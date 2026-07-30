未発表「Surface Laptop Ultra」試作機を検証、RTX SparkのCUDA処理はなお未確認

Microsoftの未発表製品「Surface Laptop Ultra」の試作機を入手したという人物が、NVIDIAの「RTX Spark」プラットフォームに関する初の独立したハンズオン・ベンチマーク結果を公開した。2026年秋の発売を前に、ハードウェアの完成度やバッテリー駆動時の性能維持が評価された一方、目玉であるCUDAを用いたローカルAI処理は、テストしたプレリリース版ドライバでは動作しなかった。市販機で同様の問題が生じるかは未確定であり、購入判断には製品版を使った第三者検証を待つ必要がある。

■AIワークロード：プラットフォームの中核的な主張は未検証のまま

正式なレビュー解禁の数カ月前、ワシントン州レドモンドにあるMicrosoftのキャンパス近くの路肩で、生産前の「Surface Laptop Ultra」を見つけたというテクノロジー愛好家が、NVIDIAの「RTX Spark」プラットフォームに関する初の独立したハンズオン・ベンチマークデータを公開した。約1カ月にわたる検証の結果、同チップが掲げるAIコンピューティング性能と、プレリリース版ソフトウェアで現時点に実現できる性能との間には、大きな隔たりがあることが示された。

TechPowerUpフォーラムでFouquinと名乗るテスト実施者は、2026年6月中旬にこの端末を拾い、当初は廃棄されたハードウェアだと思ったと述べている。TechSpotの独自報道によると、端末は生産前の検証機を示す「EV1.5」エンジニアリングサンプルで、20コアのArm CPU、6,144基のCUDAコア、24GBのユニファイドメモリ、512GBのSSDを備えた最上位のRTX Spark N1X構成だった。Fouquin氏は、新旧のプレリリース版ドライバを使って約1カ月間テストした後、性能、電力管理、温度、筐体品質について詳細な検証結果を投稿した。Tom's Hardware、TechSpot、VideoCardz、Notebookcheckは、この検証を、これまでに実施されたRTX Sparkハードウェアの独立したハンズオンとして最も包括的なものだと報じている。

この検証結果は、2026年秋に向けてプレミアムなAI特化型ノートPCを検討している購入者に、RTX Sparkが独立したテストで何を実証できており、何がまだ実証されていないかを示すものだ。この試作機から得られた主な結論は、チップ自体の潜在能力は高く、筐体品質とバッテリー駆動時の性能も優れている一方、プラットフォーム最大の売りである、CUDAを使用して大規模なAIモデルをローカルで実行する機能は、Fouquin氏が試した2種類のプレリリース版ドライバのいずれでも動作しなかったということだ。

NVIDIAはRTX Sparkについて、FP4形式のAI演算性能が1ペタフロップに達し、クラウドサービスを契約しなくても1,200億パラメータの言語モデルを端末上だけで実行できるとしている。この主張こそ、台北で開催されたComputex 2026での発表以来、開発者やAI研究者が同プラットフォームに注目してきた理由であり、Fouquin氏のデータが特に重要な意味を持つ領域でもある。

Tom's Hardwareの報道によると、実際の検証では、Phoronix AIベンチマークスイートのCUDAベースのテストを、いずれのドライバでも正常に実行できなかった。端末に導入されていた2025年11月版の旧ドライバ「591.33」はCUDA対応が未成熟だった。CUDA 13.4を含む新しい開発者向けプレビュー版「616.00」でも、CUDA経由のAIワークロードを完了できなかった。TechSpotによると、Fouquin氏は、処理速度が大幅に遅いCPUベースおよびVulkan Compute経由の処理に切り替えざるを得なかったという。

この結果が意味することと、意味しないことは明確に区別する必要がある。2026年10月または11月に市販されるSurface Laptop Ultraが、CUDAを使ったAIワークロードを正常に実行できるかどうかは、この検証からは分からない。新しいプラットフォームのドライバは段階的に改良されるものであり、EV1.5エンジニアリングサンプルでは製品版ソフトウェアが動作していない。ただし、ワークロードの実行に必要なCUDAスタックがNVIDIAの管理下にあるデモ以外ではまだ検証されていないため、実際のRTX Sparkハードウェア上でNVIDIAのAI性能に関する主張を確認できた独立した第三者は、現時点では存在しないことが分かる。

このプラットフォームを待つか、現在購入できるAI対応ノートPCを選ぶか検討している人は、市販機を入手した独立系レビュアーが検証するまで、NVIDIAのAI性能に関する主張を確定的なものとみなすべきではない。

■RTX Sparkのユニファイドメモリ・アーキテクチャの仕組みと重要性

RTX Sparkが目指すものを理解するには、その設計を見る必要がある。技術的なアーキテクチャの解説によると、このチップはAppleのMシリーズのような単一のモノリシックダイではなく、TSMCの3nmプロセスで製造される2.5Dチップレットパッケージだ。MediaTekが設計したGrace CPUダイとNVIDIAのBlackwell GPUダイを組み合わせ、NVIDIAのチップ間インターコネクト「NVLink C2C」により、双方向300GB/sの帯域幅で接続している。

CPUコア構成の解説によると、CPU部分は10基のArm Cortex-X925高性能コアと10基のArm Cortex-A725高効率コアを5p5e構成で組み合わせ、最大動作周波数は約4.1GHzに達する。GPUは48基のストリーミングマルチプロセッサに6,144基のCUDAコアを搭載し、FP4数値形式を処理できる第5世代Tensorコアを備える。FP4は、数値精度の一部と引き換えに1秒当たりのAI演算回数を増やす低精度形式であり、1ペタフロップという公称性能はここから生まれる。

NVIDIAのユニファイドメモリ仕様によると、このプラットフォームを設計面で特徴づけるのは、最大128GBのLPDDR5XをCPUとGPUが動的に共有するユニファイドメモリプールだ。メモリ帯域幅は300GB/sとなる。従来のノートPCでは、システムメモリのDRAMとディスクリートGPUのVRAMとの間でデータを移動すると、遅延が発生し帯域幅も消費する。ユニファイドメモリは、この転送上のボトルネックを解消する。別途4,699ドル（約77万600円、1ドル＝164円換算）のDGX Sparkワークステーションがなければ余裕を持って実行することが難しい1,200億パラメータの言語モデルも、メモリプールが128GBまで拡張されれば、理論上はノートPCのメモリに収められる。

留意すべきトレードオフもある。ユニファイドメモリ分野で直接の競合となるAppleのM4 Maxは、RTX Sparkのほぼ2倍となる約540GB/sのメモリ帯域幅を提供する。CPUとGPUがチップ間インターコネクトで通信するのではなく、同じダイを共有するモノリシックSoC設計によるものだ。一方、RTX Sparkは最大128GBのメモリ構成に対応し、CUDAを多用するワークロード向けの強力なGPUコンピューティング環境を提供する。AppleのMetalプラットフォームには、CUDAに直接相当する環境はない。

■CPUベンチマーク：MacBook Proには及ばないが、処理内容で差

Fouquin氏が発見した非表示の「High Performance」プロファイルを使い、電力制限をPL1で80W、PL2で95Wに引き上げると、試作機のCPUはCinebench 2024でマルチコア1,386ポイント、シングルコア123ポイントを記録した。VideoCardzによると、同じ構成で実行したCinebench 2026では、マルチコアが5,771ポイント、シングルコアが540ポイントで、マルチコアとシングルコアの性能比は10.68倍だった。測定には、ベンチマークの10分間スロットリングモードが使われた。

Tom's Hardwareの分析によると、Cinebench 2024のマルチコアスコアはM4 Proを搭載する12コアのMacBook Proを下回り、Cinebench 2026のマルチコアスコアもApple M4 Maxを大きく下回った。一方、Computexのハンズオンセッションで実施された初期のClangコンパイラベンチマークでは異なる結果が出ている。コードのコンパイルでは、RTX Sparkは標準の10コアM5を約54％上回り、15コアのM5 Proとの差を約7％まで縮めた。この結果は、Cinebenchが測定する複合的な処理よりも、多数のスレッドを活用する開発者向け処理で強みを発揮する可能性を示している。

試作段階であることを示す現象も確認された。VideoCardzによると、Cinebenchはプロセッサを「JMJWOA-Generic-CPU」と誤認し、動作周波数を1.01GHz固定と表示する。これはチップの実際の動作周波数を示すものではなく、プレリリース版プラットフォームをベンチマークソフトが正しく識別できていないために生じる表示上の問題だ。

■GPU性能：プレリリース版ドライバではRTX 3060クラス

この試作機のGPUベンチマークは、特に慎重に解釈する必要がある。NVIDIAが掲げるRTX Spark N1X GPUの性能目標は、モバイル版RTX 5070とおおむね同等だ。RTX 5070と同数のCUDAコアを備える一方、デスクトップ向けカードの250Wという電力・熱設計枠ではなく、ノートPC向けの電力制限内で動作する。

しかし、Fouquin氏の試作機が2種類のドライバで記録した結果は、この目標を大幅に下回った。Tom's Hardwareによると、ゲーム中のGPU動作周波数は1.5～2.3GHzの間で変動し、周期的なカクつきが発生したほか、『Helldivers 2』は頻繁にクラッシュした。3DMark関連のテストでは、新しい616.00プレビュー版よりも古い591.33ドライバの方が良好な結果となった。Port Royalは26～31FPS、Nomadは20～21FPS、Unigine Superpositionは56～58FPSだった。デスクトップ向けリファレンスカードと比較すると、おおむねRTX 3060またはRTX 3060 Tiに相当し、目標とされるモバイル版RTX 5070クラスには届いていない。

新しいドライバへの更新後、一部のテストでかえって性能が低下したことは、ハードウェアの限界ではなく、ソフトウェアが未成熟であることを示す兆候だ。TechSpotによると、新しいドライバでは電力消費も悪化し、アイドル時の消費電力が旧ドライバの7～8Wから、電力プロファイルによって12～23Wへ上昇した。測定可能な性能向上がないまま、発熱とバッテリー消費が増えるリグレッションが発生している。

『Kingdom Come: Deliverance II』は正常に動作し、Windows on Armのエミュレーション環境で動く数少ないゲームの一例となった。ゲーム全般については、Windows on Armが抱える課題が残っている。多くのゲームはArmアーキテクチャ向けにネイティブコンパイルされていない。Microsoftのエミュレーションレイヤー「Prism」は導入後に大きく改善したものの、カーネルレベルのアンチチートを採用するゲームについては、各開発元がArmネイティブ版を個別に用意する必要がある。

■温度と電力：継続負荷では高温、バッテリー時も性能を維持

Notebookcheckの詳細な分析によると、継続的な高負荷時に試作機のCPU温度は98～100℃、GPU温度は80～90℃に達した。薄型筐体としては高い温度だが、試作機の熱設計調整は、市販モデルの出荷前に最終化される項目の一つである。Microsoftは、Surface Laptop Ultraの冷却システムについて、Surface Laptop 7の15インチモデルと比べて2.5倍の熱的余裕を持ち、継続的な高負荷処理向けに設計したとしている。

市販機の購入を検討する人にとって、ドライバの状態にかかわらず重要となり得る結果もある。Fouquin氏は、ノートPCをAC電源に接続しても、バッテリー駆動時と比べて測定可能な性能差が生じないことを確認した。NVIDIAはComputexで、RTX Spark搭載機はバッテリー駆動時にも最大性能を発揮すると説明しており、Tom's Hardwareによると、プレリリース版ソフトウェアを使った今回の試作機データもその主張を裏付けた。外出先でも安定したワークステーションクラスの性能を必要とする利用者にとって、重要な結果だ。

■筐体品質：全体的に高評価

Fouquin氏による約1カ月間の検証は、問題点の指摘だけではなかった。実機の筐体は一貫して高く評価された。Fouquin氏はキーボードについて、MacBook以外で使ったものとしては最高だと評価し、明確な打鍵感、滑らかな反発、キーのぐらつきがない点を挙げた。削り出しアルミニウム製の筐体は、設置面積が16インチMacBook Proに近い。TechSpotによると、MicrosoftはSurface Laptop UltraをAppleのプロ向けノートPCに対抗する製品として明確に位置付けている。

タッチパッドもMacBookに匹敵する品質と評価され、ヒンジ機構も高い評価を得た。カメラが近くにいるユーザーを検知すると点灯するキーボードバックライトも、日常的な使い勝手を高める機能だ。TechSpotのハンズオンレポートによると、15インチのミニLEDディスプレイは、ファームウェアが未完成であるにもかかわらず、パネル自体の品質が高く評価された。一方、ローカルディミングの制御、G-Sync対応、タッチ入力の調整、HDRチューニングには、ソフトウェアが未完成であることを示す挙動が見られた。市販前のファームウェアで動作するエンジニアリングサンプルとしては不自然ではない問題だ。

Microsoftの公式製品ページによると、筐体は重量4.5ポンド（約2kg）未満、厚さ18mm（0.71インチ）未満で、重量と厚さは16インチMacBook Proと同程度だ。Microsoftは、Surface Laptop Ultraがユーザー交換可能なSSDを備えることも明らかにしている。ストレージが基板にはんだ付けされているMacBook Proに対し、長期使用や修理のしやすさで優位性がある。

ただし、Fouquin氏は修理しやすさについて注意点も挙げた。端末は構造上は修理可能だが、SSDを含む主要部品が薄いアルミニウム製のはめ込み式パネルで覆われている。実際の修理では慎重な作業が必要で、パネルを曲げたり破損させたりする可能性があるという。

■Apple Siliconとの性能差は

利用できるデータは不完全で、試作機固有の結果でもあるが、現時点での比較を整理することはできる。Cinebench 2026のマルチコアでは、試作機はM4 Maxを下回った。一方、Computexで実施された初期のClang開発者向けベンチマークでは、RTX Sparkが標準のM5を54％上回り、15コアのM5 Proとの差を7％まで縮めた。性能差がワークロードによって変わることを示す結果だ。プレリリース版ドライバを使ったGPUラスタライズ性能は、NVIDIAが目標とするモバイル版RTX 5070クラスに対してRTX 3060クラスにとどまった。この差は、ハードウェアそのものよりドライバに起因する可能性が極めて高い。CUDAを使うAIワークロードについては、CUDA経由の処理が動作しなかったため、現時点では比較できない。

AppleのM4 Maxは約540GB/sのメモリ帯域幅を持つのに対し、RTX Sparkは300GB/sだ。一方、RTX SparkはCUDAによる演算能力、DLSSへの全面的な対応、最大128GBのメモリ容量という特徴を持つ。CUDAスタックが正常に動作すれば、こうした特徴によって、AI負荷の高い処理でどちらのプラットフォームが適するかが変わる可能性がある。

現時点のデータから導ける結論は次の通りだ。市販製品がCPU性能でAppleのMシリーズと同等になる可能性はある。GPUが目標とするモバイル版RTX 5070クラスの性能を実現するには、試作機ではまだ確認できていないドライバの成熟が必要だ。AIワークロードの処理能力は、独立した第三者による検証が済んでいない。

■市販価格の予想

MicrosoftはSurface Laptop Ultraの価格を正式に発表していない。TechTimesが取り上げた、Computexでの販売経路調査に基づくMorgan Stanleyの分析では、N1Xクラスの最上位構成が約2,899ドル（約47万5,400円、1ドル＝164円換算）、下位のN1構成が約1,799ドル（約29万5,000円）になると予想されている。Fouquin氏は端末を検証した上で、Surface Laptop Ultraの開始価格は2,800ドル（約45万9,200円）を下回らず、最上位の128GBユニファイドメモリ構成は約4,500ドル（約73万8,000円）に達すると予想した。TechSpotによると、3,599～3,899ドル（約59万～63万9,400円）のApple MacBook Pro M5 Max最上位構成と直接競合する価格帯だ。

ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSIの6社は、2026年秋に向けてRTX Spark搭載機を投入することを明らかにしており、AcerとGigabyteも続くと見込まれている。Microsoft以外のメーカーによるN1X構成は、Surface Laptop Ultraとは異なる価格設定になる可能性がある。

■購入者は待つべきか

NVIDIAが特に強く訴求してきたローカルAI処理を目的に、このプラットフォームを検討している人は、市販機と独立したベンチマークを待つべきだ。試作機で発生したCUDA処理の失敗は、ほぼ確実に解消されるプレリリース版ソフトウェアの問題と考えられる。しかし、「ほぼ確実」と「動作確認済み」は同じではない。2,899ドル以上の製品を購入するなら、検証済みの性能データを確認する必要がある。

クリエイティブ作業、開発、ゲームを主な目的としてRTX Sparkに関心がある購入者についても状況は似ているが、判断を急ぐ必要性はやや低い。CPU性能には競争力があるように見え、筐体品質も高い。GPUについても、製品版ドライバでは試作機より高い性能を発揮する可能性が極めて高い。ゲームの実用性は、プレイしたいタイトルに大きく左右される。Windows on Armの互換性は大幅に改善されたものの、エミュレーションには依然としてネイティブのx86版Windowsにはない制約がある。

NVIDIAとMicrosoftには、ソフトウェア面の隔たりを埋めるため、2026年秋まで時間が残されている。少なくとも、ハードウェアは準備が整いつつあるようだ。

■注目ポイントQ&A

●RTX Sparkは、公称1ペタフロップの性能でAIモデルをローカル実行できますか？

実際のRTX Sparkハードウェアを使った独立した検証は、まだ行われていません。FP4形式で1ペタフロップという数値は、NVIDIAがComputexで実施したデモに基づいています。現時点で唯一とされる独立したハンズオン検証では、2種類のプレリリース版ドライバのいずれでも、CUDAベースのAIワークロードを完了できませんでした。必要なCUDAスタックは、2026年秋の市販開始に向けて最終調整中です。検証可能な性能データが得られるのは、独立系レビュアーが市販機をテストしてからとなります。

●RTX SparkのユニファイドメモリはApple Siliconとどう違いますか？

どちらも、従来のノートPCにあるシステムDRAMとGPU用VRAMの分離をなくし、CPUとGPUが同じメモリプールを利用できる設計です。主な違いとして、Apple Siliconはモノリシックチップ設計を採用し、M4 Maxでは約540GB/sのメモリ帯域幅を備えます。RTX Sparkは、別々のCPUダイとGPUダイをNVLink C2Cによって300GB/sで接続するチップレット設計です。帯域幅はApple Siliconより低い一方、最大128GBのユニファイドメモリに対応し、AI処理やGPUコンピューティング向けのCUDA環境を利用できます。どちらが適するかは処理内容によって異なり、メモリ帯域幅ではAppleが優位ですが、CUDAソフトウェアへの対応ではRTX Sparkが強みを持ちます。

●Surface Laptop Ultraはいつ発売され、価格はいくらになりますか？

Microsoftは2026年秋の発売予定を示していますが、具体的な発売日と正式価格は発表していません。Computexでの販売経路調査に基づくMorgan Stanleyの分析では、N1Xクラスの最上位構成が約2,899ドル（約47万5,400円、1ドル＝164円換算）、エントリー向けN1構成が約1,799ドル（約29万5,000円）と予想されています。試作機を検証したFouquin氏は、Surface Laptop Ultraの開始価格が2,800ドル（約45万9,200円）を下回らず、128GB構成は約4,500ドル（約73万8,000円）に達すると予想しています。

●エンジニアリングサンプルの結果は、市販品の性能を示す信頼できる指標ですか？

いいえ。これがFouquin氏のデータを解釈する上で、最も重要な点です。今回のEV1.5のようなエンジニアリングサンプルでは、製品版の性能を示すことを目的としていない試作段階のファームウェアとドライバが使われています。試作機をRTX 3060相当とするGPUスコアは、市販チップの能力をほぼ確実に過小評価しています。CPU性能は一般にGPUドライバより早い段階で成熟するため、CPUベンチマークの方が市販品の性能を予測しやすい可能性があります。CUDAを使ったAIワークロードの失敗が重要なのは、市販品でも失敗すると予測できるからではなく、プラットフォームの中核的なAI性能が実機で独立検証されていないことを示すからです。

元記事: Surface Laptop Ultra Prototype Leak Reveals RTX Spark CUDA Failures Before Fall Launch