新NISAオルカン積立、米国比率60％超の現実　分散投資の盲点

■オルカン・S&P500への安心神話が広がる理由

オルカンやS&P500を積み立てていれば、新NISAはほったらかしでいい——そう考えている人は少なくない。

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だが、その認識には見直すべき点がある。

社会人になって初めて投資を始めた20〜30代の間では、オルカンやS&P500を積み立てていれば安心という認識が広がっている。

インデックス投資は市場平均のリターンを長期で得る、理にかなった方法だ。新NISAの非課税制度とも相性が良く、積立自体は間違った戦略ではない。

ただし、何も考えずに積み立てれば必ず成果が出るというものではない点は、頭に入れておきたい。

■オルカン・S&P500に潜む構造的な偏り

なぜ下がっているのに積立を続けるの？そう不安を感じて積立を止めてしまう人は実際に多い。

その背景には、自分が投資している商品の構造をよく知らないまま始めてしまっているケースが少なくない。

例えばS&P500の場合、構成銘柄の上位10社で全体の約30％以上を占めるとされており、実質的には一部の巨大テック企業の動きが指数全体に強く影響している。

つまり、1社が大きく下落するだけで、指数全体が引っ張られるリスクがある。

また米国株比率も約60％以上と高く、オルカンであっても米国依存の構造は避けられない。

近年のAI・半導体ブームによって米国テック株への集中が一段と進んでおり、この偏りはさらに拡大している。

さらに日本から投資する場合は為替の影響も受けるため、円安局面と円高局面では同じ指数でもリターンが大きく変動する。円安が進めば海外資産の評価額は上がるが、逆に円高に振れれば利益は目減りする。

インデックス投資は、分散されているようで構造的な偏りが存在する点を見落としやすい。

■新NISAで積立を始めた人が見落としやすいリスクとは

重要なのは、こうした仕組みを理解しないまま「積立＝安心」と捉えてしまうことだ。

インデックス投資は放置型の魔法ではなく、市場全体に長期で乗る戦略である以上、その前提をわかったうえで続けることが求められる。

新NISA時代に本当に必要なのは、積立を続けるかどうかよりも、自分がどのような構造の資産に投資しているのかを知っておくことだ。

仕組みを理解したうえで継続できるかどうかが、長期的な資産形成において大きな差になって表れてくる。

とりあえず積み立てておけば大丈夫。そう思考停止せずに、自分の投資先を一度立ち止まって把握してみる。その一歩が、10年後・20年後の結果を静かに、しかし確実に変えていく。