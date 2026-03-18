税収80兆円台へ、過去最高更新の見通し　物価高と法人増益で「税のベース」拡大

今回のニュースのポイント

・「80兆円」の大台、6年連続更新へ: 2024年度までに5年連続で過去最高を更新した一般会計税収は、2025年度に初めて80兆円台に達する見通しです。物価上昇や賃上げにより、課税対象となる名目ベースの所得や売上(税の母数)が拡大したことが主因です。

・消費税と法人税が牽引: 税目別では、物価高と堅調な消費を背景に「消費税」が25兆円規模に達する水準まで拡大しています。また、円安や価格転嫁を背景とした企業収益の改善により、「法人税」も17〜18兆円規模と2ケタ増の伸びを示し、全体の伸びを支えています。

・「豊かさの実感」との乖離: 税収が膨らむ一方で、統計上も実質賃金は4年連続のマイナスが続いています。政府に集まる資金が増える一方で、物価高に賃金が追いつかない家計の余裕のなさが、減税や給付といった還元策を巡る議論を加速させています。

日本の国家税収が、かつてない規模に膨らもうとしています。2025年度の一般会計税収は、統計開始以来初めて「80兆円」の大台に乗る見通しとなりました。これは2020年度から続く過去最高更新を6年連続で塗り替える水準と見込まれており、バブル期の水準に匹敵する、あるいはこれを上回るペースで増収が続いています。しかし、この「増収」の正体は、経済の力強い成長というよりも、インフレと名目値の膨張による側面が強いのが実態です。

税収増を牽引しているのは、消費税と法人税の二枚看板です。2%程度の物価上昇が定着したことで、商品の販売価格が上がり、それに伴って消費税収も25兆円規模に達する水準まで拡大しました。また、円安による外貨獲得や、輸入コスト増を販売価格に上乗せする「価格転嫁」が進んだことで企業収益が改善。2024年度の法人税収は17兆〜18兆円規模と、前年度比で2ケタ増の伸びを記録しました。所得税も賃上げの広がりによって、2025年度は増加に転じる見込みです。

しかし、この「過去最高」という響きとは裏腹に、国民の生活実感は依然として冷え込んでいます。税収が増える理由は、裏を返せば物価高で支払う消費税が増え、名目給与が上がって所得税や社会保険料の負担が増しているからに他なりません。実質賃金の伸びが物価に追いつかない状況がここ数年続いており、統計上も4年連続のマイナスが確認される中、「国にはカネがあるが、家計にはない」というギャップが鮮明になっています。

巨額の税収は、本来であれば財政の健全化に寄与するはずですが、高齢化に伴う社会保障費の膨張や防衛費の増額により、依然として財政の大きな余裕には繋がっていません。増えた税収を「国債発行の抑制」に回すのか、あるいは「定額減税や給付」として家計に還元するのか。この分配のあり方が、今後の政治や政策判断における最大の争点となっています。

今後は、インフレに依存した増収がいつまで持続するかが焦点です。景気が落ち着き、物価要因による押し上げが剥落した後も、安定した税基盤を維持できるのか。過去最高の税収を、単なる一時的な追い風に終わらせず、持続可能な社会保障や成長投資の土台へと繋げられるかが、日本経済の真価を問うことになります。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

■関連記事

・政府債務1,300兆円超、なぜ破綻しない? 利子が国庫へ還流する「日銀法53条」の正体

・税金の使い道、6割弱が「動かしにくい経費」。膨らむ社会保障と利払いの現実

・消費税議論が再燃。物価高対策の「減税案」と社会保障財源のジレンマ

