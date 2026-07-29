未発表のAMD「Radeon RX 9050」スペックが一時掲載、4GBと8GBの2モデル展開か

AMDの未発表エントリー向けGPU「Radeon RX 9050」のスペックが、ASRockの製品ページに一時的に掲載された。4GBモデルと8GBモデルの2種類が存在するとみられ、特に4GBモデルはメモリ帯域幅が大幅に制限されている。AMDからの正式発表はなく、価格や発売日、単体販売の有無は未確定のままである。

■ASRockの製品ページから判明したスペック

AMDの最も安価なRDNA 4 GPUがASRockの製品ページに一時的に掲載され、その後削除された。残されたスペックシートによれば、どのバリアントを選ぶかによって全く異なる製品になる。VideoCardzの報道によると、4GBの「Radeon RX 9050 Challenger」は、近年のGPUの歴史の中で最もコストパフォーマンスが悪いと酷評されたカードと同等のメモリ帯域幅となっている。一方、8GBモデルはより妥当な製品と言える。

VideoCardzが発見し、ページが削除される前にNotebookcheck、Tom's Hardware、Club386、Overclock3Dが独自に確認したASRockの製品ページによると、RX 9050は演算ハードウェアを共有しつつ、メモリ構成が大きく異なる2つの構成で出荷されることが確認された。両バリアントとも、AMDのNavi 44ダイ（Radeon RX 9060およびRX 9060 XTに搭載されているものと同じシリコン）のカットダウン版を使用しており、16基のCompute Unit（CU）と1,024基のストリームプロセッサが有効になっている。これは、RX 9060 XTに搭載されているフルスペックのNavi 44のちょうど半分のシェーダー数である。

ゲームクロック1,920 MHz、ブーストクロック2,600 MHzにおいて、このカードの理論上の単精度演算性能は約5.3 TFLOPSとなる。これは、RX 9060 XTの約12.8 TFLOPSと比較され、また表面上は似ている2022年のRadeon RX 6500 XTの約5.3 TFLOPSと同等である。

演算ユニットの削減度合いは注目に値する。AMDが歩留まり管理（軽微な欠陥のあるシリコンを回収する目的）のためにチップをカットダウンする場合、通常はCUの10〜20%を削減する。RX 9050は50%を削減し、ダイの利用可能なシェーダーリソースを半減させているため、これは欠陥の回収ではなく、意図的な製品セグメンテーションであると示唆される。

両カードとも、第3世代レイトレーシングアクセラレータ、第2世代AIアクセラレータ、PCIe 5.0 x16接続、DisplayPort 2.1a、HDMI 2.1b、FSR 4サポートなど、RDNA 4の全機能セットを維持している。物理的な設計は、249 × 132 × 41 mm、重量645 gのデュアルファン・デュアルスロットクーラーで、8ピンPCIeコネクタ1つで給電され、推奨電源は450W（RX 9060の要件より50W少ない）となっている。

AMDは、このカードの存在、スペック、価格、発売日について正式な確認を行っていない。

■メモリ構成で分かれる2つのモデル

2つのSKUの唯一のハードウェア的な違いはメモリだが、これは根本的に異なる2つの製品を生み出す違いである。

8GBモデルは、18 Gbpsで動作する128-bitバス経由でGDDR6メモリを接続し、288 GB/sの帯域幅を提供する。これはRadeon RX 9060と完全に一致しており、8GBのRX 9050は、上位モデルと同等のメモリ帯域幅を持つシェーダー削減版カードとなっている。

4GBモデルは、同じ18 Gbpsのクロック速度で64-bitバスを使用し、帯域幅を半分の144 GB/sに制限している。その理由は物理的なものである。8GB構成では、それぞれが32-bitのバススライスに接続された2GBのGDDR6チップを4つ使用するのに対し、4GBバージョンでは2つのチップしか使用せず、メモリバスレーンの半分が空いたままになる。

144 GB/sという帯域幅は、2022年1月に発売されたRadeon RX 6500 XTが提供したものと同じである。RX 6500 XTは、レビューで「完全にめちゃくちゃ」（KitGuru）、「これまで見た中で最もシニカルなGPU危機のグラフィックカード」（PC Gamer）、「AMDは機能を削りすぎた」（Tom's Hardware）と評されたカードである。RX 6500 XTも144 GB/sの生の帯域幅で動作していたが、16MBのAMD Infinity Cacheによって実効帯域幅を約231 GB/sに引き上げることで部分的に補っていた。

RX 9050にInfinity Cacheが搭載されているかどうかは、今回確認されたスペック情報では確認されていない。もし搭載されていなければ、144 GB/sという生の数値は、6500 XTが持っていたキャッシュの補助なしで成立することになる。これは、AMDまたはAIBパートナーが完全なスペックを公開した際に注目すべき比較点である。

■2026年のゲーミングにおける4GBと64-bitバスの意味

RX 9050 4GBは、FSR 4で緩和することはできても解決はできない構造的な制約に直面している。

メモリ帯域幅は、GPUがVRAMとの間でテクスチャデータをどれだけ速くストリーミングできるかを決定する。144 GB/sでは、4GBのRX 9050は同一条件下で8GBモデルの約半分の速度でしかデータを移動できない。テクスチャを多用するレンダリングパイプライン、特にNaniteジオメトリストリーミングを使用するUnreal Engine 5のタイトルでは、アセットのロードとリロードの速度に厳しい上限が生じる。

4GBという容量制限も同様に制約となる。2026年に公開された複数の独立したVRAM使用量ガイドでは、1080pのAAAゲームを「高」設定でプレイするための実用的な最小要件を8GBとしている。『Black Myth: Wukong』、『Avowed』、『Clair Obscur: Expedition 33』など、Unreal Engine 5で構築されたタイトルは、レイトレーシングを有効にした1080p「ウルトラ」設定で8GBを超過する。4GBの場合、最も要求の厳しい最新タイトルでは自動的にテクスチャのダウングレードが強制され、フレームバッファがシステムメモリに溢れた際にスタッタリング（カクつき）が発生する。これはハードウェアアクセラレーションによるアップスケーリングでは防げない劣化である。

『Counter-Strike 2』、『Valorant』、『Apex Legends』などのeスポーツや競技性の高いタイトルでは、4GBの上限は問題にならない。これらのゲームは、最高設定の1080pでも4GB以内に十分に収まるため、RX 9050のシェーダー数とFSR 4のサポートにより、高リフレッシュレートの1080p向けカードとして十分に機能するだろう。

したがって、4GBのRX 9050の妥当なユースケースは限定的である。コスト重視の市場において、市販の8GBオプションよりもはるかに低い価格帯で提供される、プレビルドシステム（完成品PC）向けのeスポーツ特化型カードとしての用途である。このユースケース以外では、VRAMの制約と帯域幅の制限がすぐに感じられるだろう。

■AMDが2026年に4GBカードを出荷する背景

2026年に4GBのディスクリートGPUが登場するのは、製品計画の偶然ではない。これはGDDR6サプライチェーンの現状を反映している。

AIデータセンターの構築により、メモリメーカーの生産能力が広帯域メモリ（HBM）とサーバー向けDDR5に振り向けられ、コンシューマー向けGPU生産用のコモディティなGDDR6の割り当てが圧迫されている。報じられているところによると、AMDは2026年7月より、ボードパートナーに請求するGDDR6メモリキットの価格を約10%引き上げた。GDDR6のスポット価格が約3倍に高騰する中、これは約半年間で2度目の値上げとなる。このコスト圧力は、チップ数の削減、バス幅の縮小、容量の低下というSKUの決定に直結している。

4GBのSKUが存在する主な理由は、AMDとそのボードパートナーが、価格に敏感な市場（特にアジア太平洋地域やラテンアメリカのOEMシステムインテグレーター）において、完全な8GB構成では現在到達できないコストポイントで販売できる製品を提供するためである。

■実際の販売地域と提供形態

8GBのRX 9050 Challengerは、ラテンアメリカおよびアジア太平洋地域の小売市場向けのみであることが確認されており、欧州や米国での単体販売の予定は発表されていない。削除されたページに関するVideoCardzの報道によると、ASRockのリストには、このモデルが世界中で利用できるわけではない可能性があると記されていた。

4GBモデルも、同様の地域およびOEMチャネル向けのポジショニングをたどっているとみられる。しかし、米Best Buyで900ドル（約14万7,600円、1ドル=164円換算）未満で販売されているCyberPowerPCのプレビルドPCにすでに搭載されていることが確認されており、単体カードとして販売されずとも、少なくとも米国市場に一部存在していることが示されている。

この「OEMプレビルドが先で、小売は後になる可能性がある」という流通経路は、Radeon RX 9060（無印）の扱いと似ている。RX 9060は、スペック上はNvidiaのRTX 5050と効果的に競合するOEM専用カードだが、デスクトップPCの自作ユーザーが単体のアップグレードとして購入することはできない。また、中国限定で発売された後、2026年6月2日に549ドル（約9万円）でグローバル販売が開始されたRadeon RX 9070 GREの軌跡とも重なる。この前例を踏まえると、RX 9050がより広く小売販売される可能性は残されているが、そのような計画は発表されていない。

■予算重視のGPUラインナップにおけるRX 9050の位置づけ

ASRockのリスト等から確認されたスペックによると、RX 9060 XT（32 CU、8GB GDDR6、128-bit、320 GB/s、500W）、RX 9060（28 CU、8GB GDDR6、128-bit、288 GB/s、450W）に対し、RX 9050 8GBは16 CU、8GB GDDR6、128-bit、288 GB/s、450Wとなる。一方、RX 9050 4GBは16 CU、4GB GDDR6、64-bit、144 GB/s、450Wである。競合となるNvidiaのRTX 5060は30 SMs、8GB GDDR7、128-bit、448 GB/s、約500W、RTX 5050は20 SMs、8GB GDDR7、128-bit、320 GB/s、約400Wとなっている。

8GBのRX 9050のメモリサブシステムは、RX 9060と同一（同じGDDR6速度、同じ128-bitバス、同じ288 GB/sの帯域幅）である。つまり、4GBバリアントに対する実用的な優位性は大きく、単なるマーケティング上の階層の違いではない。

適切な価格帯（現時点では不明）であれば、8GBモデルは1080pゲーミングの真のエントリーレベルのニッチ市場を占める可能性がある。特に、FSR 4のAIアクセラレーションによるアップスケーリングがフレームレートの向上に意味のある働きをする場合はなおさらである。4GBモデルがその構造的な制限を正当化するには、8GBの代替品よりも大幅に安い価格設定が必要となる。これらの制限はソフトウェアで修正可能なものではなく、永続的なハードウェアの制約だからである。

AMDが価格と欧米での小売販売を発表するまで、米国のPC自作ユーザーへの現実的なアドバイスはシンプルである。もし8GBのRX 9050が150ドル（約2万4,600円）未満で小売市場に登場すれば、予算重視の1080pビルドとして検討する価値がある。4GBバリアントは、100ドル（約1万6,400円）未満で登場しない限り避けるべきである。その価格帯では、前世代の中古8GBカードが依然として競争力を持っており、RX 9050のRDNA 4機能セット（より優れたレイトレーシング、FSR 4）は、それらに対する価値の差を埋める必要があるだろう。

■注目ポイントQ&A

●2026年のゲーミングにおいて、4GBのVRAMは十分ですか？

『Counter-Strike 2』、『Valorant』、『Apex Legends』、『Fortnite』などの競技性の高いeスポーツタイトルであれば、1080pで4GBでも十分です。これらのゲームは最高設定でも4GBを超えることは稀です。しかし、最新のAAAシングルプレイヤータイトル、特にUnreal Engine 5で構築されたゲームでは、高設定やウルトラ設定において4GBでは不十分です。『Black Myth: Wukong』や『Clair Obscur: Expedition 33』などのゲームは、1080pのウルトラ設定で4GBを大きく超え、VRAMが限られたカードでは自動的にテクスチャのダウングレードが強制されます。実用的な結論として、4GBはeスポーツタイトルしかプレイしない場合には機能しますが、2024年以降、新しいGPUを購入する際の推奨最小容量は8GBとなっています。

●RX 9050 4GBとRX 9050 8GBの技術的な違いは何ですか？

両カードとも、16基のCompute Unit、1,024基のストリームプロセッサ、1,920 MHzのゲームクロック、2,600 MHzのブーストクロックを備えた同じNavi 44チップ構成を使用しています。違いは完全にメモリサブシステムにあります。8GBモデルは、128-bitバスを介して4つのGDDR6チップを接続し、288 GB/sの帯域幅を提供します。4GBモデルは、64-bitバスを介して2つのチップのみを使用し、帯域幅を半分の144 GB/sに制限しています。この帯域幅の差は、テクスチャストリーミングがボトルネックとなるワークロード（1080pであっても、高品質設定の最新AAAゲームのほとんどが含まれます）において、4GBバリアントの方が遅くなることを意味します。

●AMD RX 9050は米国で発売されますか？

8GBモデルは、ラテンアメリカおよびアジア太平洋地域でのみ小売販売されることが確認されており、米国や欧州での小売販売は発表されていません。4GBモデルは、米Best Buyで販売されているCyberPowerPCのプレビルドPCに搭載されていることが確認されており、米国でのOEM提供が示唆されていますが、単体での小売販売は確認されていません。AMDのRadeon RX 9070 GREは、中国限定カードが最終的にグローバル展開された前例があるため、RX 9050がより広く展開される可能性は残されていますが、現時点では発表されていません。

●RX 9050はRadeon RX 9060 XTと比べてどうですか？

RX 9060 XTは、32基のCompute Unitと2,048基のストリームプロセッサ（RX 9050の2倍のシェーダー数）を備えたフルスペックのNavi 44ダイを使用しています。実際には、RX 9060 XTの3,130 MHzのブーストクロックとより広い演算パイプラインにより、すべてのワークロードにおいて大幅に高速になります。8GBのRX 9050は、128-bitバス経由で288 GB/sというメモリ帯域幅においてRX 9060 XTに匹敵しますが、4GBのRX 9050はそうではありません。RX 9050は、XTからの大幅なパフォーマンス低下を受け入れつつ、エントリーレベルの価格でRDNA 4の機能セット（FSR 4、第3世代レイトレーシング）を必要とする購入者に適したカードです。RX 9060 XTの代替となるものではありません。

元記事: AMD RX 9050 Surfaces With 4GB VRAM and 2022-Era Bandwidth: Buy the 8GB or Skip Both