億円に下方修正（時事通信）
1）メモリー価格の高騰に加え、中東情勢の悪化により同地域での販売ができない。
●5.野村総研、通期純利益予想を下方修正、豪州・北米事業などで減損▲969億円（ロイター）
1）2026年3月通期の純利益予想を+1,040⇒+150億円に大幅下方修正した。のれん等の減損損失を計上する。
■IV.注目銘柄（投資は自己責任でお願いします）
・5802 住友電工 業績好調
・6758 ソニー 業績堅調
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