macOS Tahoe 26.6公開、143件の脆弱性を修正　次期Siri向け索引作成も開始

Appleは2026年7月27日、143件前後の脆弱性を修正するmacOS Tahoe 26.6を公開した。Tahoeを利用するMacユーザーは早期の適用が推奨され、SequoiaとSonomaにも同時に更新が提供されている。今回の更新では、今秋登場予定のmacOS 27 Golden Gateで刷新されるSiriに備え、端末内のセマンティック索引の作成もバックグラウンドで始まる。

■Tahoeのポイントリリースで最大規模の修正

Appleは7月27日、システム全体で確認された130件超の脆弱性を修正するmacOS Tahoe 26.6を公開した。Tahoeのポイントリリースとしては最大規模の修正となる。同時に、今秋のmacOS 27 Golden Gateで登場するAIベースの新しいSiriを支える、端末内セマンティック索引の構築も始まった。

macOS Sequoia 15.7.8とmacOS Sonoma 14.8.8も同日に公開され、現在サポートされている3世代のmacOSすべてに同時にパッチが提供された。大半のMacユーザーが直ちに取るべき対応は、26.6をインストールすることだ。セキュリティ上の理由だけでも更新する意義は大きい。

今回の更新は、通常のセキュリティ対応にとどまらない。新しいSiriは初期化時の計算負荷が大きく、AppleはmacOS 27へのアップグレード時だけで処理を完了させるのは難しいと判断したとみられる。そのため26.6では、AI検索に必要なファイル、メール、写真などの数学的表現である「ベクトル埋め込み」を、バックグラウンドで数週間かけて生成し始める。

前月にiOS 27の開発者向けベータ版が登場した際、テスターからはSpotlightの再索引作成に多くの端末で1週間以上かかり、保存データが多い場合はさらに長引いたとの報告があった。Appleは事前に処理を始めることで、macOS 27への更新を短時間で完了したように感じられるようにする狙いだ。

■カーネルやWebKitを含む約143件のCVE

7月27日に公開されたAppleのセキュリティリリースノートには、数十のシステムコンポーネントにまたがる約143件のCVEが掲載されている。対象にはWi-Fi、WebKit、カーネル、Model I/O、APFS、CUPS、HFS、SMB、Siri、Safari、アカウント、GPUドライバなどが含まれる。

Appleによると、公開時点で悪用が確認されていた脆弱性はなかった。これは、脆弱性が実際の攻撃に利用される前にパッチを提供した場合にAppleが用いる標準的な開示表現である。ただしCVEの詳細が公開されたことで、攻撃者がパッチを解析して問題箇所を特定し、攻撃手法を開発できる期間に入った。今回、特に緊急性が高いのはカーネルとWebKitの脆弱性だ。

カーネルはOSの最も深い層で動作する。26.6のリリースノートには十数件の異なるカーネル関連CVEがあり、そのうち複数は、アプリが「予期しないシステム終了を引き起こしたり、カーネルメモリを破損させたりする可能性がある」とされている。

複数の項目では、解放済みメモリに再びアクセスする「use-after-free」の問題が説明されている。MITREではCWE-416に分類されるメモリ破損の一種で、攻撃者が悪用すると、高い権限で任意の命令を実行できる可能性がある。カーネルのuse-after-free攻撃が成功すれば、端末全体を制御される恐れがある。

WebKitはSafariなどで使われ、メール、App Store、アプリ内のWebコンテンツ表示にも組み込まれているため、攻撃対象となる範囲が広い。26.6ではWebKitとWebKit Canvasに関する9件のCVEが修正され、このうち複数は悪意あるWebページを読み込むだけで引き起こされる可能性があり、追加のユーザー操作を必要としない。CVE-2026-64783やCVE-2026-64718を含むWebKitのuse-after-free脆弱性は、未更新の端末でSafariの予期しない終了や任意コード実行につながる可能性がある。

■ビルド番号とファームウェアも更新

macOS Tahoe 26.6のビルド番号は25G72で、リリース候補版の25G70から上がっている。最終公開までに少なくとも1件の変更が加えられたことを示すと考えられる。

Appleシリコン搭載Macではファームウェアも更新され、mBootはバージョン18000.161.9となる。Safariは同じ更新の一部としてバージョン26.6（21624.4.5.11.5）に更新される。

■新しいSiriを支えるセマンティック検索

26.6で行われるSpotlightの最適化は、単なるデータベースのデフラグではない。Macでは初となる、新しい種類の端末内AI基盤の導入である。

従来のSpotlightはキーワード索引を利用する。「cow」と検索すれば、その文字列を含むファイルをUnicodeの照合規則などに基づいて順位付けする。一方、macOS 27で刷新されるSiriはセマンティック検索を採用する。コンテンツを多次元空間上の数値ベクトルで表現し、異なる単語で同じ概念を表した文書同士を近くに配置する仕組みだ。

例えば「bovine」と検索しても、ベクトル上で近い「cow」の情報を結果として返せる。「3月の歯科予約に関するメールを探して」と正確なキーワードを指定せず依頼できるかどうかは、このセマンティック索引が事前に構築されていることに大きく依存する。

索引の構築では、Spotlightが対象とする文書、メッセージ、写真、メールの各項目に対して、Appleの端末内機械学習モデルを実行する。複数の公開前分析では、このモデルは第3世代のApple Foundation Modelsと説明されている。推論処理はNeural Engineが担うが、長年使われ、大量のデータを保存したMacでは処理に相当な時間がかかる。

iOS 26.6相当の事前索引を経ずにiOS 27の初期開発者向けベータ版へ更新したテスターからは、その後のSpotlight再索引作成に1週間以上のバックグラウンド処理を要したとの報告があった。写真ライブラリやメールボックスが大きい端末では、さらに長くかかったという。

■macOS 27の公開前にバックグラウンド処理

Appleが26.6でベクトル埋め込みの生成を始めるのは、新しいSiriの初期化処理をmacOS 27へのアップグレード中だけでは隠し切れないことを示している。macOS 27は9月に公開される見込みで、26.6の提供開始から約6～8週間のバックグラウンド処理期間を確保できる。

これにより、多くのMacはGolden Gateへの更新時点でセマンティック索引が完成しているか、ほぼ完成した状態になる。アップグレードは円滑に感じられ、その裏では7月から索引作成が進んでいることになる。

Spotlightの事前索引作成は、同日に公開されたmacOS Tahoe 26.6、iOS 26.6、iPadOS 26.6のすべてで実行される。この同期した展開は、Appleが事前索引を端末ごとの付随的な処理ではなく、秋のOS更新に向けたプラットフォーム全体の基盤導入として扱っていることを示す。

macOS 27 Golden Gateの開発者向けまたはパブリックベータ版を使用している端末は別のリリース経路にあるため、26.6は表示されない。

■脆弱性の発見にClaudeが協力

Appleの26.6向けセキュリティ文書では、3件のCVEについて、AnthropicのAIモデル「Claude」が共同発見者として記載されている。

WebKitのuse-after-free脆弱性であるCVE-2026-64757には、「Milad Nasr and Nicholas Carlini with Claude, Anthropic」とクレジットされている。WebDAVとSMBにそれぞれ影響するCVE-2026-64703、CVE-2026-64704では、Calif.ioのBruce DangおよびCalif.ioと、Claude、Anthropic Researchとの共同作業が記載された。

Calif.ioとAnthropicの協業については、TechTimesが2026年7月に調査記事を公開している。その記事では、AIツールによってmacOSカーネルの脆弱性を発見し、複数の問題を攻撃につなげるまでの期間が数カ月から数日に短縮された経緯が報告された。Appleの公式CVE帰属一覧にAnthropicのClaudeが直接記載されたのは26.6が初めてで、第三者の調査報告で言及されるだけの場合とは異なる。

■3世代同時更新で企業の混在環境にも対応

AppleはTahoe 26.6と同時にmacOS Sequoia 15.7.8とmacOS Sonoma 14.8.8を公開した。Tahoeへまだ更新していないユーザーや、Tahoe非対応のハードウェアにもセキュリティパッチを提供する。多くのCVEは3世代すべてで修正され、複数世代のMacを管理する企業のIT部門にとって重要な更新となる。

2026年6月時点で、macOSは世界のデスクトップOS市場の約14.58％を占め、62.16％のWindowsに次ぐ2番目の規模だった。企業におけるmacOSの導入は2022年から15％超増加した。3世代同時のパッチ公開により、セキュリティ部門はTahoe、Sequoia、Sonomaで別々の更新日程を追うのではなく、修正をまとめて適用できる。

Appleシリコン向けのmBoot 18000.161.9も、今回SequoiaとSonomaの端末に提供される。また26.6には、新しいN1 WiFiチップを搭載するMacに影響していた、仮想マシンのブリッジネットワーク問題の修正も含まれる。

■Intel Macは引き続きセキュリティ更新の対象

macOS Tahoe 26.6は、IntelベースのMacに提供される最後期の主要ポイントリリースの一つになる可能性が極めて高い。AppleはWWDC 2025で、TahoeがIntelプロセッサをサポートする最後のメジャーOSになると明らかにした。2026年6月8日のWWDC 2026基調講演でmacOS 27 Golden Gateが発表されたことで、この方針は正式なものとなった。

Golden GateはM1以降のAppleシリコン専用となる。メジャーバージョン更新の対象から外れるのは、2019年Mac Pro、2020年27インチiMac、2019年16インチMacBook Pro、Thunderbolt 3ポートを4基備える2020年13インチMacBook Proの4モデルだ。

Intel Macには、Tahoeが登場した2025年9月から約3年間、つまり2028年秋ごろまでセキュリティ更新が提供される見込みだ。26.6の143件の修正は、これらの端末にもすべて適用される。一方、刷新されたSiri、セマンティック検索、Personal Contextなど、macOS 27のAI機能は提供されない。

Intel Macでも判断は明確だ。脆弱性は存在し、CVEの詳細はすでに公開されている。将来のメジャーアップグレード可否にかかわらず、26.6を適用することが適切な対応となる。

■macOS Tahoe 26.6への更新方法

macOS Tahoe 26.6は「システム設定」から「一般」、「ソフトウェアアップデート」の順に進むとインストールできる。SequoiaまたはSonomaのユーザーには、同じ場所に対応する更新が表示される。macOS 27 Golden Gateの開発者向けまたはパブリックベータ版をすでに使用している場合、今回の更新は表示されない。

26.6のインストール後にバックグラウンド処理の増加が見られる場合、Spotlightのセマンティック索引作成が始まった可能性が最も高い。Appleはリリースノートでこの挙動に明示的に触れている。こうした説明は異例であり、9月のmacOS 27公開時に事前索引を正常な状態で引き継ぐことの重要性を示している。

■注目ポイントQ&A

●更新直後にSpotlightの索引作成が始まるのはなぜですか？

macOS 27 Golden Gateの新しいSiriは、従来のキーワード検索ではなくセマンティック検索を使います。ファイル、メッセージ、写真などの意味を数値で表すベクトル索引を端末内で作る必要があり、蓄積データが多いMacでは1週間以上かかる可能性があります。26.6から処理を始めることで、9月のmacOS 27公開時までに索引を完成、またはほぼ完成させる狙いがあります。

●今秋macOS 27へ更新する予定でも、26.6を入れるべきですか？

はい。第一に、130件超の公開済みCVEに対応でき、悪意あるWebページで引き起こされる可能性があるWebKitの問題や、システム全体の侵害につながり得るカーネルの問題を修正できます。第二に、Spotlightのセマンティック索引を事前に構築し、macOS 27への移行後すぐにSiriの新機能を利用しやすくできます。

●macOS 27に更新できないIntel Macはどうなりますか？

Tahoe対応のIntel Macである2019年Mac Pro、2020年iMac、2019年16インチMacBook Pro、2020年13インチMacBook Proは、macOS 27 Golden Gateの対象外です。ただし2028年秋ごろまでセキュリティ更新が続く見込みで、26.6の143件の修正もすべて適用されます。AI版Siri、刷新されたSpotlight、Golden Gateの新機能は提供されません。

●修正された脆弱性はすでに悪用されていますか？

Appleによると、macOS Tahoe 26.6の公開時点で、悪用が確認されていた脆弱性はありません。ただしパッチ公開後はCVEの詳細を研究者や攻撃者が分析できます。Appleは2026年、Reutersに対し、AIツールによって攻撃手法の開発までの期間が数カ月から数時間へ短縮されつつあると説明しており、早めの更新が重要です。

元記事: macOS Tahoe 26.6 Closes 143 Security Flaws and Starts Building AI Siri’s Brain